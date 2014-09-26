DIARY-Emerging Markets Economic Events to April 28
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Sept 26 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 1,100,000 Aaa/AAA/AAA STATE OF TEXAS HIGHWAY IMPROVEMENT 09/29 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York STATE OF CONNECTICUT, CONNECTICUT WEEK OF 730,000 Aa3/AA/AA SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS 09/29 TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE PURPOSES, 2014 SERIES A & REFUNDING SERIES B MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 09/30 STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF WEEK OF 625,000 Aa1/AAA/ WATER RESOURCES CENTRAL VALLEY 09/29 PROJECT WATER SYSTEM REVENUE BONDS SERIES AS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ALACHUA COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 250,000 // HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 09/29 SHANDS TEACHING HOSPITAL MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/01 CITY OF CHANDLER, ARIZONA WEEK OF 194,640 /AAA/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/29 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 09/30 MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 118,850 Aa2/AA+/ 2 SERIES 09/29 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 09/30 STATE OF COLORADO HIGHER EDUCATION WEEK OF 117,110 Aa2/AA-/ CAPITAL CONSTRUCTION LEASE 09/29 PURCHASE FINANCING PROGRAM CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2014A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/01 CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 110,175 NR/AA-/AA- AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 09/29 SERIES 2014-A (CITY OF ANAHEIM ELECTRIC UTILITY DISTRIBUTION SYSTEM REFUNDING) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York COUNTY OF RIVERSIDE WEEK OF 101,000 MIG 1// 2014 SERIES D TEETER OBLIGATION 09/29 NOTES TAX EXEMPT CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01 LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 99,630 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS 09/29 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying Ratings
S&P AA+ & Fitch AA+
Day of Sale: 10/01 DAYTON OHIO PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 94,000 A2//A GENERAL OBLIGATION BONDS 09/29 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2031 REMARK: Rating: Fitch A (Negative) CITY OF SHREVEPORT, LOUISIANA WEEK OF 93,500 // GENERAL OBLIGATION BONDS, 09/29 SERIES 2014 MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/02 RHODE ISLAND HOUSING (TAXABLE) WEEK OF 86,000 Aa2/AA+/ HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS 09/29 SERIES 65-T MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 9/29
Day of Sale: 09/30 CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY WEEK OF 65,000 Aa3/A+/ BOARD OF TRUSTEES GENERAL REVENUE 09/29 AND REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/02 LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 54,315 /AA+/AA+ DISTRICT, TEXAS 09/29 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS (NON PSF) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2022-2025
Day of Sale: 10/01 ALLAN HANCOCK JOINT COMMUNITY WEEK OF 52,000 Aa2/AA/ COLLEGE DISTRICT 2014 GENERAL 09/29 REFUNDING BONDS CALIFORNIA MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 /AA+/ COMMISSION 09/29 SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BONDS (SPECIAL HOMEOWNERSHIP LOAN PROGRAM) 2014 SERIES B (NON-AMT) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2026 TERM: 2029, 2034, 2039, 2040
Day of Sale: 09/29 DYSART UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 49,550 NR/A+/AA- NO. 89, ARIZONA 09/29 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 09/29 SUCCESSOR AGENCY TO THE DEVELOPMENT WEEK OF 45,000 /A/ AGENCY OF THE CITY OF CONCORD 09/29 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01 EDINBURG CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 41,755 /AAA/AAA SCHOOL DISTRICT (HIDALGO COUNTY 09/29 TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/01 NISKAYUNA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 41,150 NR// NEW YORK 09/29 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 10/01 SAN MARCOS PUBLIC FINANCING WEEK OF 32,000 /A-/ AUTHORITY SPECIAL TAX REVENUE 09/29 REFUNDING BONDS 2014 A CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01 UNIVERSITY AREA SCHOOL AUTHORITY WEEK OF 28,575 /A/ CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 09/29 SEWER REVENUE BONDS SERIES 2014 SIFMA INDEX RATE MODE MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/29 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 25,460 /BBB+/ EDUCATIONAL REVENUE BONDS 09/29 TAXABLE & TAX EXEMPT MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2040 REMARK: Ratings: S&P BBB+ (Positive) DEVELOPMENT AUTHORITY OF RICHMOND WEEK OF 25,050 /A+/ COUNTY, GEORGIA 09/29 REVENUE REFUNDING (GEORGIA REGENTS UNIVERSITY PROJECT) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 09/30 FLEMINGTON-RARITAN REGIONAL SCHOOL WEEK OF 24,075 /AA+/ DISTRICT BOARD OF EDUCATION 09/29 HUNTERDON COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/01 LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,800 /AAA/ WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES 09/29 TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014E MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 /AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 09/29 OF 2012 SERIES B CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/02 CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 20,925 A1//A+ WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 09/29 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 19,650 /AA-/ VAN BUREN COUNTY, 09/29 SCHOOL BUILDING & SITE & REFUNDING BONDS SERIES I MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: Insurance :
Qualified School Bond Loan Fund
