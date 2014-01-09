US STOCKS-S&P, Nasdaq flat as investors focus on healthcare bill
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Jan 9 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NEW YORK CITY TRANSITIONAL WEEK OF 775,000 Aa1/AAA/AAA FINANCE AUTHORITY 01/13 FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE BONDS, FISCAL 2014 SERIES B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York STATE OF MINNESOTA STATE GENERAL WEEK OF 467,935 /AA/AA FUND APPROPRIATION BONDS 01/13 $397,680M TAX EXEMPT SERIES 2014A $70,255M TAXABLE SERIES 2014B MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 1/13
Day of Sale: 01/14 LA PAZ COUNTY, ARIZONA WEEK OF 292,295 /BBB/ INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 01/13 SENIOR LIEN PROJECT REVENUE "TAXABLE" MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/16 JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 250,000 // ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS THREE 01/13 SERIES 2014A SENIOR DEBT ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED REVENUE BONDS, 2014 SERIES A SUB DEBT MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: SENIOR DEBT: AA2/AA-/AA
SUB DEBT: AA3/A+/AA
Day of Sale: 01/15 THE COUNTY OF COOK, ILLINOIS WEEK OF 130,000 A1/AA/AA- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/13 EXP/EXP/EXP SERIES 2014A MGR: Loop Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/16 FORT WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 122,995 Aaa/AAA/NR DISTRICT 01/13 (TARRANT COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA/NR REGIONAL PUBLIC TRANSPORTATION WEEK OF 115,000 NR/AA+/AA AUTHORITY TRANSPORTATION EXCISE TAX 01/13 REVENUE BONDS (MARICOPA COUNTY PUBLIC TRANSPORTATION FUND) SERIES 2014 MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/14 IDAHO HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 102,445 NR/NR/NR REVENUE BONDS, SERIES 2013A, 01/13 B1-B3 AND C (TAXABLE) (THE TERRACES OF BOISE PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: TERMS, TEMPS
Day of Sale: 01/14 IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 82,000 Aa3/A+/ GRANT & REVENUE ANTICIPATION 01/13 FEDERAL HIGHWAY MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2026 TERM: 2031
Day of Sale: 01/14 DEARBORN, MICHIGAN WEEK OF 71,740 // SCHOOL DISTRICT, WAYNE COUNTY, 01/13 2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX CONSISTING OF: $69,450M - SERIES A $ 2,290M SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: SERIES A RATED: AA2// (QSBLF)
SERIES B RATED: TBD
Day of Sale: 01/14 CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 69,890 /AA+/AA+ WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING 01/13 BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/14 VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 69,000 // DISTRICT NO. 10 SUMTER COUNTY 01/13 SPECIAL ASSESSMENT REVENUE, FLORIDA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2024, 2031, 2044
Day of Sale: 01/16 CALIFORNIA SOUTH ORANGE COUNTY WEEK OF 65,875 /BBB+/ PUBLIC FINANCING AUTHORITY CFD 01/13 SERIES 2014A SENIOR LIEN BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 01/14 CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 63,950 // WATER AND WASTEWATER REVENUE 01/13 REFUNDING BONDS, SERIES 2014A MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 01/14 CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,220 Aa2/AA/ UNLIMITED TAX REFUNDING, TEXAS 01/13 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/14 SACRAMENTO CITY SCHOOLS JOINT WEEK OF 45,000 /A/A POWERS FINANCING AUTHORITY LEASE 01/13 REVENUE REFUNDING, CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2026 TERM: 2036, 2040
Day of Sale: 01/16 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 41,950 Baa3/BBB-/ AGENCY 01/13 MILFORD REGIONAL MEDICAL CENTER ISSUE MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/16 CAPITAL TRUST AGENCY (SILVER CREEK WEEK OF 34,590 NR/NR/NR ST. AUGUSTINE PROJECT) 01/13 SERIES 2013A $31,810M TAX EXEMPT SERIES 2015B $2,780M TAXABLE MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond REMARK: SERIES A: 24,34,44 & 49
SERIES B: 2034
Day of Sale: 01/15 SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 32,000 /A/A DISTRICT GENERAL OBLIGATION 01/13 REFUNDING, CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/15 ALEXANDRIA LOUISIANA UTILITIES WEEK OF 30,000 NR/A+/NR REVENUE BONDS, SERIES 2014 01/13 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2024 TERM: 2029, 2034, 2039, 2043
Day of Sale: 01/15 NEW YORK CITY TRANSITIONAL WEEK OF 25,000 Aa1/AAA/AAA FINANCE AUTHORITY 01/13 FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE BONDS FISCAL 2001 SERIES B, SUBSERIES B-3 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CITY OF GREENSBORO, GENERAL WEEK OF 20,020 Aaa/AAA/AAA OBLIGATION REFUNDING NORTH CAROLINA 01/13 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/16 GOLETA WATER DISTRICT REFUNDING WEEK OF 19,000 /AA-/A+ REVENUE CERTIFICATES OF 01/13 PARTICIPATION, CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 01/14 HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 18,000 /AA-/ NEWARK CAPITAL FUND PROGRAM REVENUE 01/13 /EXP/ BONDS SERIES 2014A MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/15 NORTHEAST PUBLIC SEWER DISTRICT WEEK OF 15,455 NR/A+/ SEWERAGE SYSTEM REVENUE, MISSOURI 01/13 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 01/14 REAGAN COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,500 NR/AAA/NR DISTRICT 01/13 (REAGAN COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/13 COLORADO SPRINGS AIRPORT SYSTEM WEEK OF 13,000 Baa1/BBB+/ REVENUE REFUNDING SERIES 2014 01/13 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 01/14 COUNTIES OF MADISON, JERSEY, WEEK OF 13,000 /AA/ MACOUPIN, CALHOUN, MORGAN, 01/13 SCOTT & GREEN, ILLINOIS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 536 (LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE) (ALTERNATE REVENUE SOURCE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/16 HARBORFIELDS CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,620 Aa2// DISTRICT OF GREENLAWN SUFFOLK 01/13 COUNTY, NEW YORK GENERAL OBLIGATION MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/14 PIMA COUNTY ARIZONA GENERAL WEEK OF 10,000 /AA-/AA OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 01/13 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/16 CLINTON SCHOOL DISTRICT NO. 124 WEEK OF 9,875 /AA+/ OF HENRY COUNTY MISSOURI GENERAL 01/13 OBLIGATION BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) $7,585M SERIES A TAX EXEMPT $2,290M SERIES B TAXABLE MGR: George K. Baum & Company, Kansas City REMARK: A: 21-34
