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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 384,645 A3/NR/A
SEAPORT REVENUE BONDS 09/09
CONSISTING OF:
$244,885M SERIES 2013 A
$110,730M SERIES 2013 B (AMT)
$ 11,755M SERIES 2013 C
$ 17,275M SERIES 2013 D (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: ROP: MONDAY, SEPTEMBER 9TH
Day of Sale: 09/10
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES WEEK OF 327,785 Aa2/AA/AA
OBLIGATED GROUP 09/09
DIRECT OBLIGATION NOTES-TAXABLE
FRN'S
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/12
CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG WEEK OF 290,000 //
ISLAND 09/09
CORPORATE TAXABLE BONDS
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALAMEDA COUNTY JOINT POWERS WEEK OF 286,885 Aa3//AA
AUTHORITY 09/09
LEASE REVENUE BONDS
2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: S&P: TBD
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BOND SURFACE WEEK OF 277,000 Baa3/BBB-/NR
TRANSPORTATION CORPORATION 09/09
SENIOR LIEN REVENUE BONDS
SERIES 2013 (TAX-EXEMPT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 265,000 Aa3/AA-/AA-
DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE 09/09
BONDS
(UNIVERSITY OF ROCHESTER PROJECT),
SERIES 2013
CONSISTING OF:
$118,700M SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
$ 75,200M SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
$ 71,100M SERIES 2013C (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES WEEK OF 252,265 Aa2/AA/AA
OBLIGATED GROUP 09/09
DIRECT OBLIGATIONS NOTES-TAXABLE
FIXED RATE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/12
WEST VIRGINIA HOSPITAL FINANCE WEEK OF 210,665 //
AUTHORITY - WEST VIRGINIA 09/09
HOSPITAL REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: APPLIED/A/NAF
ROP: WEDNESDAY
STRUCTURE: TBA
Day of Sale: 09/12
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 204,541 //
(WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES,TX 09/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013A & SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY WEEK OF 186,850 Aa2/AA+/A+
ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE 09/09
BONDS
(REVITALIZATION PROJECTS),
2013 SERIES A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 09/11/2013
Day of Sale: 09/12
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 175,130 Aa3//AA-
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 09/09
SERIES 2013A & SERIES 2013C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF OREGON-OREGON FACILITIES WEEK OF 164,465 Aa2/AA/AA
AUTHORITY 09/09
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES
REVENUE BONDS-TAX EXEMPT FRN'S
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/12
HAWAII PACIFIC HEALTH WEEK OF 160,980 A2/A-/A-
CONSISTING OF: 09/09 EXP/ /
$128,635M DEPARTMENT OF BUDGET AND
FINANCE OF THE STATE OF HAWAII
SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS
(HAWAI'I PACIFIC HEALTH OBLIGATED
GROUP), SERIES 2013A
$ 32,345M DEPARTMENT OF BUDGET AND
FINANCE OF THE STATE OF HAWAII
SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS
(HAWAI'I PACIFIC HEALTH OBLIGATED
GROUP), SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, WEEK OF 152,000 /A-/A-
KENTUCKY 09/09
METROPOLITAN GOVERNMENT NORTON
HEALTHCARE, INC. HEALTH SYSTEM
REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 09/10
COUNTY OF ALLEGHENY,PENNSYLVANIA DAILY 133,990 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES C-71
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2021
COUNTY OF SUFFOLK, NEW YORK WEEK OF 100,000 /SP-1/F1
TAX ANTICIPATION NOTES-2013 09/09
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 09/11
VIRGIN ISLANDS PUBLIC FINANCE WEEK OF 88,655 Baa2/BBB/BBB
AUTHORITY 09/09
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A SENIOR LIEN
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 09/10
THE PHILADELPHIA MUNICIPAL WEEK OF 86,010 A2/A-/A-
AUTHORITY 09/09
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
CITY AGREEMENT REVENUE REFUNDING
BONDS, S2013 SERIES A
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 09/11
ONTARIO PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 74,940 /AA/
2013 WATER REVENUE BONDS 09/09
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TARRANT COUNTY, TEXAS WEEK OF 72,215 Aaa/AAA/NR
LIMITED TAX REFUNDING AND 09/09
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 70,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 09/09
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/11
MISSISSIPPI EDUCATIONAL BUILDING WEEK OF 63,985 //
CORPORATION 09/09
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY,
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 60,250 Aa1/AA+/
AUTHORITY 09/09
RENTAL HOUSING BONDS (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/10
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS WEEK OF 51,240 Aaa/AA+/
REGIONAL WASTEWATER SYSTEM 09/09
REVENUE IMPROVEMENT AND REFUNDING
BONDS
