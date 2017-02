*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [May. 16] AA *7.84 Otay Wtr Dt, CA, RE 12:30 PM *1.50 Bradford Spec SD, TN, GO 10:15 AM *3.58 Irvington UFSD, NY 10:30 AM Aa3 AA+ 15.37 Annapolis, MD, GO 11:00 AM A+ *2.90 Berlin Twp Fire Dt #1, NJ, GO 11:00 AM A1 12.19 Coll of Charleston, SC, RE 11:00 AM Aaa *3.36 Concord (Town), MA, GO 11:00 AM *4.50 Cranford Twp, NJ 11:00 AM *3.00 Hamilton (Town), MA 11:00 AM *9.17 Islip (Town), NY 11:00 AM AA+ *2.00 Shenandoah Sch Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM A1 AAA 310.00 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM AA 10.84 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM AA 4.34 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM Aa3 *10.00 North Penn SD, PA, GO 11:15 AM A1 23.27 Coll of Charleston, SC, RE 11:30 AM *5.86 Garfield Co ISD #57, OK, GO 12:45 PM *1.95 Payne Co ISD #56, OK, GO 01:00 PM Aa3 A+ 7.04 Worcester, MA, GO 12:00 PM *7.00 Eastern York SD, PA, GO 12:15 PM [May. 17] Aa2 *3.25 Marshall County, TN, GO 11:30 AM *1.32 White Twp, NJ 11:00 AM *4.50 Rogers Co ISD #1, OK, GO 01:00 PM *2.76 Comanche Co ISD #1, OK, GO 01:45 PM [May. 20] 21.97 Racine USD, WI, GO 10:30 AM 2.03 Racine USD, WI, GO 10:30 AM 7.86 Beloit, WI, GO 11:00 AM *1.49 Delafield, WI, GO 11:00 AM *3.36 Knoxville, IA, GO 11:00 AM AA+ 3.20 Shorewood Hills Vlg, WI, GO 11:00 AM SP-1+ *3.02 Shorewood Hills Vlg, WI 11:00 AM A1 *7.95 Somerset SD, WI, GO 11:00 AM *2.02 Wisconsin Indianhead Tech, WI, GO 11:00 AM *2.85 New Prague, MN, GO 11:30 AM *4.93 New Prague, MN, GO 11:30 AM AAA 7.00 Overland Park, KS, GO 11:30 AM AAA 8.05 Overland Park, KS, GO 11:30 AM AAA 16.65 Overland Park, KS, GO 11:30 AM *5.61 North Arlington Borough, NJ 11:00 AM *10.00 Waconia, MN, GO 12:00 PM *2.08 Wilkin County, MN, GO 12:00 PM A *6.10 Huntington Spec SD, TN, GO 11:15 AM *2.02 Cherokee Co ISD #35, OK, GO 12:45 PM 5.51 Eastern Iowa Comm Coll, IA, GO 01:00 PM BBB- *4.93 Fort Bend Co MUD #134C, TX, GO 01:00 PM *1.05 Todd County, MN, GO 01:00 PM Aa2 AA+ *4.04 Westford (Town), MA, GO 12:00 PM [May. 21] 6.39 Olympia, WA, GO 11:30 AM Aa1 AAA 118.43 California Dept of Wtr Res, CA, RE 12:00 PM *7.00 Fayetteville & Lincoln Indl De, TN 10:30 AM Aa2 *2.85 Pewaukee Vlg, WI, GO 10:30 AM Aa2 *1.97 Pewaukee Vlg, WI, GO 10:30 AM Aa3 A+ 20.00 San Lorenzo USD, CA, GO 12:30 PM *5.00 Soledad USD, CA, GO 12:30 PM AA- 11.77 DeSoto, TX, GO 11:00 AM AA- 3.93 DeSoto, TX, GO 11:00 AM Aa1 4.90 Idaho Bond Bank Auth, ID, RE 12:00 PM *3.10 Marinette, WI, GO 11:00 AM Aa2 1.98 Pewaukee Vlg, WI, GO 11:00 AM Aa2 *1.32 Pewaukee Vlg, WI, GO 11:00 AM Aa3 A+ 12.00 San Lorenzo USD, CA, GO 01:00 PM 26.00 St Paul ISD #625, MN, GO 11:00 AM 31.16 St Paul ISD #625, MN, GO 11:00 AM *8.28 West Allis, WI, GO 11:00 AM A3 *3.00 Jemez Vly Pub SD #31, NM, GO 12:30 PM 12.00 Northcentral Tech Coll Dt, WI, GO 11:30 AM *2.92 Montgomery Co MUD #115, TX, GO 11:45 AM 17.54 Beacon, NY 