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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION WEEK OF 380,795 A2/A-/BBB+ CORPORATION 04/01 ENHANCED TOBACCO SETTLEMENT ASSET- BACKED BONDS, SERIES 2013A MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2017-2021 TERM: 2029, 2030 Day of Sale: 04/02 CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 351,330 Aa3/AA/ SOUTH CAROLINA PROJECT 04/01 SERIES 2013B MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2018-2030 HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 203,930 A2/A/ AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 04/01 COXHEALTH MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 04/03 STATE OF OREGON WEEK OF 202,000 Aa2/AAA/ LOTTERY REVENUE BONDS 04/01 $122MM - SERIES A, TAX EXEMPT $80MM - SERIES B & C, TAXABLE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 04/03 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 196,000 A1/A/A+ DEVELOPMENT AUTHORITY 04/01 POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE BONDS (SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY) 2006 SERIES MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York WPPI ENERGY WEEK OF 182,460 A1/A/A+ POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS 04/01 SERIES 2013A MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2015-2033 TERM: 2037 Day of Sale: 04/03 PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 158,255 Aa2/AA+/NR SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND 04/01 SERIES 2013-115 CONSISTING OF: $127,905,000 SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2013-115A $30,350,000 SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2013-115B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 113,000 Aa3/AA-/ CALIFORNIA 04/01 2013 GENERAL OBLIGATION BONDS $60,500M - ELECTION OF 2012 SERIES B, TAX-EXEMPT $52,500M - ELECTION OF 2012 SERIES A, TAXABLE MGR: Loop Capital Markets, New York Day of Sale: 04/02 CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 112,810 A1/A/ GENERAL OBLIGATION BONDS 04/01 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: SERIES 2013B: 16-33 A1/A BANS SERIES: 14 MIG1/SP1 Day of Sale: 04/03 BOARD OF SUPERVISORS-LSU UNIVERSITY WEEK OF 103,580 A1/AA-/ AND MECH COLLEGE, LOUISIANA 04/01 AUXILIARY REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2016-2043 Day of Sale: 04/04 DISTRICT OF COLUMBIA DAILY 80,625 Aa3/AA-/ REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2013 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY, WEEK OF 60,000 /BBB+/A- MEDFORD, OREGON 04/01 REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: Cain Brothers, New York REMARK: Final Maturity 2042 Day of Sale: 04/04 THE REGENTS OF NEW MEXICO STATE WEEK OF 54,975 Aa2/AA/AA- UNIVERSITY 04/01 REFUNDING AND IMPROVEMENT REVENUE BONDS SERIES 2013 CONSISTING OF: $11,770,000 IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2013A $38,855,000 REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2013B $4,350,000 TAXABLE REFUNDING AND IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2013 C MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 50,000 // NEW JERSEY COUNTY GUARANTEED 04/01 BRIDGE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago Day of Sale: 04/02 COUNTY OF RANDOLPH, NORTH CAROLINA DAILY 42,670 Aa3/A+/ LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2013B AND 2013C MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte TOWNSHIP OF HAMILTON MERCER COUNTY WEEK OF 33,310 /AA-/ NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION 04/01 REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, New York METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT OF WEEK OF 30,105 // BUNCOMBE COUNTY, NORTH CAROLINA 04/01 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: APPLIED/APPLIED/APPLIED STRUCTURE TBA Day of Sale: 04/03 CENTRAL COLORADO WATER CONSERVANCY WEEK OF 30,000 // DISTRICT LIMITED TAX GENERAL 04/01 OBLIGATION MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 04/03 SANTA MARIA JOINT UHS DISTRICT WEEK OF 30,000 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 04/01 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2026 Day of Sale: 04/03 LOUISIANA ENERGY AND POWER WEEK OF 28,405 A3/A-/ AUTHORITY 04/01 POWER PROJECT REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2023 Day of Sale: 04/03 LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 27,990 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 04/01 LIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA- Day of Sale: 04/04 CARTERET COUNTY REFUNDING WEEK OF 25,000 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION 2013 04/01 NORTH CAROLINA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2027 Day of Sale: 04/03 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 18,000 Baa2// (HANOVER COLLEGE) EDUCATIONAL 04/01 FACILITIES REVENUE BONDS, SERIES 2013 COLLEGE GENERAL OBLIGATION MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2014-2043 Day of Sale: 04/03 RICHLAND COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 15,045 /A+/ HOSPITALITY TAX REVENUE REFUNDING 04/01 SERIES 2013A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 04/02 SANTA MARIA JOINT UHS DISTRICT WEEK OF 15,000 // GENERAL OBLIGATION 2004 ELECTION 13 04/01 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2037 Day of Sale: 04/03 MCLENNAN COUNTY JUNIOR COLLEGE WEEK OF 14,680 /AA/ DISTRICT, TEXAS 04/01 LIMITED TAX REFUNDING BONDS ************TAXABLE**************** ************BANK QUALIFIED********* MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2025 Day of Sale: 04/04 DFB TAX INFRASTRUCTURE REFUNDING WEEK OF 13,975 /A-/ REVENUE CRACKERNECK CREEK 2013A 04/01 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2028 Day of Sale: 04/01 MOUNT LAUREL TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 13,315 /AA/ EDUCATION BURLINGTON COUNTY 04/01 /EXP/ NEW JERSEY SCHOOL REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 04/02 ROCHESTER (CITY), NEW HAMPSHIRE WEEK OF 12,155 NR/AA-/ NEW & REFUNDING 04/01 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2013-2024 Day of Sale: 04/02 CASATAIC UNION SCHOOL DISTRICT 2012 WEEK OF 10,500 /A+/ ELECTION 13A, CALIFORNIA 04/01 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 04/02 TOWN OF MIDDLE CAPE MAY COUNTY WEEK OF 10,480 /A+/ NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS 04/01 SERIES 29013 MGR: RBC Capital