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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 750,000 A3/A+/A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2031-2034 TERM: 2045
Day of Sale: 10/22
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 10/19
FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE
BONDS
CONSISTING OF:
$350,000M FISCAL 2016 SUBSERIES B-1
$350,000M FISCAL 2016 SERIES C
$ 50,000M FISCAL 2016 SERIES D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 10/21
TACOMA SCHOOL DISTRICT NO. 10 WEEK OF 370,060 Aa1/AA+/
PIERCE COUNTY, WASHINGTON 10/19
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION &
REFUNDING BONDS 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/20
NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES WEEK OF 370,000 Aa1/AA+/
FINANCE AGENCY REVENUE BONDS 10/19
DUKE UNIVERSITY PROJECT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HARRIS COUNTY PERMANENT IMPROVEMENT WEEK OF 340,000 Aaa/AAA/
REFUNDING (SERIES 2015B) UNLIMITED 10/19
TAX ROAD REFUNDING BONDS (2015A)
CONTROL DISTRICT IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS (SERIES 2015A)
CONTROL DISTRICT CONTRACT TAX
REFUNDING BONDS (SERIES 2015B)
TEXAS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/21
SOUTH CAROLINA STATE PORT AUTHORITY WEEK OF 288,000 A1/A+/
REVENUE BONDS SERIES 2015 AMT 10/19
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/20
COUNTY OF WILKES, NORTH CAROLINA WEEK OF 241,000 A1/A+/
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/19
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2036
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/
FINANCING AUTHORITY REFUNDING 10/19
REVENUE BONDS (SUTTER HEALTH) 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 197,040 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT 10/19
(HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/20
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 175,000 /AA-/
DEVELOPMENT AUTHORITY ENLOE MEDICAL 10/19
CENTER INSURED REFUNDING REVENUE
BONDS SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/22
DUKE UNIVERSITY TAXABLE BONDS 2015A WEEK OF 175,000 //
CORPORATE CUSIP 10/19
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF SANDY SPRINGS PUBLIC WEEK OF 155,580 Aaa/AA+/NR
FACILITIES AUTHORITY, GEORGIA 10/19
REVENUE BONDS (CITY OF SANDY SPRING
CENTER PROJECT) SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2047
Day of Sale: 10/20
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 100,000 /AA-/AA-
REVENUE BONDS (BANNER HEALTH) 10/19
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 96,495 Aa2/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/19
CONSISTING OF:
$82,460M SERIES 2015A GENERAL
PURPOSE
$14,035M SERIES 2015B SCHOOLS
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: SERIES 2015A DUE: 2017-2019
SERIES 2015B DUE 2017-2027
Day of Sale: 10/20
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 85,000 Aa3/AA-/
HIGHWAY REVENUE BONDS (INDEXED FUEL 10/19
TAX AND SUBORDINATE MOTOR VEHICLE
FUEL TAX) SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/20
MISSOURI JOINT MUNICIPAL ELECTRIC WEEK OF 78,365 //
UTILITY COMMISSION POWER PROJECT 10/19
REVENUE REFUNDING BONDS (LATAN 2
PROJECT), SERIES 2015A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/20
RIVERSIDE COUNTY INFRASTRUCTURE WEEK OF 72,800 /AA-/
FINANCING AUTHORITY 10/19
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
(CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS
REFUNDING)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 10/20
HEALTH, EDUCATION & HOUSING BOARD WEEK OF 68,505 /BBB/BBB-
OF CHATTANOOGA, TENNESSEE 10/19
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(UNIVERSITY OF TENNESSEE AT
CHATTANOOGA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035
Day of Sale: 10/21
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE WEEK OF 66,000 Aa2/AA/
AGENCY HOME OWNERSHIP REVENUE BONDS 10/19
SERIES 36 TAXABLE 1998 TRUST
AGREEMENT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
REMARK: IOI 10/19
Day of Sale: 10/20
MISSOURI HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 65,260 /A-/A
FACILITIES AUTHORITY REVENUE 10/19
(ST. ANTHONY'S MEDICAL CENTER),
SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/20
UNIVERSITY OF MISSISSIPPI EBC WEEK OF 57,490 Aa2//AA
EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION 10/19
REVENUE BONDS & TAXABLE REVENUE
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 10/21
COUNTY OF SAN DIEGO SANFORD BURNHAM WEEK OF 57,000 A3//
PREBYS MEDICAL DISCOVERY INSTITUTE 10/19
LIMITED REVENUE OBLIGATION SERIES
2015 A & B (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/22
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 55,000 Aa2/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 2015 10/19
SERIES F-1 (AMT), F-2 (NON AMT)
F-3 (NON AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/20
SAN MARCOS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 49,105 //
SCHOOL DISTRICT 10/19
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN HAYS,
GUADALUPE AND CALDWELL COUNTIES,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
TAXABLE SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: BONDS DUE: 2016-2017 AND 2020-2029
CITY OF GRAND FORKS, NORTH DAKOTA WEEK OF 40,755 Aa3//
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 10/19
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 10/20
PERRIS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 40,500 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 2012 10/19
ELECTION SERIES B, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/20
CITY OF ROCHESTER, MINNESOTA WEEK OF 40,000 //
ELECTRIC UTILITY REVENUE REFUNDING 10/19
BONDS, SERIES 2015E
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/22
ROWLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa2/AA-/NR
CALIFORNIA 10/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
**********TAX-EXEMPT**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 10/21
COUNTY OF ROCKLAND, NEW YORK WEEK OF 28,615 A2/AA/
REFUNDING (SERIAL) BONDS, 2015 10/19
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2016-2027
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: Baa2/BBB
Day of Sale: 10/20
CITY OF TUSTIN CFD NO. 14-1 WEEK OF 27,045 //
