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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 1,750,000 //
CORPORATION ALL ABOARD FLORIDA 11/09
PASSENGER RAIL PROJECT SURFACE
TRANSPORTATION FACILITIES REVENUE
BONDS SERIES 2015 A & B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/10
SPRINGFIELD ELECTRIC REVENUE BONDS WEEK OF 498,000 A3/A/
ILLINOIS 11/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 11/12
CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY WEEK OF 375,200 Baa2/BBB+/NR
AUTHORITY SENIOR LIEN 11/09
$300,240M REVENUE BONDS 2015A
$74,960M REFUNDING PUT BONDS 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2025-2045
Day of Sale: 11/10
THE SCHOOL BOARD OF MIAMI-DADE WEEK OF 229,000 A1/A-/
COUNTY, FLORIDA CERTIFICATES OF 11/09
PARTICIPATION SERIES 2015D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/10
KERSHAW COUNTY PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 101,910 A1/A-/
FOUNDATION INSTALLMENT PURCHASE 11/09
REFUNDING REVENUE BONDS (KERSHAW
COUNTY SCHOOL DISTRICT, SOUTH
CAROLINA PROJECT) SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 11/10
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 97,175 //
CORPORATION 11/09
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS
(RENAISSANCE CHARTER SCHOOL, INC.
PROJECTS)
CONISISTING OF:
$87,175,000 SERIES A TAX EXEMPT &
$10,000,000 SERIES B TAXABLE
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: A: Term Bonds Due-06/15/2025, 35&46
B: Term Bond Due-06/15/2025
Day of Sale: 11/09
NORTH CAROLINA A&T STATE UNIVERSITY WEEK OF 92,230 A1//A+
REVENUE 11/09
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: TAXABLE: 16-24
TAX EXEMPT: 17-35, 40 & 45
Day of Sale: 11/10
NEW JERSEY ECONOMIC DEVLEOPMENT WEEK OF 78,940 A3/A-/A-
AUTHORITY LEASE REVENUE REFUNDING 11/09
BONDS (LIBERTY STATE PARK PROJECT)
2015 SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 11/10
STATE OF OHIO CAPITAL FACILITIES WEEK OF 70,000 Aa2/AA/AA
LEASE APPROPRIATIONS BONDS 11/09
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 11/10
DEKALB COUNTY WATER & SEWER REVENUE WEEK OF 67,000 Aa3/AA-/
REFUNDING SECOND RESOLUTION 11/09
GEORGIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 11/09
LOS ANGELES COUNTY WEEK OF 65,620 Aa2/AA/NR
METROPOLITAN TRANSPORTATION 11/09
AUTHORITY
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS
(UNION STATION GATEWAY PROJECT),
SERIES 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 11/10
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 59,400 Aa2/AA+/
CONSISTING OF: 11/09
$10,540M 2015 SERIES 4 BONDS
(FEDERALLY TAXABLE)
$48,860M 2015 SERIES 5 REFUNDING
BONDS (TAX EXEMPT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/10
CITY OF PASADENA, CALIFORNIA WEEK OF 55,000 /AA+/AA
REFUNDING CERTIFICATES OF 11/09
PARTICIPATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 11/12
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 53,880 Aa2/NR/NR
AGENCY 11/09
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS,
2015 SERIES E
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: Retail Monday 11/09
Day of Sale: 11/10
DEVELOPMENT AUTHORITY OF FLOYD WEEK OF 53,000 //
COUNTY, GEORGIA POLLUTION CONTROL 11/09
REVENUE BONDS (GEORGIA POWER
COMPANY PLANT HAMMOND PROJECT)
FIRST SERIES 2010
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: A3 (Stable)/A+(negative)/A+(Stable)
Day of Sale: 11/12
SANTA MONICA MALIBU UNIFIED SCHOOL WEEK OF 50,000 Aa1/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 2015 GENERAL 11/09
OBLIGATION REFUNDING BONDS (2019
CROSSOVER REFUNDING)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/10
NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aa1//
AGENCY REVENUE 11/09
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2026
REMARK: 2046: PAC
Day of Sale: 11/10
STATE OF WISCONSIN ENVIRONMENTAL WEEK OF 42,000 Aaa/AAA/
IMPROVEMENT FUND REVENUE BONDS 11/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/09
MIDLAND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,195 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 11/09
SERIES 205
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 11/10
SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 36,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 11/09
OF 2012 SERIES 2015 CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/10
CITY OF WATERBURY, CONNECTICUT WEEK OF 30,000 /AA-/A+
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/09
CONSISTING OF:
$23,000,000 LOT A &
$7,000,000 LOT B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2035
REMARK: Lot A: 08/01/2018-2035
Lot B: 08/01/2018-2025
Day of Sale: 11/12
WAWASEE HIGH SBC AD VALOREM WEEK OF 27,000 /AA+/
PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS, 11/09
SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2036
INSURANCE: INDIANA STATE AID INTERCEPT
REMARK: Underlying A Rating Expected
Day of Sale: 11/10
GARDEN GROVE PUBLIC FINANCING WEEK OF 24,275 /AA/
AUTHORITY 11/09
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Underlying A Rating
Day of Sale: 11/10
UTAH HOUSING CORPORATION WEEK OF 24,000 //
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 11/09
SECURITIES (TEMS)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/10
SNOHOHMISH COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 21,980 Aa1/AA+/
SCHOOLD DISTRICT #15 11/09
EDMONDS UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2020-2028
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 11/12
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 17,420 A2//
FACILITIES AUTHORITY 11/09
REVENUE BONDS, SERIES EIGHT-I
(SAINT JOHN'S UNIVERSITY)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/10
CITY OF FILLMORE, CALIFORNIA WEEK OF 16,755 //
CFD NO. 5 IA A (HERITAGE VALLEY) 11/09
SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/10
DAYTON, OHIO WEEK OF 15,510 Aa2/AA-/
SEWER SYSTEM REVENUE BONDS, 11/09
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/10
