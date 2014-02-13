DIARY-Top Economic Events to April 27
Political and general news ** This Diary is filed daily ** -----------------------------------------------------------
Feb 13 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 400,000 A2//A AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 02/17 BONDS SERIES 2014A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York STATE OF LOUISIANA STATE HIGHWAY WEEK OF 201,000 Aa3/AA-/AA- IMPROVEMENT REVENUE 02/17 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 02/19 GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY WEEK OF 156,000 // SINGLE FAMILY MORTGAGE 02/17 $120MM TAX EXEMPT 35MM - AMT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Tax Exempt: 14-25,28,29,34,38,44,44
PAC; AMT: 14-24, 26
ROP: 2/18
Day of Sale: 02/19 JEA BULK POWER SUPPLY SYSTEM WEEK OF 75,000 Aa2/AA-/AA REVENUE BONDS 02/17 SCHERER 4 PROJECT ISSUE, MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: ROP: 2/19
IOP: 2/20
Day of Sale: 02/20 ALACHUA COUNTY, FLORIDA HEALTH WEEK OF 71,515 NR/NR/BB FACILITIES AUTHORITY HEALTH 02/17 FACILITIES REVENUE BONDS SERIES 2014 EAST RIDGE RETIREMENT VILLAGE MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 02/20 STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRCT WEEK OF 65,000 // GENERAL OBLIGATION, CALIFORNIA 02/17 MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles SERIAL: 2014-2042
Day of Sale: 02/19 RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 54,065 // AGENCY WATER POLLUTION CONTROL 02/17 REVOLVING FUND REVENUE BONDS SERIES 2014A (POOLED LOAN ISSUE) MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/20 METROPOLITAN PARK & RECREATION WEEK OF 52,480 A1/A+/ DISTRICT, MISSOURI 02/17 SALES TAX APPROPRIATION BONDS (GATEWAY ARCH PROJECT) THE GREAT RIVERS GREENWAY DISTRICT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/19 BELL COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 50,235 A2// IMPROVEMENT WATER SYSTEM REVENUE 02/17 TEXAS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 02/18 PHARR-SAN JUAN-ALAMO INDEPENDENT WEEK OF 47,600 // SCHOOL DISTRICT 02/17 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN HIDALGO COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas FOREST GROVE CAMPUS, OREGON WEEK OF 37,295 Baa2/BBB/ IMPROVEMENT REFUNDING REVENUE 02/17 PACIFIC MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2026-2044
Day of Sale: 02/19 STATE OF WISCONSIN WEEK OF 33,045 Aa3/AA-/AA- MASTER LEASE CERTIFICATES OF 02/17 PARTICIPTION OF 2014 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2014-2023 REMARK: KROLL: AA-
Day of Sale: 02/19 COLUMBIA SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 30,625 /AA-/ 2014 SCHOOL BUILDING & SITE 02/17 COUNTIES OF JACKSON, LENAWEE, WASHTENAW & HILLSDALE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/19 COMMUNITY COLLEGE DISTRICT #514 WEEK OF 23,540 // (ILLINOIS CENTRAL COLLEGE) 02/17 COUNTIES OF PEORIA, TAZEWELL, WOODFORD, MARSHALL, MCLEAN, BUREAU, LOGAN, LIVINGSTON, MASON & STARK GENERAL OBLIGATION COMMUNITY COLLEGE BONDS SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/19 COLORADO HIGH PERFORMANCE WEEK OF 20,000 NR/NR/BBB- TRANSPORTATION ENTERPRISE 02/17 / /EXP U.S. 35 AND I-25 MANAGED LANES SENIOR REVENUE BONDS 2014 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/20 CLEVELAND HEIGHTS-UNIVERSITY WEEK OF 20,000 Aa3// HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO 02/17 CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/20 MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,000 Aa2/AA/ CALIFORNIA 02/17 GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION SERIES 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/19 RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,165 A2// LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/17 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2025 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/20 CITY OF MOORPARK WEEK OF 13,000 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 02/17 NO. 2004-1 (MOORPARK HIGHLANDS) SPECIAL TAX REFUNDING BONDS MGR: Jefferies LLC, New York THE BERGEN COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 11,165 Aaa// AUTHORITY 02/17 (BERGEN COUNTY, NEW JERSEY) GOVERNMENTAL LOAN REVENUE BONDS SERIES 2014 (BERGEN COUNTY GUARANTEED) (BOROUGH OF EAST RUTHERFORD REFUNDING PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/18 ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 10,595 // (BELLEVILLE) TOWNSHIP HIGH SCHOOL 02/17 DISTRICT #201 REFUNDING SCHOOL BONDS $3,430M - SERIES A - TAXABLE $7,190M - SERIES B - TAX-EXEMPT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/18 NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,880 /AA-/ LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/17 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2028 INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 02/19 BRYAN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,800 Aa3// SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 02/17 SERIES 2014B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/19 LAGRANGE COUNTY, INDIANA WEEK OF 9,500 NR/A/ REGIONAL UTILITY DISTRICT REVENUE 02/17 SEWAGE WORKS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 02/19 WARWICK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,195 /AA-/ LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/17 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 02/18 LAKE COUNTY, ILLINOIS (GURNEE) WEEK OF 8,260 /AA+/ SCHOOL DISTRICT #56 02/17 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/20 LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 8,215 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 02/17 SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 02/19 DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,900 Aa1/NR/NR #0066 IN THE STATE OF NEBRASKA 02/17 (WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS) LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/19 MORGAN COUNTY SCHOOL DISTRCT RE-3 WEEK OF 7,180 Aa2/NR/NR (MORGAN COUNTY, COLORADO) 02/17 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/19 LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,015 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS 02/17 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 ***********BANK QUALIFIED******** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: CABS DUE IN 2034
Day of Sale: 02/18 RAYFORD ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,680 /A-/ DISTRICT, TEXAS 02/17 MGR: BOSC, Inc., Richardson REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/19 LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,610 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 02/17 MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2014 **************BANK QUALIFIED******* MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/18 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,085 A3// DISTRICT #150 02/17 TEXAS MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/19 FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,765 NR/BBB/NR DISTRICT #142 TEXAS 02/17 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/20 ROMULUS CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,690 /A/ (NEW YORK) 02/17 SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/20 ARKADELPHIA, ARKNASAS WEEK OF 3,200 NR// CAPITAL IMPROVEMENT REFUDNING AND 02/17 IMPROVMENT REVENUE SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 02/18 HOLLAND PATENT COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 3,165 // DISTRICT, NEW YORK 02/17 BANK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2021 WESTFIELD WASHINGTON, INDIANA WEEK OF 3,000 A/A-/ SCHOOLS 02/17 EXP/EXP/ FIRST MORTGAGE BONDS OF 2014 MGR: City Securities Corp., Indianapolis REMARK: NON BQ
Day of Sale: 02/19 MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,000 Aa2/AA/ CALIFORNIA 02/17 GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION, SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2018
Day of Sale: 02/19 FOREST GROVE CAMPUS, OREGON WEEK OF 2,540 Baa2/BBB/ IMPROVEMENT REVENUE PACIFIC 02/17 UNIVERSITY MGR: Piper Jaffray, Minneapolis TERM: 2026
Day of Sale: 02/19
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 1,516,005 (in 000's)
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TOKYO, March 13 The euro on Monday firmed to its highest level against the dollar since early February, after some European Central Bank policymakers raised the possibility of hiking interest rates before bond purchases end.
TOKYO, March 13 Asian shares rose on Monday, taking their cue from gains on Wall Street after strong U.S. job data, though the mood was cautious as oil prices plunged to 3 1/2-month lows on fresh worries of oversupply.