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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 1,000,000 Aa3/AA-/AA-
NEW JERSEY 01/20
TAXABLE CONSOLIDATED BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/22
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 650,435 A2/A/
GENERAL REVENUE BONDS 01/20
SERIES J
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
REMARK: ROP: 1/21
Day of Sale: 01/22
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 250,000 Aa2/AA/AA
AGENCY REVENUE BONDS 01/20
PARTNER HEALTHCARE SYSTEM ISSUE,
SERIES M-4
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 205,647 NR/AAA/NR
(WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES, 01/20
TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014A
SERIES 2014B
SERIES 2014C
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/22
ABAG FINANCE AUTHORITY FOR WEEK OF 167,900 A1/AA-/
NONPROFIT CORPORATIONS REVENUE 01/20
BONDS (SHARP HEALTCARE) SERIES
2014A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/23
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE WEEK OF 97,095 Aa1/AAA/AAA
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK ISRF 01/20
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 01/23
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 74,820 /A-/
AUTHORITY OF THE CITY OF YUMA, 01/20
ARIZONA
HOSPITAL REVENUE BONDS
(YUMA REGIONAL MEDICAL CENTER)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/23
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 70,000 NR/BBB-/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 01/20
INSURED REVENUE BONDS, SERIES 2014
(HENRY MAYO NEWHALL MEMORIAL
HOSPITAL)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: ASSURED GUARANTY
(INSURED RATING S&P AA-)
Day of Sale: 01/22
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 50,740 /AA-/AA-
SEWER REVENUE OBLIGATIONS 01/20
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/22
STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 50,000 Aa2/AA/AA
CAPITAL FACILITIES LEASE- 01/20
APPROPRIATION BONDS SERIES 2014A
(MENTAL HEALTH FACILITIES
IMPROVEMENT FUND PROJECTS)
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/22
ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 47,640 /AA-/
OAKLAND & MACOMB COUNTY, 01/20
2014 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/23
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 44,695 Aa1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 01/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/21/2014
Day of Sale: 01/22
WEST SACRAMENTO FINANCING AUTHORITY WEEK OF 35,045 //
SPECIAL TAX REVENUE BONDS 01/20
SERIES 2014
MGR: Alamo Capital WMBE, Walnut Creek
CITY OF FORT SMITH, ARKANSAS WEEK OF 34,720 NR/AA/NR
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 01/20
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 01/21
CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 34,590 NR/NR/NR
SILVER CREEK ST. AUGUSTINE PROJECT 01/20
SERIES 2013A TAX-EXEMPT $31,810,000
SERIES 2013B TAXABLE $2,780,000
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: Series 2013A Term Bonds Due:
01/01/2024, 2034, 2044 & 2049
Series 2013B Term Bonds Due:
Day of Sale: 01/23
TOWNSHIP OF WOODBRIDGE COUNTY OF WEEK OF 28,050 /AA-/
MIDDLESEX NEW JERSEY CONSISTING OF: 01/20
$26,490M GENERAL IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS (2014)
$ 1,560M PENSION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/21
CITY OF SPRINGFIELD WEEK OF 27,000 A1/AA/NR
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS 01/20
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
JACKSONVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,785 Aaa/NR/NR
DISTRICT 01/20
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
CHEROKEE COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/23
MARS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,285 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/20
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/22
BOROUGH OF METUCHEN WEEK OF 12,000 Aa2//
MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY 01/20
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/22
FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 11,130 Aa1/AA+/
ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 01/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 01/21
MARION, CLINTON, WASHINGTON & WEEK OF 8,470 /A/
JEFFERSON COUNTIES (CENTRALIA) 01/20 /EXP/
HIGH SCHOOL DISTRICT #200, ILLINOIS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/23
NORTH CENTRAL TEXAS COMMUNITY WEEK OF 7,991 Aa3/NR/NR
COLLEGE DISTRICT 01/20
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS WITHIN A TAXING
AREA IN COOKE COUNTY, TEXAS)
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/23
CUSHING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,580 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 01/20 /EXP/
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/21
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,115 /AAA/
TEXAS 01/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 01/22
RED LION AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,610 Aa3//
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 01/20
OBLIGATION BONDS, SEREIS OF 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 01/21
MT. ANGEL SCHOOL DISTRICT 91, WEEK OF 6,605 /A/
OREGON 01/20
GENERAL OBLIGATION BONDS 2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2032
REMARK: DEF INT
Day of Sale: 01/23
RIVERVIEW COMMUNITY SCHOL DISTRICT, WEEK OF 6,570 /AA-/
WAYNE COUNTY, MICHIGAN 01/20
2014 REFUNDING BNDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/21
ONSTED COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 5,445 /AA-/
LENAWEE COUNTY, MICHIGAN 01/20
2014 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/22
SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,935 /AA-/
SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 01/20
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 01/22
MT. ANGEL SCHOOL DISTRICT NO. 91, WEEK OF 3,265 /A/
OREGON 01/20
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2007-2030
REMARK: (CIB)
Day of Sale: 01/23
SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,915 //
SCHUYLKILL COUNTY PENNSYLVANIA 01/20
GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES OF
2014 FEDERALLY TAXABLE
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/23
MT. ANGEL SCHOOL DISTRICT NO. 91, WEEK OF 530 /A/
OREGON 01/20
GENERAL OBLIGATION BONDS 2014
**********TAXABLE*************
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2017
Day of Sale: 01/23
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Expected volume excluding daily issues: 2,995,608 (in 000's)