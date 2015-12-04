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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 385,000 A1/A+/A+
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE 12/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 12/08
THE ILLINOIS STATE TOLL AUTHORITY WEEK OF 340,000 Aa3/AA-/AA-
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS 12/07
2016 SERIES A (REFUNDING)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/09
NEW JERSEY HEALTHCARE FACILITIES WEEK OF 266,715 /AA/
FINANCING AUTHORITY REVENUE AND 12/07
REFUNDING BONDS UNIVERSITY
HOSPTIAL ISSUE SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
INSURANCE: INSURED
REMARK: //BBB+
PARK CREEK METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 252,705 NR/NR/BBB
SENIOR LIMITED PROPERTY TAX 12/07
SUPPORTED REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/09
MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF WEEK OF 200,000 //
GEORGIA REVENUE MULTIPLE SERIES 12/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: POWER REVENUE BONDS: A1/A+/A+
PROJECT ONE SUBORDINATED A2/A/A+
GENERAL RESOLUTION PROJECTS
SUBORDINATED BONDS: A2/A/A+
Day of Sale: 12/09
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 197,330 Aa2/AA+/
CORPORATION MULTIFAMILY HOUSING 12/07
REVENUE BONDS SERIES H&I
(SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD BONDS)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: MANDATORY TENDER: 2/1/26
Day of Sale: 12/08
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT WEEK OF 197,000 A1/A+/
AUTHORITY, TENNESSEE 12/07
CONSISTING OF:
2015A NON-AMT
2015B AMT
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 12/07
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 180,725 Aa2/AA+/NR
CORPORATION 12/07
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2015 SERIES G (FIXED RATE)
(SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD BONDS)
NEW YORK
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2026 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045, 2049
Day of Sale: 12/08
BRIGHTON SCHOOL DISTRICT 27J WEEK OF 160,000 Aa2/AA-/
ADAMS AND WELD COUNTIES AND THE 12/07
CITY AND COUNTY OF BROOMFIELD,
COLORADO
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/08
WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF WEEK OF 160,000 /AA+/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA (WRD) 12/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2036 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 12/10
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 155,000 Aa1/AA+/
SEWERAGE SYSTEM REVENUE REFUNDING 12/07
BONDS SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/10
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 145,000 //
AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 12/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 12/07
Day of Sale: 12/08
CITY OF SHREVEPORT, LOUISIANA WEEK OF 120,000 A3/BBB+/
WATER & SEWER SYSTEM REVENUE AND 12/07
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 12/09
STATE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT WEEK OF 106,070 Aaa/NR/AAA
AND ENERGY RESOURCES AUTHORITY 12/07
(STATE OF MISSOURI)
WATER POLLUTION CONTROL AND
DRINKING WATER REFUNDING REVENUE
BONDS
(STATE REVOLVING FUNDS PROGRAMS)
SERIES 2015B
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 12/08
KAWEAH DELTA HEALTH CARE DISTRICT WEEK OF 96,950 A3//
(TULARE COUNTY, CALIFORNIA) 12/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2029-2037 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 12/09
VIRGIN ISLANDS PUBLIC FINANCING WEEK OF 91,150 /A/
AUTHORITY 12/07
GRANT ANTICIPATION REVENUE BONDS
(FEDERAL HIGHWAY GRANT
ANTICIPATION REVENUE LOAN NOTE),
SERIES 2015
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 12/08
HARTNELL COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 88,872 Aa2/AA-/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 12/07
BONDS
$21,095,000 CURRENT INTEREST BONDS
SERIES A (TAX-EXEMPT)
$65,097,495 CAPITAL APPRECIATION
BONDS, SERIES A (TAX-EXEMPT)
$ 2,680,000 CURRENT INTEREST BONDS
SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 84,695 NR/BB/NR
AUTHORITY OF THE 12/07
CITY OF PHOENIX, ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS,
SERIES 2016A
(BASIS SCHOOLS PROJECTS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/09
NORTHWEST LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 66,800 Aa2//
BOARD OF EDUCATION 12/07
(COUNTIES OF HAMILTON AND BUTLER,
OHIO)
SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/09
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 60,485 A1/AA-/
