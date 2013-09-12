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STATE OF WASHINGTON WEEK OF 294,675 Aa3/AA/
FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION 09/16
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/17
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 259,425 A2/A+/A
TEXAS DALLAS/FORT WORTH 09/16
INTERNATIONAL AIRPORT JOINT REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2013F
NON AMT
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/18
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 136,400 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES C-71A
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
CITY OF COLORADO SPRINGS, COLORADO WEEK OF 130,045 Aa2/AA/AA
UTILITIES SYSTEM IMPROVEMENT 09/16
REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$59,820M SERIES 2013B-1
$70,225M SERIES 2013B-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WEEK OF 122,310 //AA
WATER UTILITY AUTHORITY 09/16
CONSISTING OF:
$64,680M JOINT WATER AND SEWER
IMPROVEMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2013A
$57,630M JOINT WATER AND SEWER
SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: MOODY'S/S&P: TBD
SALT LAKE CITY RDA WEEK OF 76,000 Aa3/NR/
TAXABLE TAX INCREMENT BONDS 09/16
UTAH
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 09/17
OAKLAND REDEVELOPMENT SUCCESSOR WEEK OF 74,000 /A-/
AGENCY 09/16
CENTRAL DISTRICT REDEVELOPMENT
PROJECT
SUBORDINATED TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
Day of Sale: 07/17
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 72,000 Aa2/AA/
CORPORATION 09/16
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
2013 SERIES A (OCEAN VILLAGE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 09/17/2013
Day of Sale: 09/18
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 71,605 Aaa/AAA/AAA
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 09/16
***********TAXABLE**************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 09/19
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 69,655 Aa1//
CORP MULTI-FAMILY SECURED MORTGAGE 09/16
REVENUE BONDS 2013 SERIES A TAXABLE
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 9/16
Day of Sale: 09/17
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 65,470 //
$30,775M OIL FRANCHISE TAX SENIOR 09/16
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES A OF 2013
$34,595M OIL FRANCHISE TAX
SUBORDINATED REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES B OF 2013
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: SERIES A OF 2013: AA3/AA
SERIES B OF 2013: A2/A+
Day of Sale: 09/17
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 65,000 A3/A-/
AUTHORITY 09/16
HEALTH FACILITIES REVENUE
EVANGELICAL LUTHERAN
GOOD SAMARITAN SOCIETY PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2028, 2033, 2038, 2043
Day of Sale: 09/19
MISSISSIPPI EDUCATIONAL BUILDING WEEK OF 63,985 Aa2//AA
CORPORATION 09/16
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038
Day of Sale: 09/17
SPRING BRANCH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 62,900 //
DISTRICT, TEXAS 09/16
MGR: Jefferies LLC, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING MOODY'S: AA1
UNDERLYING S&P AA
VARIABLE RATE
Day of Sale: 09/17
CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 46,300 /AA/
NUMBER 158 09/16
MCHENRY AND KANE COUNTIES, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2013
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 09/17
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 46,115 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES C71B & C72
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 44,510 Aaa/AAA/AAA
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 09/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
REMARK: DUE: 2014-2021 AND 2023-2024
Day of Sale: 09/19
ST. LUKE'S EPISCOPAL-PRESBYTERIAN DAILY 40,000 A/A+/
HOSPITALS
TAXABLE HEALTH FACILITIES REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
SALT LAKE CITY, UTAH WEEK OF 40,000 Aa1//AAA
FEDERALLY TAXABLE SALES AND EXCISE 09/16
TAX REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/16
COUNTY OF GENESEE WEEK OF 34,880 A2/A+/NR
STATE OF MICHIGAN 09/16
WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 33,000 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 09/16
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE TBA
Day of Sale: 09/18
CITY OF RALEIGH, NORTH CAROLINA WEEK OF 31,080 Aa1/AA+/AA+
LIMITED OBLIGATION 09/16
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE TBA
Day of Sale: 09/18
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 30,000 NR/NR/
FIXED RATE NOTE 09/16
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
TERM: 2014
THE COUNTY COMMISSION OF KANAWHA WEEK OF 25,305 Baa1/NR/NR
COUNTY, WEST VIRGINIA 09/16
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(THE WEST VIRGINIA STATE UNIVERSITY
FOUNDATION PROJECT), SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/17
BERNARDS TOWNSHIP WEEK OF 24,155 /AA+/
BOARD OF EDUCATION 09/16
SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/17
