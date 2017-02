*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Aug. 20] Aa2 *6.00 Beaver Dam USD, WI, GO 10:30 AM Aa2 2.11 Beaver Dam USD, WI, GO 10:30 AM *5.80 Yorktown ISD, TX, GO 10:30 AM A+ *5.10 Fall Creek SD, WI, GO 11:00 AM *4.00 Hartland-Lakeside Jt SD #3, WI 11:00 AM Aa1 AA- *9.23 Orland Pk Vlg, IL, GO 11:00 AM MIG1 4.70 Verona Area SD, WI 11:00 AM MIG1 4.50 Verona Area SD, WI 11:00 AM A+ *1.94 Woodward-Granger Comm SD, IA, GO 11:00 AM A 5.47 Daingerfield-Lone Star ISD, TX, GO 11:30 AM A *2.22 Fulton, IL, GO 11:30 AM Aa2 4.60 Greendale SD, WI, GO 11:30 AM *2.50 Le Sueur-Henderson ISD #2397, MN 11:30 AM Aa3 37.60 West Fargo, ND, GO 11:30 AM *9.25 Bowie ISD, TX, GO 12:00 PM *3.00 Fertile Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM *6.80 Itasca Co ISD #318, MN 12:00 PM *1.14 Maize, KS, RE 12:00 PM A+ *3.48 Rolla, MO, GO 12:00 PM Aa2 *2.96 Waverly, IA, GO 12:00 PM 1.68 Elwood UFSD, NY 11:30 AM A1 *2.28 Gibson County, TN, GO 11:45 AM *1.30 Fridley, MN, GO 01:00 PM *1.20 Wadena-Deer Creek ISD #2155, MN 01:00 PM *2.50 Shelby Pub Schs, MI 01:30 PM [Aug. 21] 16.31 Pierce County, WA, GO 11:30 AM Aaa AA+ 80.00 Canyons SD BOE, UT, GO 11:30 AM Aa1 AA+ 5.21 St Louis County, MO, RE 10:30 AM 11.76 St Louis County, MO, RE 10:45 AM *1.72 Camanche, IA, GO 11:00 AM 8.50 Fridley ISD #14, MN 10:00 AM *2.66 Mendota Heights, MN, GO 11:00 AM MIG1 SP-1+ F1+9,800.00 Texas, TX 11:00 AM Aa1 *9.77 Urbandale, IA, GO 11:00 AM Aa1 1.93 Wayzata, MN, GO 11:00 AM Aa1 1.50 Wayzata, MN, GO 11:00 AM Aa2 AA+ *2.98 De Pere, WI, GO 11:30 AM Aa2 AA+ 2.85 De Pere, WI, GO 11:30 AM 12.00 Jericho UFSD, NY 10:30 AM 5.30 Cape May County, NJ 11:00 AM 13.80 Ferris St Univ BOT, MI, RE 11:00 AM *5.57 Glen Cove, NY 11:00 AM *1.99 Hopkins, MN, GO 12:00 PM *5.65 Hopkins, MN, GO 12:00 PM Aa1 AAA AAA26.29 James City Co Econ Dev Auth, VA, RE 11:00 AM A2 25.04 Jersey City, NJ, GO 11:00 AM *1.73 Lakeland Ctrl SD, NY 11:00 AM MIG1 6.00 Lawrence, MA 11:00 AM Aa2 AA 115.66 Lexington & Richland Cos SD #5, SC, GO 11:00 AM *1.13 McCracken Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM Aaa AAA 2.02 Oakland County, MI, GO 11:00 AM *1.50 South Blooming Grove Vlg, NY 11:00 AM AA 25.00 St Charles Par SD #1, LA, GO 12:00 PM 25.32 Montgomery Twp, NJ, GO 11:15 AM 1.07 Glen Cove, NY 11:30 AM *1.00 Madison, MS, GO 05:00 PM [Aug. 22] 183.36 Pierce County, WA, RE 11:30 AM Aa2 18.28 Clackamas County, OR, GO 12:00 PM *2.30 Deer River ISD #317, MN 11:00 AM Aa3 4.63 S Milwaukee SD, WI, GO 11:00 AM AA+ 25.00 Tyler Jr Coll Dt, TX, GO 11:00 AM *1.50 Valley Ranch MUD #1, TX, GO 11:00 AM A1 A+ A 112.96 New Hampshire, NH, RE 10:30 AM Aa1 AA+ 26.92 Beaufort County, SC, GO 11:00 AM *6.16 Cattaraugus County, NY, GO 11:00 AM Aa1 *1.62 Deerfield Pk Dt, IL, GO 12:00 PM *8.86 Edison Twp, NJ 11:00 AM *3.41 Edison Twp, NJ 11:00 AM 3.22 Edison Twp, NJ 11:00 AM AA- *7.80 Egg Harbor Twp, NJ, GO 11:00 AM MIG1 7.00 Haverhill, MA 11:00 AM 49.87 Hempstead (Town), NY, GO 11:00 AM *1.10 Parkersburg, IA, GO 12:00 PM *6.64 Perry Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *4.35 Randolph (Town), MA, GO 11:00 AM *3.24 Randolph (Town), MA 