*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jun. 18] Aa1 AA 200.10 New Mexico, NM, RE 10:00 AM AA- 32.19 Chula Vista ESD, CA, GO 12:30 PM Aa1 AAA 19.64 Arlington, TX, GO 11:00 AM Aa1 AAA 6.35 Arlington, TX, GO 11:00 AM Aa2 AAA 8.93 Arlington, TX, RE 11:00 AM Aa2 AAA 8.25 Arlington, TX, RE 11:00 AM *9.57 Crystal Lake, IL, GO 11:00 AM Aa1 11.15 Green Bay, WI, GO 11:00 AM Aa1 1.35 Green Bay, WI, GO 11:00 AM *1.50 Inwood, IA, GO 11:00 AM Aaa *7.23 Iowa City, IA, GO 11:00 AM Aa2 *3.92 Mahtomedi, MN, GO 11:00 AM A+ 31.61 Maricopa, AZ, GO 01:00 PM *1.63 New Glarus Vlg, WI, RE 11:00 AM AA- *6.16 Richland Hills, TX, GO 11:00 AM MIG1 4.80 Upper Arlington, OH 10:00 AM 10.40 Scotia Glenville Ctrl SD, NY 10:30 AM A2 19.37 Ayer Shirley Reg SD, MA, GO 11:00 AM 5.11 Bordentown Twp, NJ 11:00 AM 5.00 Burlington (Town), MA 11:00 AM 1.20 Burlington (Town), MA 11:00 AM *1.89 Cavalier Pub SD #6, ND, GO 12:00 PM Aa1 AAA 24.50 Charles Co Comm, MD, GO 11:00 AM A 9.00 Clark County, IN, GO 11:00 AM 10.00 Corning CSD, NY 11:00 AM *8.16 Deposit Ctrl SD, NY 11:00 AM *4.68 Dumont Borough, NJ 11:00 AM *6.00 East Moriches UFSD, NY 11:00 AM 12.19 Evans-Brant Ctrl SD, NY 11:00 AM MIG1 *1.20 Fitchburg, MA 11:00 AM A1 *6.06 Fitchburg, MA, GO 11:00 AM AA- *2.33 Franklin Twp BOE- Gloucester, NJ 11:00 AM *6.87 Hannibal Ctrl SD, NY 11:00 AM Aaa 22.55 Highland Pk ISD (Dallas Co), TX 12:00 PM *6.00 Jamestown CSD, NY 11:00 AM 13.26 Jefferson Twp, NJ 11:00 AM 5.30 Kenmore-Tonawanda UFSD, NY 11:00 AM *1.00 Loving Muni SD #10, NM, GO 01:00 PM MIG1 *8.10 Lowell, MA 11:00 AM Aa1 AAA 6.50 Manchester (Town), CT, GO 11:00 AM Aa2 19.40 Moorestown Twp, NJ, GO 11:00 AM Aa1 AAA *4.00 Morrisville (Town), NC, GO 11:00 AM 10.00 N Syracuse Ctrl SD, NY 11:00 AM AAA 5.95 Needham (Town), MA, GO 11:00 AM *1.09 Palmyra Vlg, NY 11:00 AM *2.30 Prescott SD #14, AR, GO 12:00 PM *1.88 Salem (Town), NH, GO 11:00 AM Aa3 *1.04 Saukville Vlg, WI, GO 12:00 PM *2.24 Schuylerville Ctrl SD, NY 11:00 AM *2.73 Spring Grove, MN, GO 12:00 PM Aa2 AA+ 24.82 Stafford County, VA, GO 11:00 AM Aa2 *1.45 Stillwater, MN, GO 12:00 PM *1.50 Tuckahoe UFSD, NY 11:00 AM *2.60 Warren Twp, NJ 11:00 AM A1 *8.18 South Fayette Twp SD, PA, GO 11:15 AM Aa1 AAA 3.70 Charles Co Comm, MD, GO 11:30 AM 4.50 Hampton Bays UFSD, NY 11:30 AM 14.00 Hampton Bays UFSD, NY 11:30 AM *5.21 Keansburg Borough, NJ 11:30 AM 14.69 Oxford Academy & Ctrl SD, NY 11:30 AM 14.77 Pendleton Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM 