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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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ENERGY NORTHWEST, WASHINGTON WEEK OF 777,000 Aa1/AA-/AA
TAX EXEMPT AND TAXABLE 08/13
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/15
BOARD OF EDUCATION OF THE CITY OF WEEK OF 471,000 A1/A+/A+
CHICAGO UNLIMITED TAX GENERAL 08/13
OBLIGATION BONDS (DEDICATED
REVENUES) SERIES 2012A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/14
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 290,530 A1/A+/A+
TEXAS 08/13 /EXP/EXP
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL
AIRPORT
JOINT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012E (AMT)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 08/16
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 125,725 //
AUTHORITY (A PUBLIC ENTITY 08/13
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF CALIFORNIA)
$79,540M MEAD-ADELANTO PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES A
$16,995M MEAD-ADELANTO PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES B
(TAXABLE)
$23,770M MEAD-PHOENIX PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES A
$5,420M MEAD-PHOENIX PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES B
(TAXABLE)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: AA-/STABLE; AA-/STABLE (CONFIRMED)
Day of Sale: 08/15
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 122,000 A3/A+/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/16
CITY OF CARMEL, INDIANA WEEK OF 119,245 NR/NR/
REVENUE BONDS, SERIES 2012A, 08/13
B (ARROS), C1, C2, C3, SERIES D
(TAXABLE)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/16
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT WEEK OF 100,000 Baa3/BBB-/
AUTHORITY (FIRST ENERGY GENERATION 08/13
CORP)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/14
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 96,385 A1/A+/
HOSPITAL REVENUE BONDS 08/13
(SPARROW OBLIGATED GROUP)
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2017-2042
Day of Sale: 08/14
JEA WEEK OF 84,705 Aa2/AA-/AA-
ST. JOHNS RIVER POWER PARK SYSTEM 08/13 /EXP/
REFUNDING REVENUE BONDS
ISSUE TWO, SERIES TWENTY FIVE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/16
SEMITROPIC IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 84,200 NR/A+/AA-
REVENUE BONDS 08/13
TAX EXEMPT AND TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/16
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 80,305 Baa3/NR/NR
AUTHORITY, NEW JERSEY 08/13
ENERGY FACILITY REVENUE BONDS
(UMM ENERGY PARTNERS, LLC PROJECT)
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2029-2043
Day of Sale: 08/14
NEW MEXICO HOSPITAL EQUIPMENT LOAN WEEK OF 75,000 Aa3/AA-/AA-
COUNCIL HOSPITAL SYSTEM REVENUE 08/13
BONDS PRESBYTERIAN HEALTHCARE
SERVICES SERIES 2012A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/15
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 71,200 Aa2/AA/
TEXAS 08/13
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/14
COUNTY OF NORTHAMPTON WEEK OF 70,345 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 08/13
$ 9,370M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2012 (FEDERALLY
TAXABLE)
$60,975M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2012 (TAX-EXEMPT)
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/16
CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 69,405 Aa1/AA/
WATER REVENUE BONDS 08/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037
Day of Sale: 08/14
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 59,900 NR/AA+/
AUTHORITY 08/13
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS 1 BONDS
2012 SERIES B1, B2 AND B3
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/14
NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE WEEK OF 55,000 Aaa/AAA/AAA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/14
ALACHUA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 54,205 NR/NR/
HEALTH FACILITIES CCRC 08/13
(UF OF FLORIDA PROJECT) 12A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2047
Day of Sale: 08/15
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 53,645 A2//
AGENCY 08/13
REVENUE BONDS
NORTHEASTERN UNIVERSITY ISSUE
SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/16
CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 48,170 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 08/13
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2 SERIES 03/01/2015-2018; 2026-2033
AND 03/01/2014-2039
Day of Sale: 08/13
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 41,435 Aa1/AA/
AUTHORITY 08/13
REVENUE BONDS (UNIVERSITY OF
SOUTHERN CALIFORNIA), SERIES 2012A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UPPER TRINITY REGIONAL WATER WEEK OF 38,675 //
DISTRICT, TEXAS 08/13
REGIONAL TREATED WATER SUPPLY
SYSTEM REVENUE REFUNDING &
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/15
NORTH DAKOTA PUBLIC FINANCE WEEK OF 36,845 Aaa/NR/
AUTHORITY 08/13
ST REVOLVING FUND GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/15
CORNWALL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 33,380 Aa3//
NEW YORK 08/13
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 08/14
WEST DEPTFORD TOWNSHIP WEEK OF 32,400 /A-/
COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY 08/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/15
WENTZVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,320 //
MISSOURI, LEASE PARTICIPATION 08/13
CERTIFICATES SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/16
FORT WORTH TEXAS, WATER AND SEWER WEEK OF 32,065 Aa1/AA/AA+
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS 08/13
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/16
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 28,525 Baa3/BBB-/
DEVELOPMENT AUTHORITY 08/13
(BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA)
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2008-A (NON-AMT)
(FIRSTENERGY GENERATION PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/15
STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION