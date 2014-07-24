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TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE WEEK OF 744,290 //
UNIVERSITY SYSTEMWIDE REVENUE BONDS 07/28
SERIES 2014A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 7/30
Day of Sale: 07/31
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WEEK OF 300,000 //
TAXABLE BONDS 07/28
SERIES 2014 (CORPORATE CUSIP)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: 30 YR MATURITY
PRICING: TO BE DETERMINED
ILLINOIS SPORTS FACILITIES WEEK OF 285,000 NR/A/BBB+
AUTHORITY 07/28
SPORTS FACILITIES REFUNDING BONDS
(STATE TAX SUPPORTED)
SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/30
SAN ANTONIO GENERAL IMPROVEMENT WEEK OF 230,650 Aaa/AAA/
REFUNDING BONDS 07/28
SERIES 2014
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/29
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 150,000 //
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 07/28
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS
(THE WASHINGTON UNIVERSITY),
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: Aaa/Applied/-
AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 143,495 //
TEXAS 07/28
TAX REFUNDING (2 SERIES)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: AAA/AA+/AA+ PSF EXP 2015 AND
2017-2034
AAA/AA+/AA+ NON PSF EXP 2026
Day of Sale: 07/31
STATE OF HAWAII WEEK OF 139,380 Aa2/AA+/AA
HIGHWAY REVENUE BONDS 07/28
$106,070M SERIES 2014A
$ 33,310M SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES A DUE: 2014-2034
SERIES B DUE: 2017-2026
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 130,360 NR/AA/
(EL PASO COUNTY) 07/28
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2014
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2014A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/30
CITY OF ASHLAND,KENTUCKY WEEK OF 127,950 A3/BBB/A-
MEDICAL CENTER REVENUE BONDS 07/28
SERIES 2014 (ASHLAND HOSPITAL
CORPORATION D/B/A KING'S DAUGHTERS
MEDICAL CENTER PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: SIFMA INDEX RATE MODE
Day of Sale: 07/31
MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 125,000 //
TEXAS 07/28
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/31
PRINCETON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 105,240 Aa/AA+/
BOARD OF EDUCATION, OHIO SCHOOL 07/28
IMPROVEMENT UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: 14, 20-24, 28-35, 39 CABS: 40 & 41
Day of Sale: 07/29
JURUPA PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 100,000 /BBB/
SPECIAL TAX REVENUE BONDS 07/28 /EXP/
2014 SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/30
SOUTHWEST ISD UNLIMITED TAX SCHOOL WEEK OF 90,435 Aaa/AAA/
BUILDING AND REFUNDING BONDS 07/28
SERIES 2014
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/30
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 89,595 Aaa/AAA/
(VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM) 07/28
INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS
SERIES 2014B
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 07/29
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 74,000 Aa2/AAA/AA+
(ALAMEDA AND CONTRA COSTA 07/28
COUNTIES, CALIFORNIA)
WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS
CONSISTING OF:
$72,000M SERIES 2014A (TAX-EXEMPT)
$ 2,000M SERIES 2014B (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
FLORENCE COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 65,000 NR/AA-/AA-
REFUNDING HOSPITAL REVENUE BONDS 07/28
(MCLEOD REGIONAL MEDICAL CENTER
PROJECT), SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STILLWATER UTILITIES AUTHORITY WEEK OF 60,830 NR/AA-/AA-
(STILLWATER, OKLAHOMA) 07/28
UTILITY SYSTEM AND SALES TAX
REVENUE BONDS, SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MONTGOMERY COUNTY LIMITED TAX WEEK OF 60,670 Aa1/AA/
REFUNDING, TEXAS 07/28
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 07/29
CITY OF WHITTIER WEEK OF 60,000 /A+/
HEALTH FACILITY REVENUE BONDS 07/28
(PIH HEALTH)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: EXPECTED STRUCTURE: TERM BOND WITH
SINKERS 2040-2044
Day of Sale: 07/31
LOCKHART INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 57,780 //
DISTRICT (CALDWELL COUNTY, TEXAS) 07/28
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/28
WISCONSIN HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 56,030 //
FACILITIES AUTHORITY 07/28
REVENUE BONDS, SERIES 2014A&B
(ROGERS MEMORIAL HOSPITAL
INCORPORATED)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: SERIALS & TERMS
NR/S&P APPLIED FOR
UTAH COUNTY HOSPITAL REVENUE WEEK OF 40,000 //
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: LONG TERM: AA1/AA+
SHORT TERM: (P-1/A-1+)
WINDOWS VARIABLE
Day of Sale: 07/29
RICHLAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 39,300 /AA/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 07/28
BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: S&P UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 07/29
FALLS CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 36,500 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 07/28
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/31
SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY WEEK OF 35,000 Aa2/A-1/
COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 07/28
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2004 SERIES 2014C
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: 15-16, 30-39
Day of Sale: 07/30
GLADEWATER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 34,700 /AAA/A
DISTRICT, TEXAS 07/28
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/29
LLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,425 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/28
STATE OF TEXAS LOCATED IN LLANO
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2034
CITY OF PELHAM, ALABAMA WEEK OF 33,105 /AAA/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 07/28
SERIES 2014
MGR: Protective Securities, Birmingham
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/30
SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL WEEK OF 30,000 Aa1/AA/
DISTRICT 07/28
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS
SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29
THE UNIVERSITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 28,830 A1//AA-
GENERAL RECEIPTS BONDS 07/28
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2035
SAN MATEO-FOSTER CITY SCHOOL WEEK OF 28,500 Aa1/AA/
DISTRICT 07/28
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS (DELAYED DELIVERY)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/31
SUNNYVALE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,000 Aa2/AA+/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/28
BONDS AND ELECTION OF 2013
SERIES A BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29
BUILD NEW YORK CITY RESOURCE WEEK OF 27,630 Aa1//
CORPORATION 07/28
UNITED JEWISH APPEAL - FEDERATION
OF JEWISH PHILANTHROPIES OF NEW
YORK, INC. PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/31
CITY OF MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 24,445 //
********TAX-EXEMPT******* 07/28
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/31
CLOVERLEAF LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,335 //
OHIO 07/28
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/29
CITY OF RANDALL, IOWA WEEK OF 22,500 MIG 2//
HEALTHCARE REVENUE AND BOND 07/28
ANTICIPATION NOTES
(BETHANY MANOR, INC PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: Maturity 8/1/2016
Day of Sale: 07/29
CITY OF LIVE OAK, TEXAS WEEK OF 20,355 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/28
STATE OF TEXAS LOCATED IN
BEXAR COUNTY, TEXAS)
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING
BONDS, SERIES 2014
MGR: Frost Bank, San Antonio
BERKELEY COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/
COMBINED UTILITY SYSTEM REVENUE 07/28
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/29
SPORTS AUTHORITY METROPOLITAN WEEK OF 19,000 Aa3/AA-/
GOVERNMENT NASHVILLE-DAVIDSON 07/28
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2014
TENNESSEE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/29
SHASTA-TEHAMA-TRINITY JOINT WEEK OF 18,685 Aa3/A+/
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 07/28
(HUMBOLDT, LASSEN, MODOC, SHASTA,
TEHAMA AND TRINITY COUNTIES,
CALIFORNIA)
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD OF WEEK OF 17,555 Aa3//AA-
THE CITY OF NEW ORLEANS, LOUISIANA 07/28
REVENUE REFUNDING BONDS (NEW
ORLEANS FEDERAL ALLIANCE PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 07/30
CARLSTADT BOARD OF EDUCATION WEEK OF 16,775 //
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY 07/28
SCHOOL REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
GLADSTONE SCHOOL DISTRICT NO. 115 WEEK OF 15,962 //
CLACKAMAS COUNTY GENERAL OBLIGATION 07/28
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
OREGON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/31
SUNNYVALE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,000 Aa2/AA+/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/28
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29
LINCOLN AND SAGADAHOC MULTICOUNTY WEEK OF 14,430 A1/A+/
JAIL AUTHORITY, MAINE 07/28
2014 SPECIAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
PARISHWIDE SCHOOL DISTRICT OF THE WEEK OF 13,425 /AA-/
PARISH OF IBERIA, LOUISIANA 07/28
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 07/31
ONEIDA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,690 A1/A+/
NEW YORK 07/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 07/29
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 10,500 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, 07/28
SERIES 2014
(GARDEN VISTA APARTMENTS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 07/31
HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 07/30