EXCISE TAX REVENUE BONDS, 12/07
SERIES 2015
(SPORTS FACILITIES IMPROVEMENT
PROJECT)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 12/09
TOWN OF CLAYTON, NEW MEXICO WEEK OF 57,275 //
JAIL PROJECT IMPROVEMENT AND 12/07
REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: RATING: NR/AA- (NATL), BBB+
UNDERLYING/NR
Day of Sale: 12/10
NEW HAVEN, WEEK OF 53,800 A3/A-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/07
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/09
DEVELOPMENT AUTHORITY OF FULTON WEEK OF 51,470 A2//
COUNTY, GEORGIA WOODRUFF ARTS 12/07
CENTER PROJECT REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: Taxable: 17-24
Tax Exempt: 25-26, 36
Day of Sale: 12/07
SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT WEEK OF 50,755 A3/A/
AUTHORITY 12/07
LOCAL GOVERNMENT PROGRAM
SUBORDINATE REVENUE BONDS
SERIES 2015B
(SOUTHWESTERN ILLINOIS FLOOD
PREVENTION DISTRICT COUNCIL
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/09
UNION COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 50,000 Aaa/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/07
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: DUE: 3/1 & 9/1/2016-9/01/2029
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 45,681 A2/A/
DISTRICT, TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2023-2034 TERM: 2016
Day of Sale: 12/09
CITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 43,995 Aa2/AA-/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 12/07
JUDGEMENT BONDS, SERIES 2015D
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2040
EAST VALLEY #90, WASHINGTON WEEK OF 37,815 Aa1/NR/
SCHOOL DISTRICT-YAKIMA COUNTY 12/07 EXP/ /
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, 2015
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2016-2030
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/WASHINGTON
STATE SCHOOL ENHANCEMENT PROGRAM
Day of Sale: 12/09
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 37,660 NR/NR/
AUTHORITY OF THE COUNTY OF ST. 12/07
LOUIS, MISSOURI
NAZARETH LIVING CENTER
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: Serials & Terms/TEMPS
Day of Sale: 12/10
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 36,000 Aa3//
AUTHORITY OCCIDENTAL COLLEGE 12/07
REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2045
Day of Sale: 12/08
LAMBERTSON FARMS METROPOLITAN WEEK OF 34,710 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 1, COLORADO 12/07
REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 32,500 /A/
PENNSYLVANIA 12/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 12/08
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 32,155 NR/NR/
HEALTH-HIGHER EDUCATION AUTHORITY 12/07
REVENUE SIMPSON SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/09
MIAMI TRACE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,005 Aa3//
OHIO, SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 12/07
SERIES 2016
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2052
Day of Sale: 12/10
YUBA CITY SUCCESSOR AGENCY, WEEK OF 30,585 //
CALIFORNIA 12/07
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 12/09
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 27,315 Aa2/AA+/AA
WATERWORKS AND SEWER REVENUE 12/07
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/10
ELIDA, OHIO WEEK OF 26,560 /A+/
LOCAL SCHOOL DISTRICT 12/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 12/10
RANCHO MIRAGE REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 24,845 /A/
SUCCESSOR AGENCY TO THE CITY OF 12/07
RANCHO MIRAGE REDEVELOPMENT AGENCY
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/08
AIRPORT AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 24,010 Aa1/NR/NR
LINCOLN, NEBRASKA 12/07
AIRPORT BONDS
CONSISTING OF:
TAX-EXEMPT 2015 SERIES A
TAXABLE 2015 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/08
CALIFORNIA STATE FINANCE AUTHORITY WEEK OF 23,130 /BBB/
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY 12/07
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
2015 A AND 2015 B (ASPIRE PUBLIC
SCHOOLS - OBLIGATION GROUP)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/09
SCAGO EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 23,000 A2/A/
CORPORATION FOR CALHOUN SCHOOL 12/07
DISTRICT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 12/07
MANSFIELD PARK FACILITIES WEEK OF 22,205 Aa3/AA/AA-
DEVELOPMENT CORPORATION, TEXAS 12/07
SALES TAX REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT AND TAXABLE BONDS
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/10
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 22,000 A2//
DISTRICT NO. 290, TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/07
