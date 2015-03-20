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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION WEEK OF 1,700,000 A1/A/A
CALIFORNIA 03/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 3/24
Day of Sale: 03/25
VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 636,180 Aa1/AA+/AA+
2015A & 2015B 03/23
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
REMARK: ROP: 3/25/15
Day of Sale: 03/26
NORTHEAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 390,000 Aaa/AAA/
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 03/23
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Aa1AA-S
Day of Sale: 03/25
FORT WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 271,105 Aaa/AAA/NR
DISTRICT SERIES 2015, TEXAS 03/23
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 03/24
SAN FRANCISCO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 250,000 A3/A/
DISTRICT 03/23
(CITY & COUNTY OF SAN FRANCISCO)
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE SCHOOL DISTRICT OF DAILY 224,515 Aa3/AA-/
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA
SERIES 2015D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2032
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 140,565 A1/A+/A+
CONSISTING OF: 03/23
$92,465M UTILITY SYSTEM JUNIOR LIEN
REVENUE IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2015A (FIXED RATE BONDS)
$48,100M UTILITY SYSTEM VARIABLE
RATE JUNIOR LIEN REVENUE
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 130,555 A1/A+/A+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 03/23
SERIES 2015D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/25
SPARTANBURG SCHOOL DISTRICT NO. 1 WEEK OF 129,975 A3/A-/
INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING 03/23
REVENUE BONDS, SERIES 2015A
(TAXABLE) & 2015BG
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/25
COUNTY OF MECKLENBURG, WEEK OF 118,810 Aa1/AA+/AA+
NORTH CAROLINA 03/23
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
2 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 03/25
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 116,150 NR/AAA/AAA
2015, TEXAS 03/23
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 03/25
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 108,000 A1//
NEW YORK, BARNARD COLLEGE 03/23
REVENUE BONDS, SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Positive Outlook
Day of Sale: 03/25
UNIVERSITY OF VIRGINIA, VIRGINIA WEEK OF 107,555 Aaa/AAA/AAA
GENERAL REVENUE PLEDGE REFUNDING 03/23
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2024
Day of Sale: 03/25
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 105,000 A3/A-/
STATE OF NEW YORK 03/23
ST. JOHN'S UNIVERSITY REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa1/AAA/AA+
OF SOUTHERN CALIFORNIA WATER 03/23
REVENUE REFUNDING BONDS (SIFMA
INDEX MODE) 2011 SERIES A-4
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: VMIG 1/NAF/F1+
Day of Sale: 03/25
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 97,400 Aaa/AAA/
NEW YORK 03/23
COLUMBIA UNIVERSITY REVENUE BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/26
STATE OF ALASKA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 94,000 //
REFUNDING 03/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 3/24
Day of Sale: 03/25
THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA WEEK OF 92,920 A1/A+/A+
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/23
TAXABLE & TAX-EXEMPT SERIES 2015
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
REMARK: UNDERLYING RATINGS: BB3//BB-
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 88,500 //
PUBLIC FINANCING AUTHORITY, 03/23
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/26
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 86,180 A1/AA/
SUBORDINATE LIEN INCOME TAX 03/23
3 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 03/24
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 80,000 //
AUTHORITY COMMONWEALTH OF 03/23
PENNSYLVANIA THE SCHOOL DISTRICT OF
PHILADELPHIA PROJECT SERIES 2015A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/25
BERKELEY COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 77,450 Aa3/AA-/
SOUTH CAROLINA 03/23
INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING
REVENUE BONDS SERIES 2015A & 2015B
(TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/25
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 73,745 Baa3/BBB-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 03/23
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF-COLLEGIATE HOUSING
STEPHENVILLE III, L.L.C.-TARLETON
STATE UNIVERSITY PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/24
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 68,655 /A+/A+
FINANCING AUTHORITY 03/23
NORTHERN CALIFORNIA PREBSYTERIAN
HOME AND SERVICES, INC, INSURED
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/24
VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 67,050 Baa1/BB+/
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE AND 03/23
REFUNDING BONDS
(MARYMOUNT UNIVERSITY PROJECT)
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY WEEK OF 61,045 Aa2/AA/
EDUCATIONAL BUILDING CORP REVENUE 03/23
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 03/24
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 59,665 NR/A/A
(COMMUNITY FOUNDATION OF 03/23
NORTHWEST INDIANA OBLIGATED GROUP)
REFUNDING REVENUE BONDS 2015
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS: (STABLE)
Day of Sale: 03/25
BASTROP INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 53,105 //
DISTRICT, TEXAS 03/23
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 52,000 A1/A+/
SALES TAX REVENUE AND REFUNDING 03/23
BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/25
DEVELOPMENT AUTHORITY OF FULTON WEEK OF 51,000 //
COUNTY, SEPLMAN COLLEGE REVENUE 03/23
REFUNDING, GEORGIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/23
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 50,000 A2/AA-/AA-
COMMISSION 03/23
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
BONDS (REX HEALTHCARE) SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/26
MICHIGAN STRATEGIC FUND LIMITED WEEK OF 45,000 //
OBLIGATION 03/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/26
MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,745 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/23
STATE OF TEXAS LOCATED IN MCLENNAN
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
HAMILTON SOUTHEASTERN CONSOLIDATED WEEK OF 37,120 /AA+/
SCHOOL BUILDING CORPORATION, 03/23
INDIANA
SERIES 2015D
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2021
REMARK: Expected Underlying S&P 'AA-'
Day of Sale: 03/25
BOARD OF GOVERNORS OF THE COLORADO WEEK OF 36,930 Aa2/AA-/
STATE UNIVERSITY 03/23
SYSTEM ENTERPRISE REVENUE REFUNDING
BONDS
SERIES 2015C AND
TAXABLE SERIES 2015D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/24
JEFFERSON PARISH SCHOOL BOARD WEEK OF 36,500 /AA/
SALES TAX REVENUE REFUNDING 03/23
LOUISIANA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 03/25
PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 35,485 NR/NR/BB
HEALTHCARE FACILITY EXPANSION/ 03/23
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
(CHURCH HOME OF HARTFORD
INCORPORATED PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATING: (STABLE)
Day of Sale: 03/26
BURBANK-PASADENA AIRPORT AUTHORITY WEEK OF 35,000 A2/A+/
AMT (31MM AMT/1MMTE) 03/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: AMT: 16-24
TAX EXEMPT: 16, 17
Day of Sale: 03/25
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 34,073 //
DISTRICT, TEXAS 03/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2018-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: RATIN: TBD
CITY OF CONROE, TEXAS WEEK OF 31,690 Aa2/AA/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 03/23
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 03/25
NUTLEY TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 30,715 //
NEW JERSEY 03/23
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: UNDERLYING RATING: UR/AA(NR)
Day of Sale: 03/25
FOREST PRESERVE DISTRICT OF WEEK OF 29,430 Aaa/AAA/
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 03/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 03/25
CENTRAL OREGON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,070 NR/AA+/
POLK, MARION & BENTON COUNTIES 03/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
REMARK: (A+)
Day of Sale: 03/25
FAIRMONT STATE UNIVERSITY, WEEK OF 28,000 A2//
WEST VIRGINIA 03/23
BOARD OF GOVERNORS REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 03/24
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 27,845 NR/BB-/NR
CORPORATION 03/23
SENIOR STUDENT HOUSING REFUNDING
REVENUE BONDS
(UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE
PROJECT), SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/25
SHERIDAN COMMUNITY SCHOOL CORP WEEK OF 26,000 /AA+/
AVPT 1ST MORTGAGE 03/23
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2030
REMARK: Underlying S&P 'A+' Rating
Day of Sale: 03/26
TOWN OF FAIRFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 25,000 Aaa//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/23
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 03/26
TREDYFFRIN EASTTOWN PENNSYLVANIA WEEK OF 24,455 Aaa//
SCHOOL DISTRICT 03/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2018-2035
Day of Sale: 03/26
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 23,370 NR/NR/NR
COMMISSION 03/23
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
(CHURCH HOME OF HARTFORD
INCORPORATED PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 03/23
ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 23,240 Aa3/A+/
TRANSPORTATION IMPROVEMENT REVENUE 03/23
REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/24
THE HEALTH, EDUCATIONAL & HOUSING WEEK OF 22,535 A1/A+/
FACILITIES BOARD OF SHELBY COUNTY 03/23