(TUSTIN LEGACY/STANDARD PACIFIC) 10/19
SPECIAL TAX BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/21
FORD COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 27,000 //
COMMISSION, KANSAS 10/19
REVENUE COMPASS 2015-B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 10/19
CITY OF IRONDALE, ALABAMA WEEK OF 24,300 /AA/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS, 10/19
TAXABLE SERIES A,B,D,E & TAX-EXEMPT
SERIES
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 10/20
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 20,865 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 10/19
CITY OF LAFAYETTE
(COUNTY OF CONTRA COSTA,
CALIFORNIA)
LAFAYETTE REDEVELOPMENT PROJECT TAX
ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 10/20
VERMONT EDUCATIONAL AND HEALTH WEEK OF 18,255 Baa1/BBB+/
BUILDINGS FINANCING AGENCY REVENUE 10/19
BONDS (SAINT MICHAELS COLLEGE
PROJECT) SERIES 2015 GREEN BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ILLINOIS EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 14,750 A2/A/
AUTHORITY 10/19
ADJUSTABLE MEDIUM TERM REVENUE
BONDS
FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY,
SERIES 2002 (REMARKETING)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2036
Day of Sale: 10/21
EMBREY MILL COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 13,000 NR/NR/
AUTHORITY, STAFFORD COUNTY VIRGINIA 10/19
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/21
TOWN OF ERIE, COLORADO WEEK OF 12,460 A1/AA/
WATER ENTERPRISE REVENUE REFUNDING 10/19
BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
NEW CANEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,225 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 10/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Due: 16, 21-30
Underlying Ratings Aa3/A
Day of Sale: 10/21
BALTIMORE, MARYLAND WEEK OF 10,905 Baa2//
SPECIAL OBLIGATION (EAST BALTIMORE 10/19
RESEARCH PARK PROJECT,
SERIES 2008 C-1)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/22
PENNSYLVANIA STATE HIGHER WEEK OF 10,000 /A/
EDUCATION 10/19
(MESSIAH COLLEGE)
**********TAX-EXEMPT**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/20
PENNSYLVANIA HILLS MUNICIPALITY WEEK OF 10,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015 10/19
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 10/21
HARRISBURG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AAA/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 10/19
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 9,980 Aa//
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 10/19
2015 SERIES PENNSYLVANIA
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/20
BETHLEHEM PARKING AUTHORITY WEEK OF 9,390 //
NORTHAMPTON AND LEHIGH COUNTIES, 10/19
PENNSYLVANIA
GUARANTEED PARKING SYSTEM BONDS,
SERIES A AND B OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/20
CAMDEN COUNTY, MISSOURI WEEK OF 9,165 //
PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT NO. 4 10/19
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2045
Day of Sale: 10/20
NACOGDOCHES COUNTY HOSPITAL WEEK OF 9,120 //
DISTRICT (NACOGDOCHES COUNTY, 10/19
TEXAS) WALES TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: S&P Underlying Rating A-
TEAGUE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,900 /AAA/
TEXAS 10/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Rating A+
Bank Qualified
Day of Sale: 10/20
TOWNSHIP OF WOODBRIDGE WEEK OF 8,600 /AA+/
MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY 10/19
SEWER UTILITY REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/20
KANE COUNTY WATER CONSERVATION WEEK OF 8,500 //
DISTRICT, UTAH 10/19
WATER REVENUE REFUNDING SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/21
CROSBY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,315 /AAA/
TEXAS 10/19
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
Day of Sale: 10/21
FREMONT RE-2 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,150 //
(FLORENCE), COLORADO 10/19
TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT RATING: AA2
Day of Sale: 10/20
PRIVATE COLLEGE AND UNIVERSITY WEEK OF 8,000 Baa2//
AUTHORITY, GEORGIA 10/19
(MERCER UNIVERSITY PROJECT)
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: *****REMARKETING*****
Day of Sale: 10/20
MEDINA VALLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,800 //
DISTRICT 10/19
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
MEDINA AND BEXAR COUNTIES)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2022
REMARK: CABS DUE: 2017
Day of Sale: 10/21
CITY OF SANGER, TEXAS (DENTON CO) WEEK OF 6,250 A2//
COMBINATION TAX & REVENUE 10/19
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 10/09
CHAUTAUQUA COUNTY CAPITL RESOURCES, WEEK OF 5,235 /AA-/
NEW YORK 10/19
(JAMESTOWN CENTER PROJECT)
**********TAX-EXEMOT**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: *****REMARKETING*****
Day of Sale: 10/20
BEEVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,650 //
DISTRICT 10/19
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
BEE COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2027
SPRING VALLEY, INDIANA WEEK OF 4,385 /A-/
REGIONAL WATER DISTRICT WATERWORKS 10/19
REFUNDING REVENUE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2043
Day of Sale: 10/20
PETALUMA CITY ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 3,500 /AA/
DISTRICT 2015 GENERAL OBLIGATION 10/19
REFUNDING BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/20
YUMA SCHOOL DISTRICT-1, COLORADO WEEK OF 3,210 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/19
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT RATING AA2
(UNDERLYING A1)
Day of Sale: 10/19
CITY OF BURKBURNETT, TEXAS WEEK OF 3,085 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 10/19
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
DESLOGE, MISSOURI WEEK OF 1,695 NR/A/
REFUNDING AND IMPROVEMENT 10/19
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 10/19
EASTMARK COMMUNITY FACILITY WEEK OF 970 NR/NR/
DISTRICT #1 SPECIAL ASSESSMENT 10/19
DISTRICT #4 SPECIAL ASSESSMENT
SERIES BONDS 2015, ARIZONA
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 10/22
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Expected volume excluding daily issues: 5,380,275 (in 000's)