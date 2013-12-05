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FOOTHILL/EASTERN TRANSPORTATION WEEK OF 1,699,517 Ba1/BBB-/BBB-
AGENCY SERIES 2013 TOLL ROAD 12/09
REFUNDING REVENUE BONDS
CALIFORNIA
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2049, 2053
REMARK: CABS: 20-24, 36-44
CONVERTIBLE CABS: 25-44
Day of Sale: 12/12
UTILITY DEBT SECURITIZATION WEEK OF 1,609,000 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, SERIES 2013TE 12/09
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: TUESDAY
Day of Sale: 12/11
MANAGEMENT GROUP:
Morgan Stanley & Co. LLC - New York
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 1,600,000 A3/A-/
JUNIOR INDEBTEDNESS OBLIGATIONS 12/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2019
Day of Sale: 12/12
KENTUCKY PUBLIC TRANSPORTATION WEEK OF 747,000 /BBB-/
INFRASTRUCTURE AUTHORITY LSIORB 12/09
DOWNTOWN FINANCING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: SR. CIBS: 2049; 2053
CABS; 2019-20037
CNVT: 2037-2046
SUB: 2017
Day of Sale: 12/11
THE CITY OF NEW YORK GENERAL WEEK OF 700,000 Aa2/AA/AA
OBLIGATION BONDS FISCAL 2014 12/09 EXP/EXP/EXP
SERIES G AND H
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: ROP: 12/6 AND 12/9
Day of Sale: 12/10
FOOTHILL/EASTERN TRANSPORTATION WEEK OF 575,910 //
CORRIDOR AGENCY 12/09
TOLL ROAD REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES, 2013B
JUNIOR LIEN TOLL ROAD REFUNDING
REVENUE, SERIES 2013C
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: RATINGS: 2013B: BAA1/BBB-/BBB-
2012C BAA1/BB+/BB+
Day of Sale: 12/12
MANAGEMENT GROUP:
Barclays Capital Inc. - New York
UTILITY DEBT SECURITIZATION WEEK OF 485,000 //
AUTHORITY 12/09
RESTRUCTURING BONDS SERIES 2013T
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MANAGEMENT GROUP:
Goldman, Sachs & Co. - New York
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 282,945 Aa2/AA/NR
CORPORATION 12/09
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES E-1 (FIXED RATE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 228,845 A1/A+/A+
AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS) 12/09 EXP/ /
SUBORDINATE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013D (FEDERALLY TAXABLE)
CONSISTING OF SUBSERIES 2013D-1
(FIXED RATE) AND SUBSERIES 2013D-2
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: Kroll: AA-
Day of Sale: 12/12
PITTSBURG PENNSYLVANIA WATER & WEEK OF 216,055 A2/A/
SEWER REVENUE BONDS 12/09
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2033
COLLIER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 189,840 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY CONTINUING 12/09
CARE COMMUNITY REVENUE BONDS SERIES
2013A, B-1, B-2 (THE ARLINGTON OF
NAPLES PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TEMPS/TERMS
Day of Sale: 12/11
STATE OF HAWAII WEEK OF 170,175 A3/A-/A-
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION- 12/09
AIRPORTS DIVISION
SERIES 2013 LEASE REVENUE
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 125,940 A2//
AGENCY 12/09 EXP/ /
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS,
2013 SERIES E
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 12/10/13
Day of Sale: 12/11
STATE OF LOUISIANA WEEK OF 113,125 Aa3//NR
UNCLAIMED PROPERTY SPECIAL REVENUE 12/09 EXP/ /
BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: S&P: APPLIED FOR
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 79,400 Aa1/AAA/AA+
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 12/09
