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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 1,600,000 Aaa/AAA/AAA
STATE OF TEXAS 12/01
GENERAL OBLIGATION MOBILITY FUND
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/03
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 750,000 //
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS 12/01
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 12/03
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 749,570 //
AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS 12/01
AMT AND NON-AMT (2 SERIES)
MGR: Wells Fargo Securities, LLC, New York.
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2036, 2037
Day of Sale: 12/03
CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT WEEK OF 610,000 Aa2/AAA/
CORPORATION 12/01
JUNIOR LIEN WATER SYSTEM REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 12/02/2014
Day of Sale: 12/03
HARRIS COUNTY-HOUSTON SPORTS WEEK OF 568,910 //
AUTHORITY 12/01
CONSISTING OF:
$458,435,292.80 SENIOR LIEN REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES D2014A
$ 33,190,000 TAXABLE SENIOR LIEN
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014B
$ 77,285,000 SECOND LIEN REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: RATINGS:
2014A - A2/A- (M/S)
2014B - A2/A- (M/S)
2014C A3/BBB (M/S)
LONG ISLAND POWER AUTHORITY WEEK OF 444,000 Baa1/A-/A-
ELECTRIC SYSTEM GENERAL REVENUE 12/01
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/03
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 330,000 /AAA/
FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION 12/01
NOTES 2014 SERIES A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 12/2-12/3
Day of Sale: 12/04
ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK, WEEK OF 303,460 Aa2/AA/AA
ILLINOIS 12/01
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 12/03
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 300,000 A1/A+/A+
REVENUE BONDS 12/01
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2018-2044
BREVARD COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 256,790 A3/A-/
AUTHORITY HEALTH FACILITIES REVENUE 12/01
REFUNDING BONDS
SERIES 2014 (HEALTH FIRST, INC.
PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/03
LONG ISLAND POWER AUTHORITY WEEK OF 251,000 Baa1/A-/A-
ELECTRIC SYSTEM GENERAL REVENUE 12/01
BONDS
SERIES 2014B (TAXABLE)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/03
DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 226,230 Aaa//AAA
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/01
SERIES 2014B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 224,330 A2/A-/
1ST TIER VARIABLE RATE REVENUE 12/01
REFUNDING BONDS
SIFMA FLOATING RATE NOTE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 12/03
STATE OF OHIO WEEK OF 218,565 Aa2/AA/
MAJOR NEW STATE INFRASTRUCTURE 12/01
PROJECTS REVENUE BONDS
SERIES 2014-1A
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014-1B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/04
NORTH CLACKAMAS, OREGON WEEK OF 203,015 Aa1/AA+/
SCHOOL DISTRICT 12 GENERAL 12/01
OBLIGATION REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 12/02
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 200,000 Aa2/AA+/NR
FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA 12/01
REVENUE BONDS, SERIES 2014A
INOVA HEALTH SYSTEM PROJECT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY WEEK OF 199,805 A2/A+/A+
REVENUE BONDS, SERIES 2014 12/01
TAXABLE & TAX-EXEMPT BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 150,410 Aa1/AA/
TEXAS 12/01
REFUNDING AND LIMITED TAX REFUNDING
BONDS
2 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2036, 2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/02
ALVIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 146,910 Aaa//
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE 12/01
AND REFUNDING 2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/02
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 129,200 /AA-/AA-
ENVIRONMENTAL FACILITIES AND 12/01
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2032-2039
Day of Sale: 12/04
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 127,000 Aa1/AAA/
VARIOUS PURPOSE SALES TAX REVENUE 12/01
BONDS, SERIES 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 12/04
UNIVERSITY OF ARIZONA WEEK OF 126,230 Aa3/A+/
SERIES 2014 12/01
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 12/02
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 100,000 Aaa/AAA/NR
2014 SERIES A 12/01
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2044
Day of Sale: 12/02
PINAL COUNTY, ARIZONA WEEK OF 100,000 //
CONSISTING OF $41MM PLEDGED REVENUE 12/01
REFUNDING OBLIGATIONS SERIES 2014
$59MM PLEDGED REVENUE OBLIGATION
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: AA-
Day of Sale: 12/03
LONG ISLAND POWER AUTHORITY, WEEK OF 99,000 Baa1/A-/A-
