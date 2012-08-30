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CITY OF CHICAGO WEEK OF 271,460 //
SECOND LIEN WASTEWATER 09/03
TRANSMISSION REVENUE PROJECT
BONDS, SERIES 2012
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/06
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 181,265 A3/A/A
BONDS, SERIES 2012A 09/03
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/06
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 175,000 Aa1/AA/AA+
WATER SYSTEM REVENUE AND REFUNDING 09/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 09/06
CITY OF CHULA VISTA, CALIFORNIA WEEK OF 161,240 Aa3/A+/AA-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE 09/03
REFUNDING BONDS (SAN DIEGO GAS &
ELECTRIC COMPANY) 2006 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/05
CITY OF TAMPA, FLORIDA WEEK OF 126,000 A1/A+/
H. LEE MOFFITT CANCER CENTER 09/03
PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/06
ANAHEIM PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 84,000 /AA+/AA-
REVENUE REFUNDING ELECTRIC 09/03
DISTRIBUTION SYSTEM REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2021-2031
Day of Sale: 09/06
CITY OF CHULA VISTA, CALIFORNIA WEEK OF 75,000 Aa3/A+/AA-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE 09/03
REFUNDING BONDS (SAN DIEGO GAS &
ELECTRIC COMPANY) 2004 SERIES F AMT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF WEST PALM BEACH, FLORIDA WEEK OF 43,370 Aa2/AA/
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 09/03
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 06/05
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 35,720 Aa2/AA/
AGENCY SINGLE FAMILY HOUSING 09/03
REVENUE BONDS SERIES 160 AMT
SERIES 161 NON AMT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 9/5
Day of Sale: 09/06
ACALANES UNION HSD WEEK OF 30,000 NR/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 09/03
TAXABLE, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 09/05
CITY OF BUFFALO, NEW YORK WEEK OF 29,800 A1/A/A+
SCHOOL REFUNDING BONDS 2012E 09/03
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 08/06
MARICOPA COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 29,710 Aa3/AA-/
NO. 41 09/03
GILBERT, ARIZONA
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
Day of Sale: 09/05
RIVER ROUGE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,130 //
MICHIGAN 09/03
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: Q-SBLF-AA2/NO UNDERLYING
Day of Sale: 09/06
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 22,875 A1//
OBLIGATION 2012C SCHOOL INTERCEPT 09/03
PROGRAM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2042
Day of Sale: 09/04
INDIANA BOND BANK WEEK OF 22,195 /AA/
SPECIAL PROGRAM REFUNDING BONDS 09/03
SERIES 2012C
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 09/05
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES WEEK OF 21,240 //
2012B THE BOARD OF EDUCATION OF 09/03
THE BOROUGH OF MADISON IN THE
COUNTY OF MORRIS, NEW JERSEY
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 09/05
WISCONSIN RURAL WATER CONSTRUCTION WEEK OF 18,000 MIG 1//
LOAN PROGRAM REVENUE BOND 09/03
ANTICIPATION NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013
Day of Sale: 06/05
MONTGOMERY COUNTY, TEXAS WEEK OF 16,165 Aa1/AA/
LIMITED TAX REVENUE REFUNDING 09/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2022-2032
Day of Sale: 09/05
MONTGOMERY COUNTY, TEXAS WEEK OF 15,230 Aa1/AA/
CERTIFICATES OF OBLIGATION 09/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 09/05
PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 13,800 /AA-/
VAN BUREN COUNTY, 2012 REFUNDING 09/03
BONDS, TAXABLE QSBLF
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/06
PALMDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,300 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 09/03
NO 90-1 SPECIAL TAX 2012A REVENUE
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/06
BOARD OF EDUCATION OF THE BOROUGH WEEK OF 8,280 //
OF METUCHEN IN THE COUNTY OF 09/03
MIDDLESEX, NEW JERSEY
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 09/05
KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,095 //
OHIO REFUNDING BONDS 09/03
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/06
YORBA LINDA WATER DISTRICT-ORANGE WEEK OF 8,000 /AA+/AA
COUNTY REFUNDING REVENUE BONDS, 09/03
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 09/06
LOS BANOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 NR/A/
2012 CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/03
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 09/06
EL DORADO, ARKANSAS WEEK OF 7,190 A1/NR/NR
WATER & SEWER REVENUE BONDS 09/03
BANK QUALIFIED
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 06/05
CITY OF LIMA, OHIO WEEK OF 6,800 //
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT & 09/03
REFUNDING BONDS GENERAL OBLIGATION
LIMITED TAX SERIES OF 2012
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2037
Day of Sale: 09/06
PALMDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,100 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 09/03
NO 90-1 SPECIAL TAX REFUNDING
REVENUE,CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/06
OSAGE BEACH, MISSOURI TAX INCREMENT WEEK OF 4,355 NR/NR/NR
REFUNDING REVENUE BONDS (PREWITT'S 09/03
POINT PROJECT) BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/06
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 3,855 A1//
OBLIGATION 2012 REFUNDING SCHOOL 09/03
INTERCEPT PROGRAM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2015
Day of Sale: 09/04
COUNTY OF SARATOGA, NEW YORK WEEK OF 3,100 NR/AA+/
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 09/03
2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 09/05
NORTON, OHIO VARIOUS PURPOSE & WEEK OF 3,040 //
REFUNDING BONDS SERIES 2012 09/03
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/04
KNOX COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 1,625 NR/A+/
DISTRICT NO. 1 REVENUE, MISSOURI 09/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 09/06
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 1,035 A1//
OBLIGATION 2012B REFUNDING TAXABLE 09/03
SCHOOL INTERCEPT PROGRAM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2030
Day of Sale: 09/04
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Expected volume excluding daily issues: 1,474,975 (in 000's)