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 21,625 NR/NR/
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS 12/07
SERIES 2015 A & B
INTRINSIC SCHOOLS - BELMONT SCHOOL
PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/08
JACKSON ENERGY AUTHORITY, TENNESSEE WEEK OF 21,420 Aa2/AA-/
GAS SYSTEM ENTERPRISE BONDS 12/07
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 12/09
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE DAILY 21,000 /AA+/
FINANCE AGENCY MULTI FAMILY CONDUIT
REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: MANDATORY TENDER 12/1/2017
MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 20,445 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 12/07
GOVERNMENTAL POOLED LOAN REVENUE
BONDS, SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/08
CITY OF GASTONIA, NORTH CAROLINA WEEK OF 20,100 Aa2/AA-/AA
COMBINED UTILITIES SYSTEM REVENUE 12/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 12/09
BABCOCK RANCH COMMUNITY WEEK OF 20,000 //
INDEPENDENT SPECIAL DISTRICT 12/07
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2021, 2026, 2036, 2046
Day of Sale: 12/08
SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS WEEK OF 19,000 Aa3/NR/
HOUSING AND AUXILIARY REVENUE 12/07
BONDS 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 12/09
CITY OF WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 18,080 /AA/
SPECAIL PURPOSE SALES AND USE TAX 12/07
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
CITY OF GREENVILLE PUBLIC WEEK OF 18,000 Aa2/AA+/AA+
FACILITIES CORPORATION TAXABLE 12/07
INSTALLMENT PURCHASE REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/09
WOODLAND-DAVIS, CALIFORNIA WEEK OF 17,900 //
CLEAN WATER AGENCY SUBORD REFUNDING 12/07
REVENUE DAVIS SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/09
MONTGOMERY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 16,830 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX SCHOOL REFUNDING BOND
SERIES 2015A
**********TAX-EXEMPT**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/08
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 16,520 //
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/10
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 15,835 //
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/10
ROCK HILL, MISSOURI WEEK OF 15,750 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, 12/07
TAX INCREMENT & SPECIAL DISTRICT
REVENUE
(MARKET@MCKINIGHT REDEVELOPMENT
PROJECT), SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/09
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 15,500 Aaa/NR/NR
PINELLAS COUNTY, FLORIDA 12/07
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BOND
(MULTI-COUNTY PROGRAM)
2015 SERIES B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/09
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 15,305 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 12/07
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REVENUE BONDS
(EMERSON RANCH PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/07
PASSCO, WASHINGTON WEEK OF 14,500 //
WATER SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 12/07
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/08
RANCHO MIRAGE REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 14,140 /A/
SUCCESSOR AGENCY TO THE CITY OF 12/07
RANCHO MIRAGE REDEVELOPMENT AGENCY
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015A (WHITEWATER SUB AREA)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/08
DODGE CITY, KANSAS WEEK OF 13,000 NR/NR/
SALES TAX SPECIAL OBLIGATION 12/07
REVENUE (HERITAGE PROJECT AREA)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/10
UPLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,000 Aa3//
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 12/07
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/09
CITY OF CONWAY, ARKANSAS WEEK OF 12,985 NR/A+/NR
WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS 12/07
SERIES 2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2019-2025 TERM: 2030, 2035, 2040
Day of Sale: 12/08
NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE WEEK OF 12,000 /AA+/
FINANCE AGENCY MULTIFAMILY CONDUIT 12/07
REVENUE-TRENT CENTER WEST
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2017
Day of Sale: 12/09
CHARLOTTE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 10,000 //
DEVELOPMENT AUTHORITY UTILITY 12/07
SYSTEM REVENUE TOWN & COUNTRY
UTILITIES PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2036
Day of Sale: 12/08
AKRON, OHIO VARIOUS PURPOSE WEEK OF 10,000 NR//
INCOME TAX REVENUE NOTES 12/07
SERIES 2015
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: (AA+//)