TENNESSEE EDUCATIONAL FACILITIES
REVENUE BONDS (RHODES COLLEGE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 03/25
COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 A2/AA/
(LOS ANGELES COUNTY SCHOOLS POOLED 03/23
FINANCING PROGRAM)
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
REFUNDING SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/24
YUMA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #1 WEEK OF 21,000 A//
OF YUMA COUNTY, ARIZONA SCHOOL 03/23
IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2014
SERIES A 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 03/25
SAN PATRICIO MUNICIPAL DISTRICT WEEK OF 20,540 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/23
STATE OF TEXAS LOCATED IN
SAN PATRICIO COUNTYM, TEXAS
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 03/26
CITY OF CEDAR PARK, TEXAS WEEK OF 20,255 Aa2/AA+/
(WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES) 03/23
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 03/26
OGDEN CITY SCHOOL DISTRICT, UTAH WEEK OF 20,000 Aa3//
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015 03/23
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 03/25
SOUTH DAKOTA HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 17,555 Aa2//AA
AUTHORITY VOCATIONAL EDUCATION 03/23
PROGRAM REVENUE BONDS SERIES 2015C
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
LEXINGTON. SOUTH CAROLINA WEEK OF 17,435 Aa3//
SCHOOL DISTRICT NO.2 03/23
INSTALL PURCHASE REVENUE REFUNDING
BONDS
SERIES 2015B TAX EXEMPT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2030
Day of Sale: 03/24
CITY OF PLANO, ILLINOIS WEEK OF 16,000 //
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, 03/23
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2025
REMARK: Non-Rated Underlying
Possible Insurance
Day of Sale: 03/25
THE HAMMOND LOCAL PUBLIC WEEK OF 15,300 //
IMPROVEMENT BOND BANK BONDS, 03/23
SERIES 2015B
(CITY OF GARY, INDIANA)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 03/25
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 15,000 /AA-/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/23
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/24
DUCKETT CREEK SEWER DISTRICT OF WEEK OF 14,940 Aa3//
ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 03/23
SEWAGE SYSTEM REFUNDING REVENUE
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
GAHANNA-JEFFERSON COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 14,140 //
DISTRICT, OHIO 03/23
CONSISTING OF:
$7,400M SERIES 2015A TAX
ANTICIPATION NOTES
$6,740M SERIES 2015B UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
FEDERALLY TAXABLE
MGR: KeyBanc Capital Markets, New York
REMARK: 2015A DUE: 2015-2024
2015B DUE: 2015 2021
Day of Sale: 03/24
COUNTY OF KENT REVENUE LIMITED WEEK OF 14,000 Aaa/AAA/
OBLIGATION, MICHIGAN 03/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 03/25
RED RIVER EDUCATION FINANCE WEEK OF 13,985 /AA/
CORPORATION, TEXAS 03/23
EDUCATION REVENUE BONDS
(THE HOCKADAY SCHOOL PROJECT)
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2030
PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 A1/A+/A+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 03/23
SERIES 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/25
COLORADO EDUCATIONAL & CULTURAL WEEK OF 12,165 NR/NR/NR
FINANCE AUTHORITY 03/23
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
(ATLAS PREPARATORY SCHOOL PROJECT)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2025, 2035, 2045
Day of Sale: 03/24
PRINCETON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,690 Aaa/NR/NR
DISTRICT 03/23
(COLLIN COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/24
SAN LEANDRO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,500 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/23
SERIES 2015A, CALIFORNIA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 03/24
SAINT CROIX CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,000 //
DISTRICT 03/23
ST. CROIX COUNTY, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2030
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,755 A3//
DISTRICT #391, TEXAS 03/23
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 03/24
NORTH ROYALTON, OHIO WEEK OF 9,450 Aa2//
********BANK QUALIFIED******** 03/23
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
ROMOLAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,240 //
CALIFORNIA 03/23
CFD NO. 2004-1 (IA-3) 2015 SPECIAL
TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/25
GIDDINGS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,075 Aaa/NR/NR
DISTRICT 03/23
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN FAYETTE,
LEE AND WASHINGTON COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/24
GURNEE SCHOOL DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 8,900 /AA+/
SERIES 2015 BAB'S REFUNDING BONDS 03/23
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
NEEDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,610 //AAA
