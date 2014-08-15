RPT-AIA Group CEO leaves to take up new role at HSBC
March 12 Hong Kong insurer AIA Group Ltd said its CEO and President Mark Tucker will leave the company to take up the role of non-executive Group Chairman of HSBC Holdings Plc
IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- SAN DIEGO COUNTY REGIONAL WEEK OF 350,000 /AAA/AAA TRANSPORTATION COMMISSION SALES 08/18 TAX REVENUE LIMITED TAX, CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/20 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 303,490 Aa2//AA+ COLORADO 08/18 EXP/ /EXP UNIVERSITY ENTERPRISE REVENUE AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 A&B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2046
Day of Sale: 08/21 STATE OF KANSAS WEEK OF 212,875 Aa2/AA/AA+ DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 08/18 HIGHWAY REVENUE REFUNDING INDEX BONDS, SERIES 2014B MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: RATINGS: STABLE
Day of Sale: 08/20 ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WEEK OF 185,155 // WATER AUTHORITY 08/18 CONSISTING OF: $97,165M SENIOR LIEN JOINT WATER AND SEWER SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2014A $87,990M SUBORDINATE LIEN JOINT WATER AND SEWER SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2014B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: SERIES 2014A: AA2/AA+/AA
SERIES 2014B: AA3/AA/AA CITY OF MIAMI BEACH HEALTH WEEK OF 165,615 Baa1//BBB FACILITIES AUTHORITY, FLORIDA 08/18 HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS (MOUNT SINAI MEDICAL CENTER) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 08/20 DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 158,300 Aa1/AAA/AA+ (WASHINGTON, D.C.) 08/18 INCOME TAX SECURED REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2014A MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland SERIAL: 2014-2025 REMARK: RATINGS: STABLE OUTLOOK
Day of Sale: 08/19 PERALTA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 150,000 Aa3/AA-/ CALIFORNIA, 2014 GENERAL OBLIGATION 08/18 REFUNDING BONDS, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/21 BOSSIER COUNTY, LOUISIANA WEEK OF 118,875 A1/AA-/NR UTILITIES REVENUE REFUNDING BONDS 08/18 SERIES 2014 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 08/20 WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 100,000 /AA-/AA AUTHORITY 08/18 PROVIDENCE HEALTH & SERVICES MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/21 SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 94,130 /AA+/AA+ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 08/18 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 08/18/2014
Day of Sale: 08/19 CITY OF NEW HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 92,480 A2/AA/A- GENERAL OBLIGATION BONDS 08/18 SERIES A & REFUNDING SERIES B MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: Underlying Ratings
Moody's A3, S&P BBB
Day of Sale: 08/20 NIAGARA FRONTIER TRANSPORTATION WEEK OF 79,440 Baa1/BBB-/ AUTHORITY 08/18 AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/19 BETHLEHEM AUTHORITY WEEK OF 69,615 // NORTHAMPTON AND LEHIGH COUNTIES 08/18 PENNSYLVANIA GUARANTEED WATER REVENUE BONDS SERIES OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/19 CITY OF BRIDGEPORT, CONNECTICUT WEEK OF 68,895 A2/A/ $68,895,000 GENERAL OBLIGATION 08/18 BONDS, 2014 SERIES A MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/21 CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 65,000 Aa2/AA/ CALIFORNIA, GENERAL OBLIGATION 08/18 BONDS ELECTION OF 2012, SERIES C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/19 CUYAHOGA COUNTY PUBLIC LIBRARY,OHIO WEEK OF 54,995 Aa2// LIBRARY FUND LIBRARY FACILITIES 08/18 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/20 CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 53,330 Aaa/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION LIMITED AND 08/18 UNLIMITED REFUNDING BONDS SERIES 2014 5 & 6 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2020-2028 CITY OF WEST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 48,050 Baa1/BBB/ GENERAL OBLIGATION BONDS 08/18 TAXABLE AND TAX EXEMPT MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: TAXABLE DUE: 2015-2022
TAX-EXEMPT DUE: 2015-2034
Day of Sale: 08/20 WEST HARRIS COUNTY TEXAS WEEK OF 45,915 A1/A+/A+ REGIONAL WATER AUTHORITY 08/18 **********TAX-EXEMPT********** MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2029 LUBBOCK-COOPER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 44,035 /AAA/ DISTRICT, 08/18 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2044 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: S&P Underlying A+
Day of Sale: 08/20 CITY OF PEMBROKE PINES, FLORIDA WEEK OF 41,720 A2/A+/NR TAXABLE COMMUNICATIONS SERVICES 08/18 TAX REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York LOUISIANA PUBLIC FACILITIES AUTH. WEEK OF 36,000 A2/AA/ UNIVERSITY OF NEW ORLEANS 08/18 REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2036 REMARK: Underlying Ratings
