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UTILITY DEBT SECURITIZATION WEEK OF 1,000,000 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY RESTRUCTURING BONDS 10/12
SERIES 2015, NEW YORK
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/14
Day of Sale: 10/15
STATE OF HAWAII GENERAL OBLIGATION WEEK OF 747,000 Aa2/AA/AA
BONDS OF 2015 SERIES ET, EU (GREEN 10/12
BONDS) EV, EW, EX, EY, EZ &FA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/14
Day of Sale: 10/15
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 370,000 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 10/12
TAXABLE 2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 10/14
CITY OF CHICAGO, ILLINOIS WEEK OF 332,230 //
SECOND LIEN WASTEWATER TRANSMISSION 10/12
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2008C
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 10/14
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 210,000 A3/A-/A-
TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE BONDS 10/12
SERIES B OF 2015
$185,675M SUB-SERIES B-1 OF 2015
(FIXED RATE)
$25MM SUB SERIES B-2 OF 2015
(SIFMA FLOATING RATE TENDER NOTES)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2037 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 10/15
SOUTH DAKOTA HEALTH AND EDUCATION WEEK OF 176,160 A1/A+/
FACILITIES AUTHORITY 10/12
REVENUE BONDS SERIES 2015
(SANFORD HEALTH)
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 10/14
COAST COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 162,000 Aa1/AA/
(ORANGE COUNTY, CALIFORNIA) 10/12
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/15
IRVING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 139,400 Aaa/AAA/
TEXAS 10/12
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CIB: 20-31 ; CAB: 17-19
Underlying Ratings: Aa2/AA+
Day of Sale: 10/14
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 135,535 Aaa/NR/NR
MORTGAGE REVENUE BONDS 10/12
$75,180M FIFTY FIRST SERIES NON AMT
$40,355M FIFTY SECOND SERIES AMT
$20MM FIFTY THIRD SERIES FEDERALLY
TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: NON AMT: 23-26, 30, 35, 40 AND 45
AMT: 18-20, 2030
TAXALBE: 16-23
ROP: 10/13/2015
Day of Sale: 10/14
CITY OF CHICAGO, ILLINOIS WEEK OF 106,795 //
SECOND LIEN WASTEWATER TRANSMISSION 10/12
REVENUE BONDS, SERIES 2015
(TAXABLE)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 10/14
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 88,185 //
DISTRICT 10/12
UNLIMITED REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/14
STATE OF MICHIGAN STATE TRUNK LINE WEEK OF 54,900 Aa2/AA+/NR
FUND REFUNDING BONDS SERIES 2015 10/12
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: 11/15/22
Day of Sale: 10/15
HARTLAND CONSOLIDATED SCHOOLS WEEK OF 54,320 Aa1//
MICHIGAN LIVINGSTON COUNTY 10/12
TAXABLE REFUNDING BONDS SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 10/14
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 53,700 Aa2/AA+/NR
CORPORATION MULTI FAMILY HOUSING 10/12
REVENUE BONDS 2015 SUSTAINABLE
NEIGHBORHOOD BONDS
$37,675M SERIES E-1
$16,025M SERIES E-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2026 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045, 2047
REMARK: ROP: 10/13
Day of Sale: 10/14
SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY WEEK OF 52,810 /AA/
DEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 10/12
MENLO PARK
2015 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
(LAS PULGAS COMMUNITY DEVELOPMENT
PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: A+
TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND WEEK OF 49,825 Aa1/AA+/
COMMUNITY AFFAIRS 10/12
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
BONDS
2015 SERIES A & B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 48,485 NR/NR/NR
FINANCE AUTHORITY 10/12
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE AND
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
(ROSEDALE GREEN PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/14
RICHARDSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 44,350 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 10/12
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (Aaa/AA+)
Day of Sale: 10/13
UTAH HOUSING CORPORATION TAX-EXEMPT WEEK OF 33,000 NR/NR/
MORTGAGE BACKED SECURITIES (TEMS) 10/12
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/13
ROCKWALL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 32,000 //
DISTRICT 10/12
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/15
CITY OF DUBLIN, OHIO WEEK OF 32,000 Aa1//
SPECIAL OBLIGATION NONTAX REVENUE 10/12
BONDS
$16MM SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
$16MM SERIES 2015B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 10/14
NEW HAVEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa3//
(ALAMENDA COUNTY, CALIFORNIA) 10/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/14
MINNESOTA RURAL WATER FINANCE WEEK OF 30,000 MIG 1//
AUTHORITY, MINNEAPOLIS PUBLIC 10/12
PROJECT CONSTRUCTION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: 11/1/2016
Day of Sale: 10/14
STATE OF MISSOURI HEALTH AND WEEK OF 28,730 /BBB/BBB+
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 10/12
EDUCATION FACILITIES REVENUE BONDS
(ST LOUIS COLLEGE OF PHARMACY)
SERIES 2015B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/14
LAFAYETTE PUBLIC POWER AUTHORITY WEEK OF 28,190 A1/AA-/
LOUISIANA ELECTRIC REVENUE 10/12
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 10/14
BAY COUNTY, FLORIDA WATER & SEWER WEEK OF 28,090 A3//
SYSTEM REFUNDING REVENUE 10/12
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 10/14
BULLOCH COUNTY DEVELOPMENT AUTH WEEK OF 27,400 A1//
GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY HOUSING 10/12
FOUNDATION PROJECT REFUNDING REV
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 10/14
CITY OF TUSTIN, CALIFORNIA WEEK OF 27,045 //
CFD NO. 14-1 (TUSTIN LEGACY/ 10/12
STANDARD PACIFIC) SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/15
LAKEVIEW LOCAL SCHOOL DISTRICT OHIO WEEK OF 23,814 Aa2//
CLASSROOM FACILITIES & SCHOOL 10/12
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM
Day of Sale: 10/15
DOUGLAS COUNTY LIBRARIES, COLORADO WEEK OF 20,655 Aa2//
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 10/12
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 10/14
PMA LEVY AND AID ANTICIPATION NOTES WEEK OF 18,000 //
PROGRAM 10/12
NOTE PARTICIPATIONS
SERIES 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 10/15
