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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 855,600 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/01
FISCAL 2017 SERIES A-1 & 1
$800,000M SERIES A-1
$ 55,600M SERIES 1
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 07/29/2016 and 08/01/2016
INSTITUTIONAL PRICING 08/02/2016
Day of Sale: 08/02
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 598,130 Aa3/AA-/AA-
GENERAL FUND ANNUAL APPROPRIATION 08/01 EXP/ /EXP
REFUNDING BONDS OF 2016
$399,830M SERIES A (TAXABLE)
$198,300M SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: A: 2019-2027
B: 2020-2029, 2033, 2037
S&P STABLE
Day of Sale: 08/02
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 377,000 /A/A
AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS 08/01
SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: Indications of Interest 8/2
Day of Sale: 08/03
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 365,000 /A/A
AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS 08/01
SERIES 2016A (NON AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 8/2
Day of Sale: 08/03
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 364,340 //
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 08/02
BOARD OF REGENTS OF THE WEEK OF 350,000 Aaa/AAA/AAA
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 08/01 /EXP/
REVENUE FINANCING SYSTEM BONDS,
SERIES 2016F
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/02
SAN DIEGO REGIONAL TRANSPORTATION WEEK OF 325,000 /AAA/AAA
COMMISSION SALES TAX REVENUE 08/01
LIMITED TAX SERIES 2016A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/03
COUNTY OF HAMILTON, OHIO WEEK OF 321,730 A1/AA-/A+
SALES TAX REFUNDING BONDS, 08/01
SERIES 2016A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/03
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 314,275 //
OIL FRANCHISE TAX SENIOR REVENUE 08/01
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$199,185M SERIES A OF 2016
$115,090M SERIES B OF 2016
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: SERIES A RATINGS: AA3/BR/AA
SERIES B RATINGS: A2/NR/A+
Day of Sale: 08/02
AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 284,085 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 08/01
SERIES A B AND C
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 08/04
HOSPITAL AUTHORITY NO. 2 OF WEEK OF 280,025 NR/AA-/AA-
DOUGLAS COUNTY, NEBRASKA HEALTH 08/01
FACILITIES REVENUE BONDS (NEBRASKA
MEDICINE) SERIES 2016 & HOSPITAL
AUTHORITY NO. 1 OF SARPY COUNTY,
NEBRASKA HEALTH FACILITIES REVENUE
BONDS (NEBRASKA MEDICINE) 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/04
OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 265,000 Aa3/AA-/AAA
(COUNTY OF ALAMEDA, CALIFORNIA) 08/01
$65MM GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2006), SERIES 2016A
$200MM 2016 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 08/04
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 259,465 Aaa/NR/AAA
OF TEXAS SYSTEM 08/01
PERMANENT UNIVERSITY FUND BONDS,
SERIES 2016B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041
Day of Sale: 08/03
LOS ANGELES COUNTY REDEVELOPMENT WEEK OF 248,685 /AA/
REFUNDING AUTHORITY, CALIFORNIA 08/01
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016A
(FEDERALLY TAXABLE)
CRA/LA PROJECT AREAS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/04
GOVERNMENT OF GUAM WEEK OF 245,000 /BBB+/
LIMITED OBLIGATION SECTION 30 BONDS 08/01
SERIES 2016A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/04
MARICOPA COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 191,000 Aaa/AAA/AAA
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 08/01
REFUNDING BONDS SERIES 2016 ARIZONA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/02
HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 183,810 Aaa/AAA/
TEXAS 08/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA1/AA-/
Day of Sale: 08/02
OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 177,000 Aa2/AA/
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS, 08/01
SERIES 2016A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 8/1
Day of Sale: 08/02
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 149,000 A2/A/
AGENCY REVENUE 08/01
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC ISSUE
SERIES 2016
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2037 TERM: 2039, 2046
Day of Sale: 08/02
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 145,000 //
AUTHORITY HOUSING MORTGAGE FINANCE 08/01
PROGRAM BONDS 2016 SERIES E
SERIES E-1 NON AMT AND E-2 AMT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 8/3
Day of Sale: 08/04
CITY OF FORSYTH, ROSEBUD COUNTY, WEEK OF 144,660 A1/A-/NR
MONTANA 08/01
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS
(NORTHWESTERN CORPORATION COLSTRIP
PROJECT), SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: BULLET MATURITY DUE: 2023
Day of Sale: 08/04
OKLAHOMA MUNICIPAL POWER AUTHORITY WEEK OF 129,000 /A/A
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE 08/01
