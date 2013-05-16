UPDATE 1-Bayer cuts Covestro stake in 1.5 bln euro market transaction
* Bayer to publish more details on Wednesday (Adds details on stake, background on Monsanto financing)
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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- --------------- THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 800,000 A2/AA/AA GENERAL OBLIGATION 05/20 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/20 AND 5/21 Day of Sale: 05/22 DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 452,000 Aa3/AA-/AA- THE CITY OF LOS ANGELES POWER 05/20 SYSTEM REVENUE BONDS 2013 SERIES B MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 5/21 Day of Sale: 05/22 STATE OF LOUISIANA GENERAL WEEK OF 162,000 Aa2/AA/AA OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 05/20 2013-C MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 5/22 Day of Sale: 05/23 THE OHIO UNIVERSITY WEEK OF 140,000 Aa3/A+/NR GENERAL RECEIPTS BONDS 05/20 SERIES 2013 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 05/22 DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 117,285 // STATE OF NEW YORK 05/20 SCHOOL DISTRICTS REVENUE BONDS FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS SERIES 2013, A, B, C, D & E MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York REMARK: MONDAY, MAY 20TH - RETAIL TUESDAY, MAY 21ST - INSTITUTIONAL MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 117,000 Aa3/AA-/AA- AGENCY HOUSING BONDS 05/20 /EXP/EXP 2013 SERIES B (NON-AMT) MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 05/23 SAN BERNARDINO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 110,000 A2/A/ DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/20 REFUNDING 2013A & 2013B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 05/22 FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 92,315 Aaa/AAA/ TEXAS 05/20 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2015-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA+ Day of Sale: 05/21 PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 89,675 /AA-/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 05/20 SERIES 2013A & SERIES 2013B MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 05/21 PORT OF SEATTLE SPECIAL FACILITY WEEK OF 87,755 A2/A-/ REVENUE REFUNDING BONDS (SEATAC 05/20 FUEL FACILITIES LLC) SERIES 2013 AMT MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 05/22 ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 76,500 // DISTRICT, UTAH 05/20 REFUNDING TAXABLE, 2 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2025 Day of Sale: 05/22 CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 61,000 Aa1/AA/ REFUNDING GENERAL OBLIGATION 2013A 05/20 2013B, CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2027 Day of Sale: 05/22 BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND WEEK OF 58,735 // UNIVERSITY GENERAL REVENUE 05/20 REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York ABAG FINANCE AUTHORITY WEEK OF 53,085 /BBB/ (ESKATON PROPERTIES INC OBLIGATED 05/20 GROUP), SERIES 2013 MGR: Cain Brothers, New York SERIAL: 2013-2023 TERM: 2035 Day of Sale: 05/21 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 52,000 /AA+/AA ARLINGTON COUNTY REVENUE AND 05/20 REFUNDING SERIES B TAXABLE VIRGINIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2033, 2043 Day of Sale: 05/20 S.M. EDUCATIONAL BUILDING WEEK OF 51,895 Aa2//AA CORPORATION REVENUE BONDS SERIES 05/20 2013 (RESIDENCE HALL CONSTRUCTION AND REFUNDING PROJECT) THE UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York RHODE ISLAND CLEAN WATER AGENCY WEEK OF 51,235 // WATER POLLUTION CONTROL REVOLVING 05/20 FUND REVENUE BONDS SERIES 2013 A (A POOLED LOAN ISSUE) MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 05/21 THE WAKE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 48,485 // FACILITIES AND POLLUTION CONTROL 05/20 AUTHORITY POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS (DUKE ENERGY PROCESS, INC. PROJECT) SERIES 2013 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 05/21 IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 47,430 Aaa/NR/NR SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 05/20 BONDS CONSISTING OF: 2013 SERIES 2 (TAXABLE) 2013 SERIES 3 (TAXABLE) AAA MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 05/22 DALLAS COUNTY, TEXAS SERIES 2013 WEEK OF 47,395 // $10,760M LIMITED TAX REFUNDING BDS 05/20 $36,635M LIMITED TAX NOTES MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas Day of Sale: 05/21 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 46,780 Aa2/NR/NR AGENCY 05/20 HOUSE NEW YORK REVENUE BONDS SERIES 2013 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York COUNTY OF WESTMORELAND WEEK OF 45,500 // COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 05/20 CONSISTING OF: $36,135M GENERAL OBLIGATION BONDS, TAX-EXEMPT SERIES A OF 2013 $ 9,365M GENERAL OBLIGATION BONDS, FEDERALLY TAXABLE SERIES B OF 2013 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 05/22 OSCEOLA COUNTY SCHOOLS, FLORIDA WEEK OF 44,730 Aa3/A/A+ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/20 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2028 Day of Sale: 05/22 NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 43,250 Aa1/AAA/ SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT 