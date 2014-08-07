Aug 7 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 900,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 8/11 & 8/12
Day of Sale: 08/13
PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 833,785 //
NEW JERSEY 08/11
$352,660M NON AMT
$481,125M AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/14
STATE OF MICHIGAN WEEK OF 266,000 /AA+/
STATE TRUNK LINE 08/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 08/13
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 230,000 Aaa/NR/AAA
UNLIMITED TAX ROAD REFUNDING BONDS 08/11
SERIES 2014A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/13
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 200,000 Aa2/AA/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOSPITAL 08/11
REVENUE BONDS (THE CHILDREN'S
HOSPITAL OF PHILADELPHIA PROJECT)
SERIES A OF 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
IDAHO HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 166,070 A3/A-/NR
REVENUE BONDS, SERIES 2014A 08/11
(ST. LUKE'S HEALTH SYSTEM PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT WEEK OF 140,140 Baa3/BBB-/
AUTHORITY OHIO WATER DEVELOPMENT 08/11
AUTHORITY POLLUTION CONTROL
REVENUE REFUNDING BONDS
(FIRSTENERGY GENERATION PROJECT)
(FIRSTENERGY GENERATION CORP.
PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CONTRA COSTA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 120,000 Aa1/AA/
DISTRICT, GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
ELECTION OF 2014, SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 116,000 /A/
DEVELOPMENT AUTHORITY INSURED 08/11
SENIOR LIVING HEALTH FACILITY
REVENUE BONDS LOS ANGELES JEWISH
HOME (FOUNTAINVIEW AT GONDA)
MGR: Cain Brothers, New York
INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE
REMARK: Series A: 33,760M 19-24, 34, 44
Series B: 43,240M: 2021
Series C: 39,000M: 2020
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT WEEK OF 101,050 Baa3/BBB-/NR
AUTHORITY OHIO WATER DEVELOPMENT 08/11
AUTHORITY POLLUTION CONTROL REVENUE
REFUNDING BONDS (FIRSTENERGY
NUCLEAR GENERATION PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF NEW HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 92,480 A3/BBB+/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
SERIES A & B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 08/13
CITY OF RALEIGH, NORTH CAROLINA WEEK OF 86,735 //
LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: General Obligation: Aa1/AA+/AA+
General Ob Refunding: Aa2/AA+/AA+
Day of Sale: 08/14
LOS ANGELES COUNTY FIRE DEPARTMENT WEEK OF 85,000 /BBB/
NO.4, CALIFORNIA 08/11
PLAYA VISTA SPECIAL TAX REFUNDING
BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/14
OHLONE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 75,000 //
CALIFORNIA 08/11
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION
BONDS
SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/13
SCHOOL BOARD OF LEE COUNTY, WEEK OF 72,870 Aa3/A+/AA-
FLORIDA 08/11 / /EXP
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP 8/13
Day of Sale: 08/14
CITY OF HUNTSVILLE, ALABAMA WEEK OF 70,990 Aaa//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 08/11
WARRANTS
2014-A, B, & C
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2037
Day of Sale: 08/13
CITY OF COLLEGE STATION, TEXAS WEEK OF 69,065 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION AND IMPROVEMENT 08/11
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 08/14
BUILD NEW YORK CITY CORPORATION WEEK OF 68,715 Aa2/AA-/
REVENUE REFUNDING BONDS 08/11
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
QUEENS COLLEGE (Q STUDENT
RESIDENCES, LLC PROJECT)
$61,745M SERIES 2014A TAX EXEMPT
$6,970M 2014B FEDERALLY TAXABLE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 55,555 Aa2//
AGENCY 08/11
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2014 SERIES C
2014 SERIED D
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2029, 2034, 2039, 2046
REMARK: ROP: 8/11/2014
Day of Sale: 08/12
CITY OF FRISCO, TEXAS WEEK OF 53,075 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 08/11
IMPROVEMENT BONDS
COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE
CERTIFICATE OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 08/12
HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 52,090 //
SCHOOL DISTRICT UNLIMITED TAX 08/11
SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/12
HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 52,090 //
SCHOOL DISTRICT (HAYS, TRAVIS AND 08/11
CALDWELL COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/12
SOUTHEAST OVERTOWN/PARK WEST DAILY 49,910 /BBB+/
COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCY /EXP/
FLORIDA
TAX INCREMENT REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Limited Offering
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 48,710 /BBB/BBB
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS, 08/11
SERIES 2014A (THE METHODIST
HOSPITALS, INC.)
