BRIEF-Zosano announces pricing of public offering of common stock
* Zosano announces pricing of public offering of common stock
June 19 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA WEEK OF 1,363,520 MIG 1/SP-1+/F1+ 2014 TAX AND REVENUE ANTICIPATION 06/23 NOTES MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 06/26 TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 631,000 Aaa/AAA/AAA CONSISTING OF $331MM STATE OF TEXAS 06/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014A AND $300MM STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 500,000 Aa1/AA+/AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS 06/23 CONSOLIDATED LOAN OF 2014, SERIES C (MULTI-MODAL BONDS) CONSISTING OF: SIFMA FLOATING RATE NOTES $250,000,000 SUBSERIES C-1 BONDS, STEP-UP DATE: JUNE 1, 2016* $250,000,000 SUBSERIES C-2 BONDS, STEP-UP DATE: JUNE 1, 2017* STEP-UP RATE: 8% MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: *=subject to change
Day of Sale: 06/25 SACRAMENTO COUNTY SANITATION WEEK OF 386,670 Aa3/AA/AA- DISTRICTS FINANCING AUTHORITY 06/23 EXP/EXP/EXP REVENUE BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2017-2036 TERM: 2044
Day of Sale: 06/26 WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 320,000 Aa3/AA-/ AGENCY 06/23 EXP/ / MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2034 TERM: 2039, 2046
Day of Sale: 06/26 JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 250,000 Aa2/AA/AA WATER AND SEWER REVENUE BONDS 06/23 2014 SERIES A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 213,000 // DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/23 BUILDING AUTHORITY, TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/26 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 185,000 /A-/ GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 06/23 PUBLIC LIGHTING AUTHORITY LOCAL PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 06/24 RANCHO CUCAMONGA REDEVELOPMENT WEEK OF 183,000 /A+/AA- AGENCY, CALIFORNIA 06/23 2014 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/26 STATE OF OREGON DEPARTMENT OF WEEK OF 178,000 Aa1/AA/AA+ TRANSPORTATION HIGHWAY USER TAX 06/23 REVENUE, MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 5/24
19, 21-31
Day of Sale: 06/25 ALBUQUERQUE MUNICIPAL SCHOOL WEEK OF 177,450 // DISTRICT NO. 12 BERNALILLO AND 06/23 SANDOVAL COUNTIES, NEW MEXICO CONSISTING OF: $75,000M GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014A $102,450M GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver REMARK: SCHOOL BONDS DUE: 2015-2029
REFUNDING BONDS DUE: 2017-2023
RATED: AA1(ENHANCED)/;
AA1 (UNDERLYING)/AA
Day of Sale: 06/25 BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 163,965 Baa3/BBB-/NR DEVELOPMENT AUTHORITY (BEAVER CO 06/23 PENNSYLVANIA) POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2006-B (NON AMT) FIRSTENERGY NUCLEAR GENERATION PROJECT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 163,285 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 06/23 SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Aa1/AA
Day of Sale: 06/25 NORTH TEXAS MUNICIPAL WATER WEEK OF 150,300 Aa2/AAA/ DISTRICT 06/23 WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/25 ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 125,105 A1/AA-/ SERIES C-73 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2014-2020 CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 117,700 /A+/A TEXAS DALLAS/FT WORTH INTERNATIONAL 06/23 AIRPORT JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: KROLL: A+/A MUNICIPAL GAS AUTHORITY OF GEORGIA WEEK OF 100,000 NR/AA-/A+ GAS REVENUE BONDS (GAS PORTFOLIO 06/23 III PROJECT) SERIES U MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 // UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 06/23 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: AA2/A+/AA-EXP UNDERLYING
Day of Sale: 06/25 STATE OF MICHIGAN WEEK OF 85,500 Aa2/AA-/AA GENERAL OBLIGATION ENVIRONMENTAL 06/23 PROGRAM BONDS CONSISTING OF: $65,400M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT) $20,100M SERIES 2014B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/24 SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 76,775 Aa3/A/ HARRIS COUNTY, TEXAS UNLIMITED TAX 06/23 /EXP/ REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/24 GREATER NEW HAVEN WATER POLLUTION WEEK OF 76,400 A1/A/A+ CONTROL AUTHORITY CONNECTICUT 06/23 REGIONAL WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS 2014 SERIES B MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 06/24 INDIANA FINANCE AUTHORITY FIRST WEEK OF 70,010 /A+/A LIEN WATER UTILITY REVENUE BONDS 06/23 SERIES 2014 A AND SECOND LIEN WATER UTILITY REVENUE BONDS SERIES 2014 B CITIZENS ENERGY GROUP MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 62,405 A1/AA-/ SERIES C-74 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2019-2034 PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 62,230 NR/NR/ SENIOR LIVING REVENUE BONDS, 06/23 SERIES 2014A, B1-BE ROSE VILLA PROJECT MGR: Ziegler, Chicago ORANGE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 60,000 NR/NR/NR DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL 06/23 DEVELOPMENT REVENUE VITAG FLORIDA LLC PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2024, 2036
