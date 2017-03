*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Aug. 26] AA- *5.44 Albert Lea, MN, GO 11:00 AM *1.01 Maple Plain, MN, GO 11:00 AM *4.51 New Prague ISD# 721, MN, GO 11:00 AM *9.95 New Lenox Vlg, IL, GO 12:00 PM Aa3 *2.04 Haltom City, TX, GO 01:00 PM *10.00 Fairview Twp, PA, GO 12:15 PM *2.50 Larned, KS, GO 02:00 PM *10.00 Sioux City Comm SD, IA, RE 02:00 PM AA+ *1.06 West Bloomfield Chtr Twp, MI, GO 03:00 PM [Aug. 27] A1 A 249.16 California, CA, GO 11:30 AM 28.88 Pierce County, WA, GO 11:30 AM Aa2 AA 2.15 Pierce County, WA, GO 11:30 AM Aa2 AAA 75.87 Lake Oswego, OR, GO 12:00 PM AA- 12.19 Cambrian SD, CA, GO 12:05 PM 514.87 California, CA, GO 12:30 PM A+ 6.85 Chula Vista ESD, CA, RE 12:30 PM Aa1 19.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 10:30 AM A1 23.30 Kenosha USD #1, WI, GO 11:00 AM Aa3 *3.25 Plymouth, WI, GO 11:00 AM 54.00 Sioux Falls SD #49-5, SD, GO 11:00 AM Aa3 *1.90 Sussex Vlg, WI, GO 11:00 AM MIG1 7,200.00 Texas, TX 11:00 AM *5.50 Elizabethton, TN, GO 10:30 AM *1.39 Baxter Springs, KS, GO 12:00 PM AA *5.38 Bedford, TX, GO 12:00 PM 16.00 Charlotte Co SD, FL 11:00 AM *1.60 Cortland County, NY 11:00 AM *4.60 Fanwood Borough, NJ, GO 11:00 AM *2.32 Floral Park UFSD, NY, GO 11:00 AM 38.84 Hardin County, KY, RE 11:00 AM *2.57 Kaufman Co MUD #2, TX, GO 12:00 PM A+ *4.80 North Knox Bldg Corp, IN, GO 11:00 AM *1.73 Tonawanda CSD, NY 11:00 AM *9.02 Derby, CT 11:30 AM [Aug. 28] 7.48 Kansas Dev Fin Auth, KS, RE 10:00 AM 1.44 Kansas Dev Fin Auth, KS, RE 10:30 AM *1.68 Walsh Ranch MUD, TX, GO 10:30 AM Aaa 32.39 Lake Co Comm Coll Dt #532, IL, GO 11:00 AM A+ 14.67 Perris ESD, CA, GO 01:00 PM *8.00 Herricks UFSD, NY 10:30 AM MIG1 SP-1+ 35.00 Ohio Wtr Dev Auth, OH 10:30 AM A *3.55 Bolivar R-1 SD, MO, GO 12:00 PM *1.25 Briarcliff Manor UFSD, NY 11:00 AM 7.70 Central Islip UFSD, NY 11:00 AM *1.77 Chester Twp, NJ 11:00 AM 17.12 Clarkstown (Town), NY, GO 11:00 AM Aa2 AA- 56.35 Fort Mill SD #4, SC, GO 11:00 AM Aa2 12.00 Franklin ISD, TX, GO 12:00 PM 17.23 Islip (Town), NY, GO 11:00 AM *3.00 Lackawanna, NY, GO 11:00 AM *1.75 Lewiston (Town), NY 11:00 AM *5.00 Long Beach Twp, NJ 11:00 AM *5.19 Mashpee (Town), MA 11:00 AM Aa3 26.04 N Kentucky Wtr Dt, KY, RE 11:00 AM *6.85 Oswego CSD, NY 11:00 AM 8.25 Quincy, MA, GO 11:00 AM 18.00 Quincy, MA 11:00 AM 6.50 Rockingham County, NH 11:00 AM *5.39 Romulus Ctrl SD, NY 11:00 AM 14.00 Southampton UFSD, NY 11:00 AM 19.00 Syosset Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa3 4.04 Ashland ISD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM 18.00 