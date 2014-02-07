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STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 179,080 Aa1//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 02/10
CONSISTING OF:
$18,255M* SERIES 181 (NON-AMT)
$25,385M* SERIES 192 (NON-AMT)
$59,945M* SERIES 183 (AMT)
$55,495M* SERIES 184 (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 165,000 /AAA/AAA
TRANSPORTATION COMMISSION SALES TAX 02/10
REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 02/11
CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 117,365 Aaa/AAA/NR
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/10
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA-
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 97,730 Aa1/AAA/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA 02/10
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
2014 SERIES A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/12
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 90,855 Aaa/AAA/
MICHIGAN 02/10
GENERAL REVENUE BONDS
$81,635M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT)
$9,220M SERIES 2014B (TAXABLE)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/12
FRANKLIN COUNTY, OHIO WEEK OF 85,235 Aaa/AAA/
VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX 02/10
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (ENHANCED)
CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 66,410 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/10
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2019-2039
CITY OF MYRTLE BEACH,SOUTH CAROLINA WEEK OF 61,805 A1/AA-/
LIMITED OBLIGATION BONDS 02/10
(HOSPITALITY FEE PLEDGE)
CONSISTING OF:
$17,375M TAXABLE
$44,430M TAX-EXEMPT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: TAXABLE DUE: 2016-2034 AND 2036
TAX EXEMPT DUE: 20155-2024 AND 2039
Day of Sale: 02/12
CITY OF MINNEAPOLIS, MINNESOTA WEEK OF 61,170 //
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 02/10
(DOWNTOWN EAST PROJECT)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2029 TERM: 2034, 2044
Day of Sale: 02/12
COLUMBIA SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 50,000 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 2014 02/10
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 02/10
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 50,000 Aa1/AA+/NR
RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS 02/10
2014 SERIES A (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/12
SEGUIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 44,495 Aaa/AAA/
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 02/10
STATE OF TEXAS LOCATED IN GUADALUPE
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014)
MGR: FTN Financial Capital Markets, Memphis
SERIAL: 2024-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Aa3/AA-
Day of Sale: 02/12
MANAGEMENT GROUP:
Robert W. Baird & Co., Inc. - Milwaukee
FirstSouthwest - Dallas
RBC Capital Markets - Dallas
CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 41,960 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/10
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA-
Day of Sale: 02/12
CANTON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 36,600 //
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND 02/10
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 02/12
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 36,330 Aa1/AAA/AA+
SOUTH CALIFORNIA 02/10
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
(TERM MODE)
2014 SERIES C-1, C-2 AND C-3
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/12
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 33,975 //
DISTRICT, TEXAS 02/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: U/L AA1 Moody's
U/L AA- S&P
Day of Sale: 02/12
MINERAL WELLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 25,000 //
DISTRICT, TEXAS 02/10
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2029-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: U/L A1 Moody's
Day of Sale: 02/10
CREIGHTON ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 22,000 A1//
DISTRICT NO. 14 OF MARICOPA COUNTY 02/10
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2009, SERIES B (2014)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/10
BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 20,305 //
DISTRICT, TEXAS 02/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2016
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: U/L AA S&P
U/L AA+ Fitch
Day of Sale: 02/11
AZLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 20,000 Aaa//AAA
TEXAS 02/10
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2023-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3/AA-
Day of Sale: 02/13
MORENO VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 16,945 NR/A-/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 02/10
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
REFUNDING SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 02/13
MADISON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 15,860 /BBB+/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #7 02/10
(EDWARDSVILLE) SCHOOL BONDS
CONSISTING OF:
$4,860M SERIES A - REFUNDING BONDS
$9,000M SERIES B - TAXABLE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 14,035 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 02/10
CITY OF LAYFAYETTE, CALIFORNIA
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 02/11
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 12,690 Aaa//
IMPROVEMENT AUTHORITY 02/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
***********TAXABLE*************
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 02/11
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 11,690 Aa1/AAA/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA 02/10
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
2014 SERIES B
*******FEDERALLY TAXABLE*******
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 11,065 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/10
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2021
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A+/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/13
OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 /AA/
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 201
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12
SAND CREEK METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 9,445 //
(IN THE CITY OF AURORA AND CITY AND 02/10
COUNTY OF DENVER, COLORADO)
CONSISTING OF:
$6,040M GENERAL OBLIGATION LIMITED
TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
$3,405M GENERAL OBLIGATION LIMITED
TAX IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 02/10
MOFFAT COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,425 Aa2/NR/NR
RE: NO 1 02/10
IN MOFFAT COUNTY, COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/13
UTAH CHARTER SCHOOL WEEK OF 9,000 /AA/
FINANCE AUTHORITY 02/10
2782 SOUTH CORPORATE PARK DRIVE LLC
(MONTICELLO ACADEMY)
CHARTER SCHOOLS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2033 TERM: 2037
REMARK: Underlying Rating: /BBB-/
Day of Sale: 02/12
PENN MANOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /AA/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/11
KANSAS CITY, KANSAS WEEK OF 8,275 NR/AA/
COMMUNITY COLLEGE 02/10
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 02/12
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 7,860 NR/AA+/NR
AUTHORITY 02/10
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2014
(VILLAGE OF REDFORD COTTAGES
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/12
HOPEWELL TOWNSHIP WEEK OF 5,540 /AA/
BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A & B OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/10
YOUGH SCHOOL DISTRICT, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,500 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/10
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/11
PHOENIX ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,400 /AA-/
NO. 1, ARIZONA 02/10
MARICOPA COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
BONDS, PROJECT OF 2010, SERIES B
-2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2022
Day of Sale: 02/11
PALOS VERDES PENINSULA, CALIFORNIA WEEK OF 5,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 02/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/13
FERNDALE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,325 /AA-/
OAKLAND COUNTY, 2014 REFUNDING BOND 02/10
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 02/11
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 4,250 Aa2/NR/AA+
ADMINISTRATION 02/10
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT
HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2014A (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
BABYLON UNION FREE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,110 //
NEW YORK 02/10
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
PLANTATION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,825 A3//
DISTRICT, TEXAS 02/10
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
FRANKLIN COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,400 NR/A+/
PUBLIC BUILDING COMMISSION 02/10
LEASE REVENUE BONDS, 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/11
CITY OF SAN JUAN, TEXAS WEEK OF 2,240 //
(HIDALGO COUNTY) 02/10
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: NR/AA-(MAC)/NR
Day of Sale: 02/11
DOUGLAS, MOULTRIE & COLE COUNTIES, WEEK OF 2,100 //
ILLINOIS 02/10
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT
#305 (ARTHUR) ALTERNATE REVENUE
SOURCE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
FRANKLIN COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,000 NR/A+/
PUBLIC BUILDING COMMISSION LEASE 02/10
REVENUE BONDS, 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/11
STAFFORD, KANSAS WEEK OF 1,925 NR/NR/
ELECTRIC & WATER UTILITY SYSTEM 02/10
REVENUE BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10
MEDINAH PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 1,870 //
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 02/10
PARK BONDS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 02/12
CHENEY, KANSAS WEEK OF 1,555 NR/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/10
2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 02/13
HARVEY COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 1,478 //
COMMISSION, KANSAS 02/10
REVENUE BONDS
COMMUNITY AIRPORT HANGAR PROJECT)
CONSISTING OF:
$1,330M SERIES A - SUBJECT TO AMT
$ 148M SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/12
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Expected volume excluding daily issues: 1,511,618 (in 000's)