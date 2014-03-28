Nigeria central bank to offer $150 mln in forwards
LAGOS, March 14 Nigeria's central bank said on Tuesday it will sell $150 million in currency forwards on the interbank market through commercial lenders.
March 28 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 559,490 Aa2/AA/ CALIFORNIA 03/31 GENERAL REVENUE TAX EXEMPT SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2017-2034 TERM: 2044, 2049 REMARK: ROP: 4/2/14
Day of Sale: 04/03 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 408,750 Aa2/AA/ CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS 03/31 2014 SERIES AN (TAXABLE) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: JOINT BOOKRUNNERS: Wells Fargo
IOI: 4/2
Day of Sale: 04/03 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 270,000 Aaa/AAA/AAA OF TEXAS SYSTEM 03/31 REVENUE FINANCING SYSTEM MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2036 TERM: 2042, 2044
Day of Sale: 04/01 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 261,105 Aa3/AA-/ (DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM 03/31 PROPERTY TAX BONDS) 2014 GENERAL BONDS (ELECTION OF 2008, SER F & G) 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES R-3 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 3/31
Day of Sale: 04/01 SAN JOSE-EVERGREEN COMMUNITY WEEK OF 250,655 Aa1/AA/ COLLEGE DISTRICT 03/31 (SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA) GENERAL OBLIGATION BONDS AND GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/01 KAREGNONDI WATER AUTHORITY WEEK OF 220,500 A2/A? COUNTIES OF GENESEE, LAPEER AND 03/31 SANILAC, STATE OF MICHIGAN WATER SUPPLY SYSTEM BONDS (KAREGNONDI WATER PIPELINE) SERIES 2014A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 209,025 A1/A? ENVIRONMENTAL FACILITIES AND 03/31 COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY SUBORDINATE LIEN REVENUE BONDS (EAST BATON ROUGE SEWERAGE COMMISSION PROJECTS) SERIES 2014A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY WEEK OF 99,950 Aa2//AA EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION 03/31 REVENUE BONDS, SERIES 2014A (NEW FACILITIES AND REFINANCING PROJECT) TAXABLE REVENUE BONDS SERIES 2014B (NEW FACILITIES PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MESA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 95,000 Aa2/AA-/ OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 03/31 $50MM SCHOOL IMPROVEMENT BONDS PROJECT OF 2012 SERIES B (2014) $45MM REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/01 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 85,455 /AA-/AA OF OKLAHOMA GENERAL REVENUE 03/31 REFUNDING BONDS SERIES 2014C MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 4/2
Day of Sale: 04/03 TOWN OF OYSTER BAY NASSAU COUNTY WEEK OF 81,715 /AA/ NEW YORK PUBLIC IMPROVEMENT 03/31 REFUNDING (SERIAL) BONDS 2014 SERIES A & B MGR: RBC Capital Markets, New York INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/01 COUNTY OF HAMILTON, OHIO WEEK OF 80,175 A3/A-/NR HOSPITAL FACILITIES REVENUE BONDS 03/31 SERIES 2014 (UC HEALTH) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/02 SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2// CALIFORNIA 03/31 EXP/ / UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 04/01 SOUTH CENTRAL CONNECTICUT WEEK OF 44,125 // REGIONAL WATER AUTHORITY 03/31 WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS TWENTY-NINTH SERIES MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/01 CITY OF TORRANCE CERTIFICATES OF WEEK OF 40,000 /AA/ PARTICIPATION (REFUNDING AND 03/31 CAPITAL PROJECTS, SERIES 2014) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF EL PASO COMBINATION TAX WEEK OF 40,000 NAF/AA/AA AND AIRPORT REVENUE CERTIFICATES OF 03/31 OBLIGATION, TEXAS "TAXABLE" MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: Structure TBA
Day of Sale: 04/02 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 35,485 Aa1/AA AGENCY 03/31 SPECIAL OBLIGATION BONDS (COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 03/31
Day of Sale: 04/01 MONROE COUNTY, NEW YORK WEEK OF 34,215 // INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 03/31 MONROE COMMUNITY COLLEGE ASSOCIATION INC. PROJECT $31,410M TAX-EXEMPT REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014A $ 2,805M TAXABLE REVENUE BONDS SERIES 2014B MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/02 NORTH LAKE TAHOE PUBLIC FINANCING WEEK OF 30,625 NR/AA/ AUTHORITY, CALIFORNIA 03/31 2014 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS (2006 AND 2007 LEASE REFINANCING) (PLACER COUNTY, CALIFORNIA) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 04/01 GREATER CLEVELAND REGIONAL TRANSIT WEEK OF 29,240 Aa2/AAA/ AUTHORITY 03/31 CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS SERIES 2014A & 2014B TAXABLE & TAX-EXEMPT MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2014-2025 AVONDALE SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 28,660 Aa2// OAKLAND COUNTY, 2014 TAXABLE 03/31 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF
