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MASSACHUSETTS COMMONWEALTH WEEK OF 450,000 Aaa/AAA/
TRANSPORTATION FUND 11/02
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
REMARK: ROP: 11/4
Day of Sale: 11/05
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 377,710 Aa3/NR/AA-
FINANCING AUTHORITY REFUNDING 11/02
REVENUE BONDS (CEDARS-SINAI
MEDICAL CENTER) SERIES 2015
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: MOODY'S & FITCH RATING: STABLE
ROP: THURSDAY MORNING
Day of Sale: 11/05
MUNICIPALITY OF ANCHORAGE ALASKA WEEK OF 311,010 NR/AAA/AA+
2015 GENERAL OBLIGATION 11/02
$45,290M SERIES A GENERAL PURPOSE
$116,430 REFUNDING BONDS SERIES B
(GENERAL PURPOSE)
$67,535M SERIES C (SCHOOLS)
$87,755M SERIES D (SCHOOLS)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
REMARK: ROP: 11/3
Day of Sale: 11/04
DEPARTMENT OF AIRPORTS OF THE CITY WEEK OF 304,145 Aa3/AA/AA
OF LOS ANGELES, CALIFORNIA 11/02
LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT
SENIOR REVENUE BONDS
$276,085M 2015 SERIES D (AMT)
$28,060M 2015 SERIES E (NON AMT)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 11/04
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORPORATION WEEK OF 297,000 /A+/A+
OF LOS ANGELES, LOS ANGELES 11/02
CONVENTION CENTER TAXABLE LEASE
REVENUE REFUNDING BONDS 2015A
CALIFORNIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: KROLL: AA-
Day of Sale: 11/03
STATE OF HAWAII AIRPORTS SYSTEM WEEK OF 246,090 //
REVENUE BONDS 11/02
SERIES 2015A (AMT)
SERIES 2015B (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 235,000 Aa1/AA/AA+
CPS ENERGY ELECTRIC & GAS SYSTEM 11/02
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2026-2039
Day of Sale: 11/03
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE WEEK OF 231,145 Aa2/AA+/NR
AGENCY 11/02
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
SERIES 2015-118A (AMT)
SERIES 2015-118B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/04
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 156,375 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 11/02
(MTA BRIDGES AND TUNNELS)
GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2015B
GENERAL REVENUE BONDS, SUBSERIES
2008B-3
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: RETAIL ORDER PERIOD: 11/3/2015
SERIES 2015B DUE: 2016-2035 & 2045
SUBSERIES 2008B-3 DUE: 2027-2028
AND 2033-2038
KROLL: AA
Day of Sale: 11/04
CITY OF WHITING, INDIANA WEEK OF 144,450 A2/A/
ENVIRONMENTAL FACILITIES REVENUE 11/02
BONDS
(BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC.
PROJECT), SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
VIRGINIA RESOURCE AUTHORITY, WEEK OF 120,190 Aaa/AAA/
VIRGINIA 11/02
INFRASTRUCTURE REVENUE REFUNDING &
TAXABLE BONDS & MORAL OBLIGATION
TAXABLE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/04
BOARD OF MANAGERS, JOINT GUADALUPE WEEK OF 119,000 /BB/BB
COUNTY-CITY OF SEGUIN HOSPITAL 11/02
MORTGAGE REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015
TEXAS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/04
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 105,000 A2/A/A+
AUTHORITY CATHOLIC HEALTH 11/02
INITIATIVES REVENUE BONDS
SERIES 2008 C-2, C-4 & D-3
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/04
CITY OF SAN ANTONIO ELECTRIC & GAS WEEK OF 100,000 Aa2/AA+/AA-
SYSTEMS VARIABLE RATE JR LIEN 11/02
REVENUE SERIES C TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/03
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 100,000 Aa2/AA-/AA+
ELECTRIC AND GAS SYSTEMS 11/02
VARIABLE RATE JUNIOR LIEN REVENUE
BONDS, SERIES 2015D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/03
BURLINGTON COUNTY BRIDGE WEEK OF 94,950 //
COMMISSION, NEW JERSEY 11/02
COUNTY GUARANTEED REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
TERM: 2016
REMARK: RATING: TBD
GRAND PRAIRIE, TEXAS WEEK OF 74,205 /A/AA-
TAXABLE SALES TAX REVENUE BONDS 11/02
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 74,110 //
AUTHORITY OF THE COUNTY OF 11/02
ST. LOUIS, MISSOURI
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS
(ST. ANDREW'S RESOURCES FOR
SENIORS OBLIGATED GROUP)
CONSISTING OF:
$59,710M SERIES 2015A
$14,400M SERIES 2015B
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: SERIES A DUE: 2025; 2035 AND 2045
SERIES B DUE: 2019
Day of Sale: 11/04
CITY OF NEW ORLEANS, LOUISIANA WEEK OF 71,165 A3/A+/A-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/02
SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 11/04
STATE OF WEST VIRGINIA SCHOOL WEEK OF 64,000 A1/AAA/A+
BUILDING AUTHORITY EXCESS LOTTERY 11/02
REVENUE REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 11/04
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 63,925 Aaa/NR/NR
COMMISSION 11/02
SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS
2015 SERIES 1A-R (AMT)
2015 SERIES 1N (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/05
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 55,320 /AA+/AA+
(EL PASO COUNTY) 11/02 /EXP/EXP
WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015C
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 11/03
CITY OF PASADENA, CALIFORNIA WEEK OF 55,000 NA/AA+/AA
REFUNDING CERTIFICATES OF 11/02 / /EXP
PARTICIPATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 11/05
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 50,720 NR/NR/NR
COMMISSION RETIREMENT FACILITIES 11/02
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
(ALDERSGATE) SERIES 2015
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 11/04
OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 15, CA 11/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/03
