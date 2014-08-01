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ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 575,000 Aa2/AA/AA+
BONDS, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, 08/04
SERIES 2014A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: MOODY'S: STABLE
S&P: NEGATIVE
FITCH: STABLE
Day of Sale: 08/05
RHODE ISLAND TOBACCO SETTLEMENT WEEK OF 539,000 //
FINANCING CORPORATION 08/04
TOBACCO SETTLEMENT ASSERT BACKED
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/05
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 344,450 Aaa//
AUTHORITY 08/04
SPECIAL OBLIGATION TAXABLE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Jefferies LLC, New York
TENNESSEE STATE SCHOOL BOARD WEEK OF 339,000 Aa1/AA+/
AUTHORITY 08/04
HIGHER EDUCATIONAL SECOND PROGRAM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2015-2024
TAXABLE DUE: 2015-2044
Day of Sale: 08/06
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 313,680 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/04
2014 SERIES 3
2015 SERIES 1
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: SERIES 2014 DUE: 2020-2029
SERIES 2015 DUE: 2015
Day of Sale: 08/05
ENERGY NORTHWEST WEEK OF 268,945 Aa1/AA-/AA
CONSISTING OF: 08/04
196,695M PROJECT1 ELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014-C
$ 72,250M PROJECT3 ELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014-C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 205,000 Aaa/AAA/
TURNPIKE REVENUE BONDS 08/04
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 08/06
THE UNIVERSITY OF CHICAGO WEEK OF 175,650 Aa2/AA/NR
TAXABLE FIXED RATE BONDS, 08/04
SERIES 2014B
(CORPORATE CUSIP)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/06
DRIPPING SPRINGS INDEPENDENT WEEK OF 153,890 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 08/04
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA
Day of Sale: 08/04
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 129,123 //
DISTRICT 08/04
(WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: DUE: 2015-2033 AND 2035-2043
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 123,135 Aaa/AAA/NR
AUTHORITY 08/04
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
BONDS, 2014 SERIES C
SUBSERIES C-1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CHARLESTON EDUCATIONAL EXCELLENCE WEEK OF 113,515 Aa2/AA/
FINANCING CORPORATION, 08/04
SOUTH CAROLINA
CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT
PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2031
Day of Sale: 08/06
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 106,310 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 08/04
(LOS ANGELES COUNTY CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$7,035,000 ELECTION OF 2004
SERIES 2014K (TAXABLE)
SERIALS 7/1/15-7/1/17 ,
$25,125,000 ELECTION OF 2005
SERIES 2014 L (TAXABLE)
SERIALS 7/1/15-7/1/17 ,
$34,875,000 ELECTION OF 2005
SERIES 2014 K
SERIALS 2015-2019 &
$71,435,000 ELECTION OF 2004
SERIES 2014 J
SERIALS 7/1/15-7/1/17
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 08/05
WAYNE COUNTY AIRPORT AUTHORITY WEEK OF 100,260 A2/A/A-
(DETROIT METROPOLITAN WAYNE 08/04
COUNTY AIRPORT)
CONSISTING OF:
$67,940M AIRPORT REVENUE BONDS,
SERIES 2014B (NON-AMT)
$32,320M AIRPORT REVENUE BONDSD,
SERIES 2014C (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF BEAUMONT, TEXAS DAILY 79,565 A2/A/
WATERWORKS REVENUE REFUNDING BONDS EXP/EXP/
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Two Series: Taxable & Tax-Exempt
OHLONE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 75,000 //
CALIFORNIA 08/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/07
CITY OF IRVINE, CALIFORNIA WEEK OF 72,480 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 08/04
NO. 2013-3 (GREAT PARK)
IMPROVEMENT AREA NO.1
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/06
WYOMING COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 59,420 Aa1/AA+/
AUTHORITY 08/04
HOUSING REVENUE BONDS
(NON-AMT & AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: Retail Order Period 8/5/14
Day of Sale: 08/06
THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 50,170 Aa2/A/AA
IMPROVEMENT BOND BANK BONDS 08/04
CONSISTING OF:
$46,601M BONDS, SERIES 2014A
$ 3,560M TAXABLE BONDS,
SERIES 2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aa2/AA/NR
AGENCY 08/04 EXP/EXP/
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 171 (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/06
COUNTY OF CAMBRIA WEEK OF 48,435 /AA/
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 08/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2015-2030
REMARK: INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL
UNDERLYING RATING: BBB
Day of Sale: 08/06
MINNESOTA MUNICIPAL POWER AUTHORITY WEEK OF 48,225 A3/A/
ELECTRIC REVENUE BONDS 08/04
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: Retial Order Period 8/5/14
Day of Sale: 08/06
LONG BEACH COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 45,000 Aa2/AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 08/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014E
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2026-2032
Day of Sale: 08/06
STUDENT AND ACADEMIC SERVICES LLC WEEK OF 37,525 A2/A/
LEASE REVENUE BONDS 08/04
(NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
PROJECT), SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 08/06
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 31,100 /AAA/
CORPORATION, TEXAS 08/04
TRINITY BASIN
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2044
Day of Sale: 08/06
CONSOLIDATED WYOMING MUNICIPALITIES WEEK OF 25,385 A2/A+/
ELECTRIC POWER SYSTEM 08/04
JOINT POWERS BOARD
ELECTRIC FACILITIES IMPROVEMENT
LEASE REVENUE BONDS
(CITY OF GILLETTE, WYOMING
ELECTRICAL SYSTEM PROJECT)
CONSISTING OF:
$22,845M TAX-EXEMPT SERIES 2014 A
$ 2,540M TAXABLE SERIES 2014 B
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: SERIES A DUE: 2017-2034
SERIES B DUE: 2017
Day of Sale: 08/05
CITY OF KANNAPOLIS, NORTH CAROLINA WEEK OF 24,575 Aa3/A+/