REFUNDING BONDS, 2013, SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE SPORTS AUTHORITY OF WEEK OF 54,160 Aa2/AA-/
METROPOLITIAN GOVERNMENT OF 12/09
NASHVILLE & DAVIDSON COUNTIES,
TENNESSEE
PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 12/11
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 50,000 A2/A/AA
AUTHORITY-COLLEGE OF NEW JERSEY 12/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 12/11
PARADISE VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 50,000 Aa2//AA
DISTRICT NO 69 OF MARICOPA COUNTY 12/09
ARIZONA SCHOOL IMPROVMENT BONDS
PROJECT OF 2011 SERIES D 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/10
PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 48,000 Aaa/AAA/
REFUNDING GENERAL OBLIGATION 12/09
TAXABLE
MGR: BOSC, Inc., Richardson
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 48,000 //
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: DUE: 2014-2033 AND 2015-2025
CITY OF CLEBURNE, TEXAS WEEK OF 47,205 Aa3/NR/AA-
(JOHNSON COUNTY) 12/09
COMBINATION TAX AND REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES
2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/10
SAVANNAH GEORGIA ECONOMIC WEEK OF 44,790 //
DEVELOPMENT AUTHORITY REFUNDING 12/09
REVENUE BONDS (THE MARSHES AT
SKIDAWAY ISLAND)
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
Day of Sale: 12/12
CITY OF HOT SPRINGS ARKANSAS WEEK OF 41,660 NR/A/NR
WASTEWATER REVENUE BONDS SERIES 12/09
2013
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2033, 2038
SALT LAKE COUNTY, UTAH WEEK OF 38,175 NR/AAA/AA
EXCISE TAX ROAD REVENUE BONDS, 12/09 /EXP/EXP
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 32,000 NR/NR/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE BDS 12/09
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2023, 2033, 2043
Day of Sale: 12/12
WASHINGTON ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 28,225 Aa1/AA+/
FINANCE AUTHORITY LEASE REVENUE 12/09
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
INDIANA PA REGIONAL MEDICAL CENTER DAILY 25,000 Baa3//
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2038
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 24,350 /AA+/NR
AUTHORITY, MULTIFAMILY HOUSING 12/09
REVENUE BONDS
SERIES 2013A (COUNTRY VILLAGE I, II
AND III PROJECT)
SERIES 2013B (SHAWNEE VILLAGE
PROJECT)
SERIES 2013C (CREEKWOOD APARTMENTS
PROJECT)
SERIES 2013D (SANDBURG VILLAGE
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
MINNESOTA RURAL WATER FINANCE WEEK OF 20,000 MIG 1//
AUTHORITY, MINNESOTA 12/09
PUBLIC POJECTS CONSTRUCTION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
TERM: 2015
REMARK: SHORT TERM DESK
Day of Sale: 12/12
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CITY OF MANSFIELD CERTIFICATES OF WEEK OF 17,700 Aa2/AA+/AA
OBLIGATION, TEXAS 12/09
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/09
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 14,105 /AA-/
SPECIAL OBLIGATION BONDS 12/09
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 12/11
GRAND CENTRAL DISTRICT MANAGEMENT WEEK OF 13,300 Aa2/NR/NR
ASSOCIATION, INC. 12/09
GRAND CENTRAL BUSINESS IMPROVEMENT
DISTRICT
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 11,000 Aa3/A+/
MULTI-FAMILY MORTGAGE BONDS 12/09
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2028, 2033, 2044
Day of Sale: 12/10
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 10,950 NR/BB+/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX 12/09
ARIZONA EDUCATION FACILITIES
REVENUE BONDS (CANDEO SCHOOLS INC.