CITY OF RAPID CITY, SOUTH DAKOTA WEEK OF 47,565 Aa3//
WATER REVENUE REFUNDING BONDS 11/02
SERIES 2015
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 11/03
SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2/A+/
MONTEREY COUNTY, CALIFORNIA 11/02
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/03
SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2/SP-1+/
MONTEREY COUNTY, CALIFORNIA 11/02
2015 GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/03
WESTERN CAROLINA UNIVERSITY, WEEK OF 44,195 Aa3/NR/NR
NORTH CAROLINA 11/02
GENERAL REVENUE AND REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
AND TAXABLE SERIES 2015B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2039, 2045
Day of Sale: 11/03
NORTHEASTERN METROPOLITAN WEEK OF 43,900 A1/NR/
INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT #916 11/02
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 15B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2042
Day of Sale: 11/05
UCF STADIUM CORPORATION REFUNDING WEEK OF 43,000 /A+/AA-
REVENUE BONDS SERIES 2015 A&B 11/02
FLORIDA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/05
CITY OF WILMINGTON DELAWARE WEEK OF 39,465 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/02
SERIES 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
BELDING AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 37,010 /A+/
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX 11/02
2015 REFUNDING - SERIES A AND
SERIES B TAXABLE
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: UNDERLYING RATING: AA- (QSBLF)
SERIES A DUE: 2016-2031 AND 2035
SERIES B DUE: 2017-2021
Day of Sale: 11/03
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 35,330 A1/AA/
INCOME TAX REFUNDING REVENUE BONDS 11/02
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,290 /AA/
CARBON COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2043
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/04
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 31,000 /A+/A+
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/02
ST. LUKES EPISCOPAL-PRESBYTERIAN
HOSPITALS - HEALTH FACILITIES
REVENUE BONDS 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/03
STATE OF OREGON WEEK OF 29,140 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/02
2015 SERIES Q
(VETERAN'S WELFARE BOND SALE 96)
(FIXED RATE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/04
AKRON, OHIO WEEK OF 28,600 /AA+/
PARKING FACILITIES INCOME TAX 11/02
REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 25,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 11/02
SECURITIES
SERIES B G2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/04
BASTROP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,708 Aaa/AAA/
TEXAS 11/02
REFUNDING BONDS
SERIES 2015-A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/03
TROY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,600 //
BRADFORD COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/03
ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 18,765 Aaa//
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 11/02
REFUNDING BONDS (STREETS OF ST.
CHARLES AT NOAH'S ARK
INFRASTRUCTURE & SITE IMPROVEMENT
PROJECT)
$6,345M PHASE ONE IMPROVEMENTS -
SERIES A
$8,895M PHASE TWO-A IMPROVEMENTS -
SERIES B
$3,525M PHASE THREE IMPROVEMENT -
SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/02
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 17,420 A2//
FACILITIES AUTHORITY 11/02
REVENUE BONDS, SERIES EIGHT-I
SAINT JOHN'S UNIVERSITY
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/04
TOWNSHIP OF TOMS RIVER WEEK OF 14,120 /AA/
IN THE COUNTY OF OCEAN, NEW JERSEY 11/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/05
AKRON, OHIO WEEK OF 12,745 /A+/
TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 11/02
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03
ETIWANDA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 //
CFD NO. 2004-2 (HENDERSON CREEK) 11/02
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/04
CITY OF GRAND PRAIRIE, TEXAS WEEK OF 10,935 //
DALLAS, TARRANT AND ELLIS COUNTIES 11/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/03
PASSAIC VALLEY WATER COMMISSION, WEEK OF 10,595 Aa3/A/
NEW JERSEY 11/02
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 11/05
ROMOLAND SCHOOL DISTRICT PUBLIC WEEK OF 10,465 //
FINANCING AUTHORITY 11/02
2015 SPECIAL TAX REFUNDING REVENUE
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/05
BIG SPRING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2025
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/05
WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,995 /AA/A+
PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
REMARK: MUNICIPAL ASSURANCE INSURED
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES B OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/03
NEW HOPE SOLEBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,750 //
BUCKS COUNTY PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/03
WESTERN WESTMORELAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,560 /AA/
MUNICIPAL AUTHORITY SEWER REVENUE 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2028-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/03
LAKE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,320 Aa1//
FREMONT SCHOOL DISTRICT #79 11/02
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03
EAST HADDAM GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,255 /NR/AA+
REFUNDING BONDS 15 11/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 11/03
SALAMANCA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,245 NR/UR/
