*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Apr. 11] *1.04 Interstate 35 Comm SD, IA, GO 11:00 AM Aa1 16.80 Bay Vlg CSD, OH, GO 11:00 AM Aa2 *6.25 Braintree (Town), MA, GO 11:00 AM *4.71 Franklin Twp (Gloucester Co), NJ 11:00 AM Aa3 *1.38 Greenup Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 10.00 Monomoy Reg SD, MA 11:00 AM *3.50 New Milford Borough, NJ 11:00 AM *3.04 Palisades Pk Borough, NJ 11:00 AM *1.31 Ridgefield Pk Vlg, NJ 11:00 AM AA- *1.74 Spencerport Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *4.40 Wall Twp, NJ 11:00 AM *7.50 Watertown (Town), NY 11:00 AM *2.05 Creek Co ISD #33, OK, GO 12:45 PM A+ *2.09 Murray Comm SD, IA, GO 02:00 PM *1.94 Yale Public Schs, MI, GO 01:30 PM [Apr. 15] 10.09 Muskego-Norway SD, WI, GO 10:30 AM 18.00 Orland Pk Vlg, IL, GO 11:00 AM *2.73 Ortonville Econ Dev Auth, MN, GO 11:00 AM *3.58 Trempealeau County, WI, GO 11:00 AM Aa3 3.28 Waukee, IA, GO 11:00 AM Aa3 2.28 Waukee, IA, GO 11:00 AM *9.70 Orland Pk Vlg, IL, GO 11:30 AM *3.00 Brazoria Co MUD #21, TX, GO 12:00 PM Aa1 *10.00 Iowa Western Comm Coll, IA, GO 12:00 PM *1.10 Pleasanton, KS 12:00 PM *2.25 Spencer, IA, GO 12:00 PM *2.09 Boone, IA, GO 12:30 PM *1.10 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM Aa3 AA- *8.50 Tomball, TX, GO 02:00 PM Aa3 *9.11 Nederland ISD, TX, GO 04:00 PM [Apr. 16] 73.30 Bellevue, WA, GO 12:00 PM A2 42.17 Lompoc Vly Med Ctr, CA, GO 12:00 PM *2.10 Petaluma City ESD, CA, GO 12:30 PM Aa2 *6.54 Farmers Branch, TX, GO 11:00 AM *1.91 Germantown Vlg, WI, GO 11:00 AM Aaa *4.64 Golden Valley, MN, GO 11:00 AM Aaa *7.33 Golden Valley, MN, GO 11:00 AM 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *8.62 Round Rock, TX, GO 11:00 AM 34.06 Beaufort County, SC, GO 11:00 AM *2.17 Bradley Beach Borough, NJ 11:00 AM Aa2 AA 40.62 Dorchester County, SC, GO 11:00 AM *3.13 Henry Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *8.00 Indian Trail (Town), NC, GO 11:00 AM *1.22 Jefferson, WI, GO 12:00 PM *4.00 Michigan City Area Schs, IN, GO 11:00 AM *5.00 Moriarty-Edgewood SD #8, NM, GO 01:00 PM *1.34 Scranton SD #22, AR, GO 12:00 PM 21.44 Southlake, TX, GO 12:00 PM 14.48 Southlake, TX, GO 12:00 PM 10.00 Teaneck Twp, NJ, GO 11:00 AM 9.06 Dorchester County, SC, GO 11:30 AM *1.83 Grand Mission MUD #1, TX, GO 12:30 PM *2.30 Hoosac Wtr Quality Dt, MA, GO 11:30 AM *5.73 Oklahoma Co ISD #4, OK, GO 12:45 PM *1.74 Shellsburg, IA, GO 01:00 PM [Apr. 17] 15.59 Kent SD #415, WA, GO 11:30 AM Aa2 69.19 Portland Pub SD #1J, OR, GO 12:00 PM Aa2 79.55 Portland Pub SD #1J, OR, GO 12:30 PM AA *3.00 Capitol Region Watershed Dt, MN 11:00 AM *6.83 Dumas SD #6, AR, GO 11:00 AM A3 35.40 Tulare, CA, RE 01:00 PM 17.82 Buffalo, NY 11:00 AM *2.00 Herkimer Ctrl SD, NY 11:00 AM 12.00 Muskegon County, MI, GO 11:00 AM *3.00 Oswego CSD, NY 11:30 AM *1.98 Sequoyah Co ISD #1, OK, GO 12:45 PM [Apr. 18] Aa3 AA- 36.00 San Francisco (City & Co), CA, RE 11:30 AM Aa1 *2.00 Chippewa Vly Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM *2.50 Cliffside Pk Borough, NJ 11:00 AM *4.72 Croton-on-Hudson Vlg, NY, GO 11:00 AM 31.45 Frederick County, MD, GO 11:00 AM 11.35 Lodi Borough, NJ, GO 11:00 AM *1.61 Lynnfield Ctr Wtr Dt, MA, GO 11:00 AM Aa2 *3.33 Southern York Co SD, PA, GO 11:15 AM *6.17 Hackensack, NJ, GO 12:45 PM 3.68 Hackensack, NJ, GO 01:15 PM *3.29 Lake MUD, TX, GO 03:00 PM [Apr. 22] *1.47 Lac Qui Parle Vly ISD #2853, MN 11:00 AM 12.17 Rosemount-Apple Vly ISD #196, MN 11:00 AM AA+ 26.71 Metro Atlanta Rapid Trans Auth, GA 10:30 AM 8.89 Pipestone ISD #2689, MN, GO 11:30 AM 3.32 Campbellsport SD, WI, GO 12:00 PM Aaa *10.00 Lwr Merion SD, PA, GO 12:15 PM [Apr. 23] 9.50 Georgetown, TX, GO 10:30 AM *10.00 Dubuque Comm SD, IA, RE 11:00 AM 4.07 Georgetown, TX, GO 11:00 AM *2.96 Morris, MN, GO 11:00 AM *5.20 South Texas Wtr Auth, TX, GO 11:00 AM 17.00 Waukesha County, WI, GO 11:00 AM 434.53 Wisconsin, WI, GO 11:00 AM *3.99 Maywood Borough, NJ, GO 11:00 AM *8.65 Payne Co ISD #67, OK, GO 12:30 PM [Apr. 24] 15.00 Santa Fe Comm Coll Dt, NM, GO 09:00 AM 12.06 Woodland Jt USD, CA, GO 12:30 PM Aa2 AA- *10.00 Kirkwood Comm Coll, IA, GO 11:00 AM Aa2 AA- *1.80 Kirkwood Comm Coll, IA, GO 11:00 AM 6.00 Oklahoma Co ISD #1, OK, GO 12:30 PM [Apr. 25] 16.09 Hopkins ISD #270, MN, GO 11:00 AM 20.45 Hopkins ISD #270, MN, GO 11:00 AM 20.19 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM *1.65 Fort Bend Co MUD #5, TX, GO 11:30 AM 2.51 Iowa BOR, IA, RE 11:30 AM 5.16 Iowa BOR, IA, RE 11:30 AM 2.93 Iowa BOR, IA, RE 11:30 AM 23.68 Tulsa Co ISD #5, OK, GO 12:30 PM [Apr. 29] *2.31 Menomonie, WI, GO 11:00 AM [Apr. 30] *2.71 Roberts Vlg, WI, GO 11:00 AM 36.60 Muncie, IN, RE 11:00 AM [May. 02] *5.10 Blaine, MN, GO 11:00 AM [May. 06] *5.75 Savage, MN, GO 11:00 AM *2.60 Savage, MN, GO 11:00 AM [May. 13] *8.15 Cologne (City), MN, GO 11:30 AM [May. 15] A 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN 12:00 PM