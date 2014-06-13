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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WEEK OF 900,000 Aaa/AAA/AAA
STATE OF TEXAS 06/16
GENERAL OBLIGATION MOBILITY FUND
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
Day of Sale: 06/18
STATE OF OREGON WEEK OF 590,000 MIG 1/SP-1+/F1+
TAX ANTICIPATION NOTES 06/16
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: STRUCTURE: 06/15/2015
Day of Sale: 06/17
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 555,000 /AA/
SALES TAX RECEIPTS REVENUE BONDS 06/16
SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: KROLL: AA
Day of Sale: 06/18
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A+/A
AUTHORITY 06/16 /EXP/
TRANSPORTATION REVENUE BONDS
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: RETAIL: 06/18/2014
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 316,950 Aa2/AA/NR
CORPORATION 06/16
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$272,245,000 2014 SERIES 2014
SERIES C-1 (FIXED RATE)
$35,500,000 2014 SERIES D-2 (INDEX
FLOATING RATE)(FEDERALLY TAXABLE)
$9,205,000 2013 SERIES F-3 (TERM
RATE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE SCHOOL BOARD OF PALM BEACH WEEK OF 170,690 Aa3//AA-
COUNTY, FLORIDA 06/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2014B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF NEW ORLEANS, LOUISIANA WEEK OF 155,730 A/BBB/
SEWERAGE SERVICE REVENUE AND 06/16
REFUNINDG BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 127,800 Aa2/NR/NR
AGENCY, AFFORDABLE HOUSING REVENUE 06/16
BONDS, 2014 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF NEW ORLEANS, LOUISIANA WEEK OF 112,180 /BBB+/BBB
WATER REVENUE AND REFUNDING BONDS 06/16
SERIES 2014
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/17
LAREDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 77,830 Aaa/AAA/AAA
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATINGS: A1/AA-/AA-
PITTSBURGH PUBLIC FINANCING WEEK OF 70,000 /A/A
AUTHORITY 06/16
2014 TAX ALLOCATION REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SUCCESSOR AGENCY TO LAQUINTA WEEK OF 68,160 /AA-/
REDEVELOPEMENT AGENCY, CALIFORNIA 06/16
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
2014 SERIES A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/17
CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 65,000 /SP-1+/
TAX AND REVENUE ANTICIAPTION 06/16
NOTES, SERIES 2014
(PAYABLE FROM THE GENERAL REVENUE
FUNDS)
MGR: Backstrom McCarley Berry, San Francisco
TERM: 2015
Day of Sale: 06/19
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 61,750 //
AUTHORITY REVENUE BONDS 06/16
(THE LIONS GATE PROJECT)
SERIES 2014 REFUNDING BONDS
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
REMARK: PRICING: 06/17 OR 6/18
NR
SOUTH DAKOTA HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 58,600 /AA-/
FACILITIES AUTHORITY 06/16
AVERA HEALTH ISSUE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 56,000 /A/A+
SCHOOL BOARD OF LAKE COUNTY FLORIDA 06/16
MASTER LEASE PROGRAM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/16
SAN JOAQUIN COUNTY TRANSPORTATION WEEK OF 49,140 /AA/AA
AUTHORITY 06/16
MEASURE K SALES TAX REVENUE BONDS
SERIES 2014 (LIMITED TAX BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 06/16
WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 48,865 Aaa/AAA/
FUND 06/16
HOUSING FINANCE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: NON-AMT DUE: 2029; 2034; 2039&2044
AMT DUE: 2015-2024 AND 2027
Day of Sale: 06/17
BURLEIGH COUNTY, NORTH DAKOTA WEEK OF 46,030 NR/BBB+/BBB+
HEALTH CARE REVENUE BONDS, 06/16
SERIES 2014A (ST. ALEXIUS MEDICAL
CENTER PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 06/17
CALLEGUAS MUNICIPAL WATER WEEK OF 45,000 Aa2/AAA/
DISTRICT-CALIFORNIA 06/16
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 06/17
WEST VIRGINIA HOSPITAL FINANCE WEEK OF 44,435 A3//
AUTHORITY 06/16
CHARLESTON AREA MEDICAL CENTER, INC
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/17
EVERGREEN SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 40,000 Aa2/AA/
CALIFORNIA 06/16
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SOUTH FULTON MUNICIPAL REGIONAL WEEK OF 34,145 NAF/A/NAF
WATER AND SEWER AUTHORITY 06/16
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 06/17
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 33,500 Aa2/AA/
CORPORATION 06/16
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2027
REMARK: TAXABLE
Day of Sale: 06/16
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 31,350 NR/BBB-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/16
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF-COLLEGIATE HOUSING CORPUS
CHRISTI I, L.L.C.-TEXAS A&M
UNIVERSITY-CORPUS CHRISTI PROJECT5)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/18
SCHOOLS INFRASTRUCTURE FINANCING WEEK OF 25,095 /A/
AGENCY 06/16
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/17
PENNSYLVANIA STATE PUBLIC SCHOOL WEEK OF 22,000 //
BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS 06/16
HARRISBURG COMMUNITY COLLEGE
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2027
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 06/16
COUNTY OF ONONDAGA, NEW YORK WEEK OF 19,730 Aa2/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/16
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 06/18
SOUTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,825 //
DISTRICT 06/16
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR
COUNTY), SERIES 2014
MGR: FTN Financial Capital Markets, Memphis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
RNR SCHOOL FINANCING AUTHORITY WEEK OF 14,500 /A/
SUBORDINATE SPECIAL TAX REFUNDING 06/16
BONDS, 2014 SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 12,245 /AA-/AA
WATER REVENUE BONDS 06/16
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/17
BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 11,000 Aa2/NR/NR
UNIVERSITY OF ARKANSAS 06/16
STUDENT FEE REVENUE BONDS
(FORT SMITH CAMPUS), SERIES 2014B
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2039
Day of Sale: 06/16