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY WEEK OF 15,310 //
TAXABLE BONDS, SERIES 2015 11/09
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/12
DAYTON, OHIO WEEK OF 14,850 Aa2/AA-/
WATER SYSTEM REVENUE BONDS, 11/09
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/10
SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 /AA/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/09
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/10
FOOTHILLS PARK & RECREATION WEEK OF 12,000 /AA-/
DISTRICT 11/09
REFUNDING & IMPROVEMENT
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/12
CITY OF VALPARAISO SEWAGE WORKS WEEK OF 10,060 /A+/
REFUNDING REVENUE BONDS, 11/09
SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2021-2028
Day of Sale: 11/10
MANHEIM CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 11/09
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2031
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 11/12
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A-/
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 11/09
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2036
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 10/09
GREATER NANTIOKE, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,730 /AA/
AREA SCHOOL DISTRICT GENERAL 11/09
OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2045
CITY OF ADELANTO CFD 2006-2 WEEK OF 9,470 NR/NR/NR
TAXABLE IMPROVEMENT AREA 1 AND 2 11/09
SERIES B AND TAX-EXEMPT AREA 2
SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/10
SHENANDOAH GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,070 /AA+/
REFUNDING BONDS SERIES 2015 11/09
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/12
TEXAS SOUTHMOST COLLEGE LIMITED TAX WEEK OF 8,645 /AA-/AA-
REFUNDING GENERAL OBLIGATION 11/09
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2032
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/10
DAYTON, OHIO WEEK OF 7,995 Aa2/AA/
VARIOUS PURPOSE REFUNDING GENERAL 11/09
OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/12
GALT JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 7,500 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA GENERAL 11/09
OBLIBATION REFUNDING BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,195 Aaa//
TEXAS 11/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2025-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/10
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,025 /A+/
NUMBER 226, OGLE COUNTY ILLINOIS 11/09
(BYRON) GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2015B
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 11/10
OSNABURG LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,000 /A/
OHIO 11/09
STARK & CARROLL COUNTIES
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/10
RADNOR TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,420 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/09
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/12
BOROUGH OF TENAFLY, NEW JERSEY WEEK OF 6,114 /AA/
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 11/09
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/10
GALLATIN COUNTY, MONTANA WEEK OF 5,885 NR/AA+/
OPEN SPACE UNLIMITED TAX GENERAL 11/09
OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2016-2036
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/10
JEFFERSON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,245 /AA+/
MISSOURI 11/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
Day of Sale: 11/09
NEWTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,175 /AAA/
TEXAS 11/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/12
BEDFORD PARK VILLAGE HOTEL MOTEL WEEK OF 5,090 //
TAX REVENUE REFUNDING BONDS 11/09
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/12
TOWNSHIP OF HARRIS BOARD OF WEEK OF 5,035 //
EDUCATION 11/09
GLOUCESTER COUNTY, NEW JERSEY
SCHOOL REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: (Bank Qualified)
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY DAILY 4,875 /A/
LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM
(CITY OF RIVER ROUGE LOCAL PROJ)
REVENUE BONDS. SERIES E
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF ROANOKE, TEXAS WEEK OF 4,535 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/09
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2027
REMARK: BANK QUALIFIED
S&P: APPLIED FOR
Day of Sale: 11/10
CITY OF ROANOKE, TEXAS WEEK OF 3,775 //
COMBINATION TAX & REVENUE 11/09
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2030
REMARK: BANK QUALIFIED
S&P: APPLIED FOR
Day of Sale: 11/10
RITENOUR SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 3,360 /AA+/
ST.LOUIS COUNTY, MISSOURI 11/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
Day of Sale: 11/12
CITY OF PHILLIPS WEEK OF 2,675 //
PRICE COUNTY, WISCONSIN 11/09
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/10
RIVERVIEW GARDENS SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,575 /BBB-/
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 11/09
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/10
POTEET INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,125 //
ATASCOSA COUNTY, TEXAS 11/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 11/10
WARSAW MULTI-SBC UNLIMITED AD WEEK OF 2,075 /AA+/
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST 11/09
MORTGAGE BONDS, SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: INDIANA STATE AID INTERCEPT
REMARK: Underlying A Rating Expected
Day of Sale: 11/09
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 756 WEEK OF 2,010 //
BLOOMING PRAIRIE PUBLIC SCHOOLS 11/09
MINNESOTA GENERAL OBLIGATION
FACILITIES MAINTENANCE BONDS 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/09
MORGAN & WASHINGTON COUNTIES RE-2 WEEK OF 1,725 Aa2//
COLORADO (BRUSH SCHOOL DISTRICT) 11/09
STATE INTERCEPT BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 11/12
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Expected volume excluding daily issues: 4,261,654 (in 000's)