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 08/14
SOUTH DAKOTA BUILDING AUTHORITY WEEK OF 48,525 Aa2/AA/NR
$36,050M REVENUE BONDS SERIES A 08/11
(TAX EXEMPT)
$5,280M REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2014B (TAX EXEMPT)
$7,195M REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2014C (TAXABLE)
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 08/12
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 44,365 A3/A/BBB+
GENERAL OBLIGATION BONDS AND 08/11
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 08/12
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 43,815 A1/A+/
THE CITY OF WINCHESTER, VIRGINIA 08/11
HOSPITAL REVENUE REFUNDING
(VALLEY HEALTH SYSTEM OBLIGATED
GROUP)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2044
Day of Sale: 08/14
MARYLAND LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 41,150 //
INFRASTRUCTURE BONDS 08/11
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT
ADMINISTRATION
2014 SERIES A
CONSISTING OF:
$28,155M (SENIOR OBLIGATION),
2014 SERIES A-1 RATED AA3 &
$12,095M (SUBORDINATE OBLIGATION)
SERIES A-2 RATED AA2
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Retail Order Period 8/11/14
Institutional Order Period 8/12/14
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,825 Aa2/NR/NR
NUMBER RE-1 DOUGLAS AND ELBERT 08/11
COUNTIES, COLORADO GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/12
SANTA MARGARITA WATER DISTRICT, WEEK OF 33,515 //
CALIFORNIA 08/11
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 99-1 (TALEGA)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/14
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 33,000 Aaa/NR/NR
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS 2014B 08/11
GNMA AND FNMA PASS-THROUGH PROGRAM
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/12
LOMPAC VALLEY MEDICAL CENTER WEEK OF 31,410 A2//
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION 08/11
REFUNDING 2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 08/12
SUCCESSOR AGENCY TO THE HOLLISTER WEEK OF 30,000 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 08/11
2014 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/13
MERCED IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 29,985 /AA/
CALIFORNIA WATER AND HYDROELECTRIC 08/11
SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS
2014A
MGR: Sutter Securities Incorporated, San Francisco
SERIAL: 2015-2029 TERM: 2034, 2038
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
REMARK: Underlying S&P: A Stable
Day of Sale: 08/14
CITY OF HOMESTEAD,FLORIDA WEEK OF 25,495 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/14
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 22,535 //
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 08/11
REVENUE BONDS, WESTMINSTER SCHOOL,
SERIES H
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/14
ALBANY CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 19,410 /A+/
NEW YORK 08/11
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 08/13
CITY OF GULFPORT, MISSISSIPPI WEEK OF 19,265 A1/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2027
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Ratings
Moody's A1 & S&P NAF
Day of Sale: 08/12
NEWBURGH CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,220 //
NEW YORK 08/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 08/13
WEST VIRGINIA HOSPITAL FINANCE WEEK OF 19,115 A1/A+/
AUTHORITY 08/11
HOSPITAL REVENUE REFUNDING
(VALLEY HEALTH SYSTEM OBLIGATED
GROUP)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2044
Day of Sale: 08/14
DEFIANCE CITY SCHOOL DISTRICT OHIO WEEK OF 19,055 Aa3//
DEFIANCE AND PAULDING COUNTIES 08/11
VARIOUS PURPOSE BONDS, SERIES 2014
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/14
BREA COMMUNITY BENEFIT FINANCING WEEK OF 19,000 /AA-/
AUTHORITY, CALIFORNIA 08/11
2014 WATER REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/12
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 18,740 NR/NR/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 08/11
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2014 (BUCKINGHAM SENIOR
LIVING COMMUNITY, INC. PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/13
SIMI VALLEY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 18,000 /AA+/
FINANCING AUTHORITY, CALIFORNIA 08/11
REFUNDING LEASE REVENUE BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/13
FLORENCE-DARLINGTON COMMISSION FOR WEEK OF 15,675 A2/A/
TECHNICAL EDUCATION STUDENT FEE 08/11
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/14
SNYDER CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 15,000 Aaa//
SCHOOL DISTRICT. TEXAS 08/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Moody's Underlying Aa3 Rating
Day of Sale: 08/11
DARIEN. CONNECTICUT WEEK OF 14,480 Aaa//
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 08/12
STOCKTON PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 13,455 NR/BBB+/NR
LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS 08/11
(MOSHER REASSESSMENT DISTRICT
2014-1) SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/11
LOUISIANA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 13,000 Aa3/AA-/NR
AUTHORITY, CITY OF BOSSIER 08/11
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2029, 2034, 2039
