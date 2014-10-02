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DIGNITY HEALTH WEEK OF 750,000 A3/A/A
TAXABLE BONDS, SERIES 2014A 10/06
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 525,000 A2/A-/A-
AUTHORITY 10/06
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
BONDS, 2014 SERIES UU
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 523,430 Aa2/AA/AA
(WASHINGTON, DC) 10/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014C (NEW MONEY) &
SERIES 2014D (REFUNDING)
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 10/07
CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 462,555 Aaa/AAA/NR
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 10/06
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA-
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 450,000 Aa3/AA-/AA-
THE CITY OF LOS ANGELES 10/06
POWER SYSTEM REVENUE BONDS
2014 SERIES D
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 10/8
Day of Sale: 10/09
PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW WEEK OF 400,000 Aa3/AA-/AA-
JERSEY AMT 10/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 10/07
GRAND RIVER DAM AUTHORITY WEEK OF 314,030 A1/A+/A
CONSISTING OF: 10/06
$227,550M REVENUE BONDS,
SERIES 2014A
$ 86,480M REVENUE BONDS,
SERIES 2014B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA-
JERSEY TAXABLE 10/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
TERM: 2034
REMARK: IOI 10/6
Day of Sale: 10/07
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 205,060 /AA-/AA-
REVENUE BONDS 10/06
(BANNER HEALTH), SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 126,425 Aaa/AA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 10/06
AND REFUNDING BONDS SERIES 2014A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: AAA/Aa2
Day of Sale: 10/06
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 116,770 Aa1//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 10/06
SERIES 188 (NON-AMT) AND
SERIES 189 (AMT)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 10/07/2014
Day of Sale: 10/08
MCKINNEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 100,500 //
DISTRICT, TEXAS 10/06
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 10/07
CITY OF CHARLOTTE STORM WATER WEEK OF 98,805 Aa1/AAA/
REFUNDING REVENUE NORTH CAROLINA 10/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 10/08
FORSYTH COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 93,160 Aa1/AA+/
GEORGIA 10/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 10/08
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 80,855 //
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX 10/06
ARIZONA EDUCATION FACILITY REVENUE
BONDS (GREAT HEARTS ACADEMIES
PROJECT) SERIES 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 10/08
STATE OF OHIO WEEK OF 75,000 A2/A/
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2014 10/06
(UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH
SYSTEM, INC.), SERIES 2014A
SERIES 2014B (VARIABLE RATE
REMARKETED OBLIGATIONS)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/08
STOCKTON, CALIFORNIA WEEK OF 71,000 /A-/A-
WASTEWATER REVENUE REFUNDING 10/06
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 10/07
NEWBERRY INVESTING IN CHILDREN'S WEEK OF 62,500 A1/A/
EDUCATION "NICE", SOUTH CAROLINA 10/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 10/07
SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DISTRICT WEEK OF 60,210 Aaa/AAA/NR
STATE REVOLVING FUND PROGRAM BONDS 10/06
CONSISTING OF:
$ 9,080M TAXABLE REVENUE BONDS
$51,130M REVENUE BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW HAVEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 58,000 Aa3/A+/
CALIFORNIA 10/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/08
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 55,250 Aa2/NR/NR
AGENCY 10/06 EXP/ /
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2014 SERIES E
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: Retail Order Period 10/8
Institutional Pricing 10/9
ST. VRAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 51,000 //
RE-1J, COLORADO 10/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: MOODY'S RATING: AA2 STATE INTERCEPT
(AA2 UNDERLYING)
S&P RATING: AA-STATE INTERCEPT
(AA UNDERLYING)
Day of Sale: 10/07
GUNNISON WATERSHED SCHOOL WEEK OF 50,000 //
DISTRICT RE-1J, COLORADO 10/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/09
ROYAL OAK SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 43,345 //
COUNTY OF OAKLAND, 2014 REFUNDING 10/06
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
UNITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 40,740 //
UNITY TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY 10/06
SEWER REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$31,380,000 TAX-EXEMPT &
$9,360,000 TAXABLE
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2037
REMARK: S&P A- UNDERLYING
Day of Sale: 10/08
JOHNSTOWN-MONROE LOCAL SCHOOL WEEK OF 37,000 /AA/
DISTRICT, OHIO 10/06
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2053
Day of Sale: 10/08
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 34,910 NR/NR/NR
CORPORATION 10/06
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS
(MIAMI ARTS CHARTER SCHOOL PROJECT)
$30,000M SERIES 2014A TAX-EXEMPT
$4,910M SERIES 2014B TAXABLE
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: SERIES 2014A: 24,29,34 & 44
SERIES 2014B: 2023
Day of Sale: 10/08
BARBERS HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 32,205 //
DISTRICT, TEXAS 10/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014A
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/07
CAMPBELL UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,000 Aa2//AA+
CALIFORNIA 10/06
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/07
LAS VIRGENES UNIFIED SCHOOL WEEK OF 28,000 Aa2//
DISTRICT REFUNDING, CALIFORNIA 10/06
GENERAL OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2031
Day of Sale: 10/08
CITY OF COLUMBIA, SOUTH CAROLINA WEEK OF 26,910 Aa2/AA/
SPECIAL OBLIGATION BONDS 10/06
(HOSPITALITY FEE PLEDGE)
SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2026-2044
Day of Sale: 10/09
GOVERNMENT UTILITY AUTHORITY WEEK OF 22,000 A2/A/
(LEHIGH UTILITY SYSTEM), FLORIDA 10/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 10/09
SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 10/06
OF 2012 SERIES B CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 20,925 A1//A+
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 10/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 20,380 Aa2/AA/
TEXAS 10/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
(NON PSF)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 10/06
LAUDE SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 19,030 NR/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 10/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 10/07
RINCON VALLEY UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 //
GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A 10/06
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/07
NORTH LAWRENCE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 16,800 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 10/06
FIRST MORTGAGE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 10/06
CITY OF BINGHAMTON, NEW YORK WEEK OF 16,780 A2/NR/
TAXABLE & TAX-EXEMPT 10/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 10/07
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 464 WEEK OF 16,180 A1//
LEAVENWORTH COUNTY, KANSAS 10/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 10/07
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 13,940 Aa2/AA/AA
CONSISTING OF: 10/06
$6,185M COMBINATION TAX & REVENUE,
CERTIFICATES OF OBLIGATION
$7,755M PUBLIC PROPERTY FINANCE
CONTRACTUAL OBLIGATIONS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SWEET HOME CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,885 /A+/
NEW YORK 10/06
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 10/08
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 12,125 A1/AA-/AA-
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 10/06
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 11,360 A2/AA/
INTERNATIONAL TOLL BRIDGE SYSTEM 10/06
REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
BUSINESS FINANCE AUTHORITY OF THE WEEK OF 11,000 B2/B+/
STATE OF NEW HAMPSHIRE 10/06
SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS
REMARKETING
(CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.