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2031
LUBBOCK-COOPER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 24,480 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 08/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 08/05
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 375 WEEK OF 22,415 //
BUTLER COUNTY, KANSAS 08/04
(CIRCLE) GENERAL OBLIGATION
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2031
BETHEL LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 22,000 Aa2//
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, 08/04
SERIES 2014
(OHIO SCHOOL DISTRICT ENHANCEMENT
PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/06
EAST GRAND SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 20,120 Aa2/NR/NR
(IN GRAND COUNTY, COLORADO) 08/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/06
SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 /BBB+/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.5 08/04
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/07
TOWN OF BABYLON, NEW YORK WEEK OF 19,480 MIG 1/SP-1+/NR
GENERAL OBLIGATIONS 08/04
TAX-EXEMPT & TAXABLE BOND
ANTICIPATION NOTES, 2014
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/05
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 18,820 /BBB-/A-
FACILITIES AUTHORITY 08/04
WIDENER UNIVERSITY
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
LIBERTY CENTER LOCAL SCHOOL WEEK OF 18,510 Aa2//
DISTRICT, OHIO 08/04
CLASSROOM FACILITIES & SCHOOL
IMPROVEMENT BONDS
(OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/07
SOUTH VALLEY WATER RECLAMATION WEEK OF 15,000 NR/A+/NR
FACILITY, UTAH 08/04
*************TAX-EXEMPT**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/15
KARNES CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,000 //
DISTRICT, TEXAS 08/04
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 08/07
SUCCESSOR AGENCY TO THE CITY OF WEEK OF 11,000 /A/
CALIFORNIA CITY, CALIFORNIA 08/04
CITY REDEVELOPMENT AGENCY
CALIFORNIA CITY REVEVELOPMENT
PROJECT AREA, TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 08/06
SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,000 /A-/
CALIFORNIA 08/04
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.4
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/07
KENOSHA, WISCONSIN WEEK OF 10,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION PROM NOTES 08/04
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 08/04
VILLAGE OF DOWNERS GROVE WEEK OF 9,615 /AAA/
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 08/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2029
NORRIS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,400 Aa2//
2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION 08/04
BONDS SERIES B, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/05
HARRIS COUNTY WATER CONTROL & WEEK OF 8,905 //
IMPROVEMENT DISTRICT 110, TEXAS 08/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/05
SOUTHERN SANDOVAL COUNTY ARROYO WEEK OF 8,505 Aa2//
FLOOD CONTROL AUTHORITY, 08/04
NEW MEXICO
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 08/06
JOSHUA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,995 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 08/04
STATE OF TEXAS LOCATED IN
JOHNSON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2024-2028
ABILENE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,645 Aaa/AAA/
TEXAS 08/04
UNLIMITED TAX REFUNDING REVENUE
BONDS
SERIES 2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2024-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/06
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 6,235 //
ALTA PUBLIC SCHOOL PROJECT 08/04
REVENUE BONDS
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 08/06
BOROUGH OF SCHUYLKILL HAVEN WEEK OF 5,640 /A/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 08/04
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
INSURANCE: INSURED
CANTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,050 //
BRADFORD, LYCOMING & TIOGA 08/04
COUNTIES,PENNSYLVANIA GENERAL
OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 08/04
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT WEEK OF 4,430 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 08/04
NO. 2005-47 (THE LAKES) IMPROVEMENT
AREA A 2014 SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/06
COUNTY OF KENT WEEK OF 4,350 //
STATE OF MICHIGAN 08/04
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
CAPITAL IMROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2024
NORTHTOWN MUNICIPAL UTILITY DAILY 4,180 //
DISTRICT UNLIMITED TAX AND REVENUE
REFUNDING 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2030
EATON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 3,750 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/04
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 08/07
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 3,700 Aa2/AA-/
ADMINISTRATION 08/04
HOUSING REVENUE BONDS (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
NEOSHO, MISSOURI WEEK OF 3,055 /A/
REFUNDUNG CERTIFICATES OF 08/04
PARTICIPATION
CONSISTING OF:
$3,055,000 SERIES 2014A
SERIALS 2015-2024 &
$855,000 SERIES 2014B
SERIALS 2015-2019
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/05
CITY OF CALIMESA, CALIFORNIA WEEK OF 2,585 //
COMMUNITY FACILITIES NO. 2002-1 08/04
(SINGLETON HEIGHTS),
( IMPROVEMENT AREA NO. 1)
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 08/05
NORWOOD SCHOOL DISTRICT NO. R-2J, WEEK OF 2,000 //
COLORADO 08/04
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: AA2 ST INT
Day of Sale: 08/05
CITY OF GENEVA KANE COUNTY ILLINOIS WEEK OF 1,920 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/04
(ELECTRIC SYSTEM ALTERNATE REVENUE
SOURCE) SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 08/06
LINDSAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,500 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 08/04
OF 2012, SERIES 2014, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/05
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Expected volume excluding daily issues: 4,376,378 (in 000's)