BRIEF-Moody's maintains stable outlook on Kuwait's banking system
* Moody's on Kuwait's banking system - expect 6%-7% credit growth over the outlook horizon of 12 to 18 months
April 25 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- CITY OF ROYAL OAK HOSPITAL,MICHIGAN WEEK OF 439,500 A1/A/ FINANCE AUTHORITY 04/28 HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS (WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL OBLIGATED GROUP) SERIES 2014D MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 290,000 Aaa/AAA/AAA AUTHORITY 04/28 EXP/EXP/EXP REVENUE BONDS,(STANFORD UNIVERSITY) SERIES U-6 ; TAX EXEMPT MGR: Goldman, Sachs & Co., New York THE LELAND STANFORD JUNIOR WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/AAA UNIVERSITY, CALIFORNIA 04/28 EXP/EXP/EXP TAXABLE BONDS, SERIES 2014 (CORPORATE CUSIP) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 125,000 Aaa/AAA/AAA AUTHORITY, CALIFORNIA 04/28 REVENUE BONDS (STANFORD UNIVERSITY) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 05/01 NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 123,000 Aa1/AA-/ DISTRICT, TEXAS 04/28 UNLIMITED TAX REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 04/29 CITY OF NEWPORT NEWS, VIRGINIA WEEK OF 105,840 // GENERAL OBLIGATION GENERAL 04/28 IMPROVEMENT & REFUNDING GENERAL OBLIGATION WATER REFUNDING MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/29 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/AA FINANCING AUTHORITY 04/28 REVENUE BONDS (LUCILE SALTER PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL AT STANFORD) SERIES 2014A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 83,090 /AAA/ CORPORATION EDUCATION REVENUE BONDS 04/28 (LIFESCHOOL OF DALLAS) SERIES 2014A MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/30 ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 80,950 A1/AA-/ ARIZONA STATE UNIVERSITY 04/28 SPEED REVENUE BONDS (STIMULUS PLAN FOR ECONOMIC AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT) SERIES 2014 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 73,000 Aa3/AA-/ CALIFORNIA 04/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2010, SERIES C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 04/30 CITY OF LUBBOCK TEXAS TAX AND DAILY 62,840 Aa2/AA+/AA+ WATERWORKS SYSTEM SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034 DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 56,820 A3/A-/ CORPORATION 04/28 HEALTH QUEST SYSTEMS INC. PROJECT MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/30 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 56,655 Baa1/BBB+/ THE CITY OF FREDERICKSBURG,VIRGINIA 04/28 MARY WASHINGTON HEALTHCARE OBLIGATED GROUP MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/29 CARMEL, INDIANA WEEK OF 55,000 /AA+/ REDEVELOPMENT AUTHORITY RENTAL 04/28 REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2026-2033
Day of Sale: 04/29 LAKEWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 49,950 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) 04/28 SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT BONDS SERIES 2014A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/30 STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 47,805 Aa2/AA/AA CAPITAL FACILITIES LEASE 04/28 APPROPRIATION BONDS & REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/29 EAST HEMPFIELD WEEK OF 46,835 Baa3/BBB-/NR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 04/28 REVENUE BONDS (STUDENT SERVICES, INC. STUDENT HOUSING PROJECT AT MILLERSVILLE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA) SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/30 CITY OF LUBBOCK, TEXAS GENERAL DAILY 44,845 Aa2/AA+/AA+ OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2026 RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 43,950 Aa2/AA/ COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 04/28 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 14B TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/01 TOLEDO-LUCAS COUNTY PORT AUTHORITY WEEK OF 39,320 Baa3/NR/NR STUDENT HOUSING REVENUE BONDS, 04/28 SERIES 2014A TAXABLE STUDENT HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2014B (CHF-TOLEDO, LLC - PROJECT AT THE UNIVERSITY OF TOLEDO) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/01 COUNTY OF BUTLER WEEK OF 38,370 // COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 04/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/29 LOWER PAXTON TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 31,000 Aa2// GENERAL OBLIGATION BONDS 04/28 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 04/30 RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 28,610 // COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 04/28 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 14A TAX-EXEMPT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/01 SCHOOL DISTRICT NO. 321 WEEK OF 25,305 // MADISON COUNTY, STATE OF OHIO 04/28 GENERAL OBLIGATON REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $ 5,310M IDAHO STATE SALES TAX GUARANTY, SERIES 2014A $19,995M IDAHO SALES TAX AND CREDIT ENHANCEMENT GUARANTY, SERIES 2014B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: SERIES 2014 A RATING: AA1(A1)/NR/NR
SERIES 2014B RATING: AAA(A1)/NR/NR PORT CLINTON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 24,500 /AA+/ OHIO 04/28 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,235 /AA-/ NO.368 PAOLA GENERAL OBLIGATION 04/28 REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 05/01 VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,765 /SP-1+/ CALIFORNIA 04/28 2013-2014 TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 05/01 CITY OF SANTA ROSA, CALIFORNIA WEEK OF 15,395 /AA-/ WASTEWATER REVENUE BONDS 04/28 SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 04/29 SUCCESSOR AGENCY TO DINUBA WEEK OF 14,815 Aa// REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 04/28 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2014 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2034 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: BBB+ underlying