PROJECT), SERIES 2013
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/08
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 10,000 Aaa/NR/NR
HILLSBOROUGH COUNTY 10/06 EXP/ /
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2014A
(THE TEMPO AT ENCORE APARTMENTS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/07
CARROLL COUNTY PUBLIC WATER WEEK OF 9,725 NR/A/
SUPPLY DISTRICT NO. 1 REFUNDING 10/06
REVENUE 2014A, MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 10/08
CITY OF DEER PARK, TEXAS WEEK OF 9,705 NR/AA+/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 10/06
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY)
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2014
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING
BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 10/07
TOLLAND, CONNECTICUT GENERAL WEEK OF 9,465 NR/AAA/
OBLIGATION REFUNDING 2014 10/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 10/08
LAUREL SCHOOL DISTRICT, MISSISSIPPI WEEK OF 8,755 A1//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 10/08
FREER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,709 /AAA/
TEXAS 10/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2022-2037
Day of Sale: 10/08
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 8,300 Baa3//
DEVELOPMENT AUTHORITY 10/06
ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING
REVENUE BONDS (FMU STUDENT HOUSING
LLC-FRANCIS MARION UNIVERSITY
PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2026, 2034
Day of Sale: 10/07
THE SCHOOL DISTRICT OF ST. JOSEPH WEEK OF 6,280 /AA+/
(BUCHANAN COUNTY, MISSOURI) 10/06
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2014
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2031-2034
REMARK: MO DIRECT DEPOSIT
UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 10/09
CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 6,245 Aa3//AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 10/06
SERIES 2014
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,115 Aa2/AA/
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 10/06
REFUNDING 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 10/08
CHIPPEWA HILLS, SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,990 Aa2//
MICHIGAN 10/06
2015 REFUNDING BONDS
COUNTIES OF MECOSTA, ISABELLA &
OSCEOLA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,800 Aa1//
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVNIA 10/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014 NOT BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 10/09
SCHENECTADY CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,070 /NR/
NEW YORK 10/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 10/07
PERU CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,335 NR/A+/
NEW YORK 10/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 10/09
OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,250 Aa2//
AUTHORITY, NEW JERSEY 10/06
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 10/07
ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,535 A2//
GENERAL OBLIGATION 2014 10/06
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 10/08
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 3,280 /A/
AUTHORITY OF THE COUNTY OF 10/06
MARICOPA, ARIZONA
SUBORDINATE SENIOR LIVING
FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS
(CHRISTIAN CARE RETIREMENT
APARTMENTS, INC), SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 10/08
TOWN OF PENFIELD, NEW YORK WEEK OF 3,090 Aa2//
**********BANK QUALIFIED********** 10/06
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 10/07
CITY OF FLORESVILLE, TEXAS WEEK OF 1,955 //
(A POLITICAL SUBDIVISON OF THE 10/06
STATE OF TEXAS LOCATED IN WILSON
COUNTY)
ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEM
JUNIOR LIEN REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2014
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2015-2027
REMARK: RATINGS: APPLIED FOR
WAMEGO GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,740 NR/A+/
REFUNDING SERIES 2014 KANSAS 10/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 10/07
CARROLL COUNTY, PUBLIC WATER WEEK OF 1,265 NR/A/
SUPPLY DISTRICT NO. 1 REFUNDING 10/06
REVENUE 2014B, MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 10/08
WABASH CITY SCHOOLS BUILDING WEEK OF 1,075 /AA+/
CORPORATION 10/06
AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 10/06
HOLYOKE SCHOOL DISTRICT, COLORADO WEEK OF 1,055 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/06
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: MOODY'S RATING: AA2 STATE INTERCEPT
Day of Sale: 10/08
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Expected volume excluding daily issues: 5,612,804 (in 000's)