REFUNDING BONDS SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 8/3
Day of Sale: 08/04
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 129,000 Aa3/AA-/
FACILITIES AUTHORITY 08/01
UNIVERSITY OF PENNYLVANIA HEALTH
SYSTEM - HEALTH SYSTEM REVENUE
BONDS
SERIES C OF 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/04
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 124,435 Aa2/AA/AA
COMMISSION 08/01
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS
(DUKE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM),
SERIES 2016D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2029-2031 TERM: 2036, 2042
Day of Sale: 08/03
THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA WEEK OF 120,000 /AA/AA
LINCOLN ELECTRIC SYSTEM REVENUE 08/01
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 8/2
Day of Sale: 08/03
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 111,000 /AA+/AA+
GENERAL MORTGAGE REVENUE BONDS II 08/01
2016 SERIES A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2027 TERM: 2031, 2036, 2041, 2046
REMARK: PAC BOND DUE: 2046
Day of Sale: 08/03
CORPUS CHRISTI INDEPENDENT WEEK OF 103,650 //
SCHOOL DISTRICT (A POLITICAL 08/01
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED IN NUECES & SAN PATRICIO
COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 08/02
BEXAR COUNTY, TEXAS WEEK OF 100,000 //
COMBINATION TAX AND REVENUE 08/01
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2018-2045
Day of Sale: 08/04
MASSACHUSETTS WATER RESOURCES WEEK OF 100,000 Aa1/AA+/AA+
AUTHORITY 08/01
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS,
2016 SERIES D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2024-2037 TERM: 2042
Day of Sale: 08/02
ALVIN IDS ULTD SCHOOLHOUSE REF WEEK OF 90,175 Aaa//
2016A, TEXAS 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/03
HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 85,165 Aa1/AA-/NR
(HARRIS COUNTY, TEXAS) 08/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016C (NON-PSF)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 08/02
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 76,200 A1/A+/A+
UTILITY SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE 08/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 08/03
GLENDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000 Aa1/AA/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 08/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2011, SERIES C
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/03
MARPLE NEWTOWN SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 66,000 Aa2//
DELAWARE COUNTY GENERAL OBLIGATION 08/01
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/01
MET WATER SIFMA NOTES WEEK OF 64,000 Aa1/A-1+/AA+
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: VMIG 1//F-1+
BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 60,365 //
(NORTHAMPTON AND LEHIGH COUNTIES, 08/01
PENNSYLVANIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
$40,665M SERIES A OF 2016
$19,700M SERIES B OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CONCORD COMMUNITY SCHOOL BUILDING WEEK OF 52,350 /AA+/A+
CORPORATION, INDIANA 08/01
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 08/04
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 52,020 Aa2/AA/NR
AGENCY 08/01
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 183 (NON-AMT)
SERIES 184 (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/02
MERRILLVILLE SCHOOL BUILDING WEEK OF 47,015 /AA+/A+
CORPORATION, INDIANA 08/01
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 08/02
KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 43,700 Aa2//
OHIO 08/01
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$ 9,290M - SERIES 2016
$34,410M - SERIES 2017, FORWARD
DELIVERY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/03
DEVELOPMENT AUTHORITY OF FORSYTH WEEK OF 42,620 NR/NR/NR
COUNTY,REVENUE BONDS (WINDERMERE) 08/01
SERIES 2016A&B, GEORGIA
$40,565M 2016A TAX EXEMPT
$2,055M 2016B TAXABLE
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: 2016A - 1/1/2057
2016B - 1/1/2027
Day of Sale: 08/03
CITY OF CEDAR PARK, TEXAS WEEK OF 39,235 Aa2/AA/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 08/01
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 08/03
STOCKTON PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 37,285 /A-/
CALIFORNIA 08/01
SPECIAL TAX REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2016A
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 08/03
MUKWONAGO AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 36,870 //
WAUKESHA AND WALWORTH COUNTIES, 08/01
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATON REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2023-2036
CANYON REGIONAL WATER AUTHORITY, WEEK OF 34,830 /AA/
TEXAS 08/01
TAX-EXEMPT CONTRACT REVENUE AND
REFUNDING BONDS (LAKE DUNLAP/
MID-CITIES PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 08/03
TORRANCE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 33,265 Aa2//
CALIFORNIA 08/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 08/02