NEW YORK 12/01
FLOATING RATE NOTE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 12/03
BUILD NYC RESOURCE CORPORATION WEEK OF 96,000 NR/NR/NR
SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS 12/01
(PRATT PAPER)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/04
BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 88,745 Aa2/NR/NR
UNIVERSITY OF ARKANSAS 12/01
VARIOUS FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS (UAMS CAMPUS),
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2029 TERM: 2034, 2036
Day of Sale: 12/03
UNIVERSITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 85,735 Aa3/AA-/
GENERAL RECEIPTS 12/01
2 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2019-2041
Day of Sale: 12/02
ROSEVILLE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 83,560 /AA-/
MICHIGAN, MACOMB COUNTY, 12/01
2014 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/02
THE DORMITORY AUTHORITY STATE OF WEEK OF 80,000 A3/A-/A-
NEW YORK 12/01
NYU HOSPITAL TAX EXEMPT SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 12/03
NORTHERN VIRGINIA TRANSPORTATION WEEK OF 70,000 Aa1/AA+/AA+
AUTHORITY 12/01
TRANSPORTATION FACILITIES REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 12/03
TRUSTEES OF PURDUE UNIVERSITY WEEK OF 69,220 Aaa/AA+/
PURDUE UNIVERSITY STUDENT FEE 12/01
BONDS, SERIES BB
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
BUILD NYC RESOURCE CORPORATION WEEK OF 68,000 //
METROPOLITAN COLLEGE OF 12/01
NEW YORK PROJECT REVENUE BONDS,
SERIES 2014
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/02
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 67,000 Aa3/AA-/AA-
AGENCY 12/01
2014 SERIES D (NON-AMT)
2014 SERIES E (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 12/02/2014
Day of Sale: 12/03
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 63,885 //BBB+
FACILITIES FINANCE CORPORATION 12/01
REVENUE BONDS
(TRINITY TERRACE PROJECT) SERIES
2014A-1
MGR: Cain Brothers, New York
TERM: 2029, 2034, 2044, 2049
Day of Sale: 12/03
THE SCHOOL BOARD OF LEE COUNTY WEEK OF 61,325 Aa3/A+/AA-
FLORIDA 12/01
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/04
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 59,785 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 12/01
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (aA2/AA)
Day of Sale: 12/04
COUNTY OF GRAND TRAVERSE HOSPITAL WEEK OF 55,000 A1/AA-/
FINANCE AUTHORITY 12/01
(MUNSON HEALTHCARE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/04
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 12/01
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2029-2044
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Aa2/AA
Day of Sale: 12/04
CITY OF EL CENTRO, CALIFORNIA WEEK OF 47,000 /A-/
WATER & WASTEWATER REVENUE BONDS 12/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 12/03
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 43,235 Aa2/AA-/
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS 12/01
CONSISTING OF:
$22,500M TAXABLE SERIES 2014B
$20,735M TAX EXEMPT SERIES 2014C
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: 2014B DUE: 2023-2026
2014C DUE: 2027
Day of Sale: 12/03
STRATFORD, CONNECTICUT WEEK OF 42,510 A1/AA/
GENERAL OBLIGATION 2014 12/01
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 12/23
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 42,240 //
FINANCING AUTHORITY REVENUE & 12/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
HUNTERDON MEDICAL CENTER OBLIGATED
GROUP
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: NR/A-(STABLE)/A(STABLE)
Day of Sale: 12/03
SCHERTZ/SEGUIN LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 41,450 /A+/AA-
CORPORATION, TEXAS CONTRACT REVENUE 12/01
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 12/02
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 38,700 Aa2/AA-/
AUTHORITY 12/01
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS
LIBOR FLOATING RATE NOTE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 12/04
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 38,440 Aa2/AA+/NR
AUTHORITY ("MSHDA") SINGLE-FAMILY 12/01
MORTGAGE REVENUE BONDS
2014 SERIES A (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/02
FRENSHIP INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 37,000 Aaa/NR/AAA
DISTRICT 12/01
(LUBBOCK AND HOCKLEY COUNTIES,
TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/02
UNIVERSITY OF UTAH WEEK OF 34,000 Aa1/AA/
GENERAL REVENUE AND REFUNDING 12/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 12/03
RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 28,000 //
CALIFORNIA 12/01
CFD#1 2014 SPECIAL TAX REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/04
UNIVERSITY PLACE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,890 Aa1//
NO. 83 UNLIMITED TAX GENERAL 12/01
OBLIGATION REFUNDING 2015