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE PUBLIC BUILDING AUTHORITY WEEK OF 50,765 Aa3//
(PENNSYLVANIA) 09/09
COLLEGE REVENUE BONDS
MONTGOMERY COUNTY COMMUNITY COLLEGE
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/10
SCHOOL DISTRICT 139 (VALLIVUE) WEEK OF 50,750 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/09
SERIES 2013
IDAHO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2033
REMARK: SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 09/10
COUNTY OF ALLEGHENY,PENNSYLVANIA DAILY 48,490 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS TAX EXEMPT
SERIES C71B & 72
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 48,325 NR/NR/BBB-
FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/09
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
SERIAL: 2014-2018 TERM: 2023, 2033, 2043, 2048
RIVERSIDE COMMUNITY PROPERTIES WEEK OF 45,520 /AA-/
DEVELOPMENT, INC. 09/09
LEASE REVENUE BONDS, 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/12
KANSAS MUNICIPAL ENERGY AGENCY WEEK OF 42,655 /A-/
POWER PROJECT REVENUE BONDS 09/09
SERIES 2013
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
OKLAHOMA CITY AIRPORT TRUST REVENUE WEEK OF 42,000 A2/A+/
(TAXABLE) 09/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2033, 2043
Day of Sale: 09/12
PEMBROKE PINES, FLORIDA WEEK OF 40,000 A2/A+/
COMMUNICATION SERVICES TAX 09/09
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/11
ST. LUKE'S EPISCOPAL-PRESBYTERIAN DAILY 40,000 A/A+/
HOSPITALS
TAXABLE HEALTH FACILITIES REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 30,000 /AA/
LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM 09/09
REVENUE BONDS, SERIES 2013 C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/11
BOARD OF GOVERNORS OF THE WEEK OF 26,610 Aa3//
COLORADO STATE UNIVERSITY SYSTEM 09/09
CONSISTING OF:
$18,645M SYSTEM ENTERPRISE REVENUE
BONDS, SERIES 2013C
$ 7,965M TAXABLE SYSTEM ENTERPRISE
REVENUE BONDS, SERIES 2013D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/10
BROOKLYN CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 26,000 /A+/
OHIO 09/09
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/11
EAST NORRITON-PLYMOUTH-WHITPAIN WEEK OF 22,875 Aa3//
JOINT SEWER AUTHORITY, PENNSYLVANIA 09/09
SEWER REVENUE BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2041
Day of Sale: 09/11
CONNETQUOT CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 19,605 Aa2/NR/
NEW YORK 09/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 09/10
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
THE TOWNSHIP OF NORTH BERGEN WEEK OF 16,315 Aa3//
MUNICIPAL UTILITIES AUTHORITY 09/09
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/11
OGDEN CITY, UTAH WEEK OF 13,630 Aa3/AA-/
WATER & SEWER REVENUE BONDS 09/09
SERIES 2013B
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 09/12
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
MINNEAPOLIS COMMON BOND LIMITED TAX WEEK OF 12,645 NR/A+/
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS 09/09
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 09/10
REDDING JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 11,695 Aa//
AUTHORITY 09/09
LEASE REVENUE BONDS (2013 CAPITAL
PROJECTS)
CONSISTING OF:
$9,585M 2013 SERIES B
$2,110M 2013 SERIES C (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/10
WATKINS GLEN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,835 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 09/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 09/11
COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,990 /A+/
PENNSYLVANIA 09/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 09/10
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 7,060 //
TEXAS
UT REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 7,000 Baa3//
PUBLIC IMPROVEMENT 09/09
SERIES 2013B
VERMONT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 09/11
MAPLETON SCHOOL DISTRICT REFUNDING WEEK OF 5,750 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/09
COLORADO
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/12
TOWN OF TELLURIDE, COLORADO WEEK OF 5,650 /A+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/09
SERIES 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE WEEK OF 5,145 NR/AA-/
PROGRAM 09/09
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
PRINEVILLE FFC PENSION OBLIG 2013 WEEK OF 5,000 /A+/
TAXABLE 09/09
OREGON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 09/11
OGDEN CITY, UTAH WEEK OF 4,655 /AA/
STORM DRAIN REVENUE BONDS 09/09
SERIES 2013
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 09/12
EUREKA FIRE PROTECTION DISTRICT, WEEK OF 3,800 /AA/
MISSOURI 09/09
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/10
TOWN OF BEDFORD, NEW YORK WEEK OF 3,660 NR/AAA/
*************BANK QUALIFIED******** 09/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 09/10
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Expected volume excluding daily issues: 4,566,381 (in 000's)