11:00 AM *8.70 Southeastern Reg Transit Auth, MA 11:00 AM 12.10 Tonawanda (Town), NY 11:00 AM 30.00 William Floyd UFSD, NY 11:00 AM *1.88 Zumbrota-Mazeppa ISD #2805, MN 12:00 PM *9.48 Derby, CT 11:30 AM AA 9.34 Yorktown Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM *7.20 Canadian Co ISD #27, OK, GO 01:00 PM 9.74 Rockland County, NY 12:00 PM AA 4.93 Royal Oak Bldg Auth, MI, GO 01:00 PM [Aug. 23] 78.98 Austin, TX, GO 10:00 AM SP-1+ 10.60 Davis Jt USD, CA 12:05 PM 25.89 Austin, TX, GO 10:30 AM 29.52 Austin, TX, GO 11:00 AM *1.40 Clearbrook-Gonvick ISD #2311, MN 11:00 AM *4.32 Hononegah Comm HSD #207, IL, GO 11:00 AM 6.65 Austin, TX, GO 11:30 AM 57.21 N Texas Muni Wtr Dt, TX, RE 11:30 AM 10.00 Rockville Ctr UFSD, NY 10:30 AM 12.33 Boone Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 40.20 Burlington County, NJ 11:00 AM 40.00 Connetquot Ctrl SD, NY 11:00 AM 7.50 Connetquot Ctrl SD, NY 11:00 AM *4.56 Durham (Town), NH, GO 11:00 AM 19.00 Essex North Shore Agri & Tech, MA 11:00 AM 61.95 Frederick County, MD, GO 11:00 AM Aa3 AA- 27.68 Frisco Comm Dev Corp, TX, RE 12:00 PM 29.30 Frisco Econ Dev Corp, TX, RE 12:00 PM *4.10 Glenview Pk Dt, IL, GO 12:00 PM 14.50 Hampton Bays UFSD, NY 11:00 AM Aa3 *1.20 Jonesville Fire Dt, NY, GO 11:00 AM BBB *1.47 Montgomery Co MUD #15, TX, GO 12:00 PM 10.62 N Texas Muni Wtr Dt, TX, RE 12:00 PM Aa3 *3.30 Saginaw Co Bldg Auth, MI, GO 11:00 AM *2.42 Schuylerville Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa2 37.03 Springdale SD #50, AR, GO 12:00 PM *5.11 Wallkill (Town), NY 11:00 AM AA- *8.06 Connecticut Reg SD #16, CT, GO 11:30 AM 5.45 Kenmore-Tonawanda UFSD, NY 11:30 AM Aa3 12.13 Montville (Town), CT, GO 11:30 AM 37.57 North Tonawanda CSD, NY 11:30 AM [Aug. 27] 8.50 Moorhead ISD #152, MN 11:00 AM *3.79 Prescott, WI, GO 11:00 AM 27.15 Watertown-Mayer ISD #111, MN, GO 11:00 AM Aa1 *6.37 La Grange Vlg, IL, GO 11:15 AM 11.27 Moorhead, MN, GO 11:30 AM *2.84 Eudora, KS, GO 12:00 PM *1.31 Fort Stockton ISD, TX, GO 12:00 PM *3.10 McHenry, IL, GO 12:00 PM *1.51 Seymour, WI, GO 12:00 PM A *3.29 Cypresswood Util Dt, TX, GO 01:00 PM *2.66 Swift Co Hsg & Redev Auth, MN, RE 01:00 PM A+ *10.00 Linn-Mar Comm SD, IA, RE 02:30 PM *2.56 N Muskegon Pub Schs, MI, GO 02:00 PM [Aug. 28] 22.28 Boulder County, CO, RE 11:00 AM *10.00 Beloit SD, WI, GO 10:30 AM 2.22 Beloit SD, WI, GO 10:30 AM 19.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM A *2.00 Fort Bend Co MUD #2, TX, GO 12:00 PM Aaa AAA AAA23.74 Gwinnett County, GA, GO 11:00 AM *1.20 Howell, MI, GO 11:30 AM AA 7.63 Schertz, TX, GO 01:00 PM [Aug. 29] A *1.86 Fort Bend Co MUD #81, TX, GO 11:30 AM *2.12 Montgomery Co MUD #115, TX, GO 02:00 PM [Aug. 30] *3.50 Brazoria Co MUD #31, TX, GO 11:00 AM 5.70 Mill Valley, CA, RE 01:00 PM *7.90 Oklahoma Co ISD #6, OK, GO 01:00 PM [Sep. 04] *1.88 North Hudson Vlg, WI, GO 01:00 PM [Sep. 05] 11.98 Ceres USD, CA, RE 12:30 PM *3.16 Hermantown, MN, GO 11:00 AM A *2.88 Tipton Comm SD, IA, RE 11:00 AM [Sep. 06] 6.00 South St Paul Spec SD #6, MN 11:00 AM [Sep. 11] 24.40 Lawrence, KS 12:00 PM 8.04 Lawrence, KS, GO 12:30 PM 3.60 Lawrence, KS, GO 12:30 PM [Sep. 12] Aa1 AA 41.20 Newport News, VA, GO 10:30 AM Aa1 AA 3.50 Newport News, VA, GO 11:00 AM