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MASSACHUSETTS SCHOOL BUILDING WEEK OF 718,000 Aa2/AA+/AA+
AUTHORITY 11/16
SENIOR DEDICATED SALES TAX
REFUNDING BONDS - 2015 SERIES C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17
STATE OF CONNECTICUT GENERAL WEEK OF 650,000 Aa3/AA/AA
OBLIGATION BONDS 11/16
$585MM 2015 SERIES F
$65MM 2015 SERIES G - GREEN BONDS
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 11/16
KROLL: AA
Day of Sale: 11/17
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 626,800 A3/A-/A-
FUND AUTHORITY 11/16 EXP/EXP/
TRANSPORTATION PROGRAM BONDS
2015 SERIES AA
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/17
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 450,000 //
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/18
THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 400,000 //
AUTHORITY 11/16
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
2015 SERIES B
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 11/18
CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA WEEK OF 345,000 /A/
SENIOR SALES TAX REVENUE REFUNDING 11/16
BONDS SERIES 2015A TAXABLE
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/18
MIAMI BEACH REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 343,385 A1/A/
CONSISTING OF: 11/16
$306,045M SERIES 2015A REVENUE
REFUNDING BONDS
$ 37,340M SERIES 2015B TAXABLE
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
SERIES 2015B (FEDERALLY TAXABLE)
Day of Sale: 11/18
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 338,630 //
FINANCE AUTHORITY 11/16
WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
FISCAL 2016 SERIES BB
FISCAL 2016 SERIES BB-1
FISCAL 2015 SERIES BB-2
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17
CITY OF DALLAS, TEXAS WEEK OF 197,080 /AA/AA+
(DALLAS, DENTON, COLLIN AND 11/16
ROCKWALL COUNTIES)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: (TAX-EXEMPT)
Day of Sale: 11/17
CITY OF MIAMI BEACH, FLORIDA WEEK OF 193,000 Aa3/AA-/
RESORT TAX REVENUE BONDS, 11/16
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/17
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 177,325 Aa2/AA/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16
SERIES 2015F (TAX-EXEMPT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2026-2035
Day of Sale: 11/18
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA WEEK OF 122,240 Aa1/AA+/AA+
PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE BONDS 11/16
(PROFESSIONAL SPORTS FRANCHISE
FACILITY PROJECT)
(TAXABLE AND TAX EXEMPT)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/18
LONG ISLAND POWER AUTHORITY WEEK OF 117,230 Baa1/A-/A-
ELECTRIC SYSTEM GENERAL REVENUE 11/16
BONDS, SERIES 2015B
NEW YORK
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 11/17
CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT WEEK OF 117,000 A1/A+/
CORPORATION JR. LIEN AIRPORT 11/16
REVENUE AND REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 11/17
MISSISSIPPI GENERAL OBLIGATION WEEK OF 116,270 Aa2/AA/
BONDS, SERIES 2015G 11/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 112,635 Aa2/AA/NR
AGENCY 11/16
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
SERIES 178 (NON-AMT)
SERIES 179 (NON-AMT)
SERIES 180 (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/17
COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 111,000 Aa3/A+/
STATE PROPERTY & BUILDINGS 11/16
COMMISSION REVENUE & REVENUE
REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035
REMARK: ROP: 11/18/2015
Day of Sale: 11/19
SAN FRANCISCO STATE BUILDING WEEK OF 102,870 //
AUTHORITY 11/16
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
(STATE OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO
CIVIC CENTER COMPLEX) 2015 SERIES A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17
HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 100,000 A1/AA-/
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/16
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS SERIES 2015 EDUCATIONAL
FACILITIES REVENUE BONDS SERIES
2015A & TAXABLE EDUCATIONAL
FACILITIES REVENUE BONDS 2015B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/19
TROY CAPITAL RESOURCE CORPORATION WEEK OF 75,000 A3/A/
NEW YORK, RENSSELAER POLYTECHNIC 11/16
INSTITUTE PROJECT
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2029 TERM: 2032, 2035
Day of Sale: 11/17
WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC WEEK OF 73,000 Aa3/AA/
DEVELOPMENT AUTHORITY 11/16
HOUSING REVENUE BONDS-2015 SERIES A
(NON-AMT), B (AMT) AND C (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/18/2015
Day of Sale: 11/19
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 67,160 Aa2/NR/AA
ADMINISTRATION 11/16
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT RESIDENTIAL
REVENUE BONDS
