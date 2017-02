*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Aug. 10] *1.17 Lyndonville Vlg, NY, Bond Antic 11:00 AM [Aug. 13] Aa2 *5.65 Cedarburg, WI, GO 11:00 AM Aa3 6.55 Moorhead, MN, RE 11:00 AM *3.00 Rocori Area ISD #750, MN 11:00 AM Aaa 3.30 Washington County, WI, GO 11:00 AM *2.27 Watertown, MN, GO 11:30 AM A+ *9.50 Abernathy ISD, TX, GO 12:00 PM *5.40 Camden, NJ 11:00 AM A+ *9.80 Linn Co USD #346, KS, GO 12:00 PM AA+ 6.06 Monticello ISD #882, MN, GO 12:00 PM Aa2 AA+ 5.66 North Richland Hills, TX, GO 12:00 PM Aa2 AA+ 25.83 North Richland Hills, TX, GO 12:00 PM NR 1.02 Polk County, TX, GO 12:00 PM *2.44 Westbury UFSD, NY 11:00 AM A+ *7.80 Spring Cove SD, PA, GO 11:15 AM 5.00 Litchfield ISD #465, MN 12:30 PM *2.15 Richfield, MN, GO 01:00 PM 2.99 Richfield, MN, GO 01:00 PM *5.72 Tewksbury (Town), MA, GO 12:00 PM *2.38 Lindsborg, KS 03:00 PM *8.30 SD No. 5 of the Allen Parish, LA, GO 06:00 PM *3.00 SD Ward One of Allen Parish, LA, GO 06:05 PM [Aug. 14] Aa2 AA AA-290.32 San Francisco (City & Co), CA, GO 11:30 AM 15.46 Hayward USD, CA, RE 11:35 AM MIG1 21.02 Portland, OR 12:00 PM 85.00 San Francisco USD, CA 12:00 PM AAA AAA*5.00 Hinsdale Vlg, IL, GO 10:45 AM Aa1 AA+ *5.64 Eau Claire, WI, GO 11:00 AM Aa1 AA+ *4.34 Eau Claire, WI, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 85.79 Fort Worth, TX, GO 11:00 AM *2.54 Jamestown, ND, GO 11:00 AM *1.05 Malvern SD, AR, GO 11:00 AM *1.93 Osage City, KS, GO 11:00 AM *3.95 River Falls, WI, GO 11:00 AM Aaa *6.70 Waukesha Co Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM Aaa 1.00 Waukesha Co Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA198.42 New Jersey Env Infra Tr, NJ, RE 10:30 AM *9.93 Butler Borough, NJ 11:00 AM Aa3 *2.01 Casey Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *2.08 East Bridgewater (Town), MA, GO 11:00 AM *1.17 Franklin Borough, NJ 11:00 AM *1.38 Merchantville Borough, NJ 11:00 AM AAA 53.79 Pontiac Drainage Dt, MI, GO 11:00 AM AAA 4.14 Pontiac Drainage Dt, MI, GO 11:00 AM *1.20 Red Rock Ctrl ISD #2884, MN 12:00 PM AA- 21.48 Stratford (Town), CT, GO 11:00 AM *1.00 Union Beach Borough, NJ 11:00 AM *2.81 Utica, NY 11:00 AM Aa1 AAA 21.20 West Windsor Reg BOE, NJ, GO 11:00 AM *3.00 Westfield (Town), NJ 11:00 AM *8.85 Waynesboro Area SD, PA, GO 11:15 AM *3.35 East Hanover Twp, NJ 11:30 AM Aaa AAA AAA10.34 New Jersey Env Infra Tr, NJ, RE 11:30 AM *2.21 Ontario (Town), NY 11:30 AM AA 7.63 Schertz, TX, GO 01:00 PM Aa3 10.80 Clark Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM BBB- *3.45 Harris Co MUD #148, TX, GO 04:00 PM [Aug. 15] Aa2 AA- 114.90 Renton SD #403, WA, GO 11:30 AM Aa2 A+ 29.35 Nebo SD BOE, UT, GO 11:30 AM *3.00 Crookston ISD #593, MN 11:00 AM *1.73 Lakeside MUD #3, TX, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA53.56 New Castle County, DE, GO 10:00 AM Aa2 *3.32 Boone County, IL, GO 11:15 AM *10.00 Jefferson County, TN, GO 10:30 AM A+ *1.50 Robert Lee ISD, TX, GO 11:30 AM *4.80 W Hempstead UFSD, NY 10:30 AM Aa1 34.00 Cape May County, NJ, GO 11:00 AM *2.56 Chisago County, MN, GO 12:00 PM 24.81 Chisago County, MN, GO 12:00 PM A *2.55 Clear Creek-Amana Comm SD, IA, RE 