15.89 Manchester (Town), CT 12:00 PM 1.50 Manchester (Town), CT 12:00 PM SP-1+ 2.21 Needham (Town), MA 12:00 PM SP-1+ 4.30 Needham (Town), MA 12:00 PM Aa3 *1.00 Rugby Pub SD #5, ND, GO 01:00 PM *1.96 Tuckahoe UFSD, NY, GO 12:00 PM 15.53 Franklinville Ctrl SD, NY 12:30 PM [Jun. 19] Aaa *2.86 Moraine Park Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM Aa3 *4.37 Pulaski Comm SD, WI, GO 10:30 AM MIG1 20.00 Salt Lake City, UT 11:30 AM 4.70 Mission, KS, GO 11:00 AM AA- *9.85 Manchester, TN, GO 10:15 AM 17.00 E Ramapo Ctrl SD, NY 10:30 AM 3.50 Sullivan County, NY 10:30 AM 10.02 Afton Ctrl SD, NY 11:00 AM A+ *3.09 Bellmawr Boro BOE, NJ, GO 11:00 AM *6.89 Canaseraga Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.80 Concord (Town), MA 11:00 AM *5.03 Danvers (Town), MA 11:00 AM 18.27 East Bethel, MN, GO 12:00 PM 12.00 Elizabeth, NJ 11:00 AM BBB 1.28 Fort Bend Co MUD #151, TX, GO 12:00 PM BBB- *4.49 Fort Bend Co MUD #185, TX, GO 12:00 PM *1.20 Irondequoit (Town), NY 11:00 AM *5.00 Locust Vly Ctrl SD, NY 11:00 AM *2.00 Middlebury Comm Schs, IN, GO 11:00 AM *4.00 Monroe Co BOCES, NY 11:00 AM *4.81 Sharon (Town), MA 11:00 AM 24.52 Wakefield (Town), MA, GO 11:00 AM *7.57 Webster (Town), MA 11:00 AM 2.60 Westfield, MA 11:00 AM 9.89 White Plains, NY, GO 11:00 AM *9.00 White Plains CSD, NY 11:00 AM *2.70 Williamsville Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *4.00 Williamsville Ctrl SD, NY 11:00 AM 2.56 Wood-Ridge Borough, NJ 11:00 AM A *8.81 Sharpsville Area SD, PA, GO 11:15 AM *8.45 Graves Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM Aa1 *6.70 Portsmouth, NH, GO 11:30 AM 1.84 North Dakota Bd of Hgr Educ, ND 01:00 PM *4.73 Belle Vernon Area SD, PA, GO 12:15 PM [Jun. 20] *4.98 Chippewa Vly Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM MIG1 9.00 Sierra Jt Comm Coll Dt, CA 12:30 PM Aa2 AAA 12.03 Utah Trans Auth, UT, RE 11:30 AM *3.20 Robbinsdale ISD #281, MN, GO 11:00 AM 1.83 Winfield SD #34, IL, GO 11:00 AM Aa3 *2.50 Hawkins County, TN, GO 10:15 AM 21.98 Rose St Coll Tech Area Educ Dt, OK 11:30 AM 154.08 Anne Arundel County, MD, GO 11:00 AM *1.83 Austin Hsg & Redev Auth, MN, GO 12:00 PM *2.10 Bellingham (Town), MA 11:00 AM *2.29 Churchville Vlg, NY 11:00 AM *2.00 Highland (Town), IN, GO 12:00 PM 7.50 Liverpool Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.25 Manville Borough, NJ 11:00 AM 4.00 Oswego Co BOCES, NY 11:00 AM 48.92 Prior Lake ISD #719, MN, GO 12:00 PM 34.00 Sussex County, NJ 11:00 AM 88.00 