Harborfields Ctrl SD, NY 11:30 AM Aa2 *5.70 Washington County, TN, GO 11:30 AM Aa2 *2.70 Washington County, TN, GO 11:30 AM Aa2 1.40 Washington County, TN, GO 11:30 AM Aa3 11.30 Ashland ISD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM *2.88 Harris Co MUD #11, TX, GO 03:00 PM [Aug. 29] Aaa AAA 113.25 Austin, TX, GO 10:00 AM Aaa AAA 25.36 Austin, TX, GO 10:30 AM Aaa AAA 51.24 Austin, TX, GO 11:00 AM *2.06 Lodi, WI, GO 11:00 AM *2.50 Moline Acres, MO, GO 11:00 AM Aa1 6.25 S Carolina Assoc of Govt Org, SC 10:00 AM 15.50 Eastport-South Manor Ctrl SD, NY 10:30 AM *5.00 Bridgeport, TX, GO 12:00 PM 10.05 Commack UFSD, NY, GO 11:00 AM 1.39 Commack UFSD, NY 11:00 AM 28.00 Commack UFSD, NY 11:00 AM 6.00 Geneva CSD, NY 11:00 AM Aaa AAA 13.43 Huntington (Town), NY, GO 11:00 AM *4.70 Nutley Twp, NJ, GO 11:00 AM A1 *3.19 Port Jervis, NY, GO 11:00 AM *7.16 Rome, NY 11:00 AM Aa1 113.53 S Carolina Assoc of Govt Org, SC 11:00 AM *9.92 Sidney, OH, GO 11:00 AM *10.00 Storm Lake Comm SD, IA, RE 12:00 PM *2.92 Alden Vlg, NY 11:30 AM *2.32 Lawrence Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM A *4.05 Frankfort Elec & Wtr, KY, RE 01:00 PM AA *2.39 Lewis #435 Drain Dt, MI, GO 01:30 PM *2.92 Independence, KS, GO 03:00 PM [Sep. 03] *1.50 Rosemount, MN, GO 11:00 AM *3.35 Montgomery Co MUD #94, TX, GO 01:00 PM [Sep. 04] *7.60 Cottage Grove, MN, GO 11:00 AM *1.47 Churchville-Chili Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 24.70 Plainfield, NJ 11:00 AM *10.00 Sag Harbor UFSD, NY 11:00 AM [Sep. 05] Aa2 16.00 Scotts Vly USD, CA, GO 11:30 AM Aa3 215.52 Portland, OR, RE 12:00 PM *1.80 Bath Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.58 Norwood Borough, NJ 11:00 AM [Sep. 06] *1.13 Whitesboro Ctrl SD, NY 11:00 AM [Sep. 09] *1.13 Perham, MN, GO 11:00 AM 3.75 St Louis Co ISD #2142, MN 11:00 AM *1.29 Turtle Lake Mercer Pub SD #72, ND 11:30 AM 11.30 Farmington ISD #192, MN 12:00 PM *1.27 Hoffman, MN, GO 12:00 PM [Sep. 10] 7.96 Olympia, WA, RE 11:30 AM Aa3 57.62 Miramar, FL, RE 11:00 AM *1.46 Clearbrook-Gonvick ISD #2311, MN 01:00 PM *5.00 Schertz, TX, GO 01:00 PM [Sep. 11] 30.10 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM *3.00 Verandah MUD, TX, GO 12:30 PM [Sep. 12] *1.63 Spring Hill, KS, GO 11:00 AM [Sep. 16] 61.50 Bismarck Pub SD #1, ND, GO 11:30 AM *3.49 Hudson, WI, GO 12:00 PM *2.93 Hudson, WI, GO 12:00 PM [Sep. 17] 57.27 Madison, WI, GO 11:00 AM 4.29 Madison, WI, GO 11:00 AM *3.90 Bel Aire, KS, GO 11:30 AM *2.58 Medford, WI, GO 12:00 PM [Sep. 18] *1.28 Harris Co MUD #411, TX, GO 01:00 PM [Sep. 19] *5.39 La Crosse County, WI, GO 11:00 AM [Sep. 26] 43.57 Johnson County, KS, GO 10:30 AM