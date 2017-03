*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Mar. 28] *4.43 Bath Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *3.69 Cape Vincent Vlg, NY 11:00 AM *2.04 Cutter Morning Star SD #21, AR, GO 12:00 PM A *1.56 Emmetsburg Comm SD, IA, GO 12:00 PM *4.45 Flemington Borough, NJ 11:00 AM *4.95 Ashland, KY, RE 11:30 AM *5.19 Emmetsburg Comm SD, IA, GO 12:30 PM 3.00 Waterford SD, MI 11:30 AM [Apr. 01] AAA 75.02 Albuquerque, NM, GO 11:00 AM 19.77 Otter Tail County, MN, GO 11:00 AM AA- *2.17 Eagle Lake, MN, GO 12:00 PM *2.00 DeWitt, IA, GO 01:00 PM *2.35 Griggs Co Bldg Auth, ND, GO 01:00 PM A2 *6.02 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM [Apr. 02] Aa3 AA- 47.82 Kitsap County, WA, GO 11:30 AM Aaa AAA 49.92 St Louis County, MO, GO 10:30 AM 14.39 Bettendorf, IA, GO 11:00 AM *3.77 Hopkins, MN, GO 11:00 AM *2.79 Medina, MN, GO 11:00 AM A1 *5.00 Palo Alto County, IA, GO 11:00 AM A 350.00 Illinois, IL, GO 11:15 AM Aa2 AAA 24.33 N Texas Muni Wtr Dt, TX, RE 11:30 AM A 450.00 Illinois, IL, GO 11:45 AM *9.64 Atkins SD #18, AR, GO 12:00 PM *6.41 Beltrami County, MN, GO 12:00 PM *8.89 Callisburg ISD, TX, GO 12:00 PM 5.29 Chelmsford (Town), MA, GO 11:00 AM A1 26.76 Elizabeth, NJ, GO 11:00 AM *5.35 Littleton (Town), MA 11:00 AM *1.03 Lopatcong Twp, NJ 11:00 AM Aaa 5.43 New Castle (Town), NY, GO 11:00 AM 10.74 North Greenbush (Town), NY 11:00 AM A1 *4.37 Ottumwa, IA, GO 12:00 PM 950.00 Pennsylvania, PA, GO 11:00 AM Aaa 51.71 Plano ISD, TX, GO 12:00 PM 50.00 Santa Fe Pub SD, NM, GO 01:00 PM AA+ *1.56 W Lafayette Comm Sch Corp, IN, GO 11:00 AM A+ *5.83 Waterville, ME, GO 11:00 AM *1.27 Connecticut Reg SD #10, CT 11:30 AM MIG1 4.00 Elizabeth, NJ 11:30 AM Aaa 7.87 New Castle (Town), NY, GO 11:30 AM *1.46 Canadian Co ISD #22, OK, GO 01:00 PM MIG1 1.80 Elizabeth, NJ 12:00 PM *5.58 Marion SD #3, AR, GO 02:00 PM *6.02 Arkansas City, KS, GO 03:00 PM *1.20 Cleveland, MS, GO 05:00 PM [Apr. 03] Aa2 AA- 39.99 Nevada Sys of Hgr Ed, NV, RE 11:00 AM Aa2 AA- 7.83 Nevada Sys of Hgr Ed, NV, RE 11:30 AM 68.33 Tacoma, WA, RE 11:30 AM Aa2 AA- 100.22 Nevada Sys of Hgr Ed, NV, RE 12:30 PM *1.35 Belmont Vlg, WI, GO 11:00 AM AA- *3.20 Harlingen, TX, GO 11:00 AM A1 *3.88 Hiawatha, IA, GO 11:00 AM A+ *6.14 Fayetteville, TN, GO 10:15 AM A1 *4.55 Hiawatha, IA, GO 11:30 AM 3.00 Sheboygan, WI, RE 11:30 AM 8.00 Dracut (Town), MA, GO 11:00 AM *4.21 Fairhaven (Town), MA 11:00 AM A1 1.06 