2015 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/18
CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 61,265 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16
CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION
BONDS, SERIES 2015-A1
CURRENT INTEREST BONDS,
SERIES 2015-A2
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: KROLL: AA
SERIES 2015A-1 DUE: 2040 AND 2045
SERIES 2015A-2 DUE: 2017-2030&2035
Day of Sale: 11/17
OAKLAND STATE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 58,970 //
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 11/16
(ELIHU M. HARRIS STATE OFFICE
BUILDING) 2015 SERIES A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17
CITY OF SAN CLEMENTE, CALIFORNIA WEEK OF 58,905 //
CFD NO 2006-1 (MARBLEHEAD COASTAL) 11/16
2015 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/18
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 56,000 /AA+/
COMMISSION 11/16
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
(FIRST PLACE HOMEOWNERSHIP LOAN
PROGRAM)
2015 SERIES C (NON-AMT)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2036
Day of Sale: 11/19
TOM GREEN COUNTY, TEXAS WEEK OF 53,500 Aa3/AA/
COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS 11/16
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2035 TERM: 2038
Day of Sale: 11/16
TUSTIN CONTROL FLOOD DISTRICT 06-1 WEEK OF 51,820 /BBB+/
(TUSTIN LEGACY-COLUMBUS VILLAGES) 11/16
CALIFORNIA
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 11/19
GROSSMONT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 51,000 Aa3//
DISTRICT 11/16
GENERAL OBLIGATION BONDS CALIFORNIA
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17
NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aa2//
AUTHORITY, SERIES 2015B 11/16
MGR: George K. Baum & Company, Denver
CITY OF SAN ANTONIO (CPS ENERGY) WEEK OF 45,660 Aa2/AA-/AA-
REMARKETING-MANDATORY TENDER 11/16
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 11/19
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 45,000 /A-/
AUTHORITY VALLEY VIEW HOSPITAL 11/16
ASSOCIATION PROJECT
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2019-2030 TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 11/19
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 43,445 NR/NR/NR
AUTHORITY 11/16
REVENUE REFUNDING & IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2015A&B
(SUNNY VISTA LIVING CENTER PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/18
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 39,900 /BBB/
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS 11/16
(BEVERLY COMMUNITY HOSPITAL
ASSOCIATION) SERIES 2015
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2025 TERM: 2030, 2035, 2045
Day of Sale: 11/17
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 38,000 //
COWLITZ COUNTY ELECTRIC 11/16
DISTRIBUTION SYSTEM REVENUE
REFUNDING BOND
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17
HIGHLANDS COUNTY SCHOOL BOARD WEEK OF 37,975 A3/AA/
FLORIDA CERTIFICATES OF 11/16
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/19
REDDING JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 37,170 NR/NR/A+
AUTHORITY 11/16
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS
2015 SERIES A
CALIFORNIA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 11/17
COMMUNITY DEVELOPMENT AND WEEK OF 34,710 //
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF 11/16
TOWN OF BROOKFIELD, WISCONSIN
COMMUNITY DEVELOPMENT REVENUE
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CITY OF FORT SMITH, ARKANSAS WEEK OF 33,640 NR/A-/NR
WATER & SEWER REFUNDING AND 11/16
CONSTRUCTION REVENUE BONDS
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2040
Day of Sale: 11/17
CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 32,115 NR/NR/NR
FIRST MORTGAGE BONDS 11/16
(TALLAHASSEE TAPESTRY SENIOR
HOUSING PROJECT), SERIES 2015
CONSISTING OF:
$30,200M SERIES A TAX EXEMPT BONDS
$ 1,915M SERIES B TAXABLE BONDS
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: SERIES A BONDS DUE: 2035; 2045&2050
SERIES B BONDS DUE: 2023
Day of Sale: 11/18
MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,000 Aa1//
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/16
BONDS SERIES B FEDERALLY TAXABLE
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17
BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 /AA/
BERKS & MONTGOMERY COUNTIES 11/16
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 11/17
SAGINAW TOWNSHIP COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 29,435 Aa1//
DISTRICT, SAGINAW COUNTY, 11/16
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
THORNTON DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 28,240 /A/
COLORADO 11/16
TAX INCREMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 11/17
