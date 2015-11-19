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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 136,445 Aa1/AA+/NR
RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS 11/23
SERIES 2015E&F
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/24
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 86,720 A2/AA/
MUNICIPAL ENERGY AGENCY OF 11/23
MISSISSIPPI POWER SUPPLY REFUNDING
PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2041
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Ratings: Baa1/BBB
Day of Sale: 11/24
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 50,000 Aaa//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 11/23
2015 SERIES 1 (NON AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC. WEEK OF 47,000 Baa1//A-
AND SUBSIDIARIES 11/23
DEPARTMENT OF BUDGET AND FINANCE OF
THE STATE OF HAWAII-SPECIAL
PURPOSE REVENUE BONDS-REFUNDING
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/23
MISSOURI JOINT MUNICIPAL WEEK OF 37,565 A3/A-/A
ELECTRIC UTILITY COMMISSION 11/23
POWER PROJECT REVENUE REFUNDING
BONDS
(PLUM POINT PROJECT), SERIES 2015A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2035, 2036
Day of Sale: 11/24
CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 32,805 NR/NR/NR
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS 11/23
(TALLAHASSEE TAPESTRY SENIOR
HOUSING PROJECT), SERIES 2015
CONSISTING OF:
$30,645M SERIES A TAX-EXEMPT BONDS
$ 2,160M SERIES B TAXABLE BONDS
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES A DUE: 2035; 2045 & 2050
SERIES B DUE: 2023
Day of Sale: 11/24
CITY OF SAN JOSE MULTIFAMILY WEEK OF 30,000 /AA+/
HOUSING REVENUE - CASA DEL PUEBLO 11/23
APARTMENTS PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2017
Day of Sale: 11/24
SEDGWIK COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 27,790 Aa3/AA/
DISTRICT N. 226, KANSAS 11/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 11/23
FOLSOM CORDOVA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 22,500 /A-3/
DISTRICT, CALIFORNIA 11/23
2015 REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/24
CITY OF TRENTON WEEK OF 17,030 A3/AA/
IN THE COUNTY OF MERCER, 11/23
NEW JERSEY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: AGM INSURED; MQBA ENH
Day of Sale: 11/23
VILLAGE OF ASHWAUBENON WEEK OF 12,505 //
BROWN COUNTY, WISCONSIN 11/23
CONSISTING OF:
$9,500M NOTE ANTICIPATION NOTES
$3,050M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: ANTICIPATION NOTES DUE: 2016
TAXABLE DUE : 2016-2025
Day of Sale: 11/24
EAST WASHINGTON MULTI-SCHOOL WEEK OF 12,000 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 11/23
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT
UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 11/23
MORENO VALLEY PUBLIC FINANCING WEEK OF 10,600 /A+/
AUTHORITY, CALIFORNIA 11/23
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015
**********TAXABLE**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/24
WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 10,034 NR/NR/
SUBORDINATE TAXAB;E BONDS 11/23
STORYPOINT PORTAGE, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/24
SCHOOL DISTRICT NO. 172 WEEK OF 9,705 /A-/
QUINCY, ADAMS COUNTY, ILLINOIS 11/23
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2022-2031
Day of Sale: 11/24
CULVER SCHOOL BUILDING CORPORATION WEEK OF 9,625 /AA+/
CULVER, INDIANA 11/23
FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2027
REMARK: (A UNDERLYING)
Day of Sale: 11/23
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,075 /AA-/
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/23
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES C OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 11/24
CIRCLEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,640 Aa3//
OHIO 11/23
PICKAWAY COUNTY, REFUNDING BONDS,
SERIES 15
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/24
PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,510 /AA/
PENNSYLVANIA 11/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 11/23
BUTLER COUNTY AREA VOCATIONAL- WEEK OF 7,635 //
TECHNICAL SCHOOL AUTHORITY 11/23
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA
SCHOOL LEASE REVENUE BONDS
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/24
EAST VINCENT TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 7,500 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/23
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 11/23
BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 7,000 A2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/23
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2026 TERM: 2030, 2035
REMARK: KROLL: AA+
MOODY'S UNDERLYING RATING: BAA2
Day of Sale: 11/23
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,189 /AAA/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 11/23
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 11/23
PENNSYLVANIA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 5,620 /AA/
(BEAVER COUNTY PENNSYLVANIA) 11/23
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /A/
Day of Sale: 11/24
CITY OF STEWARTVILLE, MINNESOTA WEEK OF 4,170 //
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT AND 11/23
UTILITY REVENUE BONDS, SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 11/23
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 276 WEEK OF 3,295 //
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS, 11/23
MINNESOTA
CONSISTING OF:
$ 710M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
$2,585M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES A DUE: 2017-2038
SERIES B DUE: 2017-2038
Day of Sale: 11/23
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 1,700 Aa1/AA+/NR
RENTAL HOUSING BONDS, 2015 SERIES D 11/23
(NON-AMT)
(WOODLAND VILLAGE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/24
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Expected volume excluding daily issues: 621,658 (in 000's)