TUSCARORA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A+/
FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 07/30
UPPER DUBLIN TOWNSHIP WEEK OF 9,450 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 07/31
METROPOLIS, MASSAC COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,330 /A/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/28
(ALTERNATE REVENUE SOURCE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/28
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,180 //
CFD NO. 2006-1 (IMPROVEMENT AREA 07/28
NO. 1), 2014 SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/30
COUNTY OF CALHOUN WEEK OF 9,175 //
STATE OF MICHIGAN 2014 GENERAL 07/28
OBLIGATION LIMITED TAX BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 07/29
TYLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,050 /AAA/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/28
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/29
LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,000 //
WATER & SEWER REVENUE 07/28
GUARANTEED SEWER REVENUE
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 07/28
WARWICK TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 8,280 /AA/
AUTHORITY 07/28
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 07/29
AUGUSTA PENSION OBLIGATION WEEK OF 7,590 NR/AA/
REFUNDING BONDS 07/28
SERIES 2014A
MAINE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/30
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 7,490 //
$7,100M EDUCATIONAL FACILITY 07/28
REVENUE BONDS (NEW DESIGNS CHARTER
SCHOOL WATTS CAMPUS PROJECT)
SERIES 2014A
$390M EDUCATIONAL FACILITY REVENUE
BONDS (NEW DESIGNS CHARTER SCHOOL
WATTS CAMPUS PROJECT) (TAXABLE)
SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES A: 24,34,44
SERIES B: 2018
Day of Sale: 07/30
TRI CREEK 2002 HIGH SCHOOL WEEK OF 6,600 /AA+/A+
BUILDING CORPORATION 07/28
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 07/29
SAN ANTONIO TAX NOTES WEEK OF 6,300 Aaa/AAA/
SERIES 2014B 07/28
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/29
CATSKILL CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,895 //
GREENE COUNTY, NEW YORK 07/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS,
2014
**********BANK QUALIFIED********
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: Applied for Moody's rating
Day of Sale: 07/30
MARSHALL BUILDING AUTHORITY WEEK OF 5,500 //
COUNTY OF CALHOUN, STATE OF 07/28
MICHIGAN 2014 BUILDING AUTHORITY
BONDS (GENERAL OBLIGATON LIMITED
TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 07/29
SYLVANIA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,480 Aa2//
OHIO 07/28
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)
ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT
BONDS, SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 07/29
MONROEVILLE MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 5,350 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/28
WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/28
CITY OF MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 5,110 //
********TAXABLE******** 07/28
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/31
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 5,000 NR/AA+/NR
PINELLAS COUNTY, FLORIDA 07/28
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2014
(CLEARWATER APARTMENT PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 07/30
NORTHTOWN MUNICIPAL UTILITY DAILY 4,180 //
DISTRICT UNLIMITED TAX AND REVENUE
REFUNDING 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2030
WISCONSIN RURAL WATER CONSTRUCTION WEEK OF 4,045 MIG 1//
LOAN PROGRAM 07/28
REVENUE BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: Maturity 9/1/2015
Day of Sale: 07/29
SCHOOL DISTRICT OF JEFFERSON WEEK OF 4,000 //
JEFFERSON COUNTY, WISCONSIN 07/28
TAXABLE ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/28
CITY OF ARGYLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,925 //
DISTRICT, TEXAS 07/28
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/30
MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,860 //
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/28
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/30
CITY OF SOLEDAD WEEK OF 3,320 //
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/28
SERIES 2014
REASSESSMENT DISTRICT NO. 2000-01
(THE VINEYARDS)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
SAN MATEO-FOSTER CITY SCHOOL WEEK OF 2,100 Aa1/AA/
DISTRICT 07/28
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/31
POLK COUNTY FIRE DISTRICT NO. 1 WEEK OF 1,980 //
POLK AND MARION COUNTIES, OREGON 07/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2029
PLUM BORO MUNI AUTHORITY GUARANTEED WEEK OF 1,685 /AA/
WATER REVENUE BONDS 07/28
SERIES 2014
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2030-2033
Day of Sale: 07/30
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Expected volume excluding daily issues: 4,022,042 (in 000's)