Day of Sale: 12/10
SHERMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,630 Aaa//
TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/08
MESA & GARFIELD COUNTIES SCHOOL WEEK OF 9,500 //
DISTRICT NO. 49-T 12/07
DEBEQUE SCHOOL DISTRICT
GENERAL OBLIGATION BONDS
*********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT: AA3 (UNDERLYING
TBD)
CHIPPEWA LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,500 //
OHIO 12/07
CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED" TBD
Day of Sale: 12/08
CHAMPION LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,500 //
OHIO 12/07
TRUMBALL LCOUNTY, CLASSROOM
FACILITIES IMPROVEMENT NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
UTAH HOUSING CORPORATION WEEK OF 9,500 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 12/07
SECURITIES (TEMS)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/09
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,400 //
BALL-CHATHAM COMMUNITY UNIFIED 12/07
SCHOOL DISTRICT NO. 5
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 12/09
FORT WAYNE SCHOOLS, INDIANA WEEK OF 9,360 /AA+/
UNLIMITED AVPT FIRST MORTGAGE BONDS 12/07
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 12/09
VILLAGE OF WEST DUNDEE, ILLINOIS WEEK OF 9,345 Aa3//
KANE COUNTY, ILLINOIS 12/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 12/08
STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,280 //
NO. RE-2 ROUTT COUNTY, COLORADO 12/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: RATINGS: AA2 (UNDERLYING)/NR/NR
(AA2 STATE INTERCEPT)
Day of Sale: 12/09
SAND CREED METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 9,240 NR/NR/A
(IN THE CITY OF AURORA AND 12/07
CITY AND COUNTY OF DENVER, COLORADO
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A&B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/08
REDMOND LIMITED GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,235 /AAA/
REFUNDING BONDS SERIES 2015 12/07
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2028
Day of Sale: 12/09
PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,180 //
TEXAS 12/07
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: DUE: 2016,2033 thru 2037
Day of Sale: 12/10
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 9,000 NR/BBB-/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 12/07
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(VILLA MONTESSORI, INC. PROJECT)
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/07
NOGALES MUNI DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 8,975 //
ARIZONA 12/07
MUNI FACILITIES REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/10
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 8,950 /AA/
DISTRICT 12/07
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 12/08
ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 8,795 //
(PARK TERRACE/GROVE HOUSE APARTMENT 12/07
PROJECT REVENUE BONDS AND
SUBORDINATE AND TAXABLE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2025, 2035, 2040, 2053
Day of Sale: 12/07
WALLED LAKE CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 8,720 Aa1//
DISTRICT, MICHIGAN 12/07
OAKLAND COUNTY, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 12/09
NACOGDOCHES INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,650 A1//
DISTRICT, TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/07
HAYS COMMUNITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,610 //
DISTRICT, TEXAS 12/07
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/08
IDALOU INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,420 Aaa/NR/NR
(LUBBOCK COUNTY, TEXAS) 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/08
VIRIDIAN MUNICIPAL MANAGEMENT WEEK OF 8,301 NR/NR/
DISTRICT, TEXAS 12/07
ASSESSMENT REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/08
ALICE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,295 Aaa/AAA/
TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/07
HUNTERS GLEN MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,045 A3/AA/
DISTRICT, TEXAS 12/07
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
COMBINATION UNLIMITED TAX AND
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/08
FORT BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 7,600 A2//
LEVEE IMPROVEMENT DISTRICT NO. 17 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/08
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,350 //
CARBON COUNTY, PENNSYLVANIA 12/07
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/09
HIDALGO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,340 //
TEXAS 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: DUE: 8/1/2016, 2/1/2017-2031