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 12/04
SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 26,980 Aa2/AA-/
DISTRICT 12/01
(SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CHESTER COUNTY INDUSTRIAL DAILY 25,830 //
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS
(RENAISSANCE ACADEMY CHARTER
SCHOOL PROJECT), SERIES OF 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 25,215 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/01
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/01
SCHOOL BOARD OF ST. LUCIE, FLORIDA WEEK OF 25,000 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 12/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 12/03
FRANKFORT HIGH SCHOOL ELEMENTARY WEEK OF 23,315 /AA+/A-
SBC AVPT 1ST MORTGAGE REFUNDING 12/01
BONDS, SERIES 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 12/03
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE, TEXAS WEEK OF 22,960 /AA-/
COMBINATION FEE REFUNDING TAXABLE 12/01
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 12/03
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,740 //
CARBON COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A AND B OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/02
CITY OF DELTONA, FLORIDA WEEK OF 22,595 /AA/A+
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS 12/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2039, 2044
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: (/A/)
Day of Sale: 12/04
SUCCESSOR AGENCY SIGNAL HILL WEEK OF 22,000 //
REDEVELOPMENT AGENCY SUB TAX 12/01
ALLOCATION REFUNDING 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 21,215 //BBB+
FACILITIES FINANCE CORPORATION 12/01
REVENUE BONDS
(TRINITY TERRACE PROJECT) SERIES
2014 A-2
ENTRANCE FEE PAYDOWN BONDS
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: Maturity: 2018
Day of Sale: 12/03
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 21,160 A1/A+/AA-
SPORTS VENUE SALES TAX REVENUE 12/01
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2024
MOBILE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 21,150 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/01
SERIES A AND WARRANTS SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: 19-20, 22-27
15-19
Day of Sale: 12/02
QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,820 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/04
CITY OF HESPERIA, CALIFORNIA WEEK OF 18,500 //
CITY OF HESPERIA CFD NO. 2005-1 12/01
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2104
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/03
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 18,000 //
CERTIFICATES OF OBLIGATION 12/01
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/04
BRENTWOOD UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 16,000 Aa3//
CALIFORNIA 12/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/03
RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 15,000 /AAA/
AGENCY SAFE DRINKING WATER 12/01
REVOLVING FUND BONDS, SERIES 2014A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/04
MADERA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,000 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 12/01
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/04
CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,725 UR/NR/
NEW YORK 12/01
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
CENTRAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,500 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014B 12/01
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 12/03
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE, TEXAS WEEK OF 14,395 /AA-/
COMBINATION FEE REVENUE REFUNDING 12/01
2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 12/03
ROSEVILLE WESTBROOK COMMUNITY WEEK OF 14,000 NR/NR/
FACILITIES DISTRICT NO 1 SPECIAL 12/01
TAX CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 12/04
BLUE VALLEY RECREATION COMMISSION WEEK OF 13,325 Aa2//
JOHNSON COUNTY, KANSAS 12/01
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
$8,755M 2014A
$4,570M 2014B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/02
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 13,285 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/01
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/04
CORCORAN JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 13,000 //
DISTRICT 12/01
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: AGM (A U/A)
Day of Sale: 12/04
CITY OF FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 13,000 /AA+/
WATER REVENUE BONDS 12/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 12/04
CITY OF MILFORD, CONNECTICUT WEEK OF 12,325 A1/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/01
ISSUE OF 2014 SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 12/03