CITY OF WESTBROOK, MAINE WEEK OF 26,265 Aa3/AA/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 11/17
SAN GORGONIO MEMORIAL HEALTHCARE WEEK OF 25,750 A3/NR/NR
DISTRICT, CALIFORNIA RIVERSIDE 11/16
COUNTY, 2015 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 11/17
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 25,350 //
HOSPITAL REVENUE BOND ANTICIPATION 11/16
NOTES, SHENANDOAH MEDICAL CENTER
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/16
CLARK COUNTY SPECIAL IMPROVEMENT WEEK OF 25,000 //
DISTRICT NO 159 SUMMERLIN VILLAGE 11/16
16A LOCAL IMPROVEMENT BONDS 2015
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/19
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 24,385 Aa2/NR/AA
ADMINISTRATION 11/16
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT RESIDENTIAL
REVENUE BONDS
2015 SERIES A (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/18
GENERAL AUTHORITY OF SOUTHCENTRAL WEEK OF 24,165 /BBB/
PENNSYLVANIA 11/16
(HANOVER HOSPITAL)
REVENUE BONDS, 2015
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
REMARK: RATINGS: (STABLE)
WEATHERFORD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,222 //
DISTRICT, TEXAS 11/16
$23,222,383
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 11/19
CARROLLTON FARMERS BRANCH TEXAS WEEK OF 23,045 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 11/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 2016, 2028-2032
(Aa1/AA+)
Day of Sale: 11/18
COUNTY OF UNION, NORTH CAROLINA WEEK OF 21,735 //
ENTERPRISE SYSTEMS REVENUE BONDS 11/16
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/18
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 21,230 Aaa//
AUTHORITY 11/16
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS I BONDS
2015 SERIES E (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM) (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2037
Day of Sale: 11/17
WEST CHESTER BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,895 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/18
ROBINSON TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,750 //
MUNICIPAL AUTHORITY 11/16
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 11/19
EAGLE COUNTY, COLORADO WEEK OF 19,075 Aa2/NR/NR
REFUNDING CERTIFICATES OF 11/16
PARTICIPATION, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/17
NEWARK HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 18,915 /BB/
CORPORATION 11/16
EDUCATION REVENUE BONDS (A+ CHARTER
SCHOOLS, INC)
SENIORS 2015A AND
SENIORS 2015B (TAXABLE)
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
Day of Sale: 11/19
SOUTH JORDAN REDEVELOPMENT WEEK OF 16,700 /AA/AA+
AUTHORITY, UTAH 11/16
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
TAYLORS COMMUNITY SCHOOL BUILDING WEEK OF 14,475 //
CORPORATION, INDIANA 11/16
TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF WEEK OF 14,435 A2/A-/
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 11/16
EDUCATIONAL FACILITIES CORPORATION
FOR CHESTERFIELD SCHOOL DISTRICT
INSTALL PURCHASE REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 11/18
WAUKEGAN, ILLINOIS WEEK OF 14,090 A2//
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 11/16
REFUNDING BONDS SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/19
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF WEEK OF 14,000 Aaa//
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND 11/16
MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT
BONDS - 2015 SERIES A-1
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/16/15
Day of Sale: 11/17
NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE WEEK OF 12,000 /AA+/
FINANCE AGENCY 11/16
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE-TRENT
CENTER WEST SR. APARTMENTS PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/19
CITY OF RACINE WEEK OF 11,195 /AA-/
RACINE COUNTY, WISCONSIN 11/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: BONDS DUE: 6/1/2016 & 2017 AND
12/1/2017-2029
Day of Sale: 11/17
PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /AA/
PENNSYLVANIA 11/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/17
NORTH MUSKEGON PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 9,915 /AA-/
MICHIGAN 11/16
MUSKEGON COUNTY, 2015 REFUNDING
BONDS
CONSISTING OF:
$2,215M - SERIES A
$7,700M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18
CHSD NO. 218 (OAK LAWN), ILLINOIS WEEK OF 9,900 /AA/
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2029-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/19
HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,700 /A-/
MISSOURI 11/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATIONS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
NAPERVILLE PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 9,600 Aaa//
LIMITED TAX PARK BONDS 11/16
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/17