DISTRICT, TEXAS 03/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERYING RATING: A+
CITY OF CLINTON, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,605 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/23
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
LEXINGTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 8,445 Aa3/A/
SCHOOL DISTRICT NO.2 03/23
INSTALL PURCHASE REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2015A TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 03/24
CITY OF MILAN, COUNTIES OF WEEK OF 8,400 /AA/
WASHTENAW AND MONROE, 03/23
STATE OF MICHIGAN
2015 CAPITAL IMPROVEMENT SEWER
REFUNDING BONDS
(LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION)
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Moody's Underlying 'A2' Rating
ARKANSAS CITY(COWLEY COUNTY),KANSAS WEEK OF 8,300 /A-/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 470 03/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2023
Day of Sale: 03/24
WALDEN'S RIDGE UTILITY DISTRICT OF WEEK OF 8,065 //
HAMILTON COUNTY, TENNESSEE 03/23
WATERWORKS REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
THREE RIVERS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,145 //
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 03/23
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
LIVE OAK AND BEE COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX BUILDING BONDS 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 03/23
VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 6,780 Aa1/AA+/AA+
2015C TAXABLE 03/23
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2020
REMARK: ROP: 3/25/15
Day of Sale: 03/26
SMITHFIELD TOWNSHIP WEEK OF 6,350 /AA-/
MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA 03/23
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/24
WESTFIELD TOWN BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,079 /AA+/
UNION COUNTY, NEW JERSEY 03/23
REFUNDING SCHOOL BONDS,
SERIES 2015A & 2015B
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: (Bank Qualified)
Day of Sale: 03/24
WALL TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,079 /AA/
MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY 03/23
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/25
HAMILTON SOUTHEASTERN CONSOLIDATED WEEK OF 5,510 /AA+/
SCHOOL BUILDING CORPORATION, 03/23
INDIANA
SERIES 2015E
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2021
REMARK: Expected Underlying S&P 'AA-'
Day of Sale: 03/25
COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,500 A2/AA/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 03/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
2002 ELECTION, 2015 SERIES E
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/24
KERN DELTA WATER DISTRICT, WEEK OF 5,500 /A+/
CALIFORNIA 03/23 /EXP/
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 03/26
INGRAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,200 //
TEXAS 03/23
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING &
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 03/23
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,655 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 155 03/23
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
FORT BEND COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 03/24
PARK HILLS, MISSOURI WEEK OF 4,395 /A-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 03/23
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SIENNA PLANTATION MANAGEMENT WEEK OF 4,140 NR/NR/NR
DISTRICT, TEXAS 03/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2033
BOYCEVILLE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 4,135 /A+/
DISTRICT 03/23
BARRON, DUNN AND ST. CROIX COUNTIES
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2019-2028
WILLOW FORK DRAINAGE DISTRICT WEEK OF 3,920 NR/AA/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/23
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
FORT BEND AND HARRIS COUNTIES,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: MAC INSURED
Day of Sale: 03/23
PHILIPSTOWN NORTH HIGHLANDS FIRE WEEK OF 3,770 UR/NR/
DISTRICT, NEW YORK 03/23
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 03/25
CITY OF GLENDALE MILWAUKEE COUNTY WEEK OF 3,300 Aa2//
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 03/23
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 03/23
TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,165 /BBB/
DISTRICT #2, TEXAS 03/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/24
BON DE CROFT PUBLIC UTILITY WEEK OF 3,110 /AA/
DISTRICT WATERWORKS REVENUE 03/23
REFUNDING BONDS, TENNESSEE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2045
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /A-/
Day of Sale: 03/25
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,000 A2//
DISTRICT #374, TEXAS 03/23
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/26
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Expected volume excluding daily issues: 6,565,396 (in 000's)