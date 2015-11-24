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STATE OF KANSAS DEPARTMENT OF WEEK OF 400,000 Aa2/AAA/AA+
TRANSPORTATION HIGHWAY REVENUE 11/30
BONDS SERIES 2015 B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 312,440 Aaa/AAA/
MICHIGAN REVENUE BONDS SERIES 2015 11/30
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 301,880 A1//A+
TURNPIKE REVENUE BONDS SERIES B OF 11/30
2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/01
DORM AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 292,000 Aa3//A+
NEW YORK 11/30
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
DORMITORY FACILITIES REVENUE BONDS
SERIES 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 12/1
Day of Sale: 12/02
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 241,890 Aaa/AAA/AAA
OF TEXAS SYSTEM CONSISTING OF: 11/30
$126MM PERMANENT UNIVERSITY FUND
BONDS TAXABALE SERIES 2015C AND
$115,890 PERMANENT UNIVERSITY FUND
BONDS SERIES 2016A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2015C: DUE 7/1/20145
2016: 17-35
Day of Sale: 12/01
THE METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER WEEK OF 233,620 Aa1/AAA/AA+
DISTRICT WASTEWATER SYSTEM 11/30
IMPROVEMENT AND REFUNDING REVENUE
BONDS SERIES 2015B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
REMARK: ROP: 11/30
Day of Sale: 12/01
DELAWARE TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 222,000 A1/AA-/
U.S. 301 PROJECT REVENUE BONDS - 11/30
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 12/1
Day of Sale: 12/02
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 210,000 Aaa/AAA/
STATE OF OHIO WATER POLLUTION 11/30
CONTROL LOAN FUND REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/03
ADAMS COUNTY, COLORADO WEEK OF 179,175 Aa2/AA/NR
REFUNDING AND IMPROVEMENT 11/30
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/01
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 155,000 //
GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 11/30
DETROIT WATER & SEWERAGE
DEPARTMENT SEWAGE DISPOSAL SYSTEM
REVENUE REFUNDING 2ND LIEN
LOCAL PROJECT SERIES 2015C
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2021-2035
Day of Sale: 12/02
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 134,000 Aa3/AA/
ARIZONA STATE UNIVERSITY 11/30
SYSTEM REVENUE BONDS - SERIES 2015D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/01
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 128,000 //
GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 11/30
DETROIT WATER & SEWERAGE DEPARTMENT
WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE
REFUNDING LOCAL PROJECT
SERIES 2015D
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 12/02
GEORGIA HOUSING AND FINANCE WEEK OF 111,000 /AAA/
AUTHORITY 11/30
SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS -
2015 SERIES B-1 (NON-AMT) &
B-2 (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/02
CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 100,000 /A-/BBB+
LOUISIANA WATER REVENUE BONDS 11/30
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/02
CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 100,000 /A/BBB+
LOUISIANA SEWERAGE SERVICE REVENUE 11/30
BONDS - SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/02
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa2/NR/AAA
2016 GENERAL OBLIGATION BONDS 11/30
DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS (ELECTION
0F 2008, SERIES I)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: CABS: 16-17, 31-39
Day of Sale: 12/02
OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD WEEK OF 99,000 Aaa/AAA/AAA
REVOLVING FUND REVENUE BONDS 11/30
CLEAN WATER PROGRAM - SERIES 2015
(MASTER TRUST)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 12/1
Day of Sale: 12/02
TAHOMA SCHOOL DISTRICT NO 409 WEEK OF 84,665 Aa3//
UTGO 2015 STATE SCHOOL BOND 11/30
GUARANTHY PROGRAM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 12/03
MIAMI-DADE COUNTY FLORIDA WEEK OF 82,730 NR/AA-/A+
SOLID WASTE SYSTEM REVENUE 11/30
REFUNDING BONDS SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 12/02
PEORIA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 60,325 /AA+/
REFUNDING 2015, ARIZONA 11/30
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/03
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 //
AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 11/30
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2027
REMARK: 45 PAC
Day of Sale: 12/02
BELLINGHAM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 /AA+/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30
AND REFUNDING 2015 STATE SCHOOL
BOND GUARANTY PROGRAM, WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/02
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 33,005 A1/AA/A
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30
REFUNDING BONDS 2015A
REFUNDING BONDS 2015B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/01
SOUTH KING FIRE AND RESCUE WEEK OF 32,000 /AA+/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30
2015A WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2035
Day of Sale: 12/01
PEORIA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 30,275 /AA-/
ARIZONA 2015 11/30
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/03
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 30,105 Aaa/AAA/NR
AUTHORITY HOUSING MORTGAGE FINANCE 11/30
PROGRAM BONDS 2015 SERIES E
CONSISTING OF $19,810 SUBSERIES E-1
10,295 SUBSERIES E-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055
Day of Sale: 12/02
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 30,000 //
MORTGAGE PURCHASE BONDS 11/30
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2021-2026 TERM: 2030, 2035, 2040
REMARK: 45 PAC
Day of Sale: 12/01
CITY OF LAS VEGAS, NEVADA WEEK OF 29,500 //
SPECIAL IMPROVEMENT DISTRICT 812 11/30
(SUMMERLIN VILLAGE 24)
LOCAL IMPROVEMENT DISTRICT BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/03
HERRIMAN CITY, UTAH WEEK OF 27,190 /AA-/