LANSDALE BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/16
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 06/18
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,800 /AA-/
COMMUNITY SCHOOL DISTRICT UNIT #19. 06/16
(MASCOUTAH) SCHOOL BONDS,
ALTERNATE REVENUE SOURCE
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
WASHBURN UNIVERSITY OF TOPEKA, WEEK OF 9,780 A1/NR/
KANSAS BANK QUALIFIED 06/16
REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 06/17
CITY OF SOCORRO, TEXAS WEEK OF 9,755 /AA/
COMBINATION TAX AND REVENUE 06/16
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Underlying S&P A- Rating
Day of Sale: 06/18
CARROLL COUNTY, TENNESSEE WEEK OF 9,740 //
WATERSHED AUTHORITY REFUNDING 06/16
CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/18
JACKSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,430 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 06/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P A+ Rating
Day of Sale: 06/18
CITY OF STURGIS BUILDING AUTHORITY WEEK OF 9,215 //
BUILDING AUTHORITY BONDDS, 06/16
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/17
EVERMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,065 /AAA/
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/16
STATE OF TEXAS LOCATED IN TARRANT
TARRANT COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Premium CABS due in 2020 & 2021
Day of Sale: 06/17
PORT ANGELES, WASHINGTON WEEK OF 8,615 //
SOLID WASTE REVENUE BONDS 06/16
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/19
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT #0018 WEEK OF 8,500 //
(HASTINGS PUBLIC SCHOOLS) 06/16
IN THE STATE OF NEBRASKA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/16
SALISBURY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,055 //
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 06/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/18
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,965 /BBB+/
DISTRICT NO. 281, TEXAS 06/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
********BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/16
UPPER ARLINGTON, OHIO WEEK OF 6,300 /AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/16
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,195 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 284, OF HARRIS 06/16
COUNTY, TEXAS
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: MAC INSURED
Day of Sale: 06/17
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 5,865 NR/BB/NR
SCHOOL FACILITY REV ENUE BONDS 06/16
(MAGNOLIA SCIENCE ACADEMY-1,
RESEDA PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/18
TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,625 /BBB+/
DISTRICT NO. 11, TEXAS 06/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
********BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/18
BOROUGH OF PLUM, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,390 /AA/
GENERAL OBLIGATION SERIES 2014 06/16
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 06/18
BAYLESS CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 5,300 /AA+/
DISTRICT, MISSOURI 06/16
ST. LOUIS COUNTY
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
GRIFFITH, INDIANA WEEK OF 5,145 NR/A+/
STORM WATER DISTRICT REFUNDING 06/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 06/19
UPPER ARLINGTON, OHIO WEEK OF 4,800 /AAA/
TAXABLE BOND ANTICIPATION NOTES, 06/16
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
IRVING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,665 /AAA/
(DALLAS COUNTY, TEXAS) 06/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying S&P AA+ Rating
Premium CABS due 2021-2027
Day of Sale: 06/17
TOWN OF CAPE ELIZABETH, MAINE WEEK OF 4,365 Aa1/AA/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/16
BONDS
*********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/17
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,250 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 25 06/16
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
BRAZORIA COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 06/18
COOK COUNTY, IL WEEK OF 4,105 /BBB/
SCHOOL DISTRICT NUMBER 89 06/16
(MAYWOOD-MELROSE PARK-BROADVIEW)
CONSITING OF:
3,520,000 GENERAL OBLIGATION
LIMITED TAX SCHOOL BONDS,
SERIES 2014A &
585,958 GENERAL OBLIGATION
LIMITED TAX CAPITAL APPRECIATION
SCHOOL BONDS, SERIES 2014B
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 06/18
TRENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,785 NR/AAA/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/16
STATE OF TEXAS LOCATED IN FANNIN,
COLLIN AND GRAYSON COUNTIES, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/17
GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,775 /BBB/
DISTRICT NO. 39, TEXAS 06/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
*********BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/17
BOROUGH OF OLD TAPPAN WEEK OF 3,750 //
COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY 06/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
ENNIS, TEXAS WEEK OF 3,700 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/16
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/16
MEADOWHILL REGIONAL MUNICIPAL WEEK OF 3,500 A3//
UTILITY DISTRICT, TEXAS 06/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/19
JAMESBURG BOROUGH BOARD OF WEEK OF 2,975 /AA/
EDUCATION 06/16
MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 06/17
WOODCREEK RESERVE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,325 Baa2//
DISTRICT, TEXAS 06/16
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/19
PIKE & CALHOUN COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 1,800 /A+/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #10 06/16
(PIKELAND) SCHOOL BONDS
CONSISTING OF:
$1,150M SERIES A -ALTERNATE REVENUE
SOURCESOURCE
$$ 650M SERIES B - GENERAL
OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SCHOOL DISTRICT OF ARCADIA WEEK OF 1,200 //
BUFFALO AND TREMPEALEAU COUNTIES 06/16
WISCONSIN BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/19
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Expected volume excluding daily issues: 4,575,285 (in 000's)