Markets, New York DFB TAXABLE INFRASTRUCTURE WEEK OF 10,410 /A-/ REFUNDING REVENUE CRACKERNECK 04/01 CREEK 2013B MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2029 Day of Sale: 04/01 THE WATER WORKS BOARD OF THE WEEK OF 9,995 /AA-/ CITY OF FORT PAYNE, ALABAMA 04/01 WATER REVENUE BONDS ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2015-2026 Day of Sale: 04/03 CITY OF GAHANNA, OHIO WEEK OF 9,645 Aa1// LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/01 BONDS VARIOUS PURPOSE MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2013-2030 Day of Sale: 04/03 SOMERVILLE BOROUGH BOARD OF WEEK OF 9,175 Aa3// EDUCATION SOMERSET COUNTY, NEW 04/01 JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2013 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, New York AUGUSTA GENERAL OBLIATION WEEK OF 9,015 NR// TEMP NOTES 2013 BANK QUALIFIED 04/01 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015 Day of Sale: 04/01 CITY OF WYLIE, TEXAS WEEK OF 8,635 NAF/A+/NAF (COLLIN, DALLAS, ROCKWALL COUNTIES) 04/01 GENERAL OBLIGATIONS REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2014-2025 REMARK: Bank Qualified STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE WEEK OF 8,575 /AA-/ PROGRAM 04/01 CERTIFICATES OF PARTICIPATION AND DOT FUNDING MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 04/04 RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 8,065 // BUILDING CORPORATION 04/01 PUBLIC SCHOOLS REVENUE BOND FINANCING PROGRAM TOWN OF NORTH KINGSTOWN REVENUE BONDS, SERIES 2013 A MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 04/02 NORTH BEND, OREGON WEEK OF 8,015 // SCHOOL DISTRICT SERIES 2013 04/01 GENERAL OBLIGATION REFUNDING (FEDERALLY TAXABLE) BONDS MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2022 Day of Sale: 04/02 SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 7,850 /AA-/ ARAPAHO COUNTY,COLORADO GENERAL 04/01 OBLIGATION MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: STATE INTERCEPT CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTICT WEEK OF 7,700 // WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 04/01 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF2013 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 04/02 SANDY CITY SALES TAX REVENUE WEEK OF 6,855 NR/AA+/NR REFUNDING BONDS, UTAH TAXABLE 04/01 MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 04/03 BENTWORTH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,390 A3/AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 04/01 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2022 Day of Sale: 04/04 BROOME COUNTY, NEW YORK WEEK OF 5,770 /A/ MGR: Jefferies LLC, New York Day of Sale: 04/03 LA PLATA ARCHULETA WATER DISTRICT WEEK OF 5,500 NR/A/NR LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/01 COLORADO MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 04/03 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 5,300 A2/AA/ AUTHORITY 04/01 COLLEGE REVENUE BONDS SERIES A OF 2013 (TAX-EXEMPT) SERIES B OF 2013 (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2033 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: NON-BANK QUALIFIED Day of Sale: 04/02 OTSELIC VALLEY CENTRAL SHOOL WEEK OF 5,000 NR// DISTRICT, NEW YORK 04/01 QSCB (TAXABLE) MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2034 Day of Sale: 04/04 TOWNSHIP OF HAMILTON MERCER COUNTY WEEK OF 4,665 /AA-/ NEW JERSEY PENSION OBLIGATION 04/01 REFUNDING BONDS TAXABLE SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, New York CYPRESS HILLS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,260 /BBB+/ DISTRICT #1, TEXAS UNLIMITED TAX 04/01 GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE CITY OF LONGVIEW, WASHINGTON WEEK OF 4,015 // LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 04/01 SERIES 2013 MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2014-2028 Day of Sale: 04/04 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,005 /A/ DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/01 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2034 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 04/03 ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 3,700 NR/AA+/NR AUTHORITY 04/01 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 04/02 CONNERSVILLE WATERWORKS REFUNDING WEEK OF 3,655 NR/NR/ REVENUE 2013 INDIANA 04/01 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 04/04 MENALLEN TOWNSHIP SEWER AUTHORITY WEEK OF 3,155 /AA-/ FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/01 GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2044 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 04/04 TOWN OF ASHFORD GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,670 Aa3// CONNECTICUT GENERAL OBLIGATION 04/01 REFUNDING 2013 BANK QUALIFIED MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2033 Day of Sale: 04/02 BENTON (TOWN), NEW YORK WEEK OF 1,750 NR// REFUNDING BONDS 04/01 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2013-2038 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 04/03 DOLGEVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,620 NR/A+/ NEW YORK 04/01 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2013-2017 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 04/04 JACKSON, MISSOURI WEEK OF 1,555 /A+/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013 04/01 BANK QUALIFIED MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2028 Day of Sale: 04/01 AUGUSTA GENERAL OBLIGATION KANSAS WEEK OF 900 // 2013 BANK QUALIFIED 04/01 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 04/01 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,664,940 (in 000's)
* Files for mixed shelf of upto $9 million - SEC filing Source text for Eikon: Further company coverage:
* Analog Devices - on march 10, 2017, in connection with Linear Technology Corp merger, co entered into bridge credit agreement - sec filing Source text (http://bit.ly/2mbHEw1) Further company coverage:
(Updates with final prices) By Bruno Federowski SAO PAULO, March 10 Yields on Brazilian interest rate futures fell sharply on Friday as slower-than-expected inflation data fueled bets that the central bank will increase the magnitude of interest rate cuts next month. Brazil's official inflation index rose at its tamest pace since 2010 in the 12 months through February, below expectations of all 24 economists polled by Reuters. Rate future yields indicated an 80 perc