GLENDALE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,800 /A+/
#205, ARIZONA 09/16
SCHOOLIMPROVEMENT BONDS,
PROJECT 2011 SERIES C (2013)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 09/18
MARYLAND LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 21,390 Aa2//
INFRASTRUCTURE BONDS 09/16
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT
ADMINISTRATION SENIOR OBLIGATIONS,
2013 SERIES A-1
SUBORDINATE OBLIGATIONS, 2013
SERIES A-2
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
Day of Sale: 09/18
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CITY OF KANNAPOLIS, NORTH CAROLINA WEEK OF 18,050 A2/A+/
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE 09/16
BONDS, SERIES 2013
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/19
LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 17,000 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 09/16
UNLIMITED TAX QUALIFIED SCHOOL
CONSTRUCTION BONDS, TAXABLE
SERIES 2013B (DIRECT SUBSIDY)
MGR: BOSC, Inc., Richardson
TERM: 2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA
Day of Sale: 09/18
WASHINGTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 /A-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/16
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 09/17
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
FLORIDA KEYS AQUEDUCT AUTHORITY WEEK OF 10,000 //
WATER REVENUE 09/16
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2025 TERM: 2030, 2035, 2043
SADDLEBACK VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 10,000 //
DISTRICT 09/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/19
AVONWORTH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 /AA-/
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 09/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2035
REMARK: RATING STABLE
Day of Sale: 09/17
CITY OF CENTERVILLE, OHIO WEEK OF 9,360 Aa2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 09/16
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
SERIES 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 09/17
WARWICK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,295 NR/A/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 09/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/NR
Day of Sale: 09/19
EVANS CITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,500 /AA-/
WATER & SEWER REVENUE BONDS 09/16
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2043
REMARK: RATING STABLE
BOONE TOWNSHIP SBC, INDIANA WEEK OF 8,155 /AA+/
FIRST MORTGAGE REFUNDING AND 09/16
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2037
REMARK: (PROGRAM RATING)
Day of Sale: 09/17
READINGTON TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 7,800 Aa2/NR/
EDUCATION ,NEW JERSEY 09/16
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 09/18
WILLOUGHBY-EASTLAKE CITY SCHOOL WEEK OF 6,625 A1//
DISTRICT 09/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
OHIO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 09/19
SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,855 //
FULTON COUNTY, PENNSYLVANIA 09/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/17
BROOK PARK, OHIO WEEK OF 5,650 //AA
**********BANK QUALIFIED********** 09/16 / /EXP
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
TRINITY RIVER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 5,425 /AA+/
IMPROVEMENT REVENUE BONDS 09/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 09/16
TOWN OF SPRAGUE, CONNECTICUT WEEK OF 5,325 A2//
GENERAL OBLIGATION BONDS, 09/16
ISSUE OF 2013
************BANK QUALIFIED********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 09/18
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS WEEK OF 4,645 /AA-/
RED OAK CREEK SYSTEM REVENUE BONDS, 09/16
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 09/16
HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL WEEK OF 4,500 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 09/16
*************TAXABLE**************
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2028
REMARK: QSCB
Day of Sale: 09/18
PORT ANGELES WATER & WASTEWATER WEEK OF 3,430 A1//
REVENUE BONDS 09/16
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 09/19
NORTHWEST PENNSYLVANIA AREA WEEK OF 3,235 /AA/
SCHOOL DISTRICT 09/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: A
JEFFERSON COUNTY PWSD NO. 2 WEEK OF 3,140 /A/
REVENUE REFUNDING BONDS 09/16
SERIES 2013A
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 09/17
JEFFERSON COUNTY PWSD NO. 2 WEEK OF 2,450 /A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/16
SERIES 2013A
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2026
Day of Sale: 09/17
BOONE TOWNSHIP SBC, INDIANA WEEK OF 1,690 /AA+/
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 09/16
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE: 07/25-1/27
Day of Sale: 09/17
BOONE TOWNSHIP SBC, INDIANA WEEK OF 700 /AA+/
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013B 09/16
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2023-2024
REMARK: (PROGRAM RATING)
Day of Sale: 09/17
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Expected volume excluding daily issues: 1,954,320 (in 000's)