PROJECT) SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/12
THE SPORTS AUTHORITY OF WEEK OF 10,090 Aa2/AA-/
METROPOLITIAN GOVERNMENT OF 12/09
NASHVILLE & DAVIDSON COUNTIES,
TENNESSEE
PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE BONDS
*************TAXABLE***************
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 12/11
BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
AYETTE AND WASHINGTON COUNTIES 12/09
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BDS
$9,060M SERIES A OF 2014
$940M SERIES B OF 2014
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/10
SOUTH MIDDLETON TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 9,995 /AA-/
AUTHORITY (CUMBERLAND COUNTY, 12/09
PENNSYLVANIA WATER AND SEWER
REVENUE BONDS BANK QUALIFIED
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 //
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 12/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
CHEROKEE METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 9,990 A//
COLORADO WATER AND WASTEWATER 12/09
REVENUE BONDS SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 12/12
CITY OF WILLAMSPORT, LYCOMING WEEK OF 9,690 /A+/
COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 12/09
OBLIGATION BONDS BANK QUALIFIED
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
WARWICK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,415 /AA-/
LANCASTER COUNTY,PENNSYLVANIA 12/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 12/10
OSWEGO COMMUNITY UNIT SCHOOL WEEK OF 9,380 //
DISTRICT 308, KENDALL, KANE AND 12/09
WILL COUNTIES, ILLINOIS
REFUNDING SCHOOL BONDS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
REMARK: DUE: 2914-15 AND 2032-2032
Day of Sale: 12/11
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATION WEEK OF 9,365 //
BUILDING CORPORATION PUBLIC SCHOOLS 12/09
REVENUE BOND FINANCING PROGRAM
SERIES 2013 TOWN OF NORTH
PROVIDENCE ISSUE
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/10
SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 9,075 //
JEANNETTE WESTMORELAND COUNTY 12/09
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BDS
$3,955M SERIES A OF 2014
$5,120M SERIES B OF 2014
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/11
MELISSA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,990 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 12/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 12/10
SCHOOL DISTRICT NUMBER 130 WEEK OF 8,360 /A+/
COOK COUNTY, ILLINOIS BLUE ISLAND 12/09
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS $3,285M 2013A
$5,075M TAXABLE 2013B
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 12/11
CITY OF CHAMPAIGN, CHAMPAIGN WEEK OF 7,635 Aaa/NAF/AAA
COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION 12/09 EXP/ /
REFUNDING BONDS SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 12/12
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CITY OF MANSFIELD REFUNDING WEEK OF 6,700 Aa2/AA+/AA
GENERAL OBLIGATION, TEXAS 12/09
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/09
GRAND LAKES MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,955 //
DISTRICT NO. 4, TEXAS 12/09
************BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/09
CLEAR LAKE CITY WATER AUTHORITY, WEEK OF 5,915 //
TEXAS 12/09
***************BANK QUALIFIED******
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/10
TARRYTOWNS UNION FREE SCHOOL WEEK OF 5,450 Aa2/NR/
DISTRICT, NEW YORK 12/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 12/11
WISEBURN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,325 Aa3//
(COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 12/09
2010 ELECTION GENERAL OBLIGATION
BONDS 2013 SERIES D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/11
BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, OH WEEK OF 5,200 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 12/09
TAXABLE REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/12
COUNTY OF SUMMIT, OHIO WEEK OF 4,700 NR/NR/NR
SUBORDINATED HEALTHCARE FACILITIES 12/09
REVENUE BONDS (LAUREL LAKE
RETIREMENT COMMUNITY) $2MM SERIESB
$2,700M SERIES 2013C
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: B: TERM: 10/1/2038
C: ADJUSTABLE RATE TERM: 10/1/2038
Day of Sale: 12/11
TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,065 A1//
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 12/09
OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 12/11
BELLBROOK-SUGARCREEK LOCAL SCHOOL WEEK OF 3,740 //
DISTRICT, OHIO BANK QUALIFIED 12/09
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2016
Day of Sale: 12/11
KANSAS INDEPENDENT COLLEGE FINANCE WEEK OF 3,140 /AA-/
AUTHORITY EDUCATIONAL FACILITIES 12/09
(UNIVERSITY OF ST. MARY PROJECT),
SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/12
BEVLIDERE COMMUNITY UNIT SCHOOL WEEK OF 2,820 //
DISTRICT, ILLINOIS 12/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/11
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 2,510 Aa3/A+/
MULTI-FAMILY MORTGAGE BONDS (AMT) 12/09
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2018-2019 TERM: 2027
Day of Sale: 12/10
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 1,950 Aa3/A+/
MULTI-FAMILY MORTGAGE BONDS 12/09
*************TAXABLE***************
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2018 TERM: 2045
Day of Sale: 12/10
TOWN OF PATTERSON, NEW YORK WEEK OF 1,525 NR/AA/
*************BANK QUALIFIED******* 12/09
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
SCHOOL DISTRICT NUMBER 65 LAKE WEEK OF 1,060 Aa2//
COUNTY, ILLINOIS LAKE BLUFF 12/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2013
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 12/11
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Expected volume excluding daily issues: 9,598,407 (in 000's)