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BAY AREA TOLL AUTHORITY WEEK OF 1,181,915 Aa3/AA/AA-
SAN FRANCISCO BAY AREA TOLL BRIDGE 07/14
REVENUE BONDS
FIXED RATE SOFT PUTS
2047 FINAL MATURITY WITH 3,4,& 5
YEAR PUTS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/15
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 675,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY FUTURE TAX SECURED 07/14
SUBORDINATE BONDS FISCAL 2015
SERIES A SUBSERIES A-1 TAX EXEMPT
FIXED RATE BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
KANSAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WEEK OF 250,000 Aa2/AAA/AA+
HIGHWAY REVENUE BONDS SERIES 2014A 07/14
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF OREGON WEEK OF 216,200 Aa2/AAA/
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE 07/14
SERVICES
OREGON STATE LOTTERY REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/16
BAY AREA TOLL AUTHORITY WEEK OF 200,000 Aa3/AA/AA-
SAN FRANCISCO BAY AREA TOLL BRIDGE 07/14
REVENUE BONDS
2014 SERIES F-1 (FIXED RATE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF TENNESSEE WEEK OF 199,385 Aaa/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING 07/14
OF: GENERAL OBLIGATION BONDS 2014
SERIES A AND GENERAL OBLIGATION
BONDS 2014 REFUNDING SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 117,340 Aa3/AA-/AA
FINANCING AUTHORITY 07/14
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES
2043 AND 2044
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/16
METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 112,795 Aa1/AAA/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA WATER REVENUE 07/14
REFUNDING BONDS SERIES E AND G
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 108,000 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc., Dallas
REMARK: Underlying Ratings
Moody's AA2 & S&P AA
Day of Sale: 07/14
FORTHILL-DE ANZA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 104,000 Aaa/AA/
DISTRICT (SANTA CLARA COUNTY 07/14
CALIFORNIA) 2014 GENERAL OBLIGATION
REUNDING BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF MARYLAND GENERAL WEEK OF 100,000 //
OBLIGATION BONDS 07/14
(RETAIL ONLY)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Retail Order Period 7/18-7/21
LAREDO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/AA-
TEXAS 07/14
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 07/16
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 98,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 07/14
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 07/15
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 77,940 Aa3/AA/
AUTHORITY HOMEOWNER MORTGAGE 07/14
REVENUE BONDS
$17,720 2014 SUBSERIES A-1 NON AMT
$41,870 2014 SUBSERIES A-2 AMT
$4,375 2014 SUBSERIES A-3 FED TAX
$13,975 2014 SERIES B NON AMT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 73,000 Aaa/AAA/
DISTRICT 07/14 EXP/EXP/
VARIABLE RATE
MGR: Citigroup Global Markets Inc., Dallas
REMARK: PUT
Day of Sale: 07/15
MILPITAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 65,530 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 07/14
(SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA)
2014 GENERAL OBLIGATION & GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 07/17
PHILADELPHIA AUTHORITY INDUSTRIAL WEEK OF 57,445 A2/A+/A-
DEVELOPMENT 07/14
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2018
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 54,705 /AAA/AAA
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 07/14
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX
SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2011 (REMARKETING)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/17
LAKEWOOD SCHOOL DISTRICT NO. 306 WEEK OF 48,000 A1//
WASHINGTON UNLIMITED TAX GENERAL 07/14
OBLIGATION 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 07/16
CITY OF CENTER CITY, MINNESOTA WEEK OF 39,350 A3//
HAZELDEN BETTY FORD FOUNDATION 07/14
PROJECT
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
Day of Sale: 07/15
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 38,280 //
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY & 07/14
COUNTIES OF SAN FRANCSICO COMMUNITY
FACILITIES DISTRICT NO. 7 (HUNTERS
POINT SHIPYARD PHASE ONE IMPROV)
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/17
WAYNE-WESTLAND COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 37,410 Aa2//
WAYNE COUNTY, MICHIGAN 2014 07/14
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/16
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 35,750 NR/A/A
THERMAL ENERGY SYSTEM 07/14
FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COUNTY OF LOS ANGELES REDEVELOPMENT WEEK OF 34,880 /A/
REFUNDING AUTHORITY, CALIFORNIA 07/14
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2014A (TAX-EXEMPT)
SOUTH GATE SUCCESSOR AGENCY /
CLAREMONT SUCCESSOR AGENCY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 07/17
STANTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,400 /AAA/
TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /A+/
Day of Sale: 07/17
MCHENRY COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 32,860 /AA/
CUSD #12 (JOHNSBURG), SCHOOL BONDS 07/14
$31,475M - SERIES 2014A
$1,385M - SERIES 2014B - TAXABLE
REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/16
RICHLAND LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 32,320 //
OBLIGATION WASHINGTON 07/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/14
CITY OF MODESTO, CALIFORNIA WEEK OF 28,525 /BBB-/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/14
NO. 2004-1
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
WINSTON-SALEM STATE UNIVERSITY WEEK OF 27,740 /BBB/
NORTH CAROLINA 07/14
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2031 TERM: 2034, 2036
Day of Sale: 07/15
AVON LAKE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,000 Aa2//
OHIO 07/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
$3,780M - SERIES A
$23,220M - SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/17
PORT OF PASCO AIRPORT, WASHINGTON WEEK OF 26,000 //
REVENUE 2014 07/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/17
SAN BERNARDINO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 25,000 A2/A/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 07/14
REFUNDING 2014 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/17
WESTERN MARICOPA EDUCATION CENTER WEEK OF 25,000 /AA-/
DISTRICT NO. 4002, ARIZONA SCHOOL 07/14
IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2012
SERIES B (2014)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 07/16
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 //
PUBLIC FINANCING AUTHORITY, 07/14
CALIFORNIA
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.11
IA-B AND IA-C
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
CITY OF LONGMONT, COLORADO WEEK OF 20,240 NR/AA/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 07/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 07/15
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 20,160 NR/NR/BBB-
AUTHORITY OF THE CITY OF LEE'S 07/14
SUMMIT, MISSOURI
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS
SERIES 2014A
(JOHN KNOX VILLAGE OBLIGATED GROUP)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 07/17
HILLSBORO SCHOOL DISTRICT NO 1J WEEK OF 18,325 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 07/14
OREGON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/17
SHERMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,285 Aaa/AAA/
TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: Aa3/A+/
Day of Sale: 07/15
BRUNSWICK CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,500 A3//
OHIO 07/14
REFUNDING, CERTIFICATES OF
PARTICIPATION SCHOOL FACILITIES
PROJECT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/17
ALLEGHENY VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,000 A1//
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/14
2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/15
LYNWOOD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /A/
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 07/14
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2030 TERM: 2034, 2039
Day of Sale: 07/15
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY WEEK OF 9,925 A1/NR/
REGENTS REVENUE REFUNDING 2014 07/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 07/15
LYNWOOD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,815 /SP-1/
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 07/14
2014 GENERL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES, $9,030 SERIES A
(FEDERALLY TAX EXEMPT)
$785M SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: 2018
Day of Sale: 07/15
EAST LYME, CONNECTICUT WEEK OF 9,690 Aa2/NR/
GENERAL OBLIGATION 2014 07/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 07/16
JUNIOR COLLEGE DISTRICT OF ST. WEEK OF 9,350 NR/AA/
LOUIS COUNTY BUILDING CORPORATION 07/14
LEASEHOLD REVENUE REFUNDING 2014
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/17
CITY OF LONGMONT, COLORADO WEEK OF 9,200 NR/AA/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 07/14
TAXABLE 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2037
Day of Sale: 07/15
CHAPEL HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,770 NR/AAA/NR
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 07/14
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
SMITH COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/15
QUINCY COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,520 /AA-/
COUNTIES OF BRANCH & HILLSDALE 07/14
2014 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/16
CITY OF LAGO VISTA (TRAVIS COUNTY), WEEK OF 8,000 /AA/
TEXAS 07/14
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/16
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 //
PUBLIC FINANCING AUTHORITY, 07/14
CALIFORNIA
(COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO.11, ZONES 2 & 3)
SPECIAL TAX REVENUE BONDS,
SERIES 2014B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
