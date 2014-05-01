US STOCKS-Wall St up as Fed raises rates, flags no changes to path
* Dow up 0.46 pct, S&P 500 up 0.69 pct, Nasdaq up 0.60 pct (Updates with reaction to Fed statement)
May 01 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 450,000 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY TOLL HIGHWAY SENIOR 05/05 REVENUE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2025-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 05/07 SUCCESSOR AGENCY TO THE INLAND WEEK OF 260,000 NR/A-/ VALLEY DEVELOPMENT AGENCY TAX 05/05 ALLOCATION REFUNDING BONDS SERIES 2014A (NON-AMT) & SERIES 2014B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/06 JETS STADIUM DEVELOPMENT, LLC WEEK OF 254,500 Aa2/AA/ SERIES 2007 A-4 PROJECT REVENUE 05/05 /EXP/ BONDS, TAXABLE WEEKLY RESET VRDN MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: Short-Term Ratings:
Moody's VMIG 1
S&P A-1 (expected) NEW JERSEY HIGHER EDUCATION STUDENT WEEK OF 195,000 Aa2/AA/ ASSISTANCE AUTHORITY SENIOR 05/05 STUDENT LOAN REVENUE BONDS (AMT) SUORDINATE STUDENT LOAN REVENUE BONDS (AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: A2/A
ROP: 5/7
Day of Sale: 05/08 HARRIS COUNTY FLOOD CONTROL WEEK OF 195,000 Aaa//AAA DISTRICT CONSISTING OF: 05/05 $50,000,000 DISTRICT IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, SERIES 2014 $70,000,000 DISTRICT CONTRACT TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014A $75,000,000 DISTRICT CONTRACT TAX REFUNDING BONDS, TAXABLE SERIES 2014B MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 05/07 SAN MATEO COUNTY JOINT POWERS WEEK OF 186,000 // FINANCING AUTHORITY LEASE REVENUE 05/05 CAPITAL PROJECTS MAPLE STREET CORRECTIONAL CENTER MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2034 TERM: 2038 REMARK: ROP: 5/6
Day of Sale: 05/06 UNITYPOINT HEALTH CONSISTING OF WEEK OF 162,900 Aa3/NR/AA- $93,095M WISCONSIN HEALTH AND 05/05 EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS SERIES 2014A AND $69,805M IOWA FINANCE AUTHORITY HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS SEIRES 2014C MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 140,000 Aa2/AA/ AUTHORITY REVENUE BONDS CHILDREN'S 05/05 HOSPITAL ISSUE SERIES P-1 (2014) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York MIAMI UNIVERSITY (A STATE WEEK OF 134,850 Aa3//AA UNIVERSITY OF OHIO) 05/05 GENERAL RECEIPTS REVENUE AND REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: MONDAY
Day of Sale: 05/06 USD 480 LIBERAL GENERAL OBLIGATION WEEK OF 128,245 A1/A+/ REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS 05/05 SERIES 2014 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 05/08 CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 85,000 // AUTHORITY HOUSING MORTGAGE FINANCE 05/05 PROGRAM MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2016, 2025, 2029, 2034, 2039, 2044
Day of Sale: 05/06 NORTHSHORE SCHOOL DISTRICT NO. 417 WEEK OF 80,000 Aa1/AA-/ UTGO SERIES 2014 05/05 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/07 MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 72,175 Aa2/AA+/ FACILITIES AUTHORITY 05/05 $67,510M REVENUE BONDS, COLBY COLLEGE ISSUE, SERIES 2014A $4,665M REVENUE BONDS, COLBY COLLEGE ISSUE, SERIES 2014B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 5/6
Day of Sale: 05/07 THE POLLUTION CONTROL FINANCING WEEK OF 66,795 // AUTHORITY OF GLOUCESTER COUNTY, 05/05 NEW JERSEY POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS (LOGAN PROJECT) CONSISTING OF; $63,810,000* SERIES 2014A (TAX-EXEMPT)(AMT) & $2,985,000* SERIES 2014B (TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York BETHEL SCHOOL DISTRICT NO. 403 WEEK OF 65,580 Aa2// WASHINGTON 05/05 UTGO REFUNDING SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 05/06 VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 62,490 Aaa/AAA/ INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS 05/05 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/06 CARNEGIE INSTITUTION OF WEEK OF 50,000 // WASHINGTON SERIES 2014 TAXABLE 05/05 MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/08 RIVERSIDE COUNTY PUBLIC FINANCING WEEK OF 34,000 // AUTHORITY TAX ALLOCATION REVENUE 05/05 INDIAN WELLS REFUNDING PROJECT (6.5M TAX EXEMPT/28MM TAXABLE) FLORIDA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX EXEMPT: 19-20
TAXABLE: 14-22
Day of Sale: 05/08 TOLEDO CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 32,785 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) 05/05 SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT REFUNDING BONDS; SERIES 2014 MGR: Rice Financial Products Company, New York. REMARK: Underlying Ratings:
Moody's A2 & S&P A+