Union County, NJ 11:00 AM 12.67 Waltham, MA, GO 11:00 AM 3.50 Waltham, MA 11:00 AM 1.50 Sussex County, NJ, GO 11:15 AM A+ *3.43 Beekmantown Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM *2.60 Beekmantown Ctrl SD, NY 11:30 AM *7.37 Easton (Town), CT 11:30 AM AA+ *3.55 Great Barrington (Town), MA, GO 11:30 AM A1 5.89 Pittsfield, MA, GO 11:30 AM *1.62 Custer Co ISD #26, OK, GO 12:45 PM 5.53 Fall River, MA 12:00 PM MIG1 4.56 Pittsfield, MA 12:00 PM MIG1 3.94 Pittsfield, MA 12:00 PM BBB- *2.80 Montgomery Co MUD #84, TX, GO 02:00 PM [Jun. 21] *1.56 Grady Co ISD #97, OK, GO 12:45 PM [Jun. 24] *2.50 Baraboo SD, WI, GO 10:30 AM *9.98 Menomonie Area SD, WI, GO 11:00 AM *5.95 Covington, TN, GO 11:00 AM 26.68 South St Paul Spec SD #6, MN, GO 12:00 PM *1.87 Tracy, MN, GO 12:00 PM *2.20 Kingfisher Co ISD #16, OK, GO 12:45 PM *2.07 Menahga, MN, GO 01:00 PM *4.10 Carter Co ISD #19, OK, GO 01:45 PM [Jun. 25] MIG1 25.00 Berkeley, CA 11:30 AM 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *10.00 Rothsay ISD #850, MN, GO 11:00 AM 8.00 Beverly, MA 11:00 AM *3.05 Galveston Co MUD #39, TX, GO 12:00 PM *1.79 Monticello, IN, RE 11:00 AM 18.00 Wachusett Reg SD, MA 11:00 AM *3.00 Wells (Town), ME, GO 11:00 AM 18.96 Hudson County, NJ, GO 11:15 AM [Jun. 26] SP-1+ 30.00 Torrance, CA 11:30 AM 22.73 Colorado Bd for Comm Coll, CO, RE 12:00 PM *1.37 Miami County, KS, GO 11:00 AM A2 13.81 Uvalde Cons ISD, TX, GO 11:00 AM 13.04 Cape May, NJ, GO 10:45 AM 1.10 Big Lake, MN, GO 12:00 PM *1.59 Big Lake Econ Dev Auth, MN, RE 12:00 PM 54.63 Fayette Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 35.53 Fayette Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM A2 AA 18.45 Pennsylvania Hgr Educ Facs, PA, RE 01:00 PM AA 12.63 Pennsylvania Hgr Educ Facs, PA, RE 01:00 PM [Jun. 27] *4.95 Verndale ISD #818, MN, GO 11:00 AM *1.40 Williamson Co MUD #15, TX, GO 10:00 AM *1.39 Montgomery Co MUD #98, TX, GO 12:00 PM *7.81 Penn Harris Madison Sch Corp, IN, GO 11:00 AM *9.98 Verona Twp, NJ, GO 11:15 AM *1.60 Dryden Ctrl SD, NY 11:30 AM [Jul. 01] *1.95 Willmar, MN, GO 11:00 AM 14.40 Oklahoma Co ISD #12, OK, GO 03:00 PM [Jul. 09] *3.65 Marshall, MN, GO 11:00 AM [Jul. 10] 5.00 St Martin Par SD, LA, GO 06:00 PM [Jul. 11] 44.35 Mahtomedi ISD #832, MN, GO 11:30 AM [Jul. 15] A+ 18.16 Buffalo, MN, GO 12:00 PM [Jul. 16] *6.00 Fort Madison, IA, GO 12:00 PM [Jul. 31] 425.03 Washington, WA, GO 12:00 AM 239.67 Washington, WA, GO 12:00 AM 55.73 Washington, WA, GO 12:00 AM