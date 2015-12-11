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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT WEEK OF 180,000 //
CORP SEPCIAL FACILITY REVENUE 12/14
REFUNDING - TERMINAL 1 GROUP
ASSESSMENT LP PROJECT(AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 12/14
SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 137,965 Aaa/AAA/NR
HARRIS COUNTY TEXAS 12/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/15
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 105,680 Aaa/AAA/
WATER POLLUTION CONTROL LOAN FUND 12/14 EXP/EXP/
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/17
UTAH HOUSING CORPORATION SINGLE WEEK OF 100,080 //
FAMILY MORTGAGE BONDS 2015 SERIES D 12/14
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/17
THE SPECIAL CARE FACILITIES WEEK OF 85,835 NR/NR/
FINANCING AUTHORITY OF THE CITY OF 12/14
BIRMINGHAM
REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2015-1
(METHODIST HOME FOR THE AGING)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/16
DENVER URBAN RENEWAL AUTHORITY, WEEK OF 70,000 Aa2/NR/
COLORADO 12/14
SERIES SUB TAX INCORPORATED
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 10B-1 15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 12/15
DENVER URBAN RENEWAL AUTHORITY WEEK OF 68,400 Aa3/NR/NR
STAPLETON SENIOR SUBORDINATE TAX 12/14
INCREMENT REVENUE BONDS
SERIES 2015B-1
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/16
THE MORRIS COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 61,160 Aaa/AAA/
AUTHORITY, NEW JERSEY 12/14
GOVERNMENTAL LOAN REVENUE BONDS,
SERIES 2015
(MORRIS COUNTY GENERAL OBLIGATION
BOND PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 12/15
CANONSBURG HOUSTON JOINT AUTHORITY, WEEK OF 54,010 /A-/
PENNSYLVANIA 12/14
SEWER REVENUE BONDS, SERIES A&B
2015
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2018-2045
PASADENA, TEXAS WEEK OF 51,545 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016 12/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/17
KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 50,710 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 12/14
SENIOR LIVING FACULTIES REVENUE
BONDS (KINGSWOOD PROJECT)
SERIES 2016
MGR: Cain Brothers, New York
TERM: 2026, 2036, 2046, 2051
Day of Sale: 12/16
THE HAMMOND LOCAL PUBLIC WEEK OF 50,000 //
IMPROVEMENT BOND BANK INDIANA 12/14
ADVANCE FUNDING PROGRAM NOTES
SERIESJ 2016A, B, C
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
LOUISIANA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 42,280 A2/AA/
AUTHORITY-LOUISIANA TECH UNIVERSITY 12/14
AUXILIARY REVENUE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: A3
Day of Sale: 12/17
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 38,000 /BBB/
AGENCY-WESTERN NEW ENGLAND 12/14
UNIVERSITY REVENUE, SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 12/14
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 37,700 NR/BBB+/NR
HIGHER EDUCATION LIMITED OBLIGATION 12/14
REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS
(COLLEGE FOR CREATIVE STUDIES
PROJECT), SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 12/15
TOWN OF TROPHY CLUB PUBLIC WEEK OF 26,130 //
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 1 SPECIAL 12/14
ASSESSMENT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015 (TOWN OF TROPHY CLUB,
TEXAS)
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/14
BROOKLYN PARK CHARTER SCHOOL., WEEK OF 25,670 NR/NR/
MINNESOTA 12/14
LEASE REVENUE AUTHORITY
LEADERSHIP ACADEMY 15A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/16
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 25,135 NR/NR/NR
AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 12/14
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(AMERICAN LEADERSHIP ACADEMY
PROJECT)
SERIES 2015 TAX-EXEMPT
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2025, 2035, 2045
Day of Sale: 12/17
SANTEE SCHOOL DISTRICT (SAN DIEGO WEEK OF 25,000 /AA-/
CALIFORNIA) 2015 REFUNDING GENERAL 12/14
OBLIGATION BONDS
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 12/17
THE EASTON AREA JOINT SEWER WEEK OF 23,865 /AA/
AUTHORITY 12/14
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/14
IBERVILLE PARISH CONSOLIDATED WEEK OF 23,805 /AA-/
SCHOOL DISTRICT NO. 5, LOUISIANA 12/14
REFUNDING OF SERIES 2008 BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 12/16
COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 22,525 Aa2/AA+/
DISTRICT NO. 50, LAKE COUNTY, 12/14
ILLINOIS (WOODLAND) - GENERAL
OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS,
SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2017-2021
Day of Sale: 12/15
DAYTON, OHIO WEEK OF 21,375 /AA/
AIRPORT IMPROVEMENT REVENUE BONDS 12/14
(JAMES M. COX DAYTON INTL AIRPORT)
$ 8,145M - SERIES A -- AMT
$ 13,130M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 12/15
MADISON COUNTY, ILLINIOS WEEK OF 20,250 //
TRIAD COMMUNITY UNIT SCHOOL 12/14
DISTRICT #2
SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/17
MEDFORD TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 19,030 Aa2//
BOARD OF EDUCATION 12/14
BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
(NJ SCHOOL BOARD RESOURCE ACT)
CITY OF DEL RIO, TEXAS WEEK OF 16,375 A1/A+/AA-
(A HOME RULE CITY LOCATED IN 12/14
VAL VERDE COUNTY, TEXAS)
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/14
ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 16,055 /AAA/
TEXAS 12/14
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2051
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 12/16
HORIZON REGIONAL MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 16,000 A2//
DISTRICT 12/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 15,305 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 12/14
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REVENUE BONDS
(EMERSON RANCH PROJECT)
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/15
SCRANTON-LACKAWANNA SCHOOL WEEK OF 15,130 //
DISTRICT, PENNSYLVANIA 12/14
FLOATING RATE NOTES (1 YR FRN)
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
TERM: 2016
REMARK: RATING: TO BE DETERMINED
CITY OF PELHAM, ALABAMA WEEK OF 11,145 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/14
MGR: Protective Securities, Birmingham
SERIAL: 2017-2040
UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA WEEK OF 10,745 //
BOND ANTICIPATION NOTES 12/14
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 12/17
RIVERTON CITY, UTAH WEEK OF 10,650 /AA-/AA-
FRANCHISE AND SALES TAX REVENUE 12/14
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/15
HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,700 /A-/
MISSOURI 12/14
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/17
SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 9,500 Aa2//
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY 12/14
NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 12/15
GARFIELD SCHOOL DISTRICT NO. RE-2 WEEK OF 9,400 Aa2//
GARFIELD COUNTY, COLORADO 12/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel Nicolaus & Co. Inc., Englewood
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/15
EVERMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,275 /AAA/
TEXAS 12/14
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Rating A
Bank Qualified
Day of Sale: 12/14
CANUTILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,185 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 12/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/15
VILLAGE OF CRESTWOOD, COOK COUNTY WEEK OF 9,000 //
ILLINOIS GENERAL OBLIGATION BONDS 12/14
(ALTERNATE REVENUE SOURCE) 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
FINDLAY TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,000 //
WATER/SEWER REVENUE BONDS 12/14
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2040
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 9,000 NR/BBB-/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 12/14
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(VILLA MONTESSORI, INC. PROJECT)
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/15
NORTHWEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 8,815 /AA/
UTILITY DISTRICT NO. 10, TEXAS 12/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING: BBB+
Day of Sale: 12/15
ADNA SCHOOL DISTRICT NO. 226, WEEK OF 7,890 /AA+/
WASHINGTON 12/14
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 12/15
INDIANA FINANCE AUTHORITY EDUCATION WEEK OF 7,155 NR//
REVENUE DISCOVERY CHARTER SCHOOL 12/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/17
WAUGH SCHOOL DISTRICT CORONA ELY WEEK OF 6,500 /A+/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 1 12/14
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/15
BRAZORIA MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,030 Baa1//
DISTRICT NO. 21 12/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/14
IMPERIAL REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 6,000 /A/
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 12/14
ISSUE OF 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/14
BLOCK HOUSE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,780 //
DISTRICT (WILLIAMSON COUNTY, TEXAS) 12/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CITY OF PATASKALA, OHIO WEEK OF 5,475 Aa3//
GENERAL OBLIGATION (LIMITED) BONDS 12/14
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2037
FABENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,210 /AAA/
TEXAS 12/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 12/15
LASALLE COUNTY, ILLINIOS WEEK OF 4,800 //
OTTAWA SCHOOL DISTRICT #141 12/14
TAXABLE SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/16
EAST TROY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,700 NR//
WALWORTH AND WAUKESHA COUNTIES 12/14
WISCONSIN BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/14
OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 4,000 /AA+/
COLLATERALIZED REVENUE BONDS 12/14
(PROGRESSIVE RURAL HOUSING APTS)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2018
Day of Sale: 12/15
VILLAGE OF BEDFORD PARK WEEK OF 3,095 A3//
COOK COUNTY, ILLINOIS HOTEL/MOTEL 12/14
TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/14
PAOLA PUBLIC BUIDLING COMMISSION, WEEK OF 1,890 NR/A+/
KANSAS 12/14
REFUNDING REVENUE BONDS, 16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 12/17
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 1,845 //
THE CITY OF MILTON, WISCONSIN 12/14
(ROCK COUNTY) LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/14
CHISHOLM CREEK, KANSAS WEEK OF 1,805 NR/A/
UTILITIES AUTHORITY WATER-WASTE 12/14
REVENUE BONDS
BEL AIRE-PARK CITY 15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/16
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Expected volume excluding daily issues: 1,632,605 (in 000's)