Day of Sale: 10/02 MORRIS COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 16,990 /AA/ MOUNT OLIVE TOWNSHIP BOARD OF 09/29 EDUCATION REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/02 CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,220 // , TEXAS 09/29 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014-B MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/02 MUSKEGON COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 13,175 /AA-/ STATE OF MICHIGAN 2014 COMMUNITY 09/29 COLLEGE FACILITY BONDS, SERIES II GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 09/29 DEER PARK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,170 Aa1// DISTRICT, TEXAS 09/29 LIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/01 SAN LEANDRO REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 12,065 /AA-/ 2014 REFUNDING TAX ALLOCATIN BONDS 09/29 CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/30 MARSHALL COUNTY HOLDING CORPORATION WEEK OF 12,060 NR/AA-/NR INDIANA 09/29 LEASE RENTAL REFUNDING BONDS, SERIES 2014 NON-BANK QUALIFIED MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 09/30 MERCED CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 12,000 // CALIFORNIA 09/29 GENERAL OBLIGATION BONDS 2014 ELECTION SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/02 NORTHWOOD LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 /A+/ WOOD COUNTY, OHIO 09/29 SCHOOL FACILITIES PROJECT CERTIFICATE OF PARTICIPATION SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2021-2044
Day of Sale: 09/30 SUCCESSOR AGENCY TO THE AZUSA WEEK OF 11,000 /BBB+/ REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 09/29 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2014 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/30 BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 Aa1// GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 09/29 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2029 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/01 HAYS COUNTY , TEXAS WEEK OF 8,965 // MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2020-2030
Day of Sale: 09/29 WIMBERLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,804 // DISTRICT, TEXAS 09/29 UNLIMITED TAX, TAX REFUNDUNG BONDS 2 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2032 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/30 SUCCESSOR AGENCY TO THE COACHELLA WEEK OF 8,790 /A-/ REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE 09/29 TAX ALLOCATION BONDS (MERGED MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/02 LAUREL SCHOOL DISTRICT, MISSISSIPPI WEEK OF 8,755 A1// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/29 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2028 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/30 SOUTH CAROLINA JOBS - ECONOMIC WEEK OF 8,300 Baa3// DEVELOPMENT AUTHORITY 09/29 ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS (FMU STUDENT HOUSING, LLC - FRANCIS MARION UNIVERSITY PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2024 TERM: 2026, 2034
Day of Sale: 09/30 PORT OF MORROW, MORROW COUNTY WEEK OF 8,170 /BBB+/ OREGON FULL FAITH AND CREDIT 09/29 OBLIGATIONS SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 09/30 CARUTHERS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,000 /A+/ DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 09/29 ELECTION OF 2012B CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/02 EDNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,040 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 09/29 SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/30 HYDE PARK CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,715 NR// NEW YORK, BANK QUALIFIED 09/29 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 09/30 CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 6,245 Aa3//AA- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 09/29 SERIES 2014 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago SCHOOL DISTRICT 67 (LAKE FOREST) WEEK OF 6,090 Aaa// LAKE COUNTY, ILLINOIS 09/29 GENERAL OBLIGATION REFUNDING DEBT CERTIFICATES, SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 10/02 CLEARFIELD CITY, UTAH WEEK OF 5,445 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/29 SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30 SUNCOAST COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 5,125 /A-/ DISTRICT PASCO COUNTY, FLORIDA 09/29 CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/29 KINGSBURG JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 5,000 /A+/ DISTRICT KINGSBURG JOINT UNION HIGH 09/29 SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2014 SERIES A CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/30 PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,745 /AA-/ VAN BUREN COUNTY, 09/29 TAXABLE REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: Insurance:
Qualified School Bond Loan Fund
Day of Sale: 10/02 TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,715 // WASHINGTON COUNTY PENNSYLVANIA 09/29 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A & B 2014 BANK QUALIFIED MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/29 INDEPENDENCE, OHIO WEEK OF 4,700 Aa1// BANK QUALIFIED 09/29 MGR: Huntington Investment Company, Columbus OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,250 Aa2// AUTHORITY, NEW JERSEY 09/29 REVENUE REFUNDINGS BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 10/02 TOWNSHIP OF LOWER SALFORD WEEK OF 3,870 // MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 09/29 SERIES A & B 2014 BANK QUALIFIED MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/01 SCHOOL DISTRICT 67 (GOLF), COOK WEEK OF 3,775 A1// COUNTY, ILLINOIS 09/29 GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2014 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 09/30 EVADALE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,893 /AAA/ TEXAS 09/29 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2018-2024
Day of Sale: 09/29 WHITESBORO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,830 NR/A+/ NEW YORK 09/29 BANK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 09/30 ELLICOTTVILLE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,380 NR// DISTRICT, NEW YORK 09/29 BANK QUALIFIED MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 09/30 MADISON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 1,455 // ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT 09/29 NOTES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/01 STATE OF MISSISSIPPI, MISSISSIPPI WEEK OF 1,260 // LEASE REVENUE CERTIFICATES OF 09/29 PARTICIPATION (MASTER LEASE PROGRAM FOR SCHOOL DISTRICTS SERIES 2014A) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 09/30 CITY OF ROLLINSTONE, MINNESOTA WEEK OF 1,145 // GENERAL OBLIGATION PERMANENT 09/29 IMPROVEMENT REVOLVING FUND REFUNDING BONDS SERIES 2014A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/01 COUNTY OF RIVERSIDE WEEK OF 1,000 MIG 1// 2014 SERIES TEETER OBLIGATON 09/29 NOTES TAXABLE CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/01
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TOKYO, March 13 The euro on Monday firmed to its highest level against the dollar since early February, after some European Central Bank policymakers raised the possibility of hiking interest rates before bond purchases end.