VERSAILLES EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 9,555 Aa2//
DISTRICT DARKE AND SHELBY COUNTIES 11/16
OHIO SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING
BONDS GENERAL OBLIGATION UNLIMITED
TAX SERIES 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 11/18
CITY OF MIDDLETON WEEK OF 9,500 //
DANE COUNTY, WISCONSIN 11/16
CONSISTING OF:
$6,500M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
$3,000M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES, SERIES 2015B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES 2015A DUE: 2020-2032
SERIES 2015B DUE: 2016-2023
Day of Sale: 11/17
WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 9,480 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 11/16
SERIES 2015A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 11/16
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT BUCKS WEEK OF 9,355 Aa2//
COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 11/16
OBLIGATION BONDS SERIES B OF 2015
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 11/18
CCSD #34 (GLENVIEW), ILLINOIS WEEK OF 9,290 Aaa//
CONSISTING OF: 11/16
$5,660M LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION
$3,630M UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: SERIES A DUE:
Day of Sale: 11/16
PARISH OF PLAQUEMINES, LOUISIANA WEEK OF 9,050 /AA/
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 11/16
SERIES 2015 BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/18
COWILITZ COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 9,000 A1//
SPECIAL SEWER REVENUE REFUNDING 11/16
BONDS SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 11/19
VILLAGE OF ADDISON DUPAGE COUNTY WEEK OF 8,945 /AA/AA+
ILLINOIS GENERAL OBLIGATION 11/16
REFUNDING BONDS SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/16
NORTH OLMSTED,OHIO WEEK OF 8,785 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED 11/16
$6,525M LIMITED TAX
$2,260M UNLIMITED TAX
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
UPPER DUBLIN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,765 Aa3//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/19
WESTPORT, CONNECTICUT WEEK OF 8,560 Aaa/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/16
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 11/19
BRAZOSPORT COLLEGE DISTRICT, TEXAS WEEK OF 8,520 Aa2/AA-/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 11/16
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
REMARK: 2016, 2028-2033
Day of Sale: 11/17
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 8,500 //
COMISSION, REVENUE REFUNDING BONDS 11/16
SKYLINE AT FIRST, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2045
Day of Sale: 11/18
CITY OF SANTA ROSA HIGH SCHOOL WEEK OF 8,325 /A/
DISTRICT 11/16
(SONOMA COUNTY, CALIFORNIA)
2015 REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/19
SCHOOL DISTRICT OF BRENTWOOD WEEK OF 8,185 /AA/
BOROUGH, PENNSYLVANIA 11/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2023
CITY OF HOT SPRINGS, ARKANSAS WEEK OF 8,000 /AA/
WATERWORKS REVENUE BONDS 11/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: /A+/
Day of Sale: 11/17
WESTERN WESTMORELAND MUNICIPAL WEEK OF 7,560 /AA/
AUTHORITY REVENUE, PENNSYLVANIA 11/16
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/18
LUCAS METROPOLITAN HOUSING WEEK OF 7,340 NR/A+/NR
AUTHORITY 11/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015 (OHIO)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/19
MINERAL WELLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,249 //
DISTRICT, TEXAS 11/16
$7,248,825.65* UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 11/18
POTSDAM CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,020 //
NEW YORK 11/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/17
CITY OF DEER PARK, TEXAS WEEK OF 7,000 Aa2/AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/16
BONDS, SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/16
CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 7,000 A2/AA/
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 11/16
IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Baa2/
Day of Sale: 11/18
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 6,900 NR/AA+/NR
DURHAM 11/16
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
(MORREENE ROAD APARTMENTS)
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/19
NORTHEAST HIGHER EDUCATION WEEK OF 6,295 //
FACILITIES CORPORATION 11/16
EDUCATION REVENUE (EAGLE ADVANTAGE
SCHOOLS, INC)
SENIORS 2015A & B
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
REMARK: A: S&P AAA PSF
B: S&P BBB-
Day of Sale: 11/17
OREGON FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 6,180 //
REVENUE BONDS 11/16
REDMOND PROFICIENCY ACADEMY,
SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18
SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF WEEK OF 5,805 A2/A-/
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 11/16
EDUCATIONAL FACILITIES CORPORATION
FOR CHESTERFIELD SCHOOL DISTRICT
INSTALL PURCHASE REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 11/18
FRENSHIP INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,400 Aaa/NR/AAA
DISTRICT 11/16
(LUBBOCK AND HOCKLEY COUNTIES,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015C
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/19
CUYAHOGA FALLS CITY, OHIO WEEK OF 5,100 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION 11/16
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 4,875 /A/
LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM 11/16
REVENUE )CITY OF RIVER ROUGE LOCAL
PROJECT), SERIES E
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17
GROVE CITY, OHIO WEEK OF 4,800 Aa2//
TAXABLE SPECIAL OBLIGATIONS 11/16
NONTAX REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17
MONTAGUE AREA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 4,700 /AA-/
COUNTIES OF MUSKEGON & OCEANA, 11/16
2015 REFUNDING, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 11/19
SOMERSET COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,600 A1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2028
REMARK: RATINGS: (STABLE)
KENT, OHIO WEEK OF 4,500 Aa2//
BANK QUALIFIED 11/16
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 11/08
TOWNSHIP OF LITTLE FALLS WEEK OF 4,400 /AA-/
IN THE COUNTY OF PASSAIC, NEW 11/16
JERSEY
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/19
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,050 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 411 11/16
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/16
MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 Aa1//
CALIFORNIA 2015 GENERAL OBLIGATION 11/16
REFUNDING BONDS SERIES A TAX EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17
MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 11/16
2014-1 2015 SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17
ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 3,855 //
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 11/16
(STR OF CHARLES@NOAH'S ARK
INFRASTRUCTURE & SITE IMPROVEMENT
PROJECT-PHASE THREE A IMPROVEMENTS)
SERIES D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17
BAYFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 10JT-R WEEK OF 3,570 Aa2//
COLORADO 11/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 11/17
SPRINGDALE, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,500 /A+/
GENERAL OBIGATION REFUNDING BONDS 11/16
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/18
MIDDLE SCHOOL DISTRICT OF WABASH WEEK OF 3,385 /AA+/
SBC AVPT FIRST MORTGAGE BONDS OF 11/16
2015 BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2018
HAZELWOOD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,985 /A+/
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 11/16
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17
WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 2,915 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/16
TAXABLE SERIES 2015B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 11/16
HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 2,645 /A+/
BOONE COUNTY, ILLINOIS 11/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18
OAK HILLS LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,540 Aa3//
BOARD OF EDUCATION CERTIFICATES OF 11/16
PARTICIPATION SERIES 2015 HAMILTON
OHIO BUILDING IMPROVEMENT PROJECT
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/17
TUSTIN CONTROL FLOOD DISTRICT 06-1 WEEK OF 2,420 /BBB+/
(TUSTIN LEGACY-COLUMBUS VILLAGES), 11/16
CALIFORNIA
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 11/19
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 2,000 Aa1//
WISCONSIN RACINE, KENOSHA AND 11/16
WALWORTH COUNTIES GENERAL
OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIESJ 2015-2016D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 11/19
TOWN OF GREENTOWN SEWAGE WORKS WEEK OF 1,530 //
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 11/16
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2028
TOWNSHIP OF LYONS, ILLINOIS WEEK OF 1,365 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
ROSELLE PARK DISTRICT WEEK OF 1,335 /AA/
(DUPAGE COUNTY, ILLINOIS) 11/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING PARK
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 11/17
OREGON FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 475 //
REVENUE BONDS 11/16
REDMOND PROFICIENCY ACADEMY
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18
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Expected volume excluding daily issues: 7,263,276 (in 000's)