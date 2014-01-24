UPDATE 2-South Africa's ANC says must end corruption, infighting to curb decline
* Zuma succession fight set to cause further divisions (Adds details, ANC leader, analyst quotes)
Jan 24 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF MINNESOTA WEEK OF 467,935 /AA/AA STATE GENERAL FUND APPROPRIATION 01/27 BONDS CONSISTING OF: $397,680M TAX-EXEMPT SERIES 2014A $ 70,255M TAXABLE SERIES 2014B MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27 THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 404,000 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY 01/27 / /EXP TOLLHIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS 2014 SERIES A (REFUNDING) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/29 NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 360,000 Aa2/AA+/AA+ FINANCE AUTHORITY 01/27 WATER AND SEWER SYSTEM SECOND GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS, FISCAL 2014 SERIES CC MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2018-2019 TERM: 2044, 2045, 2047
Day of Sale: 01/27 TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY 01/27 (MTA BRIDGES AND TUNNELS) GENERAL RESOLUTION BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 01/29/2014
Day of Sale: 01/30 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/ HEALTH SYSTEM (VCU) AUTHORITY, 01/27 VIRGINIA TAXABLE GENERAL REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: STRUCTURE TBD
Day of Sale: 01/30 CITY OF PHILADELPHIA WEEK OF 155,000 A2/A+/A- GENERAL OBLIGATION BONDS 01/27 PENNSYLVANIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2034 TERM: 2038
Day of Sale: 01/28 MIDLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 93,110 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 01/27 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2040 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA
Day of Sale: 01/29 CITY OF IRVING WEEK OF 59,000 /BBB+/ HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 01/27 REFUNDING BONDS ($24MM TAXABLE/$35MM TAX-EXEMPT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX-EXEMPT: 14-33, 38, 43
TAXABLE: 20, 23, 28, 33, 43, 53
Day of Sale: 01/28 EAST CAROLINA UNIVERSITY (ECU), WEEK OF 54,850 Aa2/AA-/ NORTH CAROLINA 01/27 GENERAL REVENUE BOARD OF GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 01/28 PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 53,610 /A+/AA- CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 01/27 SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28 NORTH RIDGEVILLE CITY SCHOOL WEEK OF 50,009 Aa3// DISTRICT, OHIO SCHOOL FACILITIES 01/27 IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28 SOUTH TEXAS COLLEGE DISTRICT WEEK OF 50,000 // (HIDALGO AND STARR COUNTIES) 01/27 LIMITED TAX BONDS SERIES 2014 MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas SERIAL: 2019-2034
Day of Sale: 01/27 YOAKUM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 NR/AAA/NR (DEWITT, LAVACA AND GONZALES 01/27 COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014-A & SERIES 2014B MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/27 MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 44,695 Aa1/AA+/ MORTGAGE PURCHASE BONDS 01/27 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 01/27/2014
Day of Sale: 01/28 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,430 /BBB-/BBB AGENCY 01/27 LAWRENCE GENERAL HOSPITAL ISSUE MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/28 ALAMO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 42,120 Aaa/AA+/NR (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 01/27 STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR COUNTY, TEXAS) MAINTENANCE TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/29 CITY OF OAKLAND, CALIFORNIA WEEK OF 41,745 /AA/AA SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 01/27 2014 SERIES A MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 01/30 PENDELTON SCHOOL DISTRICT NO 16R WEEK OF 41,050 Aa1// GENERAL OBLIGATION 2014A, OREGON 01/27 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2024-2038
Day of Sale: 01/29 NASSAU HEALTH CARE CORPORATION, WEEK OF 40,000 // NEW YORK 01/27 REVENUE ANTICIPATION NOTES, 2014 MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 01/28 ORANGE COUNTY COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 37,010 NR/BBB/ DISTRICT NO 2004-1, CALIFORNIA 01/27 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2027-2034
Day of Sale: 01/28 DEER VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 34,600 Aa2//AA- DISTRICT NO. 97 01/27 MARICOPA COUNTY, ARIZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2008, SERIES E (2014) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28 CITY OF MIDLAND, TEXAS WEEK OF 32,895 /AA+/AAA LIMITED TAX CERTIFICATE OF 01/27 OBLIGATION SERIES AND GENERAL OBLIGATION REFUNDING MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/27 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 31,575 A1/AA/ SUBORDINATE LIEN INCOME TAX BONDS, 01/27 SERIES 2014A MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28 REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 7 WEEK OF 30,100 /AA+/ OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 01/27 /EXP/ (LEE'S SUMMIT R-7) GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
