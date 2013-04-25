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IOWA FINANCE AUTHORITY MIDWESTERN WEEK OF 1,194,000 /BB-/BB-
DISASTER AREA REVENUE 04/29
IOWA FERTILIZER COMPANY PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2019, 2022, 2025
Day of Sale: 04/30
EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 255,725 /AA-/AA
COMBINATION TAX AND REVENUE 04/29
CERTIFICATES OF OBLIGATION &
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/30
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 218,000 A1/A+/AA-
ENVIRONMENTAL FACILITIES SUB LIEN 04/29
REVENUE EAST BATON ROUGE SEWERAGE
COMMISSION PROJECT 126MM TAX EXEMPT
92MM SIFMA FLOATER
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 35, 43, 48
Day of Sale: 05/01
RALEIGH COMBINED ENTERPRISE SYSTEM WEEK OF 180,000 Aa1/AAA/AAA
REVENUE & REFUNDING SERIES A 04/29
TAX EXEMPT, NORTH CAROLINA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 05/02
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 178,360 Aaa/AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 04/29
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: Aa2/AA/AA+
Day of Sale: 05/01
BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN WEEK OF 175,715 Aa1/AA/
STATE UNIVERSITY GENERAL REVENUE 04/29
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/29
Day of Sale: 04/30
THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM WEEK OF 148,160 Aa3/AA-/AA-
TAXABLE BONDS 04/29
SERIES 2013
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: CORPORATE CUSIP
Day of Sale: 04/30
MUNICIPAL AUTHORITY OF WESTMORELAND WEEK OF 135,685 Aa3/AA-/
COUNTY 04/29
MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/01
ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 128,225 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING 04/29
OF: GENERAL OBLIGATION PUBLIC
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013A AND
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SPOKANE PUBLIC FACILITIES DISTRICT WEEK OF 127,255 A2/A+/NAF
HOTEL/MOTEL TAX AND SALES/USE TAX 04/29
BONDS SERIES 2013A HOTEL/MOTEL TAX
AND SALES/USE TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: SERIES A: 43,525M: 13,14,38 & 43
SERIES B: 83,730M: 13-33
Day of Sale: 04/30
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 100,000 //
TURNPIKE REVENUE 04/29
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2026-2035
Day of Sale: 05/02
NEBRASKA INVESTMENT FINANCE WEEK OF 100,000 NR/AA+/NR
AUTHORITY 04/29
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES A (NON-AMT)
2013 SERIES B (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
AKRON, BATH AND COPLEY JOINT WEEK OF 92,120 A1/NR/A+
TOWNSHIP HOSPITAL DISTRICT 04/29
HOSPITAL IMPROVEMENT REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/30
MONTANA BOARD OF HOUSING SINGLE WEEK OF 73,000 Aa1/AA+/NR
FAMILY PROGRAM BONDS SERIES A 04/29
(FEDERALLY INSURED OR GUARANTEED
MORTGAGE LOANS) 2013 SERIES A-1
(NON AMT) 2013 SERIES A-2 (AMT)
2013 SERIES A-3 (NON AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/30
ARLINGTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 65,000 Aaa/AAA/AAA
VIRGINIA, TAXABLE 04/29
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 05/02
MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 64,885 A1/AA/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 04/29
SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COUNTY OF BUCKS TAXABLE WEEK OF 59,550 Aaa/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/29
SERIES A OF 2013
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 04/30
MIDLOTHIAN, TEXAS DAILY 56,358 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings A1/A+
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITY WEEK OF 55,000 Aa3//
AUTHORITY 04/29 EXP/ /
OCCIDENTAL COLLEGE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: Tax Exempt and Taxable
Structure TBA
Day of Sale: 05/02
KANSAS TURNPIKE AUTHORITY REFUNDING WEEK OF 50,260 NR/AA-/
REVENUE BONDS 04/29
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 04/30
ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/29
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/02
RHODE ISLAND CLEAN WATER WEEK OF 50,000 /AAA/AAA
REVENUE BONDS 04/29
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 04/30
CITY OF FERNANDINA BEACH, FLORIDA WEEK OF 39,000 A2/AA-/
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 04/29
BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/02
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 37,520 Aa3/AA-/
TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE 04/29
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/01
SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 34,760 Aa2//
SUFFOLK COUNTY, NEW YORK 04/29
SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
BONDS, 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/02
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 34,510 A2/A/A
REVENUE REFUNDING BONDS (DEPAUL 04/29
UNIVERSITY) SERIES 2013
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 05/01
DALLAS COUNTY UTILITY, TEXAS WEEK OF 34,000 A3/NR/A-
REFUNDING BONDS 04/29
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2024
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/30
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 32,000 Aa1/AAA/
AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 04/29
15MM AMT/17MM TAX EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 4/29
Day of Sale: 04/30
LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 30,000 /AA-/A+
ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEM 04/29
REVENUE IMPROVEMENT AND REFUNDING
BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 28,410 A3/A/BBB+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/29
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 05/02
JOPLIN SCHOOLS WEEK OF 27,000 /AA+/
JOPLIN, MISSOURI 04/29
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS
SERIES 2013
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2028-2033
REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
A+ UNDERLYING
Day of Sale: 04/29
PASCO SCHOOL DISTRICT 1, WASHINGTON WEEK OF 26,820 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/29
2013
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2027-2028
Day of Sale: 04/30
MONTANA STATE UNIVERSITY DAILY 22,805 Aa3//
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2035
TOMS RIVER REGIONAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,395 /AA-/
BOARD OF EDUCATION 04/29
OCEAN COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/30
CITY OF RICHLAND, WASHINGTON WEEK OF 20,385 //
ELECTRIC REVENUE $950M REFUNDING 04/29
BONDS 2013A (TAXABLE)
$19,435M IMPROVEMENT & REFUNDING
BONDS, 2013B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES A: 13-20
SERIES B: 13-42
Day of Sale: 05/02
ALACHUA COUNTY SCHOOL, FLORIDA WEEK OF 20,000 Aa3/NR/AA-
REFUNDING CERTIFICATE OF 04/29 / /EXP
PARTICIPATION BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/01
CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 19,245 Aa3/A+/AA-
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 04/29
BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/30
CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 19,245 Aa3/A+/AA-
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 04/29
BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/30
RIO GRANDE CITY CONSOLIDATED WEEK OF 18,590 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/29
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/01
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 15,490 NAF/BBB-/NAF
FACILITIES AUTHORITY 04/29
LOCK HAVEN UNIVERSITY FOUNDATION
STUDENT HOUSING PROJECT
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/02
CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 14,815 A1/AA-/
CAPITAL IMPROVEMENT REFUDNING 04/29
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2031, 2034
Day of Sale: 05/02
WINSLOW TONWSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 14,370 NR/AA-/NR
NEW JERSEY 04/29
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 05/01
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 418 WEEK OF 13,780 NR//
MCPHERSON COUNTY GENERAL OBLIGATION 04/29
REFUNDING IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/01
MIDLOTHIAN, TEXAS DAILY 12,925 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings A1/A+
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 12,925 Baa3/NR/NR
CORPORATION STUDENT HOUSING 04/29
REFUNDING BONDS (SALISBURY
UNIVERSITY PROJECT) SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/01
ROSEBURG PUBLIC SCHOOL DISTRICT 4 WEEK OF 12,705 //
OREGON, GENERAL OBLIGATION 04/29
REFUNDING 2013 FEDERALLY TAXABLE
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 05/01
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 12,100 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS 04/29
SERIES 2012 (COVERED BRIDGE
APARTMENT PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/01
MOUNT PLEASANT ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 12,000 A1/A+/
DISTRICT 04/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
CALIFORNIA
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30
MINISINK VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 11,295 NR/AA/NR
DISTRICT 04/29
NEW YORK
ORANGE & SULLIVAN COUNTIES
SCHOOL DISTRICT REFUNDING (SERIAL)
BONDS, 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 04/30