Day of Sale: 08/12
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND WEEK OF 12,200 /A+/A+
SPECIAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/11
(WEST GERMANTOWN DEVELOPMENT
DISTRICT)
SENIOR SERIES 2014
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2015-2027
EGG HARBOR TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 11,920 NR/A+/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 08/13
RICHLAND, WASHINGTON WEEK OF 11,500 //
WATERWORKS UTILITY REVENUE 08/11
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/11
ALLENDALE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,075 Baa1//
SOUTH CAROLINA 08/11
ENERGY SAVINGS SPECIAL OBLIGATION
REFUNDING IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/12
CITY OF ITHACA TOMPKINS COUNTY WEEK OF 9,795 Aa2//
NEW YORK GENERAL OBLIGATIONS 08/11
PUBLIC IMPROVEMENT REFUDNING BONDS
2014
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 08/12
TOWN OF SOUTHAMPTON, NEW YORK WEEK OF 9,700 NR/AAA/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 08/14
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,180 //
CALIFORNIA 08/11
CFD NO. 2006-1 (IMPROVEMENT AREA
NO. 1), 2014 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/14
HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,010 //
DISTRICT, TEXAS 08/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
Day of Sale: 08/12
TOWN OF CUMBERLAND, RHODE ISLAND WEEK OF 8,400 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 08/11
SERIES 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 08/12
EL PASO COUNTY SCHOOL DISTRCT NO.20 WEEK OF 8,200 Aa2/NR/NR
(ACADEMY) EL PASO COUNTY, COLORADO 08/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/14
SANFORD-FRITCH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,800 NR/AAA/NR
DISTRICT (HUTCHINSON, MOORE AND 08/11
CARSON COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED
TAX SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/11
LEAKEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,795 //
TEXAS 08/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/14
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 6,205 //
AUTHORITY (COMMONWEALTH OF 08/11
PENNSYLVANIA) $4,145 SCHOOL
BUILDING REVENUE BONDS SERIES 14A
$2,060M SCHOOL BUILDING REVENUE
BONDS, SERIES AA OF 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/12
HADDON TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 5,880 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2026
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/13
PIXLEY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,700 /A/
CALIFORNIA 08/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, 2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/13
HALLSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,305 /A+/
DISTRICT, TEXAS 08/11
LIMITED TAX REFUNING TAXABLE
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/14
CHIMNEY HILL MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,190 /A-/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 08/11
REFUNDING BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 08/12
ROCKY RIVER, OHIO WEEK OF 4,775 Aa2//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/11 EXP/ /
BONDS
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
REMARK: Bank Qualified
ROCKY RIVER, OHIO WEEK OF 4,640 Aa2//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/11 EXP/ /
BONDS
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
REMARK: Bank Qualified
GARDEN CITY COMMUNITY COLLEGE, KS WEEK OF 4,100 NR/NR/
FINNEY COUNTY, STUDENT UNION, 08/11
BOOKSTORE AND DORMITORY SYSTEM
REVENUE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/11
MT. LEBANON, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,895 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/11
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/12
BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,605 //
JEFFERSON AND ELK COUNTIES 08/11
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/13
ALLEN COUNTY, HUMBOLDT, KANSAS WEEK OF 2,435 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 258 08/11
GENERAL OBLIGATION ADVANCED
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2021
Day of Sale: 08/11
SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO.48J, WEEK OF 2,105 //
OREGON 08/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 08/14
WILLAMINA SCHOOL DISTRICT NO.30J, WEEK OF 2,000 //
OREGON 08/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/13
LINN COUNTY, GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,750 //
COUNTY BUILDING BONDS SERIES 2014A 08/11
IOWA
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/13
MAYFIELD VILLAGE, OHIO, VARIOUS WEEK OF 1,100 NR/NR/
PURPOSE LIMITED TAX GENERAL 08/11
OBLIGATION, BOND ANTICIPATION NOTES
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/14
MERCED IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 890 /AA/
CALIFORNIA WATER AND HYDROELECTRIC 08/11
SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS
SEIRES 2014B (TAXABLE)
MGR: Sutter Securities Incorporated, San Francisco
SERIAL: 2015-2018
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
REMARK: Underlying: S&P: A Stable
Day of Sale: 08/14
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,776,605 (in 000's)