12:00 PM *2.50 Depew Vlg, NY 11:00 AM *2.87 Fort Bend Co MUD #185, TX, GO 12:00 PM A1 *1.00 Jasper ISD, TX, GO 12:00 PM A1 6.21 Jasper ISD, TX, GO 12:00 PM *2.54 Lansing Ctrl SD, NY, Bond Antic 11:00 AM Aa3 2.46 Letcher Co SD Fin, KY, RE 11:00 AM 24.00 Lindenhurst UFSD, NY 11:00 AM 1.81 S Colonie Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa1 AA+ 11.55 Washtenaw County, MI, GO 11:00 AM *2.94 Woodbridge (Town), CT 11:00 AM 6.52 Woodbridge (Town), CT 11:30 AM *3.00 Holdingford ISD #738, MN 01:00 PM *2.91 Pub Wholesale Wtr Supp Dt #12, KS, RE 01:00 PM A *1.40 Beeville Wtr Supply Dt, TX, GO 03:00 PM [Aug. 16] *5.09 Goodhue County, MN, GO 11:00 AM 1.30 Goodhue County, MN, GO 11:00 AM *7.40 Laurens Muni Utils, IA, RE 11:00 AM *2.11 Minnewaska ISD #2149, MN 11:00 AM *1.78 Nemaha Co Rural Wtr Dt #3, KS, RE 11:00 AM *3.50 Waseca ISD #829, MN 11:00 AM 30.00 West Islip UFSD, NY 10:30 AM A1 *5.61 Athol (Town), MA, GO 11:00 AM 9.48 Belleville Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.50 Centereach Fire Dt, NY, GO 11:00 AM AA- *7.27 Chatsworth, GA, RE 11:00 AM *2.25 Cooperstown Vlg, NY 11:00 AM A3 1.57 Mt Vernon CSD, NY, GO 11:00 AM MIG1 7.34 Mt Vernon CSD, NY 11:00 AM *1.89 Phillipsburg (Town), NJ 11:00 AM *5.00 Rocky Pt UFSD, NY 11:00 AM 8.50 West St Paul ISD #197, MN 12:00 PM 57.00 Sachem Ctrl SD, NY 11:30 AM 12.18 Sachem Ctrl SD, NY, GO 12:00 PM [Aug. 20] Aa2 *6.00 Beaver Dam USD, WI, GO 10:30 AM Aa2 2.11 Beaver Dam USD, WI, GO 10:30 AM Aa1 AA- *9.23 Orland Pk Vlg, IL, GO 11:00 AM 4.70 Verona Area SD, WI 11:00 AM 4.50 Verona Area SD, WI 11:00 AM *1.94 Woodward-Granger Comm SD, IA, GO 11:00 AM *2.22 Fulton, IL, GO 11:30 AM 4.60 Greendale SD, WI, GO 11:30 AM *2.50 Le Sueur-Henderson ISD #2397, MN 11:30 AM *3.00 Fertile Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM *6.80 Itasca Co ISD #318, MN 12:00 PM A+ *3.48 Rolla, MO, GO 12:00 PM *2.28 Gibson County, TN, GO 11:45 AM *1.30 Fridley, MN, GO 01:00 PM [Aug. 21] 8.50 Fridley ISD #14, MN 10:00 AM *2.64 Mendota Heights, MN, GO 11:00 AM 9,800.00 Texas, TX 11:00 AM Aa1 *9.77 Urbandale, IA, GO 11:00 AM *2.98 De Pere, WI, GO 11:30 AM 2.85 De Pere, WI, GO 11:30 AM *1.99 Hopkins, MN, GO 12:00 PM *5.65 Hopkins, MN, GO 12:00 PM 25.04 Jersey City, NJ, GO 11:00 AM 25.00 St Charles Par SD #1, LA, GO 12:00 PM 25.32 Montgomery Twp, NJ, GO 11:15 AM *1.00 Madison, MS, GO 05:00 PM [Aug. 22] *2.30 Deer River ISD #317, MN 11:00 AM 4.63 S Milwaukee SD, WI, GO 11:00 AM *1.50 Valley Ranch MUD #1, TX, GO 11:00 AM 49.87 Hempstead (Town), NY, GO 11:00 AM *1.88 Zumbrota-Mazeppa ISD #2805, MN 12:00 PM 4.93 Royal Oak Bldg Auth, MI, GO 01:00 PM [Aug. 23] *1.40 Clearbrook-Gonvick ISD #2311, MN 11:00 AM *1.47 Montgomery Co MUD #15, TX, GO 12:00 PM AA- *8.06 Connecticut Reg SD #16, CT, GO 11:30 AM [Aug. 27] 8.50 Moorhead ISD #152, MN 11:00 AM 27.15 Watertown-Mayer ISD #111, MN, GO 11:00 AM 11.27 Moorhead, MN, GO 11:30 AM *2.84 Eudora, KS, GO 12:00 PM [Aug. 28] 23.74 Gwinnett County, GA, GO 11:00 AM [Aug. 30] *3.50 Brazoria Co MUD #31, TX, GO 11:00 AM [Sep. 05] A *2.88 Tipton Comm SD, IA, RE 11:00 AM [Sep. 06] 6.00 South St Paul Spec SD #6, MN 11:00 AM [Sep. 12] 41.20 Newport News, VA, GO 10:30 AM 3.50 Newport News, VA, GO 11:00 AM