ST. LOUIS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 7,930 /AA-/
COUNTIES OF GRATIOT, MIDLAND & 07/14
ISABELLA, 2014 SCHOOL BUILDING &
SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/17
FREMONT COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-1 WEEK OF 7,800 Aa2//
CANON CITY REFUNDING GENERAL 07/14
OBLIGATION, COLORADO
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/14
TOWN OF HALFMOON, NEW YORK WEEK OF 7,440 //
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/15
CITY OF NEW ALBANY, OHIO WEEK OF 6,940 Aa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/14
CAPITAL FACILITIES BONDS SERIES
2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/15
DOWDELL PUBLIC UTILITY DISTRICT, WEEK OF 6,915 //
TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX AND REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/17
PEASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,810 NR/AAA/NR
(PARKER COUNTY, TEXAS) 07/14
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014A & 2014B BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/14
COALINGA-HURON JOINT UNIFIED WEEK OF 6,250 A3//
SCHOOL DISTRICT 2014 CERTIFICATES 07/14
OF PARTICIPATION CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
SHARON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 /AA/
MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA 07/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2033
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/14
STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 /A+/
MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2030
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/15
OVID-ELSIE AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,660 /AA-/
COUNTIES OF CLINTON, SHAWASSEE, 07/14
SAGINAW & GRATIOT, 2014
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/15
SANDS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 5,000 NR/AAA/NR
SCHOOL DISTRICT (BORDEN, DAWSON 07/14
HOWARD AND MARTIN COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/16
TUALATIN FULL FAITH AND CREDIT WEEK OF 4,760 //
REFUNDING 2014, OREGON 07/14
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/15
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 4,505 /BBB+/
UTILITY DISTRICT #46, TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/16
HUNT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,500 Aaa/AAA/
BANK QUALIFIED 07/14
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/16
GLOUCESTER COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 4,470 //
AUTHORITY, NEW JERSEY 07/14
REVENUE BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 07/16
NORTHTOWN MUNICIPAL UTILITY DAILY 4,180 //
DISTRICT UNLIMITED TAX AND REVENUE
REFUNDING 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2030
CITY OF VENTNOR, NEW JERSEY WEEK OF 4,045 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/14
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,990 /BBB/
DISTRICT #383, TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/17
NEWTON TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 3,910 /AA/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2030
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/17
CITY OF NEW ALBANY, OHIO WEEK OF 3,905 Aa2//
TAXABLE SPECIAL OB NONTAX REVENUE 07/14
BONDS SERIES 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 07/15
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTLITY WEEK OF 3,650 //
DISTRICT #344, TEXAS 07/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/15
CITY OF BATAVIA, NEW YORK WEEK OF 3,500 A1//
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/16
BEDFORD, PENNSYLVANIA AREA SCHOOL WEEK OF 3,420 Aa3//
DISTRICT 07/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2024
CITY OF UNIVERSAL CITY, TEXAS WEEK OF 3,200 NR/AA+/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/14
STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR
COUNTY) COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/15
COUNTY OF LOS ANGELES REDEVELOPMENT WEEK OF 3,085 /A/
REFUNDING AUTHORITY, CALIFORNIA 07/14
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS,
SERIES 2014 (FEDERALLY TAXABLE)
SOUTH GATE SUCCESSOR AGENCY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 07/17
CLEVELAND HEIGHTS, OHIO WEEK OF 2,151 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE LT GENERAL 07/14
OBLIGATION, BOND ANTICIPATION NOTES
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/15
PIKE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 1,865 A2//
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 07/14
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/14
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 1,500 //
WISCONSIN RACINE, KENOSHA AND 07/14
WALWORTH COUNTIES GENERAL
OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2014-2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 07/14
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Expected volume excluding daily issues: 4,629,751 (in 000's)