Moody's A2, S&P A+ ABAG FINANCE AUTHORITY WEEK OF 35,000 /A-/ ABAG FINANCE AUTHORITY FOR 08/18 NONPROFIT CORPORATIONS REFUNDING REVENUE BONDS, SENIOR SERIES 2014A WINDEMERE RANCH INFRASTRUCTURE FINANCING PROGRAM MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/20 MESQUITE HEALTH FACILITIES WEEK OF 31,500 NR/NR/BBB- DEVELOPMENT CORPORATION RETIREMENT 08/18 FACILITY REVENUE BONDS SERIES 2014 (CHRISTIAN CARE CENTER, INC. PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 08/21 ANNE ARUNDEL COUNTY, MARYLAND WEEK OF 30,000 NR/NR/ SPECIAL TAXING DISTRICT 08/18 (THE VILLAGES AT TWO RIVERS PROJECT SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/19 PERALTA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa3/AA-/ CALIFORNIA, 2014 GENERAL OBLIGATION 08/18 REFUNDING BONDS SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/21 CITY OF PEMBROKE PINES, FLORIDA WEEK OF 29,140 A1// PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE 08/18 REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 08/19 DALLAS AREA MUNICIPAL, PENNSYLVANIA WEEK OF 28,850 Baa3// UNIVERSITY REVENUE BONDS 08/18 (MISERICORDIA UNIVERSITY) MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2031 DAYTON, OHIO WEEK OF 26,820 /AA/A- AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 08/18 CONSISTING OF: $22,385M SERIES A (SUBJECT TO AMT) $ 4,435M SERIES B (NON-AMT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. PICKERINGTON, OHIO WEEK OF 22,670 Aa2// LOCAL SCHOOL DISTRICT 08/18 EXP/ / MGR: Huntington Investment Company, Columbus LAWRENCE COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 21,430 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 08/18 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: UNDERLYING RATING: A+ CRAWFORD COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 21,430 NR/AA/NR SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 08/18 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2024 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/18 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 18,295 /A/ REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 08/18 RIALTO, CALIFORNIA TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING BONDS, 2014 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/21 ROBINSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,115 // DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 08/18 OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN MCLENNAN AND FALLS COUNTIES) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 08/18 CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 18,000 MIG 1// VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX NOTES 08/18 2014 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia TERM: 2015 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 15,805 NR/NR/NR COMMISSION RETIREMENT FACILITIES 08/18 FIRST MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS (GALLOWAY RIDGE PROJECT) SERIES 2014A MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond SERIAL: 2016-2024 TERM: 2041
Day of Sale: 08/20 GOODHUE COUNTY EDUCATION DISTRICT WEEK OF 14,310 A3/NR/NR NO. 6051 RED WING, MINNESOTA 08/18 CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2014A MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2016-2029 TERM: 2034, 2039
Day of Sale: 08/20 SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS WEEK OF 13,860 Aa3/NR/NR HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES 08/18 SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2014B MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2015-2029 TERM: 2033
Day of Sale: 08/21 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 13,685 A1// OF THE CITY OF ALEXANDRIA, VIRGINIA 08/18 EDUCATION FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS, EPISCOPAL HIGH SCHOOL MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 08/19 CLEVELAND, OHIO WEEK OF 12,280 A2/A/ TAXABLE ECONOMIC & COMMUNITY 08/18 DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS (CORE CITY FUND) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/21 SUCCESSOR AGENCY TO ROSEVILLE WEEK OF 10,940 /A/ REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 08/18 REFUNDING TAX ALLOCATION REVENUE BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/19 MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 10,000 Aaa/AAA/ AUTHORITY, NEW JERSEY 08/18 GENERAL OBLIGATION **TAXABLE AND TAX-EXEMPT** MGR: Raymond James & Associates, Chicago REMARK: Underlying S&P AAA
Day of Sale: 08/20 FRANKLIN SPECIAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,380 Aa1// TENNESSEE 08/18 LIMITED TAX SCHOOL REFUNDING BONDS GENERAL OBLIGATION SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 08/19 KEMP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,794 NR/AA/NR (KAUFMAN AND HENDERSON COUNTIES, 08/18 TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES D2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/18 TOWN OF EAST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 8,530 A3/A-/ $7,030,000 GENERAL OBLIGATION 08/18 REFUNDING BONDS, ISSUE OF 2014 (BANK QUALIFIED) $1,500,000 GENERAL OBLIGATION BOND ANTICIPATION NOTES (BANK QUALIFIED) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/19 SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 8,405 // MONESSEN 08/18 WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION NOTES SERIES A AND B OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/19 GIDDINGS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,275 Aaa/NR/NR DISTRICT 08/18 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN FAYETTE, LEE AND WASHINGTON COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/19 NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 8,050 NR/BB/NR AUTHORITY 08/18 CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS (GREATER BRUNSWICK CHARTER SCHOOL, INC. PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/21 DAYTON, OHIO WEEK OF 8,000 Aa2/AA/ VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 08/18 BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/21 