UNDERLYING RATING: A-
Day of Sale: 12/07
CITY OF MANITOWOC, MANITOWOC COUNTY WEEK OF 7,240 A1//
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 12/07
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 12/08
NEW LONDON BAN, CONNECTICUT WEEK OF 7,165 NR/SP-1+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/07
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017
Day of Sale: 12/08
CITY OF BREMEN, GEORGIA WEEK OF 7,110 Aa1//
SCHOOL GENERAL OBLIGATION BONDS 12/07
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 12/10
MENDHAM TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 7,000 NR/AAA/AAA
**********BANK QUALIFIED********** 12/07
MGR: Raymond, James & Associates, Inc., Jackson
Day of Sale: 12/10
QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,690 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 12/07
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/08
TOWN OF VIENNA, VIRGINIA WEEK OF 6,520 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 12/07
IMPROVEMENT BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 12/09
IDAHO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 6,065 /BBB-/
ASSOCIATION 12/07
$5,790M NONPROFIT FACILIIES
REVENUE BONDS (IDAHO ARTS CHARTER
SCHOOL, INC. PROJECT) SERIES 2015A
$275M NONPROFIT FACILIIES REVENUE
BONDS (IDAHO ARTS CHARTER SCHOOL,
INC. PROJECT)
SERIES 2015B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: 2015A: 36, 46
2015B: 20
Day of Sale: 12/09
BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 6,030 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 21 12/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/10
CITY OF POWELL, OHIO WEEK OF 5,585 Aa1/AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 12/07
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 12/08
LINDSAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,350 /A+/
CALIFORNIA 2015 GENERAL OBLIGATION 12/07
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/08
MIDDLETOWN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 //
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 12/07
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/10
CLAY LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,800 //
SCIOTO COUNTY, OHIO 12/07
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/09
GOLIAD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,795 //
**********BANK QUALIFIED********** 12/07
MGR: Frost Bank, San Antonio
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 4,690 //
**********TAXABLE********** 12/07
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/10
MOUNTAIN BROOK CITY BOARD OF WEEK OF 4,670 Aa1//
EDUCATION, ALABAMA 12/07
SPECIAL TAX SCHOOL WTS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
Day of Sale: 12/08
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 4,495 //
THE CITY OF CHASKA, MINNESOTA 12/07
$3,400 TAXABLE LEASE REVENUE 2015C
$1,095 LEASE REVENUE BONDS 2015D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/09
MINERAL WELLS, TEXAS WEEK OF 4,470 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 12/07
*******BANK QUALIFIED******
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/07
COLUMBIA, MISSOURI WEEK OF 4,300 NR/NR/
HOUSING AUTHORITY, MULTIFAMILY 12/07
HOUSING REVENUE (STUART PARKER/
PAQUIN TOWNER APARTMENTS), SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/09
NEW LONDON, CONNECTICUT WEEK OF 4,000 NR/A+/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 12/07
SERIES 2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/08
SOUTH PARK SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 /A/
PENNSYLVANIA 12/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SEATTLE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 3,340 /AA/
TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS 12/07
(GAMELIN HOUSE AND GENESEE PROJECT)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035
Day of Sale: 12/09
LA VERNIA, TEXAS WEEK OF 3,180 //
COMBINATION TAX AND REVENUE 12/07
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 12/10
MOUNTAIN SHADOWS METROPOLITAN WEEK OF 2,845 //
DISTRICT 12/07
(FIRESTONE COLORADO)
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
GREATER JASPER IRELAND SBC AVPT WEEK OF 1,950 //
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2015 12/07
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2024
REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/NR EXPECTED
FORT WAYNE SCHOOLS, INDIANA WEEK OF 1,915 /AA+/A+
UNLIMITED AVPT FIRST MORTGAGE 12/07
BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE: 7/33-1/35
Day of Sale: 12/09
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Expected volume excluding daily issues: 4,897,329 (in 000's)