CORSICANA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 15,455 //
DISTRICT 10/12
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/13
CITY OF PALM BAY, FLORIDA WEEK OF 15,270 /A+/
SALES TAX REFUNDING BONDS 10/12
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/14
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 15,000 Aa2//
CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING 10/12
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Hard Put: 6/30/16
Underlying Ratings: VMIG1/A-1+
Day of Sale: 10/14
POINT ISABEL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,185 //
DISTRICT 10/12
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED IN
CAMERON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 10/15
STONEGATE VILLAGE METROPOLITAN WEEK OF 14,000 /A/
DISTRICT, COLORADO 10/12
WATER ENTERPRISE REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/15
CITY OF EASTON, PENNSYLVANIA WEEK OF 13,500 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/12
SERIES A & B TAXABLE
SERIES C TAX-EXEMPT
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/14
LANCASTER SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 //
FISCAL YEAR 2015-16 TRAN 10/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/13
PHILLIPSBURG-OSCEOLA, PENNSYLVANIA WEEK OF 11,180 //
SCHOOL DISTRICT 10/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2041
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 10/13
SULPHUR SPRINGS UNION SCHOOL WEEK OF 10,000 //
DISTRICT 2012 ELECTION 2015B 10/12
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/14
SPRING GROVE BOROUGH YORK COUNTY WEEK OF 10,000 /AA/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 10/12
BONDS SERIES OF 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 10/15
SACRAMENTO AREA FLOOD CONTROL WEEK OF 10,000 //
AGENCY 10/12
CONSOLIDATED CAPITAL ASSESSMENT
DISTRICT SUBORDINATED BONDS
SERIES 2015
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/15
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/
MONTGOMERY COUNTY PENNSYLVANIA 10/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 10/13
NACOGDOCHES COUNTY HOSPITAL WEEK OF 9,120 //
DISTRICT, TEXAS SALES TAX REFUNDING 10/12
BONDS, SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
LONGVIEW INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,750 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 10/12
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/15
NORTHERN HUMBOLDT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 8,500 Aa3//
DISTRICT 10/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2010, SERIES C
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/14
WESTERN WESTMORELAND MUNICIPAL WEEK OF 8,490 //
AUTHORITY WESTMORELAND COUNTY 10/12
PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS
SERIES A OF 2015 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/15
LAURENS CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,060 NR/UR/
NEW YORK BANK QUALIFIED 10/12
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 10/15
RANDOLPH COUNTY, ILLINOIS SPARTA WEEK OF 8,000 /AA/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 10/12
NO 140, ILLINOIS SCHOOL BONDS
(ALT REVENUE SOURCE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/13
BEECH GROVE CENTRAL SCHOOLS WEEK OF 7,780 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 10/12
FIRST MORTGAGE BONDS
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: UL: /A/
Day of Sale: 10/15
EAST COVENTRY, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,915 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/12
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: INSURED
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/15
HARTLAND CONSOLIDATED SCHOOLS WEEK OF 6,185 Aa1//
MICHIGAN LIVINGSTON COUNTY 10/12
REFUNDING BONDS SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 10/14
FORT BEND COUNTY LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 5,230 A1/NR/NR
DISTRICT NO. 15 10/12
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN FORT
BEND COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/14
SOUTH HUTCHINSON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 5,150 /NR/
TEMP NOTES 2015, KANSAS 10/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2018
Day of Sale: 10/15
MOORPART UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 //
2015-2016 TRAN SERIES A 10/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/13
GREENFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 /A/
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION 10/12
BONDS
SERIES A (MEASURE C)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/14
GREENFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 /A/
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION 10/12
BONDS, SERIES A1 (MEASURE D)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/14
KANE COUNTY, ILLINOIS AURORA WEEK OF 4,865 A1//
SCHOOL DISTRICT #129 TAXABLE SCHOOL 10/12
SERIES A QUALIFIED ENERGY
CONSERVATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/14
PAOLI BUILDING CORPORATION WEEK OF 4,235 NR/A+/
FIRST MORTGAGE REFUNDING REVENUE 10/12
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 10/15
COACHELLA SANITARY DISTRICT WEEK OF 4,135 /BBB+/
WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS 10/12
2015 SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/15
CROSBY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 3,400 /A/
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 10/12
BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 10/15
YOSEMITE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,000 //
FISCAL YEAR 2015-2016 TRAN 10/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/13
BOROUGH OF OGDENSBURG SUSSEX COUNTY WEEK OF 1,795 /AA+/
NEW JERSEY WATER UTILITY REFUNDING 10/12
SERIES 2015 (BANK QUALIFIED)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/13
HOLTON GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 1,565 NR/NR/
2015 KANSAS 10/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 10/14
VILLAGE OF OSCEOLA WEEK OF 1,340 Aa2//
POLK COUNTY, WISCONSIN 10/12
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/13
WAUKEGAN LAKE COUNTY COMMUNITY UNIT WEEK OF 1,000 A//
SCHOOL DISTRICT #60, ILLINOIS 10/12
SERIES 2015B
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2026
Day of Sale: 10/15
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Expected volume excluding daily issues: 4,457,719 (in 000's)