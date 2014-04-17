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STATE OF ILLINOIS WEEK OF 750,000 A3/A-/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/21 / /EXP
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 04/24
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 700,205 Aaa/AAA/AAA
UNEMPLOYMENT COMPENSATION 04/21
OBLIGATION ASSESSMENT REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/24
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 632,000 A1/A/A+
AUTHORITY 04/21
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
REFUNDNG BONDS (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 527,000 A1/A/A+
AUTHORITY 04/21
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/23
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 339,560 Aaa/AAA/
WATER POLLUTION CONTROL LOAN FUND 04/21 EXP/EXP/
REVENUE BONDS SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 232,875 NR/A+/AA-
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 04/21
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS
SSM HEALTH CARE SERIES 2014A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/23
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 209,809 //
SERIES 2014A MOTOR LICENSE FUND 04/21
ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE
SPECIAL REVENUE BONDS SERIES A 2014
MOTOR LICENSE FUND ENHANCED
TURNPIKE SUBORDINATE SPECIAL
REVENUE BONDS, SERIES A OF 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: SUBORDINATE: A3/A-/A-
MLF- ENHANCED A1//AA
PALM BEACH COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 189,695 NR/NR/
AUTHORITY (THE SINAI RESIDENCES AT 04/21
BOCA RATON)
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 150,000 Aa1/AA+/
AGENCY 04/21
RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS
(NON-AMT AND AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 04/23
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 146,035 //
CORPORATION MULTI FAMILY HOUSING 04/21
REVENUE BONDS
$96,035M 2014 SERIES B-1 FIXED RATE
(FEDERALLY TAXABLE)
$50,000M SERIES B-2 (INDEX FLOATING
RATE) FEDERALLY TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: B-1: Aa2/AA
B-2: Aa2/AA
THE POLLUTION CONTROL FINANCING WEEK OF 118,865 Baa3/BBB/
AUTHORITY OF SALEM COUNTY 04/21
NEW JERSEY POLLUTION CONTROL
REVENUE REFUNDING BONDS (CHAMBERS
PROJECT) SERIES 2014A (AMT) AND
TAXABLE POLLUTION CONTROL REVENUE
BONDS SERIES 2014B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF LUBBOCK, TEXAS WEEK OF 110,095 Aa2/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/21
AND TAX AND WATERWORKS SYSTEM
SURPLUS REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 04/23
ILLINOIS HEALTH FACILITIES WEEK OF 110,000 Aa2/AA/
AUTHORITY REVENUE BONDS 04/21
ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2015
Day of Sale: 04/23
GEORGETOWN UNIVERSITY WEEK OF 100,000 A3/A-/NR
TAXABLE FIXED RATE BONDS 04/21
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MIDTOWN MIAMI COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 97,000 NR/NR/NR
DISTRICT SPECIAL ASSESSMENT AND 04/21
REVENUE REFUNDING-PARKING GARAGE
PROJECT/INFRASTRUCTURE PROJECT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/22
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 90,000 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 04/21
VARIABLE RATE, SERIES A
**************TAX-EXEMPT***********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 04/22
MESQUITE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 82,390 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 04/21
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA/AA+
Day of Sale: 04/22
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 80,000 Aa1//AA+
DISTRICT, TEXAS 04/21
VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
STATE OF RHODE ISLAND AND WEEK OF 79,450 //
PROVIDENCE PLANTATIONS 04/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSOLIDATED CAPITAL DEVELOPMENT
LOAN OF 2014, REFUNDING SERIES A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/24
DENVER HEALTH & HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 73,000 NR/BBB/BBB+
HEALTHCARE REVENUE BONDS 2014A 04/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/23
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 70,000 A2/A-/NR
YORK COUNTY, VIRGINIA POLLUTION 04/21
CONTROL REFUNDING REVENUE BONDS
(VIRGINIA ELECTRIC AND POWER
COMPANY PROJECT) SERIES 2009A
NON AMT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: Mandatory Tender 5/16/2019
Day of Sale: 04/24
THE POLLUTION CONTROL FINANCE WEEK OF 66,795 Ba1/BBB-/
AUTHORITY OF GLOUCESTER COUNTY 04/21
NEW JERSEY POLLUTION CONTROL
REVENUE REFUNDING BONDS (LOGAN
PROJECT) SERIES 2014A (AMT) AND
TAXABLE POLLUTION CONTROL REVENUE
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
WENATCHEE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 66,500 Aa3//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/21
WASHINGTON 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/22
CLARION COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 61,350 //
DEVELOPMENT AUTHORITY, PENNSYLVANIA 04/21
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CLARION UNIVERSITY STUDENT
HOUSING)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2016, 2029, 2034, 2044
REMARK: BAA3/MIG-2
Day of Sale: 04/23
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 61,000 A1/A+/
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY SYSTEM 04/21
REVENUE AND REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 04/23
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 60,190 //
AUTHORITY 04/21
(CARITAS AFFORDABLE HOUSING, INC.