Day of Sale: 06/24 CITY OF MIAMI GARDENS, FLORIDA WEEK OF 60,000 A1/A+/ GENERAL OBLIGATION BONDS 06/23 SERIES 2014 MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/25 BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 56,600 Baa3/BBB-/NR DEVELOPMENT AUTHORITY (BEAVER CO 06/23 PENNSYLVANIA) POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2006-A (NON AMT) (FIRSTENERGY GENERATION PROJECT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York OKLAHOMA CAPITAL IMPROVEMENT WEEK OF 55,225 // AUTHORITY STATE AGENCY FACILITIES 06/23 REFUNDING REVENUE BONDS 2014B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 50,730 Aa2/AA/ FACILITIES AUTHORITY 06/23 BRYN MAWR COLLEGE REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/26 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 50,000 Aa3/A+/NR IDAHO 06/23 MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/25 AMBRIDGE, PENNSYLVANIA WEEK OF 48,000 // SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 06/23 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2017-2032 REMARK: INSURED/A S&P UNDERLYING
Day of Sale: 06/26 PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 47,000 // DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/23 BUILDING AUTHORITY, TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: PUT
Day of Sale: 06/25 DEVELOPMENET AUTHORITY OF MONROE WEEK OF 45,000 A3/A/A+ COUNTY, GEORGIA POLLUTION CONTROL 06/23 REVENUE BONDS (GEORGIA POWER COMPANY PLANT SCHERER PROJECT) FIRST SERIES 1995 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SCHOOL BOARD OF FLAGLER COUNTY, WEEK OF 42,225 /A-/A+ FLORIDA 06/23 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/24 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 41,085 // BOTETOURT COUNTY, VIRGINIA 06/23 RETIREMENT CARE FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS (THE GLEBE), SERIES 2014A&B CONSISTING OF: $36,085,000 (SERIES A - FIXED RATE) AND $5,000,000 (SERIES B - ADJUSTABLE RATE) MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte REMARK: Series A - Serials due-07/01/2015
through 07/01/2024
Term Bonds due-07/01/2034 & 44
Series B - Adjustable due -
Day of Sale: 06/26 STATE OF WASHINGTON WEEK OF 39,000 Aa1/AA+/AA+ VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 06/23 BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/23 GALLIA COUNTY LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,825 Aa2// IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 06/23 SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/26 COUNTY OF GENESSEE STATE OF WEEK OF 30,440 A2/A/NR MICHIGAN WATER SUPPLY SYSTEM 06/23 REVENUE REFUNDING BONDS (LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION) SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 06/23 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/24 BELLINGHAM SCHOOL DISTRICT NO 501 WEEK OF 28,350 /A+/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/23 REFUNDING 2014, WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 06/26 SALT LAKE CITY, UTAH WEEK OF 26,835 Aa1/AAA/ FEDERALLY TAXABLE SALES AND EXCISE 06/23 TAX REVENUE REFUNDING SERIES 2014A MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 06/24 FORNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,939 // A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/23 STATE OF TEXAS LOCATED IN KAUFMAN COUNTY UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2014B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/24 GREENVILLE COUNTY SOUTH CAROLINA WEEK OF 24,120 A2/A+/AA- HOSPITALITY TAX REFUNDING 06/23 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 06/24 CITY OF PROVIDENCE, RHODE ISLAND WEEK OF 23,000 Baa1/BBB/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 06/26 MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 20,125 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 06/23 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2044 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying Ratings:
Moodys A1 and S&P A+
Day of Sale: 06/24 ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS, WEEK OF 20,000 // COLORADO 06/23 ADAMS COUNTY AND THE CITY AND COUNTY OF BROOMFIELD, COLORADO GENERAL OBLIGATION REFUNDING, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver REMARK: RATED:AA2 ENHANCED/AA2 (UNDERLYING)
Day of Sale: 06/25 UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 17,055 // AUTHORITY 06/23 CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING BONDS (HAWTHORN ACADEMY PROJECT) SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2034, 2039, 2046