Day of Sale: 01/28 SOUTH BRUNSWICK TOWNSHIP WEEK OF 23,300 /AA+/ BOARD OF EDUCATION 01/27 MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28 BRYAN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 22,300 Aa3// SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES A 01/27 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29 CITY OF ATLANTA, GEORGIA WEEK OF 20,745 /A-/ TAX ALLOCATION BONDS 01/27 (PERRY BOLTON PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2027 TERM: 2034, 2041
Day of Sale: 01/31 GLASSCOCK COUNTY, TEXAS WEEK OF 20,000 /AAA/ INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 01/27 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATON BONDS MGR: BOSC, Inc., Richardson REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 01/29 GRAPEVINE 4B ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 19,500 A1// CORPORATION, TEXAS 01/27 SALES TAX REVENUE BONDS, TAXABLE SERIES 2014 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago REMARK: (SALE DATE TBD (1/27 OR 1/28) PENDELTON SCHOOL DISTRICT NO. 16R WEEK OF 13,959 Aa1// GENERAL OBLIGATION 2014B, OREGON 01/27 DEFERRED INTERST MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 01/29 CITY OF ALTOONA, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 // GENERAL OBLIGATION BONDS 01/27 **********BANK QUALIFIED********* MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2027 REMARK: INSURED
Day of Sale: 01/28 MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /AAA/ TEXAS 01/27 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014 ************BANK QUALIFIED********* MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago REMARK: UNDERLYING RATING: A+
(TEXAS PSF GUARANTEED)
Day of Sale: 01/30 FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 // BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/30 MIDDLETOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 10,000 Aa1// GENERAL OBLIGATION BONDS 01/27 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 01/29 PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/ LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 01/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 01/28 UPPER MERION AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 // MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 01/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 01/30 LONDON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,750 // (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 01/27 STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/30 EDUCATION DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 9,650 Aa2/AA/ YORK COUNTY, VIRGINIA 01/27 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 01/29 MORRILL COUNTY SCHOOL DISTRICT 0063 WEEK OF 8,900 A1// (BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS) 01/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/29 JEFFREY PLACE NEW COMMUNITY WEEK OF 8,295 NR/NR/ AUTHORITY, OHIO 01/27 JEFFREY PLACE REDEVELOPMENT BONDS, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/30 MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 6,240 NR/BBB-/NR CORPORATION 01/27 STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE BONDS (ALLEGANY COLLEGE OF MARYLAND PROJECT), SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/29 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,120 /BBB/ DISTRICT NO. 165, TEXAS 01/27 **********BANK QUALIFIED********** MGR: BOSC, Inc., Richardson REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 01/30 COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #303 WEEK OF 4,800 /A+/ (PEKIN), ILLINOIS 01/27 TAZEWELL COUNTY GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29 BOROUGH OF HASBROUCK HEIGHTS WEEK OF 3,900 // COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY 01/27 GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/28 ASHLEY COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,685 Aa3// COUNTIES OF GRATIOT & SAGINAW, 01/27 2014 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/28 MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 3,500 NR/AA+/NR AUTHORITY 01/27 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2014 (LANSING MANOR APARTMENTS PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/30 CITY OF IOWA PARK, TEXAS WEEK OF 3,250 NR/AA-/NR (WICHITA COUNTY) 01/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/27 CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 1,255 Aa2/AA+/AA CERTIFICATES OF OBLIGATION 01/27 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 01/27 MIDDLETOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 700 Aa1// GENERAL OBLIGATION TAXABLE BONDS 01/27 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 01/29
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,915,578 (in 000's)
* Zuma succession fight set to cause further divisions (Adds details, ANC leader, analyst quotes)
* Trump called Merkel's refugee policies "catastrophic mistake"
NEW YORK, March 12 For some millennial investors, loyalty to one of their favorite apps matters more than financial details in the case of Snap Inc.