SOUTH LAKE TAHOE, CALIFORNIA WEEK OF 11,720 /AA-/
PENSION OBLIGATION BONDS TAXABLE 12/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 12/03
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 10,470 //
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 12/01
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/04
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 10,120 Aa2//AA+
ADMINISTRATION 12/01
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT HOUSING
REVENUE BONDS
SERIES 2014D (NON-AMT)
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045, 2056
Day of Sale: 12/02
WEBB COUNTY, TEXAS WEEK OF 10,065 NR/AA/NR
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/01
SERIES 2014
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 12/02
BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL WEEK OF 10,000 //
DISTRICT 12/01
BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/03
DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
PIKE COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLIGATION, SERIES 2015
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/04
TRACY AREA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 10,000 /AA-/
FINANCING AUTHORITY, CALIFORNIA 12/01
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 1987-1 SPECIAL TAX REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/02
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 2905 WEEK OF 9,995 //
TRI-CITY UNITED PUBLIC SCHOOLS 12/01
MINNESOTA GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING REFUNDING BONDS 2014A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/02
NEW HOPE-SOLEBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa1//
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
$7,645M SERIES A 2014
$2,350M SERIES B 2014 LIMITED TAX
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/03
DANIEL BOONE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLGATION BONDS SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 12/02
CAMDEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,990 NR/UR/
NEW YORK 12/01
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
WARRENTON, MISSOURI WEEK OF 9,955 /AA/
COMBINED WATERWORKS & SEWERAGE 12/01
SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/02
CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,640 //
CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
$6,640M SERIES A 2015
$3,000M SERIES B 2015 LIMITED TAX
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/02
BELLEVILLE, ST. LOUIS, ILLINOIS WEEK OF 9,530 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/01
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/01
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 308 WEEK OF 9,385 Aa3/NR/
GENERAL OBLIGATION RENO COUNTY 12/01
HUTCHINSON REFUNDING 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2023
Day of Sale: 12/02
MASON COUNTY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 9,285 //
DISTRICT, MICHIGAN, MASON, LAKE & 12/01
OCEANA COUNTIES, 2014 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 12/02
HAWKINS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,160 NR/AAA/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 12/01
STATE OF TEXAS LOCATED IN WOOD
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/02
SANGER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,000 Aaa//
TEXAS 12/01
UMLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,720 //
SCHUYLKILL AND COLUMBIA COUNTIES 12/01
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
$6,100M SERIES A 2015 LIMITED TAX
$2,620M SERIES AA 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/04
COMMUNITY CONSOLIDATED HIGH SCHOOL WEEK OF 8,385 Aa2//
DISTRICT NUMBER 46 (GRAYSLAKE) 12/01
LAKE COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
FORT BEND COUNTY LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 8,255 //
DISTRICT #17, TEXAS 12/01
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/04
NORTH LONDONDERRY TOWNSHIP WEEK OF 7,825 /AA/
LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA 12/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 12/01
ESTES PARK SCHOOL DISTRICT R-3 WEEK OF 7,600 Aa2/NR/NR
IN BOULDER AND LARIMER COUNTIES, 12/01
COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/02
GLASSBORO BOROUGH, NEW JERSEY WEEK OF 7,400 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/01
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
NEVADA JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 7,000 Aa2//
DISTRICT, CALIFORNIA 12/01
2014 GENERAL REFUNDING BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 12/03
CITY OF KYLE, TEXAS WEEK OF 7,000 //
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: Bank Qualified
CITY OF LAGO VISTA, TEXAS WEEK OF 7,000 /AA/
(TRAVIS COUNTY, TEXAS) 12/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/03
