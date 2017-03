*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [May. 24] *4.15 Wagoner Co ISD #17, OK, GO 01:00 PM [May. 28] *5.30 Bristol SD #1, WI, GO 11:00 AM A+ *10.00 North Scott Comm SD, IA, RE 11:00 AM *1.98 Norwood Young America, MN, GO 11:00 AM *10.00 Rice County, MN, GO 11:00 AM *4.71 Montgomery Vlg, IL, GO 11:15 AM *1.24 Carroll, IA, GO 12:00 PM *4.32 Champlin, MN, GO 12:00 PM A+ *1.36 Dodge City Comm Coll, KS, RE 12:00 PM *7.78 Union Twp, NJ 11:00 AM *3.15 Mahwah Twp, NJ 11:30 AM *1.22 McIntosh Co ISD #19, OK, GO 12:45 PM *9.00 Pella Comm SD, IA, GO 01:00 PM [May. 29] 250.00 Los Angeles Comm Coll Dt, CA, GO 11:30 AM Aaa AAA AAA 151.09 Maricopa Co Comm Coll Dt, AZ, GO 11:30 AM *3.00 Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #8, TX, GO 10:00 AM 56.86 Los Angeles Comm Coll Dt, CA, GO 12:30 PM 14.04 Berkeley USD, CA, GO 01:00 PM *1.38 Grand Marais, MN, RE 11:00 AM *3.68 Grand Marais, MN, GO 11:00 AM AA+ *3.53 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 11:00 AM AA+ 2.09 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 11:30 AM 18.50 Saratoga County, NY 10:30 AM Aaa *7.79 Bedford (Town), NH, GO 11:00 AM *2.10 East Rockaway Vlg, NY 11:00 AM A 1.26 Elkhart Comm Sch Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM A 1.45 Elkhart Comm Sch Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM A 1.24 Elkhart Comm Sch Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM A2 A+ 30.00 Florida Gulf Coast Univ Fin Co, FL, RE 11:00 AM Aaa AA+ AA+ 9.00 Hilton Head Island (Town), SC, GO 11:00 AM 1.42 Kentucky Interl Sch Transp, KY, RE 11:00 AM *9.85 Marlboro Twp, NJ 11:00 AM A1 15.80 Murray St Univ, KY, RE 12:00 PM AA+ *6.19 Park Ridge Rec & Pk Dt, IL, GO 12:00 PM *1.78 Pipestone, MN, GO 12:00 PM *1.14 Pipestone, MN, GO 11:00 AM Aa3 *3.98 Port Jervis CSD, NY, GO 11:00 AM *2.85 Tyngsborough (Town), MA 11:00 AM *5.00 West Bridgewater (Town), MA 11:00 AM *2.18 West Bridgewater (Town), MA 11:00 AM *3.50 Woodland Pk Borough, NJ 11:00 AM *1.98 Akron Vlg, NY, GO 11:30 AM 28.53 Hopewell Twp, NJ 11:30 AM *2.28 McClain Co ISD #29, OK, GO 12:45 PM A3 *3.00 Halfmoon Fire Dist #1, NY, GO 12:00 PM *1.03 Kiowa Co ISD #1, OK, GO 01:45 PM *1.13 #133 Drain Dt, MI, GO 01:30 PM [May. 30] *5.08 Van Buren SD #42, AR, GO 11:00 AM *1.09 Bath Ctrl SD, NY 10:30 AM *2.81 Ellettsville Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM Aa3 *1.42 Gates Chili Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM Aa2 51.02 Greene County, OH, GO 11:00 AM Aa3 NR 30.86 Liverpool Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM Aa1 AAA 9.83 Louisville/Jefferson Co Metro, KY, GO 11:00 AM *5.94 Milford (Town), MA, GO 11:00 AM Aa2 2.60 Oconee County, SC, GO 11:00 AM *8.36 Odessa-Montour Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *6.65 Washington County, NY 11:00 AM *3.21 Upper Dauphin Area SD, PA, GO 11:15 AM *1.15 