Hiawatha, IA, GO 12:00 PM 9.69 Jersey City, NJ 11:00 AM Aa1 55.00 Montgomery County, PA, GO 11:00 AM *5.68 Tarrytown Vlg, NY 11:00 AM *2.65 Beacon Falls (Town), CT 11:30 AM A *9.98 Kay Co ISD #71, OK, GO 12:30 PM Aaa AAA 59.92 Virginia Beach, VA, GO 11:30 AM *2.02 Nettleton Spec SD, AR, GO 02:00 PM [Apr. 04] A+ 13.52 Woodbridge Irrigation Dt, CA, RE 01:00 PM Aa3 *1.63 Morgan Co Pub Props Corp, KY, RE 11:30 AM *3.26 Oklahoma Co ISD #41, OK, GO 12:30 PM *2.01 Vernon Vlg, NY 11:30 AM *2.42 Keokuk, IA, GO 02:00 PM A2 *3.32 Keokuk, IA, GO 02:00 PM A2 *4.03 Keokuk, IA, GO 02:00 PM *6.82 Valley View SD #58, AR, GO 02:00 PM [Apr. 05] *2.93 Rogers Co ISD #2, OK, GO 01:00 PM [Apr. 08] *5.00 Prospect Heights, IL, GO 10:45 AM 2.61 Round Lake CUSD #116, IL, GO 11:00 AM 1.44 Waconia ISD #110, MN, GO 11:00 AM *8.73 Zumbrota-Mazeppa ISD #2805, MN, GO 11:00 AM *1.54 Grand Rapids, MN, GO 11:30 AM 27.00 Metro Atlanta Rapid Trans Auth, GA 10:30 AM *3.86 Buffalo Hanover ISD #877, MN, GO 12:00 PM *3.18 Watertown-Mayer ISD #111, MN, GO 12:00 PM A+ *2.06 Webster City Comm SD, IA, RE 02:00 PM *2.28 Grand Ledge, MI, GO 01:30 PM [Apr. 09] 10.65 Decatur, AL, RE 10:30 AM Aa3 AA- 38.13 Decatur, AL, RE 10:30 AM 9.51 Nekoosa SD, WI, GO 10:30 AM *6.63 Diablo Wtr Dt, CA, RE 01:00 PM *6.47 Mound, MN, GO 11:00 AM 2.58 Mound, MN, GO 11:00 AM 1.24 Nekoosa SD, WI, GO 11:00 AM Aaa *1.05 Waukesha Co Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *3.25 Bloomfield Chtr Twp, MI, GO 11:30 AM *4.50 Tulsa Co ISD #2, OK, GO 12:45 PM *1.73 Bryan Co ISD #72, OK, GO 01:45 PM *4.95 Gilbert Comm SD, IA, GO 02:00 PM [Apr. 10] 16.91 Ceres USD, CA, GO 01:00 PM *4.20 Fort Bend Co MUD #146, TX, GO 12:00 PM 38.00 Hampton, VA, GO 11:00 AM [Apr. 11] *1.04 Interstate 35 Comm SD, IA, GO 11:00 AM A+ *2.09 Murray Comm SD, IA, GO 02:00 PM *1.94 Yale Public Schs, MI, GO 01:30 PM [Apr. 15] *3.58 Trempealeau County, WI, GO 11:00 AM *3.00 Brazoria Co MUD #21, TX, GO 12:00 PM *2.73 Ortonville Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM [Apr. 16] *4.64 Golden Valley, MN, GO 11:00 AM *7.33 Golden Valley, MN, GO 11:00 AM *4.00 Michigan City Area Schs, IN, GO 11:00 AM [Apr. 17] *2.30 Capitol Region Watershed Dt, MN, GO 11:00 AM [Apr. 18] Aa1 *2.00 Chippewa Vly Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM [Apr. 22] *1.47 Lac Qui Parle Vly ISD #2853, MN, GO 11:00 AM [May. 06] *5.75 Savage, MN, GO 11:00 AM *2.60 Savage, MN, GO 11:00 AM [May. 15] A 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN 12:00 PM