Day of Sale: 04/30 EMMAUS GENERAL AUTHORITY (CAREER WEEK OF 14,020 /AA/ INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 04/28 $9,995M SERIES A BANK QUALIFIED $4,025M SERIES B FEDERALLY TAXABLE PENNSYLVANIA MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/30 NOGALES MUNICIPAL DEVELOPMENT WEEK OF 11,180 /AA/ AUTHORITY, INC. 04/28 MUNICIPAL FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/01 WASHINGTON SOUTHWEST SUBURBAN SEWER WEEK OF 10,000 Aa2// DISTRICT REVENUE REFUNDING BONDS 04/28 SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/01 NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,800 /AA/ SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 04/28 SERIES 2014 B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis MARS AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,770 // (BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA) 04/28 $9,325,000*GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2014 (BANK QUALIFIED); $445,000* FEDERALLY TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia SUNNYSIDE, WASHINGTON WEEK OF 9,750 A1// SCHOOL DISTRICT NO. 201 04/28 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2026-2033
Day of Sale: 04/29 SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,680 Aa2// MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 04/28 EXP/ / MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 04/29 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,135 // DISTRICT #367, TEXAS 04/28 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING SERIES 2014; BANK QUALIFIED MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Moody's Underlying Rating A
Day of Sale: 05/01 CITY OF KAUFMAN, TEXAS WEEK OF 8,370 // PASS-THROUGH TOLL REVENUE AND 04/28 LIMITED TAX BONDS SERIES 2014 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Moody's Underlying Rating A1
Day of Sale: 04/28 CORNELL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,000 // PENNSYLVANIA 04/28 GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2027 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/28 SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 7,810 Aa2// DISTRICT 04/28 DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 04/28 TOWN OF WELLFLEET, MASSACHUSETTS WEEK OF 7,385 /AAA/ REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS 04/28 REFUNDING SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 05/01 BEAUMONT, CALIFORNIA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 7,000 // DISTRICT REFUNDING 04/28 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/29 TIMBERLANE UTILITY DISTRICT, TEXAS WEEK OF 7,000 // UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/28 REFUNDING SERIES 2014; BANK QUALIFIED MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Moody's Underlying Rating A
Day of Sale: 04/29 SOUTH WINDSOR, CONNECTICUT WEEK OF 6,915 /AA+/ GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING 04/28 SERIES 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/30 WAXAHACHIE EDUCATION FINANCE WEEK OF 6,515 /AAA/ CORPORATION TAXABLE EDUCATION 04/28 REVENUE BONDS (LIFESCHOOL OF DALLAS) SERIES 2014Q (QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS - DIRECT PAY) MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/30 FLORA, ILLINOIS, CLAY COUNTY WEEK OF 6,335 Baa1// GENERAL OBLIGATION BONDS, 04/28 SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CITY OF NEWPORT NEWS, VIRGINIA WEEK OF 6,175 // GENERAL OBLIGATION GENERAL 04/28 IMPROVEMENT REFUNDING TAXABLE SERIES 2014C TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 04/29 JUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,500 // TEXAS 04/28 BANK QUALIFIED MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/29 HARRISON COUNTY WEEK OF 5,400 /A/ MUNICIPAL UTILITY DISRICT #151, 04/28 TEXAS BANK QUALIFIED MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 05/01 BURLINGTON, COLORADO WEEK OF 5,345 NR/BBB/NR WATER DISTRICT WATER AND SEWER 04/28 SYSTEM REVENUE BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: George K. Baum & Company, Denver INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/30 MCFARLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,300 /A+/ CALIFORNIA 04/28 2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION BONDS 2014 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Fed/State Taxable
Day of Sale: 05/01 KISKI VALLEY WATER POLLUTION WEEK OF 4,870 // CONTROL AUTHORITY 04/28 ARMSTRONG AND WESTMORELAND COUNTIES PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/30 ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 4,355 A2// GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 04/28 BONDS SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 05/01 SEASIDE HEIGHTS BOROUGH, NEW JERSEY WEEK OF 4,300 /AA/ TAX-EXEMPT & TAXABLES 04/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2023 REMARK: Insured
Underlying Rating A+
Day of Sale: 04/30 THATCHER UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,800 A2// NO. 4 OF GRAHAM COUNTY, ARIZONA 04/28 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS PROJECT OF 2012 SERIES B (2014) MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/29 BRYAN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 3,250 // COUNTY OF WILLIAMS, CERTIFICATES 04/28 OF PARTICIPATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD SULPHUR SPRINGS, CALIFORNIA WEEK OF 2,500 // UNION SCHOOL DISTRICT 04/28 OBLIGATION BONDS 2012 ELECTION SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/30 ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 2,175 A2// GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 04/28 BONDS SERIES 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 05/01 ELLENSBURG, WASHINGTON WEEK OF 1,260 /AA/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/28 REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 04/30 CITY OF KAUFMAN, TEXAS WEEK OF 1,030 // COMBINATION TAX AND LIMITED 04/28 CERTIFICATE OF OBLIGATION MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Moody;s Underyling Rating A1
Day of Sale: 04/28 WASHINGTON SOUTHWEST SUBURBAN SEWER WEEK OF 250 Aa2// REVENUE REFUNDING BONDS 04/28 SERIES 2014B TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015
Day of Sale: 05/01
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,382,885 (in 000's)
* Moody's on Kuwait's banking system - expect 6%-7% credit growth over the outlook horizon of 12 to 18 months
SAN FRANCISCO, March 14 The former chief executive of human resources software firm Zenefits, Parker Conrad, on Tuesday made public a new startup that will compete with his old company, marking a comeback by the Silicon Valley entrepreneur who left Zenefits under a cloud.
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