B: 15-21
/A+
Day of Sale: 01/15 BRANSON REORGANIZED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,800 /AA+/ NO. 4 OF TANEY COUNTY MISSOURI 01/13 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2019-2023 REMARK: /A+
Day of Sale: 01/16 HALE COUNTY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 9,630 /A/ SCHOOL TAX WARRANTS SERIES 2013A 01/13 ALABAMA MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 01/16 HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,425 Aa2// LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/13 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2014 (LIMITED TAX OBLIGATIONS) MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2031 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/14 JEFFERSON CITY SCHOOL DISTIRCT WEEK OF 9,330 /AA+/ MISSOURI GENERAL OBLIGATION 01/13 REFUNDING BONDS SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2018-2024 REMARK: /AA-
Day of Sale: 01/13 GATESVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,400 Aaa// DISTRICT, TEXAS 01/13 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014 MGR: BOSC, Inc., Tulsa INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 01/14 HANNIBAL 60 SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 8,000 /AA+/ MARION AND RALLS COUNTY, MISSOURI 01/13 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2021-2026 REMARK: /A+
Day of Sale: 01/15 CUSHING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 // TEXAS 01/13 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: FirstSouthwest, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/16 COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 7,390 /AAA/ DISTRICT NUMBER 157-C WILL AND COOK 01/13 COUNTIES, ILLINOIS (FRANKFORT) GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2014 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/13 PINE HILL BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 6,725 /AA-/A NEW JERSEY 01/13 GENERAL OBLIGATION BONDS ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/16 MISSOURI SCHOOL BOARDS ASSOCIATION WEEK OF 6,290 /A/ REFUNDING LEASE PARTICIPATION 01/13 CERTIFICATES (FOX C-6 SCHOOL DISTRICT, JEFFERSON COUNTY, MISSOURI PROJECT) SERIES 2014 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/14 BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,065 NR/AA-/NR DISTRICT NO. 19 01/13 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN BRAZORIA COUNTY) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED*********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: (MAC)
Day of Sale: 01/14 WOODSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,000 /AAA/ DISTRICT 01/13 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN REFUGIO COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 *********BANK QUALIFIED************ MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 01/16 COMMUNITY CONSOLIDATED DISTRICT WEEK OF 4,980 Aaa// NUMBER 34 01/13 COOK COUNTY, ILLINOIS (GLENVIEW) GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS, SERIES 2014 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/15 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,825 /AA/ NUMBER 300 01/13 KANE, MCHENRY, COOK AND DEKALB COUNTIES, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2014 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/14 TRENTON R-IX SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 3,945 /AA+/ GRUNDY COUNTY MISSOURI GENERAL 01/13 OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2020 REMARK: /A+
Day of Sale: 01/14 VILLAGE OF CORRALES GROSS WEEK OF 3,500 // RECEIPTS TAX REVENUE BONDS, 01/13 NEW MEXICO *********BANK QUALIFIED********* MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 01/14 CUMBERLAND COUNTY RECREATION CENTER WEEK OF 3,500 NR/AA/ GENERAL OBLIGATION 01/13 MAINE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/14 SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,440 A1// PERRY AND DAUPHIN COUNTIES, 01/13 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2022 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/13 CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,265 Aa2// LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/13 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2021 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/15 VANDERCOOK LAKE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 2,660 /AA-/ MICHIGAN 01/13 JACKSON COUNTY, 2014 REFUNDING BOND MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/16 FRUITVALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 990 /AAA/NR DISTRICT, TEXAS 01/13 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS ***********BANK QUALIFIED********* MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 01/14
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,204,015 (in 000's)
* All three indexes on track for first monthly loss since Oct
BRUSSELS, March 22 The European Union's chief negotiator for Britain's exit from the bloc spelled out on Wednesday the EU's conditions and priorities for the talks, stressing the need for early agreements on citizens' rights, money and borders.
LONDON, March 22 London police said they were called to a firearms incident on Westminster Bridge near the British parliament on Wednesday.