Day of Sale: 05/07 CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 30,940 /SP-1+/F1+ TAXABLE PENSION OBLIGATION 05/05 REFUNDING BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/05 VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,500 Aa3/A+/ (SOLANO COUNTY, CALIFORNIA) 05/05 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York METROPOLITAN SEWAGE DISTRICT OF WEEK OF 27,500 Aa2/AA+/AA+ BUNCOMBE COUNTY REVENUE BONDS 05/05 NORTH CAROLINA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 05/07 FLOYD COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,000 /AA+/ GENERAL OBLIGATION SALES TAX 05/05 GEORGIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 05/06 SEMINOLE COUNTY SPECIAL OBLIGATION WEEK OF 27,000 Aa2/AA+/ FLORIDA 05/05 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/08 CITY OF TEMPE, ARIZONA WEEK OF 26,000 Aa1/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION BONDS 05/05 SERIES 2014A GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014B MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/06 MORELAND SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 24,000 Aa3// GENERAL OBLIGATION BONDS, 05/05 ELECTION OF 2010, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/08 LIMESTONE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 23,875 NR/AA/ BOARD OF EDUCATION 05/05 CAPITAL OUTLAY TAX WTS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2017-2035 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 05/06 CONNECTICUT HIGHER EDUCATION WEEK OF 23,000 Aa3/AA-/ SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY STATE 05/05 SUPPORTED REVENUE BONDS (AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/07 CHANDLER, ARIZONA WEEK OF 21,940 Aa2/AA/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT #80 05/05 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2011, SERIES C (2014) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 05/08 KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT WEEK OF 21,650 A/A/ LOAN CORPORATION STUDENT LOAN 05/05 REVENUE BONDS (TAX-EXEMPT AMT FIXED RATE BONDS) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/08 CITY OF VICTORIA, TEXAS WEEK OF 21,500 // WATER & SEWER 05/05 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 05/06 BRISTOL TOWNSHIP BUCKS COUNTY WEEK OF 20,300 Aa3// PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 05/05 BONDS SERIES A OF 2014 (FEDERALLY TAXABLE) GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES B OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 05/07 RICHARDSON ISD REFUNDING WEEK OF 20,175 Aaa/AA+/ TEXAS 05/05 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 05/07 THE SCHOOL BOARD OF ESCAMBIA COUNTY WEEK OF 20,115 Aa3//AA- FLORIDA 05/05 CERTIFICATES OF PARTICIPATION (FORWARD DELIVERY) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2018-2022 OZARK REFUNDING CERTIFICATES OF WEEK OF 19,855 NR/A/ PARTICIPATION SERIES 2014 05/05 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 05/07 SIENNA PLANTATION LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 19,545 A1// DISTRICT, TEXAS 05/05 UNLIMITED TAX LEVEE IMPROVEMENT REFUNDING BONDS NON-BANK QUALIFIED MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2030 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 05/05 CITY OF SCOTTSDALE MUNICIPAL WEEK OF 19,500 Aa1/AAA/AAA PROPERTY CORPORATION EXCISE TAX 05/05 REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York COUNTY OF RIVERSIDE ASSET LEASING WEEK OF 18,580 NR/AA-/ CORPORATION 05/05 CALIFORNIA LEASE REVENUE REFUNDING BONDS (COURT FACILITIES PROJECT) SERIES 2014A (TAX-EXEMPT) & 2014B (TAXABLE) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/06 CITY OF EAST PEORIA, TAZEWELL CO WEEK OF 18,565 // ILLINOIS TAXABLE GENERAL OBLIGATION 05/05 REFUNDING BONDS (ALTERNATIVE REVENUE SOURCE) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 05/06 RICHARDSON ISD, TEXAS WEEK OF 18,000 Aaa/AA+/ MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 05/07 CITY OF BRISTOL, VIRGINIA WEEK OF 16,900 A1/AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/05 TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis TERM: 2033, 2043 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: UL: A3/A
Day of Sale: 05/07 PARKLAND SCHOOL DISTRICT LEHIGH WEEK OF 16,270 /AA/ COUNTY PENNSYLVANIA GENERAL 05/05 OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2018 NORTH MONTEREY COUNTY USD GO 2013 WEEK OF 15,500 A1/A+/ ELECTION SERIES 2014A 05/05 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/07 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 12,000 Aa3/AA-/ (NAUGATUCK, CONNECTICUT) 05/05 2014 SERIES A (TAX-EXEMPT) AMT MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 05/06 DUMONT BOROUGH BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 11,000 // NEW JERSEY 05/05 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia WASHINGTONVILLE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,850 NR/AA/ DISTRICT, NEW YORK 05/05 BANK QUALIFIED AND TAXABLE MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 05/08 STEUBEN COUNTY, INDIANA WEEK OF 10,365 /AA+/ METRO SCHOOL DISTRICT, 05/05 K-5 BUILDING CORP 1ST MORTGAGE MULTIPURPOSE BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/08 MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/ SNYDER COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 05/05 OBLIGATION BODS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2018
