IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
LANCASTER PORT AUTHORITY GAS WEEK OF 322,120 Aa3//
SUPPLY REVENUE REFUDING BONDS 06/30
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2014-2019
REMARK: PUTS: 2019
Day of Sale: 07/01
DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 317,750 //
TEXAS 06/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: AAA (AA1)/AAA(AA-EXP)/NR-PSF
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/AA-
THE CITY OF LOS ANGELES 06/30
POWER SYSTEM REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2020-2029 TERM: 2017
Day of Sale: 07/01
CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 101,155 /AAA/
FINANCE CORPORATION, TEXAS 06/30
EDUCATION REVENUE AND REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2038, 2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying S&P BBB Rating
Day of Sale: 07/01
GOOSE CREEK COMMUNITY INDEPENDENT WEEK OF 79,525 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED 06/30
TAX REFUNDING BONDS 514
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2024-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Aa2/AA-
Day of Sale: 06/30
GREENVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 72,275 Aaa/AAA/NR
DISTRICT 06/30
(HUNT COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/30
PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 62,230 NR/NR/
SENIOR LIVING REVENUE BONDS, 06/23
SERIES 2014A, B1-BE
ROSE VILLA PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 25,500 /AA+/
(RAYTOWN) OF JACKSON COUNTY, 06/30
MISSOURI
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
Day of Sale: 07/01
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 20,000 NR/BBB-/NR
AGENCY-MERRIMACK COLLEGE 06/30
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: TAX-EXEMPT
Day of Sale: 07/01
PORT ORANGE, FLORIDA CAPITAL WEEK OF 16,825 Aa3//
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 514 06/30
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 07/01
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 14,732 MIG 1/SP-1+/
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT NOTES, 06/30
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A AND B OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/01
LIVINGSTON PARISH, LOUISIANA WEEK OF 8,615 //
SCHOOL DISTRICT #4 06/30
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/30
MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,010 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 06/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A ND B OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/30
FRANKLIN TOWNSHIP WEEK OF 7,000 /AA+/
SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY 06/30
OPEN SPACE TRUST FUND REFUNDING
BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 07/01
SUCCESSOR AGENCY TO THE SOUTH WEEK OF 6,925 //
EL MONTE IMPROVEMENT DISTRICT 06/30
CALIFORNIA TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/02
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 6,350 MIG 1/SP-1+/
TAXABLE ARENA IMPROVEMENT NOTES, 06/30
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
BETHLEHEM AREA VOCATIONAL WEEK OF 5,735 A1//
TECHNICAL SCHOOL AUTHORITY 06/30
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA
GUARANTEED LEASE REVENUE BONDS
SERIES 2014 (BETHLEHEM AREA
VOCATION -TECHNICAL SCHOOL)
NON BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2021
REMARK: POSSIBLE INSURANCE
Day of Sale: 06/30
FRANKLIN-MCKINLEY, CALIFORNIA WEEK OF 4,500 NR/A+/NR
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 06/30
TAX-EXEMPT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/01
BELOIT, KANSAS WEEK OF 4,480 NR//
PUBLIC BUILDING COMMISSION 06/30
REFUNDING REVENUE BONDS, 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/30
SEVEN HILLS, OHIO WEEK OF 3,820 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 06/30
BOND ANTICIPATION NOTES,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MEADOWHILL REGIONAL MUNICIPAL WEEK OF 3,500 //
UTILITY DISTRICT, TEXAS 06/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/03
COLLEGE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,250 //
CALIFORNIA 2014 GENERAL OBLIGATION 06/30
REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/01
TICONDEROGA CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,620 NR/A/
DISTRICT, NEW YORK 06/30
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 07/01
GREENE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,490 Aa3/NR/
NEW YORK 06/30
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 07/02
HOISINGTON, KANSAS WEEK OF 2,450 NR//
PUBLIC BUILDING COMMISSION 06/30
REFUNDING REVENUE BONDS, 2014
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 07/01
FRANKLIN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,135 /AA-/
SEWER AUTHORITY GUARANTEED 06/30
SEWER REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2046
Day of Sale: 07/01
DUNDEE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,790 //
NEW YORK 06/30
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 07/02
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 850 Aa2/AA/
METROPOLITAN SEWER & WATER DISTRICT 06/30
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 1,315,632 (in 000's)