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 31,035 Aa3/AA-/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE 08/01
REFUNDING BONDS (NATIONAL BOARD OF
MEDICAL EXAMINERS PROJECT) 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/02
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 //
NUMBER 206, COOK AND WILL COUNTIES 08/01
ILLINOIS (BLOOM)
DEBT CERTIFICATES, SERIES 2016A
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
Day of Sale: 08/02
ST. PAUL HRA CHARGER SCHOOL LEASE WEEK OF 29,220 NR/NR/
REV COMM SCHOOL OF EXCELLENCE 16A 08/01
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 08/03
BELLBROOK-SUGARCREEK LOCAL SCHOOL WEEK OF 27,175 Aa2//
DISTRICT 08/01
COUNTIES OF GREEN AND WARREN, OHIO
SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/02
HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 26,450 /A-/
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 08/01
(FLAGLER COLLEGE, INC. PROJECT)
SERIES 2016A AND REFUNDING REVENUE
BONDS (FLAGER COLLEGE, INC. PROJECT
SERIES 2016B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 16-36; 18-46
Day of Sale: 08/03
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 25,000 NR/NR/
COMMISSION RETIREMENT FACILITIES 08/01
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A (SALEMTOWNE)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/04
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 24,595 NR/AA+/NR
AUTHORITY 08/01
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS I BONDS 2016 SERIES B BONDS
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2040
Day of Sale: 09/02
MINNESOTA HEFA REVENUE ST. OLAF WEEK OF 24,060 A1/NR/
COLLEGE 2016 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2020-2035
Day of Sale: 08/02
CENTER USD GO REFUNDING 2016 WEEK OF 24,000 //
CALIFORNIA 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 08/04
ELKHART COUNTY CORRECTIONS, INDIANA WEEK OF 22,565 /A+/
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS, 08/01
SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 08/01
TEMPE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,380 Aa2/AA/NR
NO. 213 (ARIZONA) OF MARICOPA 08/01
COUNTY, ARIZONA
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/03
OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 22,000 /AA+/
COLLATERALIZED REVENUE BONDS 08/01
(SAVANNA LANDING APARTMENTS)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2019
Day of Sale: 08/03
SOUTH ADAMS SCHOOL BUILDING DAILY 21,545 /AA+/
CORPORATION, INDIANA
AD VALOREM PROPERTY TAX MORTGAGE
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
AZUSA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 /AA-/
(COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 08/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/03
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA WEEK OF 16,495 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 08/01
NO. 2003-2 (CANYON HILLS)
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2016
(IMPROVEMENT AREA D)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/02
CITY OF CEDAR PARK, TEXAS WEEK OF 15,925 /AA+/
UTILITY SYSTEM REVENUE AND 08/01
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 08/04
SOUTH BAY UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,000 A1/A+/
(SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA) 08/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
2008 ELECTION, SERIES B
2012 ELECTION, SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/02
CITY OF NORWALK, CONNECTICUT WEEK OF 14,830 Aaa//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 08/02
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 10,145 Aa3/AA/
(CAMERON COUNTY) 08/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
ANNA LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 10,000 Aa2//
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND 08/01
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
Day of Sale: 08/04
SISTERS SD NO. 6 GO 2016 B WEEK OF 9,335 Aa1//
OREGON 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 08/02
NORTH MONTEREY COUNTY UDS GO WEEK OF 9,000 //
REFUNDING 2016, CALIFORNIA 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 08/03
DOUGLAS COUNTY USD NO 348 WEEK OF 8,790 NR/A/
BALDWIN CITY GO REF 16 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 08/02
TOWN OF FAIRVIEW WEEK OF 8,720 //
$2,895M GENERAL OBLIGATION 08/01
REFUNDING BONDS SERIES 2016
$5,825M COMBINATION TAX & LIMITED
SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION SERIES 2016
MGR: BOK Financial Securities, Inc., Richardson
Day of Sale: 08/02
CITY OF PERRY, GEORGIA WEEK OF 8,655 A1//
WATER & SEWERAGE REFUNDING REVENUE 08/01
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 08/02
BERWICK AREA JOINT SEWER AUTHORITY WEEK OF 8,640 /A/
COLUMBIA AND LUZERNE COUNTIES, 08/01
PENNSYLVANIA
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2042
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 08/03
NORTH MONTEREY COUNTY USD GO 2013 WEEK OF 8,300 //
ELECTION 2016B, CALIFORNIA 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 08/03