Day of Sale: 05/05 CITY OF PRESCOTT WEEK OF 9,535 // MUNICIPAL PROPERTY CORPORATION 05/05 REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/07 PUBLIC FINANCE AUTHORITY EDUCATION WEEK OF 9,500 NR/BBB-/NR REVENUE BONDS 05/05 (CORAL ACADEMY OF SCIENCE, LAS VEGAS) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/06 TOWN OF GLASTONBURY, CONNECTICUT WEEK OF 9,300 UR/AAA/ BANK QUALIFIED 05/05 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 05/08 TOWN OF BETHEL BAN SERIES 2014 WEEK OF 8,765 NR/SP-1+/ CONNECTICUT 05/05 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/06 ST. CHARLES CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,500 /AA-/ MISSOURI 05/05 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/07 DANBURY HIGHER EDUCATION AUTHORITY WEEK OF 7,455 NR/AAA/ TEXAS 05/05 EDUCATION REVENUE AND REFUNDING BONDS (RIVERWALK EDUCATION FOUNDATION, INC.) & TAXABLE BONDS EDUCATION REVENUE AND REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/08 HILLSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,135 // DISTRICT UT TAX REFUNDING 05/05 TEXAS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2026 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: BANK QUALIFIED
UL: A1
Day of Sale: 05/06 CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,500 /AA-/ PENNSYLVANIA. GENERAL OBLIGATION 05/05 BANK QUALIFIED MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2021 LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,500 // GENERAL OBLIGATION 05/05 BANK QUALIFIED MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2038 VICTORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 6,500 // CERTIFICATES OF OBLIGATION 05/05 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2034 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/05 WILLOUGHBY-EASTLAKE CITY SCHOOL WEEK OF 6,495 A1/AA/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/05 SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/08 CITY OF FAYETTEVILLE, ARKANSAS WEEK OF 6,455 /AA+/ WATER & SEWER SYSTEM REVENUE BONDS, 05/05 SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 05/06 FLORA, ILLINOIS; CLAY COUNTY WEEK OF 6,335 Aa2// GENERAL OBLIGATION BONDS, 05/05 SERIES 2014 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 05/07 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 5,550 Aa1/AA+/ RENTAL HOUSING BONDS 05/05 2014 SERIES A ; NON-AMT MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/06 MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 4,565 NR/A-/ INFRASTRUCTURE REFENDING REVENUE 05/05 INDEPENDENCE-EASTLAND 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 05/05 COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 3,790 Aa2/NR/A+ ADMINISTRATION 05/05 MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2014B (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/06 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,535 // GENERAL OBLIGATION BONDS 05/05 SERIES OF 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 05/06 TOWN OF BETHEL GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,940 NR/AAA/ REFUNDING SERIES 2014B 05/05 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 05/06 WABASH CITY SCHOOL BUILDING WEEK OF 2,800 /AA+/ CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX 05/05 FIRST MORTGAGE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED INDIANA MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 05/07 MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 1,975 NR/A-/ INFRASTRUCTURE REFENDING REVENUE 05/05 INDEPENDENCE-CENTERPOINT 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 05/05 TOWN OF BETHEL GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,610 NR/AAA/ BONDS REFUNDING SERIES 2014A 05/05 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2024
Day of Sale: 05/06 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 1,600 Aa3/AA-/ (NAUGATUCK WASTEWATER SYSTEM 05/05 PROJECT) EVIDENCING PROPORTIONATE INTERESTS IN BASE RENT TO BE PAID BY THE BOROUGH OF NAUGATUCK, CONNECTICUT 2014 SERIES A MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 05/06 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 375 Aa3/AA-/ (NAUGATUCK INCINERATION FACILITIES 05/05 PROJECT) EVIDENCING PROPORTIONATE INTERESTS IN BASE RENT TO BE PAID BY THE BOROUGH OF NAUGATUCK, CONNECTICUT 2014 SERIES B TAXABLE MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 05/06
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,362,460 (in 000's)
* Dow up 0.46 pct, S&P 500 up 0.69 pct, Nasdaq up 0.60 pct (Updates with reaction to Fed statement)
DUBAI, March 15 The central bank of Bahrain said on Wednesday it had raised its key policy interest rate on the one-week deposit facility by 25 basis points to 1.25 percent.
KIEV, March 15 Ukraine will impose sanctions on the Ukrainian subsidiaries of Russian state-owned banks, the central bank said on Wednesday, part of a wider crackdown over increased tensions in eastern separatist regions.