MEDINA VALLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,990 //
DISTRICT 12/01
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN MEDINA
AND BEXAR COUNTIES)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY WEEK OF 6,740 //
DISTRICT #7, TEXAS 12/01
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
CIMARRON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 6,300 A//
TEXAS 12/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
DUNEDIN STORMWATER SYSTEM, FLORIDA WEEK OF 6,235 NR/AA/
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 12/04
BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,095 //
FAYETTE AND WASHINGTON COUNTIES, 12/01
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/01
EAST MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 6,070 //
UTILITY DISTRICT #3, TEXAS 12/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
GATEWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 //
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 12/01
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/04
LINCOLN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 5,790 //
DISTRICT NO 2005-1 SPECIAL TAX 12/01
SORRENTO, CALIFORNIA 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2029-2043
Day of Sale: 12/02
CITY OF MARBLE FALLS, TEXAS WEEK OF 5,750 A//
GENERAL OBLIGATION BONDS, 12/01
SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01
MANSFIELD ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 5,645 //
CORPORATION, TEXAS 12/01
TAXABLE REVENUE BONDS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/04
COLTON JOINT UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,495 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 3 12/01
SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 12/04
WILLIAMSON COUNTY WATER,SEWER, WEEK OF 4,675 A3//
IRRIGATION AND DRAINAGE DISTRICT 12/01
NO.3, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02
CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 4,600 /AA/
COMBINATION CONTRACT REVENUE 12/01
SPECIAL ASSESSMENT (CASTLE HILLS
PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: (/BBB+/)
Day of Sale: 12/04
CHOWCHILLA UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 4,500 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 12/01
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/02
PERU MULTI-SBC AVPT FIRST MORTGAGE WEEK OF 4,000 //
BONDS, SERIES 2014B 12/01
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE 1/16-7/27, AA+ PROGRAM/A UNDER
(EXPECTED)
Day of Sale: 12/03
SCHOOL DISTRICT NUMBER 97, WEEK OF 3,600 Aa2//
COOK COUNTY, IL (OAK PARK) 12/01
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2014
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/04
MOUNT PLEASANT ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 3,500 /A+/
DISTRICT, SANTA CLARA COUNTY, 12/01
CALIFORNIA
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
BUSHLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,499 //
DISTRICT, TEXAS 12/01
SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 12/01
HARRIS-FORT BEND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 3,060 //
UTILITY DISTRICT #1, TEXAS 12/01
MGR: BOSC, Inc., Richardson
MANSFIELD ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 2,910 //
CORPORATION, TEXAS 12/01
REVENUE BONDS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/04
EDMESTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,675 NR/UR/
NEW YORK 12/01
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 12/04
DEKALB & LASALLE COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 2,605 A2//
(SOMONAUK) COMMUNITY UNIT SCHOOL 12/01
DISTRICT NO. 432 BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/02
COUNTY OF YUBA, CALIFORNIA WEEK OF 2,500 //
YUBA COUNTY CFD NO. 2005-1 12/01
(ORCHARD MONTROSE) SPECIAL TAX
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/04
DRUMMOND AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,395 //
BAYFIELD AND DOUGLAS COUNTIES 12/01
WISCONSIN
$1,675M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
$720M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2019
REMARK: TAXABLE: 15-25
Day of Sale: 12/04
CITY OF BRIDGEPORT, TEXAS WEEK OF 1,910 NR/A+/NR
(WISE COUNTY) 12/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/02
CUBA-RUSHFORD CENTRAL SCHOOL WEEK OF 1,810 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 12/01
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 12/03
BERLIN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,700 //
GREEN LAKE, WAUSHARA AND WINNEGAGO 12/01
COUNTIES, WISCONSIN GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/01
MAHONING COUNTY CAREER AND TECH WEEK OF 1,500 /AA/
CENTER, OHIO GENERAL OBLIGATION 12/01
2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
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Expected volume excluding daily issues: 10,679,389 (in 000's)