11:00 AM *1.40 Black Earth Vlg, WI, GO 12:00 PM *4.10 Brookfield, WI, GO 12:00 PM 12.33 Brookline (Town), MA, GO 11:00 AM 26.64 Calvert Co Comm, MD, GO 11:00 AM *1.13 Dobbs Ferry Vlg, NY 11:00 AM *2.63 Frenchtown Borough, NJ 11:00 AM 14.99 Gloucester Twp, NJ 11:00 AM 3.62 Hamilton SE Schs, IN, GO 11:00 AM 3.02 Manhattan, KS, GO 12:00 PM 12.33 Natick (Town), MA, GO 11:00 AM 13.00 Noblesville, IN, RE 11:00 AM *1.98 Ohio Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM AA *4.43 Portage, MI, GO 11:00 AM 216.65 Prince George's County, MD, GO 11:00 AM *1.40 South Toms River Borough, NJ 11:00 AM *2.26 Stanhope Borough, NJ 11:00 AM *4.71 Ypsilanti Comm Utils Auth, MI, GO 11:00 AM AA+ 12.57 Eagan, MN, GO 12:30 PM *2.71 Seaside Pk Borough, NJ 11:30 AM *2.63 Brazoria Co MUD #29, TX, GO 01:00 PM 11.84 Bowling Green ISD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [May. 22] A+ *7.50 Northeast Comm SD, IA, GO 10:30 AM 30.00 Santa Barbara, CA, RE 12:30 PM 15.65 Auraria Hgr Educ Ctr, CO, RE 12:00 PM 1.37 Beloit, WI, RE 11:00 AM *1.51 Centerville, MN, GO 11:30 AM Baa2 22.52 Paterson, NJ, GO 10:45 AM *6.11 Attleboro, MA 11:00 AM Aa2 9.59 Berkeley Co SD, SC, GO 11:00 AM 32.50 Concord-Carlisle Reg SD, MA, GO 11:00 AM *7.85 Evesham Twp, NJ 11:00 AM *2.52 Highland SD, WI, GO 12:00 PM *5.55 Huntington Countywide Sch Bldg, IN 11:00 AM *1.83 Lake Success Vlg, NY, GO 11:00 AM 8.00 Somerset Co Imp Auth, NJ, RE 11:00 AM A *5.50 Clinton Comm SD, IA, RE 01:00 PM *9.55 Chambersburg Area SD, PA, GO 12:15 PM [May. 23] *4.34 Bourne (Town), MA, GO 11:00 AM 4.00 Johnson City Vlg, NY 11:00 AM 1.00 Johnson City Vlg, NY 11:00 AM *9.89 Peekskill, NY, GO 11:00 AM 39.20 Ramapo (Town), NY, GO 11:00 AM *7.60 West Central Comm SD, IA, GO 12:00 PM *2.50 West Tisbury (Town), MA 11:00 AM 6.24 Paterson, NJ 12:00 PM 2.82 Paterson, NJ 12:30 PM [May. 24] *4.15 Wagoner Co ISD #17, OK, GO 01:00 PM [May. 28] *5.30 Bristol SD #1, WI, GO 11:00 AM *1.98 Norwood Young America, MN, GO 11:00 AM AA+ 3.53 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 11:00 AM *10.00 Rice County, MN, GO 11:00 AM AA+ 2.09 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 11:30 AM *4.32 Champlin, MN, GO 12:00 PM AA+ 6.19 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 12:00 PM *7.78 Union Twp, NJ 11:00 AM *1.22 McIntosh Co ISD #19, OK, GO 12:45 PM [May. 29] 14.04 Berkeley USD, CA, GO 01:00 PM *3.49 Grand Marais, MN, GO 11:00 AM *1.38 Grand Marais, MN, RE 11:00 AM *1.14 Pipestone, MN, GO 11:00 AM *1.78 Pipestone, MN, GO 12:00 PM *3.98 Port Jervis CSD, NY, GO 11:00 AM [May. 30] *1.42 Gates Chili Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM [Jun. 03] *1.60 Jordan, MN, GO 11:00 AM *7.23 El Dorado, KS, GO 12:00 PM *1.19 Belle Plaine, MN, GO 01:00 PM *1.27 Granite Falls, MN, GO 01:00 PM [Jun. 04] *4.41 Chippewa Falls, WI, GO 11:00 AM *4.47 Delano, MN, GO 11:00 AM [Jun. 07] *6.50 Oklahoma Co ISD #41, OK, GO 12:30 PM [Jun. 18] 22.98 Stafford County, VA, GO 11:00 AM [Jun. 19] 18.27 East Bethel, MN, GO 12:00 PM