05/20 REVOLVING FUND REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/21 SAN BERNARDINO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 42,355 A2/A/ DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/20 ELECTION 2012, 2013A & B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 05/22 CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 42,240 // DISTRICT CFD NO. 98-1 05/20 REVENUE BONDS CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 05/23 MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 42,040 /A/ INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 05/20 WATER SYSTEM 2013 C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2029 Day of Sale: 05/20 SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY WEEK OF 42,000 A1/A+/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/20 FLORIDA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2029 Day of Sale: 05/21 NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 37,655 A3/BBB+/ FINANCING AUTHORITY ST. LUKES 05/20 WARREN HOSPITAL OBLIGATED GROUP MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 05/22 SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 36,385 NR/NR/ DEVELOPMENT AUTHORITY 05/20 HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: Ziegler, Chicago WEST HARRIS COUNTY REGL WATER WEEK OF 36,005 A1/A+/A+ AUTHORITY, WATER SYSTEM REVENUE 05/20 REFUNDING, TEXAS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 05/21 MANHATTAN BEACH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 33,000 Aa2/AA/ DISTRICT 05/20 $22,625M ELECTION OF 2008 GENERAL OBLIGATION BONDS 2013 SERIES F (TAX-EXEMPT) $11,235M ELECTION OF 2000, SERIES A MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles REMARK: SERIES F: 14-24 SERIES A: 13-19 Day of Sale: 05/23 BETHEL PARK MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 32,480 /AA/ GUARANTEED SEWER REVENUE 05/20 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2038 Day of Sale: 05/23 UTICA COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 29,070 //AA- 2013 SCHOOL BUILDING, SITE & 05/20 REFUNDING BONDS, MACOMB COUNTY MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF Day of Sale: 05/22 MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 29,000 Aaa/AAA/AAA IMPROVEMENT AUTHORITY 05/20 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis REMARK: TAXABLE AND GENERAL MARKET Day of Sale: 05/21 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 28,870 A1/AA/ SUBORDINATE LIEN INCOME TAX BONDS 05/20 SERIES 2013 A1 THROUGH A3 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 27,000 Aa3/AA-/AA- THE CITY OF LOS ANGELES POWER 05/20 SYSTEM REVENUE BONDS 2013 SERIES C TAXABLE MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: 5/22: INDICATIONS OF INTEREST Day of Sale: 05/22 DEVELOPMENT AUTHORITY OF THE WEEK OF 25,440 /A+/ CITY OF MARIETTA, GEORGIA 05/20 (SPSU) STUDENT HOUSING FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2029 Day of Sale: 05/21 CITY OF O'FALLON, MISSOURI WEEK OF 25,000 /AA-/ REFUNDING SPECIAL OBLIGATION BONDS 05/20 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 05/23 COLQUITT COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,000 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION SALES TAX 05/20 GEORGIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2019 Day of Sale: 05/20 WISCONSIN HEFA WEEK OF 24,440 //A- (THREE PILLARS SENIOR LIVING 05/20 COMMUNITIES), SERIES 2013 MGR: Cain Brothers, New York SERIAL: 2014-2023 TERM: 2033, 2043 Day of Sale: 05/23 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 24,140 /AA+/AA ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA REVENUE 05/20 AND REFUNDING BONDS (COUNTY PROJECTS) SERIES 2013A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York JEFFERSON SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 23,000 /AA-/ OBLIGATION 2010 ELECTION 2013 B 05/20 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2043 Day of Sale: 05/21 CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 19,420 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/20 WARRANTS (FEDERALLY TAXABLE) SERIES 2013-A GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS FEDERALLY TAXABLE 2013-C MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 18,140 A3// ENVIRONMENTAL FACILITIES 05/20 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2033 Day of Sale: 05/22 FVSU WILDCAT DAILY 18,000 /A+/ GEORGIA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,900 /AA-/ LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA 05/20 $10,000M GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2013 $7,900M GENERAL OBLIGATION BONDS FEDERALLY TAXABLE SERIES B OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2024 Day of Sale: 05/21 CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 17,590 Aaa/AAA/ (DENTON AND DALLAS COUNTIES) 05/20 GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2014-2029 Day of Sale: 05/20 ENGLAND DISTRICT SUB-DISTRICT NO. 1 WEEK OF 17,125 /AA-/ LOUISIANA 05/20 REVENUE REFUNDING BONDS (STATE OF LA-ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2019 Day of Sale: 05/20 MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 17,000 /A+/ DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/20 REFUNDING 2002 ELECTION SERIES 2013 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2029 Day of Sale: 05/21 CITY OF JEANNETTE MUNICIPAL WEEK OF 15,520 /AA/ AUTHORITY, PENNSYLVANIA 