PROJECTS)
CONSISTING OF:
$47,645M MOBILE HOME PARK SENIOR
REVENUE BONDS, SERIES 2014A
$12,545M MOBILE HOME PARK
SUBORDINATE REVENUE BONDS,
SERIES 2014B
MGR: Westhoff, Cone & Holmstedt, Walnut Creek
Day of Sale: 04/24
CITY OF LONG BEACH HARBOR, WEEK OF 60,000 /AA/AA
CALIFORNIA 04/21
REVENUE REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$39,000M AMT
$21,000M TAX-EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: AMT DUE: 2015-2017
TAX-EXEMPT DUE: 2017-2027
Day of Sale: 04/23
STATE OF OREGON WEEK OF 56,670 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/21
(TAX EXEMPT & TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 04/22
Day of Sale: 04/23
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE WEEK OF 55,995 Aa2/AA/
AGENCY 04/21
HOME OWNERSHIP REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 35
(TAXABLE INTEREST) (1998 TRUST
AGREEMENT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/24
CITY OF JASPER, ALABAMA WEEK OF 53,465 A2//
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 04/21
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2033 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 04/22
CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 50,000 /AA+/
REVENUE BONDS 04/21
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2033
FLORIDA HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aaa/NR/NR
CORPORATION 04/21
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS
(SPECIAL PROGRAM)
2014 SERIES B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/23
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 45,000 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 04/21
SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF HIGH POINT COMBINED WEEK OF 40,000 Aa2/AAA/AA+
ENTERPRISE REVENUE BONDS 04/21
NORTH CAROLINA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 04/23
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 37,305 Aa2/AA/
CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING 04/21
REVENUE BONDS 2014 SERIES A
(FIXED RATE) 2013 SERIES F-1
(FIXED RATE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 30,075 NR/AA+/AA+
STATE CAPITAL PROJECT BONDS II 04/21
2014 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
FLORIDA HOUSING FINANCE WEEK OF 21,070 Aaa/NR/NR
CORPORATION 04/21
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS
(SPECIAL PROGRAM) 2014 SERIES A
(FEDERALLY TAXABLE PASS-THROUGH)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/23
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 19,555 Aa2/AA+/
GENERAL BOND RESOLUTION 04/21
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 04/21
Day of Sale: 04/22
NORTH DAKOTA RURAL WATER FINANCE WEEK OF 19,000 //
CORPORATION 04/21
PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
SERIES B-3
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2015
REMARK: RATING: MIG-1
Day of Sale: 04/23
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 18,125 /A-/
AUTHORITY OF THE COUNTY OF 04/21
MARICOPA, ARIZONA
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS (CHRISTIAN CARE
MESA II, INC. PROJECT)
SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 04/23
MARICOPA COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 18,125 /A-/
DEVELOPMENT AUTHORITY, ARIZONA 04/21
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS, (CHRISTIAN CARE MESA II)
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
DENVER HEALTHCARE REVENUE BONDS WEEK OF 17,000 NR/BBB/BBB+
SERIES 2014B 04/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/23
SCHOOL DISTRICT NUMBER 101 WEEK OF 16,495 Aa1/NR/NR
COOK COUNTY, ILLINOIS WESTERN 04/21
GENERAL OBLIGATION $4,900 LIMITED
SCHOOL BONDS SERIES 2014A, 11,020M
(ALTERNATIVE REVENUE SOURCE)
SERIES 2014B, $575M (ALTERNATIVE
REVENUE SOURCE) SERIES 2014C
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 04/22
COATESVILLE PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 14,545 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/21
$9,440M TAX EXEMPT/$5,105M TAXABLE
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/22
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 13,500 //
AUTHORITY OF KANSAS CITY, MISSOURI 04/21
SPECIAL OBLIGATION REFUNDING
REVENUE BONDS
(PLAZA LIBRARY PROJECT) SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 04/22
WESTSIDE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REAUTHORIZATION 04/21
2012 ELEC 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2027
Day of Sale: 04/22
MORELAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,000 Aa3//
CALIFORNIA 04/21
2014 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
COUNTY OF SANTA CRUZ, CALIFORNIA WEEK OF 12,600 A2/A+/
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2014 04/21
(PUBLIC FACILITIES PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23
ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 11,670 /AA-/
COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 04/21
2014 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
CITY OF DANBURY, CONNECTICUT WEEK OF 11,455 Aa1/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/21
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 04/22
HORIZON MUNICIPALITY UTILITY WEEK OF 9,920 A3//
DISTRICT,TEXAS 04/21
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/23
MIDDLE BUCKS VO-TECH AUTHORITY, WEEK OF 9,900 //
PENNSYLVANIA 04/21
