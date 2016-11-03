Nov 3 Wells Fargo & Co CEO Tim Sloan and
retail banking head Mary Mack announced further steps to address
sales problems.
SLOAN SAYS OCTOBER SALES METRICS WILL BE SOFTER THAN SEPTEMER
CEO SLOAN: WE EXPECT EFFICIENCY RATIO TO REMAIN AT ELEVATED
LEVEL
CEO SAYS INDEPENDENT CONSULTANT WILL REVIEW SALES PRACTICES
ACROSS COMPANY, BEYOND WHAT IS REQUIRED BY CONSENT ORDER
CEO SAYS BANK ASSISTING TEAM MEMBERS WHO WERE FIRED FOR NOT
MEETING SALES GOALS
MACK SAYS SHE WILL FOCUS WITH NEW RISK MANAGER FOR RETAIL UNIT
ON 'GETTING THE COMPENSATION PLANS RIGHT'
MACK SAYS RISK EXECUTIVE VIC ALBRECHT WILL JOIN HER IN MOVING TO
RETAIL UNIT FROM WEALTH UNIT
MACK SAYS UNIT HAS BEGUN TO REINTRODUCE MARKETING AND MARKETING
SPEND WILL RISE
ALBRECHT WILL REPORT TO WELLS FARGO'S CHIEF RISK OFFICER INSTEAD
OF TO MACK
RETAIL UNIT HAS NEW POSITION 'CHANGE LEADER FOR THE COMMUNITY
BANK' TO DEFINE CUSTOMER EXPERIENCE
SLOAN SAYS BANK 'WILL TRY VERY HARD' TO STAY WITHIN TARGETED
55-59 PCT EFFICIENCY RATIO, BUT ON ANNUALIZED BASIS
PUSHED BY 2 QUESTIONERS TO REDUCE BRANCH COUNT, SLOAN SAYS BANK
WILL 'LISTEN TO OUR CUSTOMERS,' TO DETERMINE RIGHT NUMBER
SLOAN SAYS BANK WILL REHIRE PEOPLE LET GO 'INAPPROPRIATELY' IF
THEY WANT TO COME BACK
SLOAN SAYS BANK STILL REVIEWING HOW MANY PEOPLE LET GO FOR
MISSING SALES TARGETS, UNDECIDED WHETHER TO DISCLOSE NUMBER
SLOAN SAYS THERE IS NOTHING WRONG WITH CROSS SELLING DONE RIGHT
AND THERE IS A RISK OF OVERCORRECTING
SLOAN SAYS SALES PRACTICES IN OTHER BUSINESS UNITS UNDER REVIEW
THOUGH HE IS NOT AWARE OF PROBLEMS
CEO SAYS THIRD PARTY GROUP WILL LOOK AT WHETHER WELLS FARGO
CULTURE, LEADERSHIP IS STILL TOO INSULAR
WELLS FARGO PRESENTATION HAS ENDED
(Reporting by Dan Freed)