Cleveland Hill UFSD, NY, GO 11:30 AM *7.70 Dunkirk CSD, NY, GO 11:30 AM Aa2 11.29 Greene County, OH, GO 11:30 AM Aa1 AAA 18.34 Louisville/Jefferson Co Metro, KY, GO 11:30 AM Aa1 AAA 9.17 Louisville/Jefferson Co Metro, KY, GO 11:30 AM A+ *2.50 Moravia Comm SD, IA, GO 02:00 PM [May. 31] *3.30 Bethlehem Twp, NJ 11:00 AM [Jun. 03] MIG1 140.00 Ventura County, CA 12:00 PM 1.14 Southern Door Co SD, WI, GO 10:45 AM *1.41 Jordan, MN, GO 11:00 AM 7.01 Verona Area SD, WI, GO 11:00 AM 1.13 Southern Door Co SD, WI, GO 11:15 AM *8.55 El Dorado, KS, GO 12:00 PM *1.58 Montevideo, MN, GO 12:00 PM *1.19 Belle Plaine, MN, GO 01:00 PM *1.27 Granite Falls, MN, GO 01:00 PM 22.70 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM 12.00 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM AA- *7.80 Van Meter Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Jun. 04] 4.00 Auburn CSD, NY, GO 12:00 AM *4.41 Chippewa Falls, WI, GO 11:00 AM *3.55 Cowley County, KS, GO 11:00 AM *4.47 Delano, MN, GO 11:00 AM *2.70 Fort Bend Co MUD #144, TX, GO 11:00 AM *2.88 New Ulm, MN, GO 11:00 AM *2.95 New Ulm, MN, GO 11:00 AM *1.43 Mechanicville CSD, NY 10:45 AM 4.00 Auburn CSD, NY, GO 11:00 AM 9.07 Auburn CSD, NY 11:00 AM *3.70 Gladewater, TX, GO 12:00 PM *4.90 Middlebury (Town), CT, GO 11:00 AM *2.00 Preston (Town), CT 11:00 AM A+ *2.60 Sanilac County, MI, GO 11:00 AM *2.00 Lenawee County, MI, GO 11:30 AM A1 *4.40 Peekskill CSD, NY, GO 11:30 AM *1.79 Preston (Town), CT, GO 11:30 AM *1.00 Black River Falls, WI, GO 01:00 PM *3.20 Middlebury (Town), CT, GO 12:00 PM 13.20 Calcasieu Par SD #25, LA, GO 04:00 PM *10.00 Calcasieu Par SD #26, LA, GO 04:00 PM *4.60 Calcasieu Par SD #30, LA, GO 04:00 PM [Jun. 05] Aa3 AA- 26.12 Redwood City Pub Fin Auth, CA, RE 11:30 AM 31.00 Chula Vista ESD SFID #1, CA, GO 12:30 PM *4.37 Pulaski Comm SD, WI, GO 10:30 AM 8.61 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 6.15 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 1.59 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM *2.00 Clinton Ctrl SD, NY 10:45 AM *10.00 Fairfield Comm SD, IA, RE 12:00 PM *3.28 Holland Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *2.40 Etna Borough, PA, GO 11:15 AM *5.00 Hammondsport Ctrl SD, NY 11:15 AM 14.53 Morristown (Town), NJ 11:30 AM [Jun. 06] *4.00 Vernon Hills Pk Dt, IL, GO 11:00 AM 12.50 Naples Ctrl SD, NY 11:00 AM 5.10 Naples Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *8.50 Harris Co MUD #165, TX, GO 04:00 PM [Jun. 07] *6.50 Oklahoma Co ISD #41, OK, GO 12:30 PM [Jun. 10] *6.38 Maplewood, MN, GO 11:00 AM *4.85 Eudora, KS, GO 11:30 AM *1.54 West St Paul, MN, GO 01:00 PM 31.19 Crow Wing County, MN, GO 02:00 PM [Jun. 11] *1.42 Pittsburg, KS, GO 12:00 PM *1.37 Pittsburg, KS 12:00 PM 8.20 Horizon Reg MUD, TX, GO 03:30 PM [Jun. 18] 22.98 Stafford County, VA, GO 11:00 AM [Jun. 19] 18.27 East Bethel, MN, GO 12:00 PM [Jun. 26] 1.10 Big Lake, MN, RE 12:00 PM *1.59 Big Lake Econ Dev Auth, MN, RE 12:00 PM