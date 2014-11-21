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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 270,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 11/24
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS
2014 SERIES D (REFUNDING)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2018-2025
Day of Sale: 11/25
MCHENRY COUNTY CONSERVATION WEEK OF 110,970 Aa1/AA+/NR
DISTRICT 11/24
MCHENRY COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2015-2027
$35MM LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY WEEK OF 70,000 A1/A-/NR
METRO GOVERNMENT, KENTUCKY 11/24
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS,
2001 SERIES B,
(LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC
COMPANY PROJECT)
$35,000M COUNTY OF TRIMBLE,
KENTUCKY
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
2001 SERIES B,
(LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC
COMPANY PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SCHOOL DISTRICT 27J WEEK OF 48,625 Aa2/AA-/NR
ADAMS AND WELD COUNTIES AND 11/24
THE CITY AND COUNTY OF BROOMFIELD,
COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/24
BOURBON COUNTY, KANSAS WEEK OF 40,805 NR/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 234, 11/24
KANSAS
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 11/24
BRISTOL, VIRGINIA WEEK OF 35,655 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 11/24
REVENUE BONDS (THE FALLS@BRISTOL
PROJECT)
CONSISTING OF:
$ 6,430M SERIES A TAXABLE CITY
APPROPRIATION
$29,225M SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
KENTUCKY HOUSING CORPORATION WEEK OF 30,000 Aaa/AAA/
2014 SERIES B (TAXABLE) 11/24
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/25
CHESTER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 25,830 //
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS 11/24
(RENAISSANCE ACADEMY CHARTER
SCHOOL PROJECT), SERIES OF 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 24,280 Aaa//
AUTHORITY 11/24
GUARANTEED COLLEGE BUILDING REVENUE
BONDS, SERIES 2014
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2034
REMARK: COUNTY GUARANTEED
GARNET VALLEY PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 24,000 /AA/
DISTRICT 11/24
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 11/24
CITY OF LAREDO, TEXAS DAILY 21,160 A1/A+/AA
SPORTS VENUE SALES TAX REVENUE
REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
WINDHAM SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 18,680 NR/AA-/
NEW HAMPSHIRE 11/24
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 11/25
YUMA/LA PAZ COUNTIES COMMUNITY WEEK OF 16,535 Aa3/A+/
COLLEGE DISTRICT OF 11/24
YUMA AND LA PAZ COUNTIES, ARIZONA
(ARIZONA WESTERN COLLEGE)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
2014A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/25
HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 11/24
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 11/24
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,665 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 50, TEXAS 11/24
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 11/24
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,565 /BBB+/
DISTRICT NO. 30, TEXAS 11/24
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/25
VILLAGE OF ASHWAUBENON WEEK OF 9,240 //
BROWN COUNTY, WISCONSIN 11/24
CONSISTING OF:
$7,400M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
$1,840M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
PERKASIE REGIONAL AUTHORITY WEEK OF 9,130 /A+/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 11/24
WATER & SEWER REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2027
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 376 WEEK OF 8,960 NR/A+/
RICE COUNTY STERLING 11/24
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 11/24
CITY OF GREENWOOD, SOUTH CAROLINA WEEK OF 7,960 Aa3/A+/
COMBINED PUBLIC UTILITY SYSTEM 11/24
REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 11/25
LIVERPOOL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,755 NR/AA-/
NEW YORK 11/24
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 11/25
CITY OF BERWYN, ILLINOIS WEEK OF 6,650 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/24
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: S&P UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 11/24
SNOWFLAKE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,710 A//
NO. 5 OF NAVAJO COUNTY, ARIZONA 11/24
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/25
TOWNSHIP OF NEWBERRY WEEK OF 2,890 /AA-/
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 11/24
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A & B OF 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 11/25
MORAVIA CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,040 /AA/
CAYUGA, ONONDAGA AND TOMPKINS 11/24
COUNTIES
NEW YORK
SCHOOL DISTRICT REFUNDING (SERIAL)
BONDS, 2014
MGR: Jefferies LLC, New York
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: AA+ S&P UNDERLYING
BUFFALO SCHOOL DISTRICT RE-4J WEEK OF 1,380 NR/AA-/NR
IN LOGAN, MORGAN AND WASHINGTON 11/24
COUNTIES, COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/25
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Expected volume excluding daily issues: 804,325 (in 000's)