REVENUE BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 04/23
STREETSBORO CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,800 /AA-/
PORTAGE COUNTY, OHIO 04/21
GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX)
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
(BANK QUALIFIED) SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 04/24
NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,800 /AA/
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 04/21
SERIES 2014B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 9,710 Aa1//
REVENUE BONDS 04/21
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2033
LAKE SAINT LOUIS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,510 //
REFUNDING 2014 MISSOURI 04/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/21
CITY OF IRWINDALE, CALIFORNIA WEEK OF 7,730 /A+/
SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY 04/21
REDEVELOPMENT AGENCY
2014 TAX ALLOCATION
REFUNDING PARITY BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/24
CITYY OF ALEXANDRIA, LOUISIANA WEEK OF 6,965 NR/AA/
SALES TAX REFUNDING BONDS, 04/21
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 04/23
NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL WEEK OF 6,800 /AA-/
DISTRICT, YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 04/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
(BANK QUALIFIED) SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/24
PALESTINE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,420 //
DISTRICT, TEXAS 04/21
QSCB MAINT TAX NOTES, SERIES 2014
*****TAXABLE*****
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: BULLET MATURITY: 2029
Day of Sale: 04/21
CITY OF WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 6,385 MIG 1//
BOND ANTICIPATION NOTES 04/21
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: DUE: 4/30/15
BLOCK HOUSE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,885 //
DISTRICT, TEXAS 04/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 04/22
COUNTY OF SAN BERNARDINO, WEEK OF 5,540 //
CALIFORNIA 04/21
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2003-1 (CITRUS PLAZA)
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/23
GALION CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 5,380 Aa2//
GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) 04/21
BONDS
(BANK QUALIFIED) SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 04/22
VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,330 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 04/21
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/24
WESTSIDE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REAUTHORIZATION 04/21
2014B CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 04/22
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 5,000 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 04/21
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REVENUE BONDS (SCIP),
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/22
CALIPATRIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,500 /A+/
CALIFORNIA 04/21
2014 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS (BANK QUALIFIED)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
BOROUGH OF SEASIDE HEIGHTS, WEEK OF 4,300 //
NEW JERSEY 04/21
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 04/22
WEIMAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,790 A2//A+
TEXAS 04/21
(FAYETTE, LAVACA & COLORADO
COUNTIES) REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
OELWEIN URBAN RENEWAL ,IOWA WEEK OF 3,500 A//
GENERAL OBLIGATION CERTIFICATES OF 04/21
PARTICIPATION 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 04/22
HENRY & ROCK ISLAND COUNTIES, WEEK OF 3,400 /AA-/
ILLINOIS 04/21
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
#223 (ORION) SCHOOL BONDS
ALTERNATE REVENUE SOURCE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
RICHMOND COMBINED WATER SEWER WEEK OF 3,300 /A/
REVENUE 2014 MISSOURI 04/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 04/22
CITY OF IRWINDALE, CALIFORNIA WEEK OF 2,880 /A/
SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY 04/21
REDEVELOPMENT AGENCY
2014 TAXABLE HOUSING TAX ALLOCATION
REFUNDING PARITY BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/24
LONDONDERY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,840 Aa2/NR/
NEW HAMPSHIRE 04/21
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/22
GOUVERNEUR CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,720 NR/A+/
NEW YORK 04/21
BAK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2017
Day of Sale: 04/23
PENN YAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,340 UR/NR/
NEW YORK 04/21
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 04/24
ARCATA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,225 /A+/
CALIFORNIA 04/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2012, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/22
ALBA-GOLDEN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,020 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 04/22
PILOT POINT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,875 //
DISTRICT, TEXAS 04/21
UNLIMITED TAX REFUNDNG BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/24
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Expected volume excluding daily issues: 6,065,729 (in 000's)