Day of Sale: 06/24 EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 16,965 /AAA/AAA SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014A MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2025 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/23 GLENDALE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 16,735 // AUTHORITY OF THE CITY OF GLENDALE 06/23 WISCONSIN COMMUNITY DEVELOPMENT REFUNDING LEASE REVENUE BONDS SERIES 2014 (BAYSHORE PUBLIC PARKING FACILITY) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/24 ALBUQUERQUE MUNICIPAL SCHOOL WEEK OF 15,000 Aa1/AA/NR DISTRICT NO. 12 (BERNALILLO AND 06/23 SANDOVAL COUNTIES, NEW MEXICO) GENERAL OBLIGATION EDUCATION TECHNOLOGY NOTES 2014 (NON AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NORTHVILLE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 13,810 Aa2// COUNTIES OF WAYNE, OAKLAND AND 06/23 WASHTENAW, 2014 REFUNDNG BONDS, GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/23 GROTON GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 12,360 Aa3/AA-/ 2014A CONNECTICUT 06/23 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 06/25 CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 11,740 // A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/23 STATE OF TEXAS LOCATED IN BELL CO GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/23 LEE COUNTY SCHOOL DISTRICT, GEORGIA WEEK OF 11,500 Aa1// GENERAL OBLIGATION & TAXABLE 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2034 REMARK: Aa3
Day of Sale: 06/25 PARISH OF LAFAYETTE, LOUISIANA WEEK OF 10,770 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/24 BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 10,560 Aa2/AA/ BRIDGE COMMISSION 06/23 COUNTY GUARANTEED REVENUE REFUNDING BONDS MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2025 CITY OF MISSION, TEXAS WEEK OF 10,345 A2/AA/NR (HIDALGO COUNTY) 06/23 WATERWORKS AND SEWER SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2026 REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 06/23 CARROLL COUNTY WATERSHED AUTHORITY WEEK OF 10,095 // REFUNDING CAPITAL IMPROVEMENT 06/23 TENNESSEE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2022-2054
Day of Sale: 06/23 WASHINGTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 10,000 /BBB/ FACILITIES AUTHORITY 06/23 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY PROJECT MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/26 COUNTY OF YORK, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 06/23 MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2014-2028 CONNELLSVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,985 // AREA SCHOOL DISTRICT 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS ********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2027 REMARK: INSURED/A S&P UNDERLYING
Day of Sale: 06/23 VILLAGE OF PLAINFIELD WILL AND WEEK OF 9,670 // KENDALL COUNTIES., ILLINOIS 06/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2014-2026 RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 9,630 A1/NR/NR BUILDING CORP PUBLIC SCHOOLS 06/23 REVENUE BOND FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS, SERIES 2014 TOWN OF WEST WARWICK ISSUE MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2021
Day of Sale: 06/24 CITY OF GADSDEN, ALABAMA WEEK OF 9,430 A2// GENERAL OBLIGATION SCHOOL WARRANTS 06/23 & WARRANTS BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 06/25 EAST OUACHITA PARISH SCHOOL WEEK OF 9,230 NR/AA-/NR DISTRICT OF THE PARISH OF OUACHITA, 06/23 LOUISIANA TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/26 READING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 // BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2025 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/25 PUGET SOUND EDUCATION SERVICE WEEK OF 8,600 Aa3// DISTRICT LIMITED GENERAL OBLIGATION 06/23 REFUNDING 2014, WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 06/25 RADNOR TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,470 Aa1// SCHOOL DISTRICT 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS *********BANK QUALIFIED********* MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 06/24 JURUPA COMMUNITY SERVICES DISTRICT, WEEK OF 8,385 // CALIFORNIA 06/23 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.33 (EASTVALE AREA) IMPROVEMENT AREA NO. 1 SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23 HICKSVILLE EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 7,815 Aa2// DISTRICT, OHIO 06/23 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2033 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/24 JURUPA COMMUNITY SERVICES DISTRICT, WEEK OF 7,725 // CALIFORNIA 06/23 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.33 (EASTVALE AREA) IMPROVEMENT AREA NO. 2 SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23 REGIONAL SCHOOL DISTRICT NO. 10 WEEK OF 7,570 Aa2/NR/ BURLINGTON GENERAL OBLIGATION 06/23 REFUNDING 2014, CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 06/25 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,825 NR/NR/NR DISTRICT NO. 278 06/23 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/24 GROTON GENERAL OBLIGATION REFUNDING WEEK OF 6,595 Aa3/AA-/ 2014B CONNECTICUT 06/23 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 06/25 WEST SACRAMENTO COMMUNITY FACILITY WEEK OF 6,555 // DISTRICT NO 14 SPECIAL TAX 06/23 REFUNDING 2014 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/26 VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 /A+/ LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 06/23 CITY OF ROCKPORT, TEXAS WEEK OF 5,965 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/23 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2027 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/24 CROSS ROADS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,405 // DISTRICT 06/23 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN HENDERSON COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/23 BEAVER CREEK METRO DISTRICT WEEK OF 5,300 NR// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/23 REFUNDING 2014, WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2043
Day of Sale: 06/26 MAYWOOD BOROUGH BERGEN COUNTY WEEK OF 4,750 Aa// NEW JERSEY GENERAL IMPROVEMENT 06/23 REFUNDING SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 06/24 RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 4,565 // DISTRICT NO. 2 OF MARICOPA COUNTY, 06/23 AIRZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2011, SERIES D (2014) *********BANK QUALIFIED********* MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2017
Day of Sale: 06/24 BUTTS COUNTY, GEORGIA WATER & SEWER WEEK OF 4,500 Aa2// AUTHORITY REVENUE REFUNDING 06/23 CITY OF FLOVILLA, JACKSON & JENKINSBURG MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 06/23 NORTHTOWN MUD, TEXAS WEEK OF 4,405 // UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING 06/23 BONDS SERIES 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/24 SCHOOL DISTRICT NUMBER 89 WEEK OF 4,161 /BBB/ COOK COUNTY, ILLINOIS 06/23 (MAYWOOD-MELROSE PARK-BROADVIEW) CONSISTING OF: $3,300M GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2014A $ 861,415M GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX CAPITAL APPRECIATION SCHOOL BONDS, SERIES 2014B **********BANK QUALIFIED********** MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: SERIES A DUE: 2027-2029
SERIES B DUE: 2028 (CABS) Day of Sale: 06/26 UNIFIED SCHOOL DISTRICT 402 WEEK OF 4,085 NR// GENERAL OBLIGATION ADV REFUNDING 06/23 2014, KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2025 CITY OF ROCKPORT, TEXAS WEEK OF 3,775 // COMBINATION TAX & REVENUE 06/23 CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/24 VICTOR ELEMENTARY ESD CFD NO. 05-1 WEEK OF 3,680 // SPECIAL TAX 2014A, CALIFORNIA 06/23 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/26 CONNELLSVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,650 /A/ AREA SCHOOL DISTRICT 06/23 GENERAL OBLIGATION BONDS *********TAXABLE********* MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 06/23 EAGLE MOUNTAIN-SAGNINAW INDEPENDENT WEEK OF 3,635 // SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014B (NON PSF) MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 06/23 EASTMARK COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 3,367 NR/NR/NR DISTRICT NO. 1 06/23 (CITY OF MESA, ARIZONA) ASSESSMENT DISTRICT NO. 2 SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS, SERIES 2014 ********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/26 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 911 WEEK OF 2,740 // (CAMBRIDGE-ISANTI PUBLIC SCHOOLS), 06/23 CAMBRIDGE, MINNESOTA TAXABLE CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2014B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/24 WOODCREEK RESERVE, TEXAS WEEK OF 2,325 /BBB/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/23 BONDS SERIES 2014 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/24 UNIFIED SCHOOL DISTRICT 270 ROOKS WEEK OF 2,250 // COUNTY PLAINVILLE GENERAL 06/23 OBLIGATION REFUNDING 2014, KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 06/25 CITY OF ST. PAUL WEEK OF 2,000 // RAMSEY COUNTY, MINNESOTA 06/23 TAXABLE GENERAL OBLIGATION TAX INCREMENT BOND, SERIES 2014D ********TAXABLE***** MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2015-2017 SCHOOL DISTRICT NUMBER 145 WEEK OF 1,500 // COOK COUNTY, ILLINOIS 06/23 (ARBOR PARK) $1MM GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS, SERIES 2014A $500,000 TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS SERIES 2014B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: SERIES A: 21-22
SERIES B: 15-21
Day of Sale: 06/24 CITY OF RUSHFORD, MINNESOTA WEEK OF 1,300 // GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 06/23 SERIES 2014A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/23
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,981,592 (in 000's)
* Zosano announces pricing of public offering of common stock
March 17 U.S. stocks opened little changed on Friday as gains in technology stocks were countered by losses in healthcare.
March 17 Minneapolis Federal Reserve Bank President Neel Kashkari, the lone dissenter against the U.S. central bank's decision this week to raise interest rates, said on Friday the U.S. economy is still falling short on employment and inflation.