Day of Sale: 04/03 PENN HILLS, PENNSYLVANIA WEEK OF 23,345 Baa1/AA/ SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 03/31 BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2022 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/02 CENTRAL OREGON COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 22,000 /AA-/ FULL FAITH CREDIT HOUSING 03/31 CERTIFICATE OF PARTICIPATION SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 04/02 PASADENA AREA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 20,000 Aa2/AA DISTRICT 03/31 (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES A (TAX-EXEMPT) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/02 NORWALK-LA MIRADA, CALIFORNIA WEEK OF 16,100 Aa3/A UNIFIED SCHOOL DISTRICT 03/31 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014B TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/03 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 15,000 Aa2/NR/NR SERIES 2014 03/31 DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT NUMBER RE1, DOUGLAS AND ELBERT COUNTIES, COLORADO MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 04/01 NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 13,000 // SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 03/31 SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD FLORIDA CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 11,550 NR/NR/ SENIOR HOUSING COMMUNITY REVENUE 03/31 INSPIRED LIVING AT PALM BAY SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2039-2049
Day of Sale: 04/02 JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 331 WEEK OF 10,705 Aaa/NR/NR MINIDOKA, CASSIA, JEROME, AND 03/31 LINCOLN COUNTIES, STATE OF IDAHO $1,980,000 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014A (TAXABLE) $8,725,000 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014B (TAX-EXEMPT) IDAHO SALES TAX GUARANTY AND CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,860 Aa2// NO. 308 (OSWEGO) KENDALL, KANE AND 03/31 WILL COUNTY, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Chicago TERM: 2015, 2030
Day of Sale: 04/02 ALEDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,330 //AAA TEXAS 03/31 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying Rating AA
Bank Qualified
Day of Sale: 04/01 PELL CITY, ALABAMA WEEK OF 9,210 /AA-/ GENERAL OBLIGATION WARRANTS 03/31 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2023-2041
Day of Sale: 04/01 GALENA PARK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,065 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS BANK QUALIFIED 03/31 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2014-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM BELTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,615 /AAA/ BANK QUALIFIED, TEXAS 03/31 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2026 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM MARCELLUS CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,255 NR/AA-/ NEW YORK 03/31 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2035 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/01 PALISADES SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,480 /AA/ BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/31 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2029 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/02 PELL CITY, ALABAMA WEEK OF 4,045 /AA-/ GENERAL OBLIGATION WARRANTS 03/31 *********TAXABLE********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2028-2041
Day of Sale: 04/01 IDAHO BOND BANK AUTHORITY WEEK OF 3,615 Aa1// REVENUE BONDS SERIES 2014B-2 03/31 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 04/03 WOFFORD COLLEGE, SOUTH CAROLINA WEEK OF 3,410 /A-/ EDUCATION FACILITIES AUTHORITY 03/31 REVENUE "REMARKETING" MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: Tender 4-1-2017
Day of Sale: 03/31 JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,755 // (ELK COUNTY, PENNSYLVANIA) 03/31 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/03 EDISON TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 2,700 NR/AA-/ NEW JERSEY 03/31 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2019 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/03 MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,411 NR/NR/ OHIO 03/31 ENERGY CONSERVATION NOTES, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/01 GILMER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,255 /A TEXAS 03/31 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 04/01 IDAHO BOND BANK AUTHORITY WEEK OF 2,245 Aa1// REVENUE BONDS SERIES 2014B-1 03/31 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 04/03 ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 2,000 /A-/ DISTRICT NO. 47 OF MARICOPA COUNTY, 03/31 ARIZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2013, SERIES A (2014) **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/02 CAMDEN COUNTY, MISSOURI WEEK OF 1,665 /AA-/ NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 03/31 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 04/01 TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 815 // (WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA) 03/31 TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,166,601 (in 000's)
LAGOS, March 14 Nigeria's central bank said on Tuesday it will sell $150 million in currency forwards on the interbank market through commercial lenders.
OSLO, March 14 Norway's $900-billion sovereign wealth fund, the world's largest, invested 19.1 billion crowns ($2.22 billion) in unlisted real estate in 2016, mainly in the second half of the year, it said on Tuesday.
LAGOS, March 14 Annual inflation in Nigeria fell in February to 17.78 percent from 18.72 percent in January, the National Bureau of Statistics said on Tuesday, the first decline in 15 months.