NEW YORK 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 11/05
CITY OF HUNTSVILLE, ARKANSAS WEEK OF 8,845 NR/NR/NR
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2038 TERM: 2045
Day of Sale: 11/05
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,655 Aaa//
TEXAS 11/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2022-2027 TERM: 2016
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/03
PLUM BOROUGH MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 8,510 /AA/
GUARANTEED SEWER REVENUE REFUNDING 11/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 11/04
MONTAGUE AREA PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 8,360 /AA-/
MICHIGAN 11/02
COUNTIES OF MUSKEGON & OCEANA
REFUNDING BONDS
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 11/03
NORTH ROSE-WOLCOTT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 8,190 A1//
DISTRICT, NEW YORK 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 11/04
PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,690 A1//
PENNSYLVANIA 11/02
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 11/04
EARLY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,654 /AAA/
TEXAS 11/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: DUE: 2016-2024 AND 2034-2037
Day of Sale: 11/04
PRATT COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 7,620 NR/AA-/
COMMISSION, REFUNDING REVENUE 15 11/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 11/05
SANDUSKY LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 7,510 Aa3/NR/
OBLIGATION REFUNDING BONDS 15, OHIO 11/02
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/05
FREMONT CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 7,500 Aa2//
REFUNDING BONDS 11/02
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/04
KENNEDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,465 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 11/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/03
TOWN OF PORTSMOUTH, RHODE ISLAND WEEK OF 6,400 //
$4,360M GENERAL OBLIGATION BONDS 11/02
2015 SERIES A (TAX EXEMPT)
$ 410M GENERAL OBLIGATION BONDS
2015 SERIES B (TAXABLE)
$1,630M GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES,
SERIES 2015 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
BURLINGAME HOUSING INC WEEK OF 6,220 Aa3//
(A COLORADO NONPROFIT CORPORATION 11/02
CREATED BY THE CITY OF ASPEN,
COLORADO) MULTI FAMILY HOUSING
PROJECT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015 BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/03
MIDDLE BUCK VO-TECH SCHOOL WEEK OF 5,860 //
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/05
VENTANA WEST PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 5,675 /BBB+/
DISTRICT 11/02
SPECIAL LEVY REFUNDING REVENUE
BONDS 15, NM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/04
BERKELEY COUNTY PUBLIC SERVICE WEEK OF 5,465 //
DISTRICT REFUNDING REVENUE 15E, WV 11/02
BUILD AMERICA MUTUAL
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/02
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 4,875 /A/
GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 11/02
(CITY OF RIVER ROUGE LOCAL PROJECT)
SERIES E
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/04
CITY OF SOCIAL CIRCLE, GEORGIA WEEK OF 4,655 /AA/
CPU REFUNDING AND IMPROVEMENT 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2045
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 11/03
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 4,050 //
AUTHORITY 11/02
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2015A
(MEADOW VIEW APARTMENT PROJECT)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 11/04
OAK PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,800 //
CALIFORNIA 11/02
SERIES 2015A UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION BONDS
NEW MONEY
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2031
REMARK: A2 NEG/AA-(2013)
AGM/BAM INSURED
Day of Sale: 11/05
ASPEN COLORADO PARKS & OPEN SPACE WEEK OF 3,750 Aa2//
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 11/02
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/03
FOREST AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,695 //
(FOREST COUNTY) 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
RIDGEFIELD BOROUGH BOARD OF WEEK OF 3,590 A1/NR/
EDUCATION, NEW JERSEY 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 11/04
LAFAYETTE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,515 NR/AA-/
NEW YORK 11/02
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 11/05
TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,305 //
BRADFORD COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02
GENERAL OBLIGATION BONDS 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/04
SPENCER ROAD PUBLIC UTILITIES WEEK OF 2,915 //
DISTRICT 11/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
TEXAS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2033
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/05
FRIENDSHIP CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,110 NR/UR/
NEW YORK 11/02
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 11/05
WARSAW DEVELOPMENT DISTRICT WEEK OF 860 //
TAXABLE TIF SPECIAL TAXING DISTRICT 11/02
BONDS OF 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2030
REMARK: Non-Rated, Taxable
Day of Sale: 11/03
PLUM BOROUGH MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 460 /AA/
GUARANTEED SEWER REVENUE REFUNDING 11/02
BONDS, TAXABLE 15D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/04
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Expected volume excluding daily issues: 4,860,677 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)