SALES AND FRANCHISE TAX REVENUE 11/30
BONDS
$20,650,000 SERIES 2015A
$6,540,000 REFUNDING SERIES 2015B
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 12/03
ADAMS COUNTY, COLORADO WEEK OF 26,905 //
SCHOOL DISTRICT #12 11/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2020
REMARK: Colorado State Intercept: AA2/AA-
Day of Sale: 12/02
WISCONSIN HEALTH FACILITIES WEEK OF 25,725 NR/NR/
REFUNDING REVENUE SAINT JOHN'S 11/30
COMMUNITIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 12/01
IOWA FINANCE AUTHORITY HOSPITAL WEEK OF 25,350 MIG 2//
REVENUE BAN SHENANDOAH MEDICAL 11/30
CENTER 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: DUE: 2018
Day of Sale: 12/02
2015 REFUNDING CERTIFICATES OF WEEK OF 25,000 /AA/
PARTICIPATION EVIDENCING THE DIRECT 11/30
UNDIVIDED FRACTIONAL INTERESTS OF
THE OWNERS THEREOF IN LEASE
PAYMENTS TO BE MADE BY THE SANTEE
SCHOOL DISTRICT (SAN DIEGO COUNTY,
CALIFORNIA)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: /A+/ STABLE
Day of Sale: 12/03
SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT WEEK OF 25,000 Aa3/AA/
AUTHORITY 11/30
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2036-2040
SOUTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 24,995 //
DISTRICT, TEXAS 11/30
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/01
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY BOARD WEEK OF 22,000 Aa3/A+/
OF TRUSTEES GENERAL REVENUE 11/30
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/02
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 20,400 /AA+/
FINANCE AGENCY MULTIFAMILY CONDUIT 11/30
REVENUE BONDS (CARVER HALL
APARTMENTS PROJECT) SERIES 2015CC
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: MANDATORY TENDER: 12/1/2017
Day of Sale: 12/02
BABCOCK RANCH, FLORIDA WEEK OF 20,000 //
COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL 11/30
DISTRICT SPECIAL ASSESSMENT REVENUE
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2021, 2026, 2036, 2046
Day of Sale: 12/03
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 20,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 11/30
SECURITIES (TEMS) SERIES C G-2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/03
CITY OF JACKSON, MISSISSIPPI WEEK OF 19,380 A3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/30
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 12/02
RHODE ISLAND INFRASTRUCTURE BANK WEEK OF 18,335 NR/AAA/AAA
SAFE DRINKING WATER REVOLVING FUND 11/30
REVENUE BONDS SERIES 2015A
(GREEN BONDS)(POOLED LOAN ISSUE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 12/02
WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,675 NR/NR/
FIRST MORTGAGE REVENUE VISTA 11/30
GRANDE VILLA 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/02
GLENDALE, COLORADO WEEK OF 15,395 /AA-/
TAXABLE EXCISE TAX REVENUE 11/30
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/03
ORCHARD VIEW SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 15,340 /AA-/
COUNTY OF MUSKEGON 11/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
$ 3,340M - SERIES A
$12,000M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 12/01
TEJON RANCH PUBLIC FACILITIES WEEK OF 15,275 //
FINANCING AUTHORITY, CALIFORNIA 11/30
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2008-1, 2015 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/02
TUSTIN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 13,825 NR/NR/NR
DISTRICT, CALIFORNIA 11/30
(TUSTIN LEGACY-RETAIL CENTER)
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/02
STATE BOARD OF REGENTS OF THE STATE WEEK OF 12,000 /AA/
UTAH 11/30
UTAH STATE UNIVERSITY RESEARCH
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2030
Day of Sale: 12/02
COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE WEEK OF 11,800 /AA-/
AUTHORITY TAXABLE R&D REFUNDING 11/30
REVENUE BONDS, SERIES 2015B
OHIO CAPITAL FUND FINANCING
STATE OF OHIO REFUNDABLE TAX CREDIT
COLLATERALIZED
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 12/02
GLENDALE COLORADO WEEK OF 11,085 /A+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 11/30
REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/03
HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,000 Aa2/AA/NR
CALIFORNIA 11/30
GENERAL OBLIGATION SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 10,365 NR/NR/
TAX INCREMENT & IMPROVEMENT 11/30
DISTRICT REVENUE BONDS
(WEST CLAY EXTENSION REDEVELOPMENT
PROJECT - RPA 1) SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/01
VILLAGE OF LYONS, ILLINOIS WEEK OF 10,180 //
GENERAL OBLIGATION 11/30
SERIES 2015 A,B,C,D
TAX-EXEMPT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
CHARLOTTE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 10,000 //
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 11/30
UTILITY SYSTEM REVENUE TOWN &
COUNTY UTILITIES PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2036
Day of Sale: 12/03
HERMITAGE MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 10,000 //
PENNSYLVANIA 11/30
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
DANIEL BOONE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 12/01
RHODE ISLAND HEALTH & ED BUILDING WEEK OF 10,000 A1/NR/
CORP (PROVIDENCE PUBLIC SCHOOL) 11/30
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 12/02
ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2016-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,665 //
SOMERSET COUNTY, PENNSYLVANIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
CITY OF LONGVIEW, TEXAS WEEK OF 9,400 /AA+/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/30
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 12/01
MUNICIPALITY OF BETHEL PARK WEEK OF 9,175 //
GENERAL OBLIGATION 2015 11/30
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 12/02
PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 9,165 /AA-/
COUNTIES OF CALHOUN & BARRY, 11/30
2016 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 12/02
WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /AA/
PENNSYLVANIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: /A+/
CITY OF MASON WEEK OF 9,000 Aaa//
WARREN COUNTY, OHIO 11/30
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2016-2035
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 9,000 Aa1/AAA/
SALES TAX REVENUE BONDS, 11/30
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/03
ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 8,795 A3/AA-/
(PARK TERRACE/GROFE HOUSE APT) 11/30
PROJECT REVENUE BONDS, NEW JERSEY
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2015, 2035, 2040, 2045, 2053
Day of Sale: 12/02
CADDO PARISHWIDE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,645 /AA-/
LOUISIANA GENERAL OBLIGATION SCHOOL 11/30
REFUNDING
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 12/02
RENO COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,590 Aa3/NR/
NO. 308 GENERAL OBLIGATION 11/30
REFUNDING 2016, KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2026
Day of Sale: 11/30
AUGUSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,500 A1/NR/
NO 402 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/30
2015 KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2030
Day of Sale: 12/02
VALLEY VIEW INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,415 //
DISTRICT, TEXAS 11/30
BANK QUALIFIED
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 12/01
MIAMI COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 8,165 Aa3//
COMMISSION 11/30
MIAMI COUNTY, KANSAS
LEASE REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: 16, 22-25; 28, 31, 35, 40, 45
Day of Sale: 12/01
CLEAR BROOK CITY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,120 /AA/
DISTRICT, TEXAS 11/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
Day of Sale: 12/01
BUTLER COUNTY AREA VOCATIONAL- WEEK OF 7,635 //
TECHNICAL SCHOOL AUTHORITY 11/30
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA
SCHOOL LEASE REVENUE BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01
SOUTH KING FIRE AND RESCUE WEEK OF 7,000 /AA+/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30
2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 12/01
FORT BEND COUNTY MUD # 133, TEXAS WEEK OF 6,735 A3//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 11/30
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/01
BALDWIN BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,295 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/30
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2032
REMARK: UL: /A/
PALM SPRINGS FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 6,000 /AA/
CALIFORNIA 11/30
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/01
BRUCEVILLE-EDDY INDEPENDENT WEEK OF 5,945 //
SCHOOL DISTRICT (MCLENNAN, FALLS 11/30
AND BELL COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED
TAX REFUNDING BONDS SEIRES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 12/01
SCHOOL DISTRICT #20 DUPAGE COUNTY WEEK OF 5,285 /AA/
ILLINOIS (KEENEYVILLE) 11/30
LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 5,205 NR/NR/
FIRST MORTGAGE REVENUE VISTA 11/30
GRANDE VILLA 2015B TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/02
ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,100 //
GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION 11/30
2015B CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/02
DEVINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,040 /A+/
TEXAS 11/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01
HARRIS COUNTY MUD #401, TEXAS WEEK OF 4,800 Baa2//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 11/30
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
GROVE CITY, OHIO WEEK OF 4,765 Aa2//
SPECIAL OBLIGATION NONTAX REVENUE 11/30
BONDS, TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/01
LEAVENWORTH UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,675 Aa3/NR/
458 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/30
2016 KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 12/01
EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,500 Aa3//
CALIFORNIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS 2010
ELECTION, 2015 SERIES E
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
SAINT CROIX CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,995 /AA/
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY 11/30
NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 11/30
FORT BEND COUNTY LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 3,930 A2//
DISTRICT NO. 19 11/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
COOPER INDEPEDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,680 /AAA/
TEXAS 11/30
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating A+
Day of Sale: 12/02
EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,000 Aa3//
CALIFORNIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
SONORA SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 2,000 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/30
ELECTION OF 2010, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
FALMOUTH GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,895 NR/AAA/
REFUNDING 2015, MAINE 11/30
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 12/01
MCCABE UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 1,530 /AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 11/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2014 ELECTION, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01
EDNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,500 /AA-/
TEXAS 11/30
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
RFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
LOCKWOOD R-1 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,225 NR/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015 11/30
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 12/03
TUSTIN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 980 NR/NR/NR
DISTRICT, CALIFORNIA 11/30
(TUSTIN LEGACY-RETAIL CENTER)
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2015B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/02
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