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa2//
PENNSYLVANIA 04/29
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 04/29
BUCYRUS CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,900 Aa2//
OHIO GENERAL OBLIGATION 04/29
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 05/02
FOOTHILLS PARK AND RECREATION WEEK OF 8,910 /AA-/
DISTRICT, COLORADO 04/29
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/30
CELINA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,795 Aaa//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/30
KIRTLAND LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,599 Aa2//
OHIO 04/29
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/30
CLINTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,500 //
REFUNDING BONDS 04/29
SERIES 2013
MISSISSIPPI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30
LINN COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,400 NR//
NO. 362 GENERAL OBLIGATION 04/29
REFUNDING IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 05/01
PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,375 Aaa//AAA
TEXAS 04/29
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1//AA-
LABETTE COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,045 //
DISTRICT NO. 505 04/29
GENERAL OBLIGATION ADVANCED
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2037
Day of Sale: 05/01
ROSELAND BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 7,505 NR/AA-/
NEW JERSEY 04/29
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2038
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/02
WELLINGTON EXEMPTED VILLAGE WEEK OF 7,500 //
DISTRICT, OHIO 04/29
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/01
BEDFORD, OHIO WEEK OF 7,000 Aa2/AA/
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS 04/29
SERIES 2013
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/02
CALAVERAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 /A/
REFUNDING CERTIFICATES OF 04/29
PARTICIPATION
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 05/02
EATON RAPIDS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 6,200 Aa2//
MICHIGAN 04/29
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 04/30
WASHINGTON EAST-WASHINGTON JOINT WEEK OF 6,100 Aa/A+/
AUTHORITY, PENNSYLVANIA SEWER 04/29
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: 6/1/14-6/1/26, 12/1/26
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 5,875 A2//
CORPORATE PURPOSE BONDS 04/29
IOWA
SERIES 2013C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/29
PARMA, OHIO WEEK OF 5,790 //
$4,800M LTGO 04/29
$990M UTGO
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
REMARK: BANK QUALIFIED
LTGO - A+ FITCH
UTGO - AA+ FITCH
BURLINGTON SEWER REVENUE BONDS WEEK OF 5,575 A2//
SERIES 2013E 04/29
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/29
EAST LANSING, MICHIGAN WEEK OF 5,300 //
SCHOOL DISTRICT 04/29
BUILDING & TECHNOLOGY BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/02
TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 5,170 Aaa//
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A1
OLEAN (CITY), NEW YORK WEEK OF 4,980 //
REFUNDING BONDS 04/29
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2038
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/03
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,550 /A/
DISTRICT NO. 230, TEXAS 04/29
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/01
EAST GREENBUSH COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 4,390 Aa3/NR/
DISTRICT, NEW YORK 04/29
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2015
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/30
LA VEGA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,055 /AAA/
(MCLENNAN COUNTY, TEXAS) 04/29
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/30
BURLINGTON TAXABLE GENERAL WEEK OF 3,700 A2//
OBLIGATION CORPORATE PURPOSE BONDS 04/29
SERIES 2013B
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 04/29
BOARD OF EDUCATION OF THE TOWNSHIP WEEK OF 3,345 //
OF FRANKLIN 04/29
SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/01
BOROUGH OF GREENVILLE WEEK OF 2,990 //
MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/29
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES
OF 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/29
BURLINGTON TAXABLE GENERAL WEEK OF 2,450 A2//
OBLIGATION CORPORATE PURPOSE AND 04/29
REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2025
Day of Sale: 04/29
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,200 A2//
REFUNDING BONDS 04/29
SERIES 2013D
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/29
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Expected volume excluding daily issues: 4,236,824 (in 000's)