05/20 SEWER REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia REMARK: UNDERLYING RATING: A BAM INSURED FOR ZUMWALT SCHOOL DISTRICT, ST. WEEK OF 15,000 Aa1/AA+/ CHARLES COUNTY, MISSOURI 05/20 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: Missouri Direct Deposit Program Day of Sale: 05/20 TALLADEGA COUNTY, ALABAMA WEEK OF 14,535 /A/ BOARD OF EDUCATION 05/20 SPECIAL TAX SCHOOL WARRANTS **********BANK QUALIFIED*********** **********TAXABLE**************** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2018-2025 Day of Sale: 05/21 LEVITTOWN UFSD, NEW YORK WEEK OF 12,980 // REFUNDING BONDS 05/20 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2023 Day of Sale: 05/23 METHACTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,300 Aa2// MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 05/20 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2025 Day of Sale: 05/21 FRANKLIN TOWNSHIP SEWER AUTHORITY WEEK OF 12,230 /AA/ GUARANTEED SEWER REVENUE 05/20 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2045 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE Day of Sale: 05/22 OSSINING UFSD, NEW YORK WEEK OF 10,630 Aa2/NR/ REFUNDING BONDS 05/20 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2025 Day of Sale: 05/21 PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 9,330 //BBB- INDUSTRIAL DEVELOPMENT, 05/20 PENNSYLVANIA REVENUE BONDS (CATHEDRAL VILLAGE PROJECT), SERIES 2013 MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte TERM: 2023, 2033, 2039 Day of Sale: 05/22 BEAR VALLEY JOINT AUTHORITY WEEK OF 9,000 // PENNSYLVANIA 05/20 SERIES A MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2036 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 05/22 BANGOR, MAINE WEEK OF 8,990 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 05/20 *************BANK QUALIFIED******** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 05/21 VALLEY CENTER-PAUMA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,920 NR/NR/ DISTRICT COMMUNITY FACILITIES 05/20 DISTRICT 2013 SPECIAL TAX REFUNDING CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 05/21 CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 7,885 Aaa/AAA/ (DENTON AND DALLAS COUNTIES, TEXAS) 05/20 WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2014-2029 Day of Sale: 05/20 EAST ROUTT LIBRARY DISTRICT IN WEEK OF 7,255 /AA/ ROUTT COUNTY, COLORADO GENERAL 05/20 OBLIGATION BANK QUALIFIED SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: State Intercept WAYNE TOWNSHIP WEEK OF 7,200 /AA+/ (MARION COUNTY, INDIANA) 05/20 SCHOOL BUILDING CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS MGR: City Securities Corp., Indianapolis REMARK: BANK QUALIFIED S&P UL: A+ WHATCOM COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 5,925 // DISTRICT #1 05/20 WASHINGTON LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2014-2032 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 05/22 BOROUGH OF PARAMUS WEEK OF 5,080 Aa1// COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY 05/20 GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS AND GOLF COURSE UTILITY REFUNDING BONDS (SERIES 2013) MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 05/21 UPPER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 5,000 // DISTRICT 05/20 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2029 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 05/20 MILLTOWN BOROUGH, NEW JERSEY WEEK OF 4,750 // REFUNDING BONDS 05/20 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 05/22 MADISON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 4,655 /A+/ (BETHALTO) COMMUNITY UNIT SCHOOL 05/20 DISTRICT GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 05/20 UPPER POTTSGROVE TWP, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,500 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 05/20 ************BANK QUALIFIED********* MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2032 REMARK: BAM INSURED Day of Sale: 05/20 STATE OF OHIO WEEK OF 4,180 Aa2// TREASURER OF STATE 05/20 JAMES RHODES STATE COLLEGE MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2013-2033 ABINGTON HEIGHTS, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,080 // SCHOOL DISTRICT 05/20 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2014-2018 WELLINGTON EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 4,074 // DISTRICT, OHIO, SCHOOL IMPROVEMENT 05/20 BONDS, SERIES 2013B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 05/25 EASTMARK COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 2,712 // DISTRICT NO. 1 MESA COUNTY, ARIZONA 05/20 ASSESSMENT DISTRICT NO. 1 SPECIAL ASSESSMENT BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Dallas TOWN OF ONONDAGA, NEW YORK WEEK OF 1,170 Aa3/NR/ REFUNDING BONDS 05/20 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2013-2026 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 05/21 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,806,246 (in 000's)
* Bayer to publish more details on Wednesday (Adds details on stake, background on Monsanto financing)
WASHINGTON, Feb 28 A Republican effort to repeal and replace Obamacare encountered resistance on Tuesday from party conservatives who said draft legislation emerging in the U.S. House of Representatives would not reduce the cost of healthcare.
* Intelsat to shed up to $3.6 bln of debt (Adds comment from OneWeb founder, updates shares)