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 7,665 A2/A/ REVENUE REFUNDING BONDS, 08/18 SERIES 2014 (CLEVELAND STADIUM PROJECT) MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2020 CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,520 // WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 08/18 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A AND B OF 2014 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/18 UNION ENDICOTT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,500 Aa2// DISTRICT, NEW YORK 08/18 SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 08/19 DUNMORE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,660 Aa3// LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 08/18 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2019 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/20 VILLAGE OF LAKE ZURICH WEEK OF 6,355 // LAKE COUNTY,ILLINOIS GENERAL 08/18 OBLIGATION REFUNDING BONDS (SALES TAX ALTERNATE REVENUE SOURCE), SERIES 2014A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 08/18 CITY OF GREEN BAY, WISCONSIN WEEK OF 6,295 // $3,680M GENERAL OBLIGATION 08/18 REFUNDING BONDS SERIES 2014D $2,615M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2014E MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/19 UPPER UWCHLAN TOWNSHIP, WEEK OF 6,260 Aa2// PENNSYLVANIA 08/18 GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 08/18 LAKESHORE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 6,000 // DISTRICT, WISCONSIN (CALUMET, 08/18 MANITOWOC, SHEBOYGAN AND OZAUKEE COUNTIES) GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 08/19 HALLSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,305 /A+/ DISTRICT, TEXAS 08/18 LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING TAXABLE BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2025 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 5,000 NR/AA+/NR PINELLAS COUNTY, FLORIDA 08/18 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2014 (CLEARWATER APARTMENTS PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/18 DRAPER CITY, UTAH WEEK OF 4,550 Aa2// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/18 MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/20 HIDALGO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,525 //AAA TEXAS 08/18 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying Fitch Rating A-
Bank Qualified
Day of Sale: 08/18 FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,340 NR/BBB-/NR DISTRICT NO. 143 08/18 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN FORT BEND COUNTY) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/18 ESCAMBIA COUNTY HOUSING FINANCE WEEK OF 4,335 Aaa/NR/NR AUTHORITY 08/18 SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND (MUTLI-COUNTY PROGRAM) SERIES 2014B (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/19 CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 4,000 // WATER SYSTEM REVENUE BONDS 08/18 SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 08/19 CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 3,575 // STORM WATER SYSTEM REVENUE BONDS 08/18 SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 08/19 MID-STATE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 3,555 // DISTRICT, WISCONSIN ADAMS, CLARK 08/18 JACKSON, JUNEAU, MARATHON, PORTAGE WAUSHARA AND WOOD COUNTIES GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2014A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 08/18 HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,545 NR/A+/ WC&ID #96 08/18 ************BANK QUALIFIED********* MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 08/19 DELTA SCHOOL DISTRICT #50, WEEK OF 3,300 Aa2// COLORADO 08/18 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/20 GRAY COUNTY, KANSAS WEEK OF 3,295 /A/ COPELAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT 08/18 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 08/18 MOLALLA RURAL FIRE PROTECTION WEEK OF 3,190 // DISTRICT NO. 73 CLACKAMAS COUNTY 08/18 OREGON GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 08/20 CITY OF ELKINS, ARKANSAS WEEK OF 2,350 NR/NR/NR SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 08/18 *********BANK QUALIFIED********* MGR: Stephens Inc., Little Rock TERM: 2019, 2024, 2029, 2034
Day of Sale: 08/20 SHEBOYGAN COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 2,275 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/18 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 08/18 WARRENSVILLE HEIGHTS, OH WEEK OF 2,200 A1// LIMITED-TAX GENERAL OBLIGATION BOND 08/18 EXP/ / MGR: Huntington Investment Company, Columbus REMARK: Bank Qualified GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 1,500 // WISCONSIN RACINE, KENOSHA AND 08/18 WALWORTH COUNTIES GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES, SERIES 2014-2015C MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 08/20 CITY OF WAUKESHA WEEK OF 1,115 // WAUKESHA COUNTY, WISCONSIN 08/18 TAXABLE GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES, SERIES 2014D MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2018-2024
Day of Sale: 08/18
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,135,689 (in 000's)
March 12 Hong Kong insurer AIA Group Ltd said its CEO and President Mark Tucker will leave the company to take up the role of non-executive Group Chairman of HSBC Holdings Plc
* HSBC appoints Mark Tucker to succeed Douglas Flint as group chairman
* Mark Tucker to Retire as AIA Group Chief Executive to be succeeded by Ng Keng Hooi from 1 September 2017