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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 850,000 A1/A+/A+
FUND AUTHORITY 08/19
TRANSPORTATION PROGRAM BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/19/2013
Day of Sale: 08/20
AUTHORITY OF THE WEEK OF 526,680 A3/A+/A+
STATE OF NEW YORK 08/19
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
DORMITORY FACILITIES REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/21/2013
Day of Sale: 08/22
COLUMBUS, OHIO WEEK OF 296,565 Aaa/AAA/AAA
VARIOUS PURPOSE UNLIMITED & LIMITED 08/19
TAX BONDS (TAX-EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/19/2013
Day of Sale: 08/20
CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT WEEK OF 174,030 A1/A/
AIRPORT REVENUE BONDS 08/19
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/19/2013
Day of Sale: 08/20
CITY OF DALLAS, TEXAS WEEK OF 164,355 Aa1/AAA/
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 08/19
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/22
UNIVERSITY OF WASHINGTON WEEK OF 143,400 Aaa/AA+/NR
GENERAL REVENUE BONDS, 2013 08/19
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 08/20
COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL WEEK OF 112,170 A2/A-/
FACILITIES AUTHORITY 08/19
(JOHNSON & WALES UNIVERSITY PROJECT
$30,105M REVENUE BONDS SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 08/20
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 103,290 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/19
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 08/22
STATE OF OREGON WEEK OF 78,060 Aa2/AA/AA
OREGON FACILITIES AUTHORITY 08/19
PROVIDENCE HEALTH AND SERVICES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/22
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 71,735 A3/A/A+
BARTOW COUNTY (GEORGIA) 08/19
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
(GEORGIA POWER COMPANY PLANT BOWEN
PROJECT) FIRST SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: NOTES: 5 YR PUTS
Day of Sale: 08/19
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 70,000 Baa2/BBB/NR
AUTHORITY 08/19
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS
SERIES 2008C & SERIES 2008D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 08/21
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 62,370 NR/AA-/AA
OF OKLAHOMA THE UNIVERSITY OF 08/19
OKLAHOMA HEALTH SCIENCES CENTER
GENERAL REVENUE BONDS FEDERALLY
TAXABLE SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2043
REMARK: ROP: 8/21
Day of Sale: 08/22
CITY OF EL PASO DOWNTOWN WEEK OF 60,800 NR/AA-/A+
DEVELOPMENT CORPORATION 08/19
SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES 2013A
AND TAXABLE SERIES 2013B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/21
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 44,695 /AAA/AAA
TEXAS 08/19
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
TERM: 2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/19
ALBUQUERQUE MUNICIPAL SCHOOL WEEK OF 43,400 Aa1/AA/
DISTRICT NO. 12, NEW MEXICO 08/19
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2013A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 08/20
OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD WEEK OF 41,070 Aaa/AAA/AAA
REVOLVING FUND REVENUE BONDS 08/19
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/19/2013
Day of Sale: 08/20
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD WEEK OF 35,575 Aaa/AAA/AAA
REVOLVING FUND REVENUE REFUNDING 08/19
BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: IOI: 08/19/2013
Day of Sale: 08/20
SANTA BARBARA HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION 08/19
10 ELEC 2013D
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/20
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE 08/19
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2023 TERM: 2029, 2034
Day of Sale: 08/21
NOBLESVILLE HIGH SBC, INDIANA WEEK OF 28,000 //
UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX 08/19
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2019-2033
REMARK: S&P "AA+/AA+" Expected
Day of Sale: 08/22
COLUMBUS, OHIO WEEK OF 24,920 Aaa/AAA/AAA
VARIOUS PURPOSE UNLIMITED & LIMITED 08/19
TAX BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/20
TOWN OF BABYLON, NEW YORK WEEK OF 24,600 MIG 1/SP-1+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/19
TAX-EXEMPT AND TAXABLE BANS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/21
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 23,370 NR/NR/NR
THE CITY OF HARRISONBURG, VIRGINIA 08/19
RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2013-2018 TERM: 2023, 2033, 2039
Day of Sale: 08/21
FAYETTEVILLE STATE UNIVERSITY, WEEK OF 22,985 NR/A-/A+
NORTH CAROLINA 08/19
GENERAL REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2 SERIES
TAX EXEMPT DUE: 2014-2028; 2033 AND 2043
TAXABLE DUE: 2021
Day of Sale: 08/20
TAOS COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 22,000 NR/BBB/NR
EDUCATION GROSS RECEIPT TAX 08/19
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/19
EAST NORRITON, PENNSYLVANIA WEEK OF 21,000 //
JOINT SEWER AUTHORITY REVENUE BONDS 08/19
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 08/20
SANTA BARBARA ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/
DISTRICT 08/19
GENERAL OBLIGATION BONDS
10 ELEC 2013B
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/20
COLUMBUS, OHIO WEEK OF 19,800 Aaa/AAA/AAA
VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX NOTES 08/19
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/20
ANDREWS COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 19,500 A1//
TEXAS 08/19
GENERAL OBLIGATON BONDS, SERIES 201
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2032
REMARK: INSURANCE: TBD
Day of Sale: 08/22
WEBER COUNTY SPECIAL ASSESSMENT WEEK OF 17,000 /AA-/
SUMMIT MOUNTAIN ASSESSMENT AREA 08/19
UTAH
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 08/22
KENEDY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,900 //
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL 08/19
BUILDING BONDS SERIES 2013
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
CLOVIS PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 14,000 /AA/
2013 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS 08/19
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 08/21
PORT OF OLYMPIA LTGO WEEK OF 13,240 Aa3//
SERIES 2013B 08/19
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2029
Day of Sale: 08/20
CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 13,000 NR/AA/NR
(WICHITA COUNTY) COMBINATION TAX 08/19
AND REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/19
SEMITROPIC IMPROVEMENT STORAGE, WEEK OF 10,000 /A+/
CALIFORNIA 08/19
REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE: TBA
Day of Sale: 08/20
NORTHERN EXPRESS TRANS WEEK OF 9,995 NR/NR/
SHELBY, MONTANA 08/19
TAXABLE
GANS SERIES 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2015
Day of Sale: 08/21
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,700 //
DISTRICT 08/19
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 08/19
PANOLA COLLEGE DISTRICT WEEK OF 9,500 NR/AA-/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 08/19
STATE OF TEXAS LOCATED IN PANOLA
COUNTY, TEXAS) GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/22
PORT OF OLYMPIA LTGO WEEK OF 8,770 Aa3//
SERIES 2013A (AMT) 08/19
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 08/20
LAKE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 7,920 Aa2//
(GURNEE) SCHOOL DISTRICT NO. 56 08/19
REFUNDING SCHOOL BONDS,
SERIES 2013 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF WESLACO, TEXAS WEEK OF 6,750 //
TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF 08/19
OBLIGATION SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
PLAINS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,620 /AAA/
TEXAS 08/19
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013A
************BANK QUALIFIED*********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/19
SHELBY, MONTANA WEEK OF 5,325 NR/NR/
BANS 08/19
MULTI MODAL RAIL PROJECT
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2015
Day of Sale: 08/21
WELD COUNTY RE-5J WEEK OF 4,410 //
(JOHNSTOWN MILLIKEN SCHOOL 08/19
DISTRICT), COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
FENTON, MISSOURI WEEK OF 4,325 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 08/19
PARTICIPATION, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF SPRINGTOWN, TEXAS WEEK OF 2,090 A2//
(PARKER COUNTY) 08/19
COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 08/22
CITY OF KRUM, TEXAS WEEK OF 1,800 /A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/19
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
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Expected volume excluding daily issues: 3,330,715 (in 000's)