MONROE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,920 /AA-/
BUTLER AND WARREN COUNTIES, OHIO 08/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 08/02
CITY OF FOUNTAIN WEEK OF 7,745 /AA/
IN EL PASO COUNTY, COLORADO 08/01
ACTING BY AND THROUGH THE CITY OF
FOUNTAIN ELECTRIC, WATER AND
WASTEWATER UTILITY ENTERPRISE
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2031 TERM: 2034, 2036, 2038
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: /A/
Day of Sale: 08/03
ONTARIO COUNTY REFUNDING GO 2016 WEEK OF 7,730 //
NEW YORK 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 08/03
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATION WEEK OF 7,610 //
BUILDING CORPORATION, 08/01
SERIES B & C
$4,760,000 CITY OF WARWICK ISSUE
SERIES B
$2,850,000 CITY OF NEWPORT ISSUE
SERIES C
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
REMARK: Series B: 2017-36 AA-
Series C: 2017-26 AA+
Day of Sale: 08/03
MERCEDES INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,535 //
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 08/01
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
HIDALGO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2029-2037
WEST READING BOROUGH WEEK OF 7,530 /A+/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 08/01
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 08/02
IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSN WEEK OF 7,055 //
(IDAHO ARTS CHARTER SCHOOL, INC. 08/01
PROJECT)
$6,895M SERIES 2016A
$160M SERIES 2016B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/03
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 6,750 //
DEVELOPMENT AUTHORITY, CALIFORNIA 08/01
VARIABLE RATE DEMAND REVENUE BONDS
(PACIFIC COLLEGIATE FOUNDATION)
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/03
DEEPHAVEN CHARTER SCHOOL LEASE WEEK OF 5,935 NR/BB+/
REVENUE EAGLE RIDGE 2016A 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 08/03
SCHULENBURG INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,600 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 08/01
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/01
VANCOUVER LIBRARY CAPITAL FACILITY WEEK OF 5,500 /AA/
AREA UTGO REFUNDING 2016 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 08/03
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 5,000 Aa2/AA/
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 08/01
NEW JERSEY
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 08/02
IDAHO HOUSING AND FINANCE ASSN WEEK OF 4,555 //
(VICTORY CHARTER SCHOOL, INC. 08/01
PROJECT)
$4,385M SERIES 2016A
$170M SERIES 2016B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/03
MADERA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,501 /A+/
CALIFORNIA 08/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2006, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/03
SOUTHWEST MICHIGAN REGIONAL SEWER WEEK OF 4,440 /AA/
AND WATER AUTHORITY 08/01
COUNTY OF BERRIEN, STATE OF
MICHIGAN
WATER SUPPLY SYSTEM REFUNDING BONDS
SERIES 2016
(GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX OF
MEMBER TOWNSHIPS)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 08/02
NORTH CASTLE FIRE DISTRICT NO 2 WEEK OF 4,330 Aa2//
REFUNDING SERIAL 2016 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 08/04
MAPLETON SD NO 32 GO 2016 WEEK OF 4,000 /AA+/
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2041
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 08/03
LAMPASAS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,165 /AA-/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 08/01
SERIES 2016
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/03
CENTER USD 1991 ELECTION GO WEEK OF 3,000 //
2016E CALIFORNIA 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 08/04
NEW CASTLE LTGO 2016A WEEK OF 2,910 //
WASHINGTON 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2025-2035
Day of Sale: 08/04
CHILLICOTHE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,500 /A+/
ROSS COUNTY, COUNTY 08/01
PERMANENT IMPROVEMENT LEVY TAX
ANTICIPATION NOTES,
(SPECIAL OBLIGATION-LIMITED TAX)
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 08/03
REFUNDING CERTIFICATES OF WEEK OF 2,180 A2//
PARTICIPATION 08/01
SERIES 2016A
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO.
2125 (TRITON PUBLIC SCHOOLS)
DODGE CENTER, MINNESOTA
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 08/04
NEWCASTLE LTGO 2016B TAXABLE WEEK OF 2,095 //
WASHINGTON 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 08/04
MEISTER SCHOOL BUILDING CORPORATION WEEK OF 2,000 /AA+/
INDIANA 08/01
AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/03
CITY OF FAIRBORN WEEK OF 1,525 NR/NR/NR
(GREEN COUNTY), OHIO 08/01
SPECIAL OBLIGATION NON-TAX
REVENUE BAN (TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/04
SISTERS SD NO. 6 GO 2016A WEEK OF 1,365 Aa1//
TAXABLE OREGON 08/01
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 08/02
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Expected volume excluding daily issues: 8,888,776 (in 000's)
(Reporting by Rory Carroll)